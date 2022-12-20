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Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 21.1, продолжающий развитие ветки на основе пакетной базы Ubuntu 22.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.26 (2.1 ГБ), Cinnamon 5.6 (2.1 ГБ) и Xfce 4.16 (2 ГБ). Linux Mint 21 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2027 года.
Основные изменения в Linux Mint 21.1 (MATE, Cinnamon, Xfce):