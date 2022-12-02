Выпуск Green Linux, редакции Linux Mint для российских пользователей

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|2.27, Аноним (27), 12:50, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+27 +/–
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> В систему интегрирован корневой сертификат Минцифры.
И даже не стесняются заявлять о встроенном бэкдоре...
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|3.49, Аноним (49), 13:10, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Да начхать на бэкдор даже создателям самого бэкдора. Это чисто освоить бюджет скопипастив linux mint и поставив туда серт. А по документам создания операционной системы
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|3.87, Аноним (87), 13:51, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А что им стесняться? Когда сервера обновлений недружественных дистров заблокируют за наличие недружественных пакетов, сам побежишь этот дистр ставить.
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|4.91, Аноним (-), 13:58, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
|
У меня свой собственный VPN, хостящийся в одной из недружественной западных стран, и оплаченный на 10 лет вперед... Найти его не получится, а чтобы заблокировать его, придется дергать общий рубильничек. Но тогда рухнет Google, Youtube, Amazon, Facebook, Twitter, Aliexpress... а вместе с ними в скором времени и режим.
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|5.113, Аноним (113), 14:33, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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> У меня свой собственный VPN, хостящийся в одной из недружественной западных стран,
> и оплаченный на 10 лет вперед... Найти его не получится, а
> чтобы заблокировать его, придется дергать общий рубильничек. Но тогда рухнет Google,
> Youtube, Amazon, Facebook, Twitter, Aliexpress... а вместе с ними в скором
> времени и режим.
Ну это пока "свой собственный VPN" не объявили "вредоносной программой, которая нейтрализует защиту провайдера... бла-бла-бла"
Как в той поговорке: "то что ваш собственный VPN всё ещё работает и позволяет вам делать всякое, это не ваша заслуга, а наша недоработка"?!
Как-то так, вроде бы?
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|6.125, Редхат (?), 14:44, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Маскировка трафика? Не, не слышал... Такое ощущение, что находишься не на техническом ресурсе, а на винфаке каком-нить.
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|7.188, rinat85 (ok), 16:29, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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рискну попасть под град минусов, но выступлю в защиту: речь в комментарии не шла о том, что кто-то увидит что-то в трафике, и не о том даже, какова ситуация сейчас: банально примут закон, где запретят использование средств обхода блокировок на стороне конечного пользователя и в случае, когда у домашнего юзера вдруг из всего месячного 200GB трафика 90% завернуто в TLS или во что угодно ещё обфусцированное/шифрованное, ведущем на один зарубежный ресурс, который не является публичным известным сервисом хоть для чего-то, гипотетически в таком будущем могут попросить объяснений, ну или как минимум для таких случаев закон предусмотрит право провайдера на блокировку по достижении некого лимита, скажем, от 40% трафика на один ресурс и данный ресурс блокируется на два месяца. Конечно и тогда можно поступить как Телеграм, то есть менять автоматом IP периодически и т.д. но это всё цуже сложнее, ну и главное - будут себе такое делать айтишники да энтузиасты - но массовый пользователь просто перестанет пользоваться тем, что блокировано: лень, страхи, нежелание разбираться - в итоге на этих ресурсах почти не будет русскоязычного контента - тогда и та часть айтишников и энтузиастов, что не знает достаточно хорошо иностранных языков отвалится постепенно.
|
|7.215, псевдонимус (?), 18:23, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все идет к тому, что интернет будет разделен на несколько(десятков) локалок.
Ну да, заД...ы продолжат как-то общаться.
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|5.194, Аноним (87), 16:39, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
Пофиксил тебя Facebook, Twitter уже рухнули, если ты не в теме Aliexpress - п... большой текст свёрнут, показать
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|6.201, Руслан Магадаев (?), 16:51, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Пофиксил тебя.
Не фикс прям, а влажные мечты путриота.
> Aliexpress - продукт метрополии, он будет в белом списке.
Ты пропустил волшебное слово "рубильник". Алишка - зарубежный продукт. Так что не будет. Как и много чего другого.
|
|2.50, X86 (ok), 13:10, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–19 +/–
|
Сколько же вас, изнасилованных зондом "товарища майора".
А дистрибутив отличный, замена LO на OnlyOffice очень даже вполне.
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|3.81, Аноним (-), 13:39, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Эх, товарищ майор... Себя не похвалишь - никто не похвалит. ;)
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|3.144, Аноним (142), 15:22, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Майор он не насилует, ну тех, кто добровольно соглашается. Он мягко вводит.
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|2.217, псевдонимус (?), 18:28, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А не проще тогда не жрать вычислительные мощности, а передавать все по хттп? Если нет разницы, зачем платить больше?
|
|1.3, kusb (?), 12:33, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Firefox заменён на Яндекс Браузер
Блин. Я даже до сюда не дочитал!
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|2.226, user32.dll (?), 19:01, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да уж, из-за постоянно вылезающей плашки, не запоминающей даже в разрешенных куках мое решение, я его никогда не поставлю.
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|3.136, Аноним (136), 15:07, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Достойная замена foobar2000 под линукс. Только его могу использовать беспроблемно
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|2.229, user32.dll (?), 19:08, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Green Linux - Операционная система_,_ защищённая от санкций
> Операционная система Green Linux создана и поддерживается _р_оссийским сообществом на базе Linux Mint.
> В данный момент_,_ к сожалению_,_ очень не спокойное время_,_ и существует возможность отзыва
> В связи с этим мы приняли решение выпустить сборку Linux Mint_,_ которая будет гарантировано работать при любых возможных санкциях_,_ и у вас останется доступ к любым ресурсам, в том числе_,_ которые используют сертификат от Минцифры.
российскому сообществу учебник по русскому языку в студию!
|
|1.6, Аноним (48), 12:35, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Как же с ним ознакомиться-то?
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|1.7, Аноним (7), 12:35, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> You don't have permission to access this resource.
иронично
> Apache/2.4.54 (Debian) Server at greenlinux.ru Port 443
иронично вдвойне. Как же так, сервер, получается, на Debian, с "актуальными" для нероссийских пользователей программами, с зеркалами и NTP-серверами в загнивающем западе? Неправославно!
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|2.14, Анонус (?), 12:41, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну надо же. Почему-то хостер не использует десктопные дистрибутивы. Как же так?
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|3.117, Аноним (113), 14:38, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну надо же. Почему-то хостер не использует десктопные дистрибутивы. Как же так?
>Репозитории Ubuntu заменены на зеркало, поддерживаемое компанией Яндекс
Ну, т.е. Ubuntu тоже.
Что мешало развернуть на православно заменённой убунте или на российских серверных вариантах линуксов, такие же есть, так что же мешало?! А, а, а?!
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|2.22, Аноним (22), 12:49, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написано же!
"Удалены не актуальные для российских пользователей приложения..." :))))
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|1.8, Попандопала (?), 12:36, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чет Минт мну нравится всё больше. фапал на Сизив,но как и последняя Федора теперь image invalid.( Остановился на 4mlinux и Runtu.
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|2.120, Аноним (113), 14:39, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чет Минт мну нравится всё больше. фапал на Сизив,но как и последняя
> Федора теперь image invalid.( Остановился на 4mlinux и Runtu.
На Сизиф фапать не надо, он для пользования, причём не рекомендован тем, у кого лапки.
По мне как, нормальная ветка, некоторые пакеты намного свежее рачевых.
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|3.126, Попандопала (?), 14:46, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лапками накатил образ,перекачивал два раза и все время это сообщения после попытки загрузиться с диска 4.7. федора так же. Рунту норм грузится,но долго плазма копируется и кдешная утилита для харда не понравилась. В м4 линухе Сразу и Гпартед норм и Палемун из коробки. Правда вторая стадия тоже долго копируется,но терпимо. Фапать - тащиться,балдеть. фапер - поклонник. Мало новояз в чаче изучаете.
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|1.10, Аноним (10), 12:38, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Спасибо авторам за заряд здорового позитива сегодня, давно меня так никто не смешил.
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|2.122, Аноним (113), 14:41, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Спасибо авторам за заряд здорового позитива сегодня, давно меня так никто не
> смешил.
Когда вам отрубят возможность поставить любые "вражеские" дистры, вот тогда смеятся перестанете.
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|3.129, Аноним (10), 14:51, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем мне любые? Альт теперь у вас вражеский? И кто отрубит, те, кто поделки типа сабжа создаёт, наверное? Оно и понятно, как иначе заработать. Ведь правда же? На практике, пользователей не беспокоят проблемы типа "недоступности", это проблема зеркал. Никто ничего не скачивает напрямую, всегда с зеркала. Заодно и скорость получше. А так, можно даже с торрентов обновляться, как с соляркой. Всё лучше очередных бездарных болгеносов.
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|1.12, Aninimus (?), 12:39, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удалены не актуальные для российских пользователей приложения...
Жесть... ни впн ни тора ни чего.... только отправка всего набранного товарищу майору. крутой релиз....
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|2.15, Анонимас (?), 12:43, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо сказать, что вшитый тор с каким-никаким гуём (как же мне нравилась Vidalia) и соответствующими плагинами для браузера был бы очень актуален для российских пользователей.
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|2.18, Аноним (18), 12:46, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А пруфы на товарища майора будут? Ну, кто-нибудь трафик мониторил, или в коде закладку нашел?
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|5.33, nebularia (ok), 12:54, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Товарищ майор тебе сможет расшифровать любой HTTPS-траффик. Что ты ещё хочешь? "Разработчикам" этого поделия не обязательно этим заниматься, они просто внедрили бэкдор)
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|6.37, Аноним (18), 12:56, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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То есть пруфов нет. Причем даже АНБ не возбухает, что мол смотрите - русские внедряют бэкдор!!! Сообщество тоже молчит. А вот аноним из опеннета, очевидно, дело говорит.
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|7.38, nebularia (ok), 13:00, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие пруфы ты хочешь? За тебя изучить, как работает HTTPS и центры сертификации?
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|8.44, Аноним (18), 13:03, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Пруфы на то, что тов майор послушал одного из 3,5 пользователей ОС на основе я... текст свёрнут, показать
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|7.39, kusb (?), 13:00, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сертификат во многом ведёт себя как бэкдор. А вообще - появилось желание скачать этот дистр и проверить на специальные дырки.
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|7.56, X86 (ok), 13:13, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да это ципсошный смотрящий тут выше нафлудил от Анонима, сам с собой разговаривает. Видно же)
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|7.128, Аноним (113), 14:48, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> То есть пруфов нет. Причем даже АНБ не возбухает, что мол смотрите
> - русские внедряют бэкдор!!! Сообщество тоже молчит. А вот аноним из
> опеннета, очевидно, дело говорит.
Потому что пруфы о том, что явный MITM-инструмент является таковым никому в здравом уме не нужны, это и так очевидно, также очевидно, как не нужно пруфов тому, что говно - это говно, оно несъедобно, это очевидно настолько, что его даже не нужно пробовать на вкус.
Но, если вы из любителей потреблять фекалии и с пеной у рта утверждать, что это такой чоколад, то ваше право, но не нужно стараться всех убеждать в том, что это норма и что все должны так делать!
И да, я в курсе, что ты жирный тролль, просто решил покормить чем-то кроме твоего любимого чоколада.
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|13.199, Аноним (10), 16:45, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Дело не в злоумышленниках Некоторые люди не любят, когда за ними организована п... большой текст свёрнут, показать
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|3.25, . (?), 12:50, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А пруфы на товарища майора будут?
А на кой товарищ пусть и не майор делает русскую версию, если можно ставить оригинал и потом выбрать русский язык?
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|4.116, Аноним (116), 14:37, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хочет и делает. Кому-то хочется свое экспертное мнение в комментарии вываливать кучами, кому-то установочный образ делать.
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|4.135, AleksK (ok), 15:07, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на кой, "свободным" и "неподкупным" центрам выдачи сертификатов запретили выдавать сертификаты для российских организаций? Раз заметили то пришлось делать свои.
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|3.29, Попандопала (?), 12:51, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как специалист по нытью на Опеннет официально заявляю,что пруфы и прочие это легаси. Ипоня подтвердит. Тут небинарное сообщество поклонников паяльника от дяди Сэма. Смотрите не перепутайте.D
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|4.41, kusb (?), 13:01, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не обязательно быть поклонником любого паяльника. То есть да, некоторые люди считают, что если я против контроля, лжи и унижений - я за Америку. Но это странности мышления этих людей.
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|5.51, Аноним (18), 13:10, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А почему тогда, если человек говорит, что он за Россию, то сразу некоторые считают, что он за контроль, ложь и унижения?
Как это вообще в голове укладывается? Если я пользуюсь свободным ПО, то я против тоталитаризма, а если эппл, то не против? Или майкрософт?
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|5.61, Попандопала (?), 13:16, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В вашем повествовании я бы сменил СГА на Россию. Кста,вы в курсе,что толковые программисты заделали софт для уничтожения Химарс? Вот,люди делом занимаюся,снимаю шляпо.
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|6.248, dannyD (?), 19:52, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>вы в курсе,что толковые программисты заделали софт для уничтожения Химарс?
- сколько нужно програмистов чтоб поменять лампочку?
- ниодного, ето аппаратная проблема.
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|2.20, kusb (?), 12:48, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Реально интересно кстати, какие приложения они посчитали неактуальными.
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|1.17, Аноним (17), 12:46, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Если только для российски пользователей, то называться должен не Green Linux, а Зелёный Х
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|2.221, Аноним (221), 18:46, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>называться должен не Green Linux
он должен называться Линух-и-точка
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|1.21, Аноним (47), 12:48, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Удалены не актуальные для российских пользователей приложения.
А где список посмотреть?
>Firefox заменён на Яндекс Браузер,
Какой позор, зато понятно кто спонсирует это безобразие
>LibreOffice заменён на пакет OnlyOffice
Вебня с мыльными шрифтами
> В систему интегрирован корневой сертификат Минцифры.
Это-ж linux, как интегрировали так и дезинтегрируем
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|2.26, Анонимас (?), 12:50, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Вебня с мыльными шрифтами
А я и не обратил внимание. Чем же им не угодил LO, если Онлик создан иностранной командой?
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|3.36, nebularia (ok), 12:56, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько можно судить, "иностранная команда" это прикрытие от санкций, и он вполне себе российский.
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|2.45, Аноним (48), 13:04, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Онли офис? Н Е Н У Ж Н О
Опрометчиво. Назовите пакет с нормальным визуальным формульным редактором (кроме MS). А у них есть.
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|1.35, Аноним (35), 12:56, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Хороший дистрибутив, я и мои гражданские товарищи пользуемся им, когда выполняем свои повседневные гражданские дела. Я сам гражданский, ничего не подумайте. Я не имею никакого отношения к органам. Я простой обычный гражданский. Рекомендую этот дистр. Ставьте смело.
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|3.64, Аноним (35), 13:16, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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есть два вида юмора: детско-оппозиционный и ниибацо взрослый юмор для настоящих мужиков
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|1.53, Аноним (53), 13:12, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мне кажется, модераторы уже пожалели, что вовремя не отключили комментарии.
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|1.54, ryoken (ok), 13:12, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>В систему интегрирован корневой сертификат Минцифры.
Ну собссно и всё. Эталон "НЕНУЖНО".
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|3.72, ryoken (ok), 13:28, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разве не поддержка графики на одноплатниках? Я с вами больше не дружу...%
Вот это вот высказывание тут вообще к чему было..?
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|1.69, Аноним (69), 13:21, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> В систему интегрирован корневой сертификат Минцифры.
Давай, до свидания.
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|1.70, Gemorroj (ok), 13:23, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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комментарии в очередной раз ясно показывают, что в головах нашей it-шки полный кошмар.
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|2.76, Аноним (76), 13:32, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Скорее просто хаос. Как у всех сейчас. И у Вас тоже, вне зависимости от вашей гражданской позиции. И это печально. Но со временем преодолимо. Время лечит всё.
|
|2.88, Аноним (10), 13:55, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В основном здоровая реакция здорового общества, без лишнего притворства. Некоторые вопросы вызывают комментаторы. Для которых адекватная реакция -- это кошмар. А также любители бэкдоров. Но, если принимать во внимание, что первым просто нравится мнить себя выше других, а вторые могут даже не задумываться о том, что бэкдоры -- это всегда бэкдоры, и контроль над ними легко может оказаться в лапах преступников, то все девиации в ожидаемых пределах.
|
|2.204, Kusb (?), 17:12, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вообще кошмар в голове из-за кошмара снаруди.
Почему кошмар?
|
|2.233, user32.dll (?), 19:15, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Товарищ Ленин, ваши труды по образованию крестьян прошли напрасно! Посмотрите, сколько запятых пропущено, зато назвали себя с большой буквы.
|
|2.236, user32.dll (?), 19:18, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то сборище алкашей, коробок на голове, изнеженных анимэшников, а не IT-шка.
Истина же в том, что в самом деле АльтерОСы и АльтерОфисы с РЕДосами, архиваторы ByteFuse нормально так пилятся _по_факту_.
|
|1.82, Аноним (87), 13:44, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>В систему интегрирован корневой сертификат Минцифры.
Это антифича, а не фича. Причём дисквалифицирующая.
>Firefox заменён на Яндекс Браузер
Ещё одна антифича.
> Удалены не актуальные для российских пользователей приложения.
Ясно.
>подготовленную с учётом потребностей российских пользователей
Не сказанно каким именно пользователям нужно пользоваться такой ОС. Может пользоваться будут не ОС, а пользователями этой ОС?
Нам же ещё одна 붉은별 не нужна.
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|1.84, Аноним (87), 13:48, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Сообщество российских пользователей Linux Mint
Отучаемся говорить за всю сеть.
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|2.106, Аноним (-), 14:23, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это нужно не тебе, а товарищу майору. И вот сейчас ты его очень сильно обидел. ;)
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|1.89, Аноним (89), 13:56, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Минт всегда ломался самым неожиданным образом. Хочу почитать, как будет ломаться эта поделка
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|2.92, Аноним (86), 13:58, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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что и где у вам там ломалось? конкретику в студию
ПС: сам сижу на минте
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|3.112, ip1982 (ok), 14:31, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Просто поставил Ubuntu и забыл обо всех остальных проблемах
Починил.
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|1.90, pashev.ru (?), 13:56, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> В систему интегрирован корневой сертификат Минцифры.
Для истеричек: этот сертификат ничем не лучше и не хуже любого другого.
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|2.96, Аноним (96), 14:06, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для патриотов: нет никаких гарантий, что им не будет подписан сертификат для google.com
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|3.110, ip1982 (ok), 14:31, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Для идиотов: нет никаких гарантий.
В том числе, что gosuslugi.ru не будет подписан каким-нибудь летсэнкрипт.
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|4.172, Аноним (10), 16:05, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ровно по этой причине я не доверяю CACERT, а отпечатки любимых сайтов выучил наи... большой текст свёрнут, показать
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|1.95, Аноним (95), 14:06, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Green Linux основан на Linux mint
Linux mint основан на Ubuntu
Ubuntu основан на Debian
Это получается сборка сборки сборки?
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|2.242, Аноним (232), 19:26, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дебиан это тоже сборка. сборка сборки сборки сборки. и вот на основе неё можно уже отечественные сборки делать под госзаказ
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|1.98, Аноним (98), 14:08, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При попытке зайти по ссылке в описании:
"Forbidden
You don't have permission to access this resource."
Зато торрент качается.
Странно как-то...
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|2.111, Аноним (116), 14:31, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С тех пор как на сайте постоянно новости про rust, systemd, wayland
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|4.162, Аноним (142), 15:46, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё правильно, чем чаще повторяют Ace, Tampax и т.д., тем быстрее потребителям начинает нравится.
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|2.130, Аноним (86), 14:54, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нафига оно нужно, если можно пользоватья Минтом:) Нет, реально, ну зачем? Если уж вам так важна инфраструтура и типа независимсть, то уже есть Альт, - пользуйтесь на здоровье:)
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|3.132, Аноним (114), 14:58, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нафига пользоваться минтом, когда можно пользоваться убунтой? Нафига пользоваться убунтой, когда можно пользоваться дебианом?
> Альт
Это вообще про другое.
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|4.139, Аноним (86), 15:14, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что, каждый из вами перечисленных дистров по отношении к другому приносит что-то своё уникальное!
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|4.156, Аноним (-), 15:34, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В дебьяне все же пакетики попахивают... А вот Ubuntu - правильный выбор.
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|2.155, Аноним (-), 15:33, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое оно - это Ubuntu. Даже мой отец пенсионер смог поставить ее сам. Сам же научился пользоваться инетом через Firefox, Libreoffice, фильмы смотрит.
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|2.179, ryoken (ok), 16:20, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот все ржут, а н самом деле для чайников на замену винде
...лучше gentoo. Пусть хоть раз в жизни опилки или что там в головах, напрягут, зато потом без проблем :D.
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|3.245, Аноним (114), 19:48, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Илитка подтянулась. Вы не задумывались, что ваше краснoглазие для большинства людей — бессмысленная трата времени и ресурсов? Вот есть, скажем, нейрохирург Василий П. У него не то что со своими опилками всё в порядке, он и ваши подправит. В свободное время ему делать больше нечего, чем с USE-флагами сношаться. Или пример из жизни — есть у меня знакомый, автомеханик от бога, но вот с компами у него не очень, он со смартфонами-то на вы. Зачем ему ваши компиляния? Он за день работы специально обученному человеку заплатит столько, сколько зарабатывает за час.
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|2.208, _kp (ok), 18:01, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чайникам не надо нечто, а надо, то чем все пользуются, но ни как не по граблям ходить.
Green Linux/Зеленый Херъ кто то вообще использовал? Вот. В топку.
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|1.115, Аноним (116), 14:34, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это сборка минта сделана за бесплатно двумя волонтерами под истерики о распиле, откате и товарище майоре?
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|2.150, . (?), 15:27, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Доступ к сайту будет по талонам?
Больше трех не собираться, одновременно.
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|1.133, Аноним (133), 15:00, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изначально проект развивался под именем Linux Mint Russian Edition
Скорее уж Linux Mint FSB Edition. Кстати, странный выбор основы, им надо было северокорейский Red Star Linux просить по дружбе (там где без разрешения товарища майора нельзя даже файл открыть).
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|1.134, Аноним (134), 15:05, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Не понимаю, что нужно Икспердам ОпенНет. Одно время кричали, что "ПОЗОР, Нет ничего своего, даже дистрибутива", а когда начались первые попытки по созданию цифровой независимости и появились собственные дистрибутивы(да, пусть не с нуля, но они есть), то сразу начались выкрикт про майора. Вы уже определитесь там, нам нужно свое или нет. И что примечательно, что эти же люди пользуются Ubuntu от Canonical, которая в свою очередь находится под влиянием MS, которая не стыдиться работать с АНБ и ЦРУ, и таукже Fedora, которая вообще детище IBM(сотрудничает с АНБ с начала основания), но это ДРУГОЕ, понимать нужно. У Запада даже зонд слаще.
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|2.141, Аноним (141), 15:16, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> Одно время кричали, что "ПОЗОР, Нет ничего своего, даже дистрибутива"
Никогда не кричали про нужность "своего" дистрибутива. Вопили в основном чинуши-едросы, которым надо было попилить бабла, что они охотно и делают. Правда они не понимают, что в опенсорсе нет понятия "свое/чужое". И вряд ли их больное воспитание позмолит им когда-нибудь это понять.
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|3.147, Аноним (134), 15:25, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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>Никогда не кричали про нужность "своего" дистрибутива
В "своем" дистрибутиве обязательно будет отечественный браузер, своя криптогоафия и прочие плюшки. А теперь пролистай чуток выше и почитай комментарии.
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|4.153, Васян (?), 15:31, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Только мне как простому пользователю нафиг не вперлись "отечественный браузер, своя криптогоафия и прочие плюшки", а тем более, когда кто-то решает за меня, какие приложения для меня "актуальны", а какие нет. Совковый подход.
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|5.160, Аноним (134), 15:39, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Простому юзеру вообще побоку какая криптография у него установлена, поэтому вы не вписываетесь в это множество людей. А что касается предустановленного софта, то почему вы пользуетесь продуктами Microsoft, Google или Apple?
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|6.183, ryoken (ok), 16:22, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что касается предустановленного софта, то почему вы пользуетесь продуктами Microsoft, Google или Apple?
А откуда вы знаете, чем вышеупомянутый комментатор пользуется? Со свечкой стояли? :)
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|2.143, Аноним (-), 15:22, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Чел, запилить БолгенОС с нескучными обоями и другим браузером - это еще не "свой дистрибутив".
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|2.173, Аноним (134), 16:07, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Смешно наблюдать как хомячки минусуют из-за отсутствия нормальных аргументов. Твое мнение отлтчается от мнения нашей партии и мы не можем тебе ответить? Минус!
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|3.185, Аноним (134), 16:27, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Еще, пожалуй, накину. А если ли у "уважаемых" икспердов Опеннета доказательства закладок от тов.майора? Хотя бы уровня StuxNet, закладок в модулях Линукса(найденные Китайцами), Ассанджа или Сноудена? Последний, кстати, на днях гражданство РФ получил.
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|4.197, Аноним (134), 16:41, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А у ОпенНета и Хабра один коллективный разум - разум помойки. Зачем оспаривать аргументы, когда можно поставить минус и написать что-то в духе "все все знают".
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|5.223, zower (ok), 18:52, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты такой душный, что я не удержался и тоже поставил тебе минусяку (пришлось адблок на время отключить, чтобы снова этот плюсик и рейтинг комментария появился) зачем вообще ныть о этой фигне? или тебя задевает что твое мнение кому то может быть не интересным...
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|6.228, Аноним (134), 19:05, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Требовать аргументов - это уже "душно"? Понимаю.
>твое мнение кому то может быть не интересным...
Так не интересно, что приходится выключать адблок, чтобы поставить минус.
Меня больше удивляет почему люди, обвиняющие других в следовании "линии партии", сами следуют "линии партии", но уже другой и при этом не видят ничего странного в своем поведении.
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|2.213, Аноним (213), 18:21, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не понимаю, что нужно Икспердам ОпенНет
Нам нужны ебилды и твоё электричество.
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|1.140, Аноним (140), 15:15, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сваять один сплошной здоровенный кейлогер, назвать его рашеносью, выклянчить и распилить финансирование...
В принципе ниче так стартапчик))))))))
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|1.166, Аноним (166), 15:54, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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С минцифрой на самом деле не все так однозначно. Кто верит штатам и не верит РФ, тем проще всего. Такие могут его не ставить. Что делать тем, кому надо подключаться к сайтам российских банков (например), зная что любое американское CA с удовольствием выдаст валидный сертификат на любой домен? Сертификат минцифры не поможет - нужно прекращать доверять американским авторити целиком и полностью, иначе ситуация равносильна использованию голого HTTP.
Проверку сертификатов надо подвязывать к домену, чтобы минцифра могла выдать сберу сертификат, а какой-нибудь американский регистратор - не мог. Никто в мире этим заниматься не будет, понятное дело. Уже только ради этого можно делать свой дистрибутив и форк openssl.
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|2.171, onanim (?), 16:05, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты так говоришь, как будто "служба безопасности сбербанка" не сможет получить доступ к российскому сертификату за определённую сумму.
конечно, это будет стоить не 500 рублей, как пробив твоих фио и банковских данных, но и потенциальный профит будет повыше.
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|3.187, Аноним (166), 16:28, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я беру потребности нормальных юзеров, которые пользуются DNS и TLS в интернете (что для фанатиков ананимности неприемлемо). Которые не могут доверять США при этом, а минцифре могут и должны. Это проблемы минцифры, если кто-то сможет нелегитимно получить их подпись.
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|3.195, Аноним (166), 16:39, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый год у какого-нибудь какашкиного авторити отзывают подпись, потому что ловят на выдаче сертификатов без должных проверок. Это постоянно происходит.
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|4.210, iUi (?), 18:10, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GNOME - GNU Network Object Model Environment. Но ты не конечно этого не знал.
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|1.202, Kuromi (ok), 16:57, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новая Русская ОС - Putix!
А вообще, я даже и не знаю, это смешно или печально.
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|2.205, Аноним (167), 17:12, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Печально, т.к. скорее всего в этой сборке человека будут эксплуатировать, что не делает обычный дистр Linux Mint. Не в их интересах так скажем. А когда слышишь монополистов, то всегда... всегда можно ставить под подозрение.
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|2.206, Аноним (-), 17:44, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А прикольное название, надо запилить, пока никто не опередил... Интересно, а что будет делать эта ОС? Обещать обновления и воровать файлы?
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|2.209, iUi (?), 18:08, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это нужно и прекрасно, все развивается и улучшается, но не у всех, у некоторых ни света, ни тепла, ни Линукса.
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|1.220, Аноним (220), 18:44, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Удалены не актуальные для российских пользователей приложения.
Кто-нибудь видел список?
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|1.222, zower (ok), 18:47, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что-то название не Российское какое то... люнук грен.. лажа какая то, вот назвали бы каким нить подорожником, или еще лаптем например, тогда бы поставил, а так буду и дальше сидеть на виндовс, там хоть название нормальное)
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|2.238, Аноним (239), 19:20, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И не говори... Samsung, Sony... Не могли что-ли по-родному назвать? Да ещё и буквы гайдзиновские!
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|1.225, Kol (ok), 18:55, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запустил... ну, в общем это просто Copy-Paste с единственной разницей, что вместо Firefox стоит Яндекс, а вместо LibreOffice - OnlyOffice.В остальном всё Mint... даже логотип не поменяли.
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