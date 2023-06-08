Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.8

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|1.1, Аноним (1), 11:13, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хотят гном 2, но при это используют плагины на джаваскрипт в виде cjs. Главный смысл гноме 2 отсутствие жора ресурсов.
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|1.5, Аноним (5), 11:35, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так и не изменили пиксель с чёрного на белый на моей любимой иконке. Бездельники! Доколе спрашивается, доколе я буду ждать смену цвета пикселя?!
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|2.11, Аноним (11), 12:04, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот мир слишком жесток для тебя, вернись в свою уютную консоль.
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|3.13, Аноним (6), 12:48, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, в Windows, MacOS почти все необходимое делается в GUI. В консоль меня уже не загнать.
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|1.8, AleksK (ok), 11:44, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там на старых интеловских интеграшках все так же падает композитор раз в пять минут?
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|2.14, Аноним (6), 12:51, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mate ушёл в закат, т.е. умер. Не нашлось кто бы хотел его поддерживать.
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|3.19, Аноним (19), 13:16, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Живее всех живых. Скачайте лучше новый Хром или Лису,там судя по версиям самый движ.
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|2.15, Аноним (15), 12:56, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы что-то выпускать, нужно что-то делать. А mate - это всего лишь переоблицовка, всё что могли уже переоблицевали.
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|1.16, Аноним (16), 12:57, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Cупер. Cinnamon радует, после того как целевой аудиторией гнома стали инопланетяне, это самое приятное и юзабельное DE из gtk-шных.
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