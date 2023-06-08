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Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.8

08.06.2023 10:14

После 7 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.8, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 21.2, который планируется выпустить в конце июня.

Основные новшества:

  • Реорганизована работа с темами оформления и упрощена структура тем. Например, унифицированы коричневый и песочный цвета, убрана поддержка цветных полосок на пиктограммах, где возможно задействованы символьные пиктограммы.
  • Добавлена концепция стилей, предлагающих три режима расцветки элементов интерфейсов: смешанный (темные меню и элементы управления при общем светлом фоне окна), тёмный и светлый. Для каждого режима возможен выбор своего цветового варианта. Стили и цветовые варианты позволяют получить востребованные шаблоны интерфейса без необходимости выбора отдельных тем оформления.
  • В файловом менеджере задействованы новые двухтональные пиктограммы и включена многопоточная генерация миниатюр.
  • Изменено оформление всплывающих подсказок.
  • Увеличены отступы между апплетами в панели.
  • В уведомлениях задействованы символьные пиктограммы и цвета, применяемые для выделения активных элементов (accent).
  • Добавлены общие для всех приложений настройки тёмного оформления, позволяющие выбрать три варианта: предпочтительно светлое оформление, предпочтительно тёмное оформление и режим выбирает приложение.
  • Добавлена возможность управления окнами и виртуальными рабочими столами при помощи экранных жестов, а также использование жестов для мозаичной компоновки и управления воспроизведением мультимедийного контента. Поддерживаются жесты на сенсорных экранах и тачпадах.
  • Переработан интерфейс программы для установки приложений, улучшены алгоритмы сортировки и группировки приложений. Для определения жестов задействован пакет touchegg.
  • Добавлена настройка для изменения указателя мыши после завершения действия Alt+Tab.
  • Добавлена настройка для изменения поведения средней кнопки мыши, по умолчанию используемой для вставки из буфера обмена.
  • Добавлена настройка для отключения предупреждения о низком заряде аккумулятора на подключённых внешних устройствах.
  • Переработаны и включены фоновые эффекты.
  • Переработаны апплеты группировки окон и управления звуком.
  • В меню добавлен отдельный стиль для выбранных категорий.
  • Добавлена возможность изменения мышью размера апплетов, которая включена в апплете с меню. Добавлены настройки для возвращения исходного размера меню и изменения размера в зависимости от коэффициента масштабирования.
  • В показываемое для апплетов контекстное меню добавлен пункт для вызова редактора меню.
  • Добавлена возможность использования подсистемы VGA Switcheroo для переключения между разными GPU на ноутбуках с гибридной графикой.
  • На экране входа в систему предоставлена поддержка переключения между несколькими раскладками клавиатуры. Улучшена навигация при помощи клавиатуры. Реализована возможность настройки раскладки в экранной клавиатуре.
  • Изменён интерфейс пользователя в программе для работы с изображениями Pix, которая переведена на кодовую базу gThumb 3.12.2 (ранее использовался gThumb 3.2.8). Вместо панели инструментов и классического меню задействованы кнопки и выпадающее меню в заголовке. Добавлена поддержка форматов AVIF/HEIF и JXL. Добавлена поддержка цветовых профилей. Разрешена генерация крупных эскизов (512, 768 и 1024 пикселей). Улучшено управление масштабированием. Добавлены новые эффекты и инструменты редактирования изображений.
  • Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование GJS 1.74 и JavaScript-движка SpiderMonkey 102 (Mozjs 102). Ранее использовался SpiderMonkey 78.
  • Добавлена реализация порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемых для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений (например, для пакетов в формате flatpak при помощи порталов можно обеспечить возможность создания скриншотов и добавить поддержку тёмной темы оформления).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Ubuntu Cinnamon получил статус официальной редакции Ubuntu
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.6
  4. OpenNews: Мэйнтейнер Cinnamon в Debian перешёл на использование KDE
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59264-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хотят гном 2, но при это используют плагины на джаваскрипт в виде cjs. Главный смысл гноме 2 отсутствие жора ресурсов.
     
     
  • 2.2, Fatum (??), 11:22, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    GNOME 2 хотят в MATE. А эти хотят в СТИЛЕ GNOME 2.)
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:30, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая-то не жизнь, а подражание.
     

  • 1.3, fomin90 (ok), 11:24, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    круто ждем 21.2!!
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:35, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так и не изменили пиксель с чёрного на белый на моей любимой иконке. Бездельники! Доколе спрашивается, доколе я буду ждать смену цвета пикселя?!
     
     
  • 2.7, 1 (??), 11:38, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может попробовать самому ?
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 11:55, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шутишь чтоли, я столько смузи не выпью.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:37, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Закопать на глубине 2,5 метров и больше не откапывать!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:04, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот мир слишком жесток для тебя, вернись в свою уютную консоль.
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 12:48, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, в Windows, MacOS почти все необходимое делается в GUI. В консоль меня уже не загнать.
     

  • 1.8, AleksK (ok), 11:44, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там на старых интеловских интеграшках все так же падает композитор раз в пять минут?
     
     
  • 2.9, Homo rust (?), 11:53, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    теперь раз в 4 минуты стабильность
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:48, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mate уже года 2 не выпускает, что-то случилось у них?
     
     
  • 2.14, Аноним (6), 12:51, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mate ушёл в закат, т.е. умер. Не нашлось кто бы хотел его поддерживать.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:16, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живее всех живых. Скачайте лучше новый Хром или Лису,там судя по версиям самый движ.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:56, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы что-то выпускать, нужно что-то делать. А mate - это всего лишь переоблицовка, всё что могли уже переоблицевали.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:57, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Cупер. Cinnamon радует, после того как целевой аудиторией гнома стали инопланетяне, это самое приятное и юзабельное DE из gtk-шных.
     
  • 1.17, Федорчук (?), 13:03, 08/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.18, soarin (ok), 13:14, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Без Wayland слишком луддитно. Но
     

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