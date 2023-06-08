Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.8

После 7 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.8, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 21.2, который планируется выпустить в конце июня. Основные новшества: Реорганизована работа с темами оформления и упрощена структура тем. Например, унифицированы коричневый и песочный цвета, убрана поддержка цветных полосок на пиктограммах, где возможно задействованы символьные пиктограммы.

Добавлена концепция стилей, предлагающих три режима расцветки элементов интерфейсов: смешанный (темные меню и элементы управления при общем светлом фоне окна), тёмный и светлый. Для каждого режима возможен выбор своего цветового варианта. Стили и цветовые варианты позволяют получить востребованные шаблоны интерфейса без необходимости выбора отдельных тем оформления.

В файловом менеджере задействованы новые двухтональные пиктограммы и включена многопоточная генерация миниатюр.

Изменено оформление всплывающих подсказок.

Увеличены отступы между апплетами в панели.

В уведомлениях задействованы символьные пиктограммы и цвета, применяемые для выделения активных элементов (accent).

Добавлены общие для всех приложений настройки тёмного оформления, позволяющие выбрать три варианта: предпочтительно светлое оформление, предпочтительно тёмное оформление и режим выбирает приложение.

Добавлена возможность управления окнами и виртуальными рабочими столами при помощи экранных жестов, а также использование жестов для мозаичной компоновки и управления воспроизведением мультимедийного контента. Поддерживаются жесты на сенсорных экранах и тачпадах.

Переработан интерфейс программы для установки приложений, улучшены алгоритмы сортировки и группировки приложений. Для определения жестов задействован пакет touchegg.

Добавлена настройка для изменения указателя мыши после завершения действия Alt+Tab.

Добавлена настройка для изменения поведения средней кнопки мыши, по умолчанию используемой для вставки из буфера обмена.

Добавлена настройка для отключения предупреждения о низком заряде аккумулятора на подключённых внешних устройствах.

Переработаны и включены фоновые эффекты.

Переработаны апплеты группировки окон и управления звуком.

В меню добавлен отдельный стиль для выбранных категорий.

Добавлена возможность изменения мышью размера апплетов, которая включена в апплете с меню. Добавлены настройки для возвращения исходного размера меню и изменения размера в зависимости от коэффициента масштабирования.

В показываемое для апплетов контекстное меню добавлен пункт для вызова редактора меню.

Добавлена возможность использования подсистемы VGA Switcheroo для переключения между разными GPU на ноутбуках с гибридной графикой.

На экране входа в систему предоставлена поддержка переключения между несколькими раскладками клавиатуры. Улучшена навигация при помощи клавиатуры. Реализована возможность настройки раскладки в экранной клавиатуре.

Изменён интерфейс пользователя в программе для работы с изображениями Pix, которая переведена на кодовую базу gThumb 3.12.2 (ранее использовался gThumb 3.2.8). Вместо панели инструментов и классического меню задействованы кнопки и выпадающее меню в заголовке. Добавлена поддержка форматов AVIF/HEIF и JXL. Добавлена поддержка цветовых профилей. Разрешена генерация крупных эскизов (512, 768 и 1024 пикселей). Улучшено управление масштабированием. Добавлены новые эффекты и инструменты редактирования изображений.

Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование GJS 1.74 и JavaScript-движка SpiderMonkey 102 (Mozjs 102). Ранее использовался SpiderMonkey 78.

Добавлена реализация порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемых для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений (например, для пакетов в формате flatpak при помощи порталов можно обеспечить возможность создания скриншотов и добавить поддержку тёмной темы оформления).



