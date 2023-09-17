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Выпуск библиотеки Libadwaita 1.4 для создания интерфейсов в стиле GNOME

17.09.2023 09:46

Проект GNOME опубликовал выпуск библиотеки Libadwaita 1.4, включающей набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, соответствующего рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Библиотека включает в себя готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующих общему стилю GNOME, интерфейс которых может адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. Код библиотеки написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL 2.1+.

Библиотека libadwaita используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK в отдельную библиотеку. Вынос элементов визуального оформления GNOME в отдельную библиотеку позволяет развивать необходимые для GNOME изменения отдельно от GTK, что даёт возможность разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME более быстро и гибко продвигать необходимые для себя изменения стилевого оформления, не затрагивая сам GTK.

В библиотеку входят типовые виджеты, охватывающих различные элементы интерфейса, такие как списки, панели, блоки редактирования, кнопки, вкладки, формы поиска, диалоговые окна и т.п. Предложенные виджеты позволяют создавать универсальные интерфейсы, которые органично функционируют как на крупных экранах ПК и ноутбуков, так и на небольших сенсорных экранах смартфонов. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Библиотека также включает набор стилей Adwaita, приводящих внешний вид в соответствие с рекомендациями GNOME, без необходимости выполнения ручной адаптации.

Основные изменения в libadwaita 1.4:

  • Предложены новые адаптивные виджеты, подстраивающиеся под размер видимой области. В новом наборе обеспечена корректная поддержка вложенного изменения размера (например, когда изменение размера боковой панели, влечёт за собой изменение размера кнопок и переключателей), решены проблемы с анимированными эффектами при переключении режимов, переделана обработка изменения ширины, повышена гибкость использования (например, в версии для мобильных устройств можно перенести часть виджетов из заголовка в нижнюю панель). Старые адаптивные виджеты AdwLeaflet, AdwFlap, AdwSqueezer и AdwViewSwitcherTitle объявлены устаревшими и со временем должны быть заменены на новые.

  • Реализована система точек останова (класс Breakpoint), позволяющая менять интерфейс пользователя произвольным образом в зависимости от размера окна. Точки останова могут использоваться с классами AdwWindow, AdwApplicationWindow и AdwBreakpointBin. Среди прочего, точки останова могут определяться декларативным способом через UI-файлы.
  • В виджете AdwNavigationView реализован шаблон браузинга, пришедший на смену виджету AdwLeaflet в режиме "can-unfold=false", предоставляющий стек навигации, который может настраиваться статически (через UI-файлы) или динамически, и поддерживающий действия navigation.push и navigation.pop для помещения страниц напрямую из UI-файла.
  • В виджет AdwHeaderBar добавлена возможность автоматического показа корректного заголовка для каждой страницы навигации, а также показа кнопки "назад" для перехода к прошлой странице или вывода меню для выбора страниц для перехода.
  • Добавлен виджет AdwNavigationSplitView, имеющий два дочерних элемента - боковую панель и содержимое, которые выводятся бок о бок. Размер боковой панели может выбираться как определённый процент от общей ширины видимой области.
  • Добавлен виджет AdwToolbarView, включающий виджет с содержимым и несколько верхних и нижних панелей (например, AdwHeaderBar, AdwTabBar, GtkSearchBar, GtkActionBar или GtkBox со стилем .toolbar).
  • Добавлен виджет для вывода переключателей AdwSwitchRow, реализованный как подкласс AdwActionRow, содержащий GtkSwitch.
  • Добавлен виджет AdwSpinRow c реализацией строки списка, включающей GtkSpinButton.
  • Добавлен новый класс стилей ".property" для отображения свойств.
  • Добавлена функция adw_about_window_new_from_appdata() для упрощения создания окон с информацией о программе.
  • В виджете AdwComboRow реализована поддержка полей поиска.
  • Добавлено свойство AdwPreferencesPage:description для показа описания в верхней части страницы.
  • В виджете AdwTabOverview значительно переделана обработка миниатюр для лучшей работы с WebKitWebView.
  • Цвет заголовков и панелей инструментов в светлых темах заменён на белый вместо серого. Серый цвет теперь задействован в боковых панелях.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/alicem...)
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59767-gtk
Ключевые слова: gtk, lib, adeaits
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Fracta1L (ok), 09:51, 17/09/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Все наимерзейшие паттерны UI в одно собрали.
     
  • 2, Аноним (-), 09:53, 17/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Нужно ещё больше отступы а вместо закруглённых уголков сделать всё просто круглым.
     
     
  • 3, Аноним (-), 09:54, 17/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно ещё больше отступы а вместо закруглённых уголков сделать всё просто круглым.

    Ждём появление круглых мониторов.

     
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