Выпуск Green Linux, редакции Linux Mint для российских пользователей

2.15 , Анонимас ( ? ), 12:43, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надо сказать, что вшитый тор с каким-никаким гуём (как же мне нравилась Vidalia) и соответствующими плагинами для браузера был бы очень актуален для российских пользователей.

2.18 , Аноним ( 18 ), 12:46, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А пруфы на товарища майора будут? Ну, кто-нибудь трафик мониторил, или в коде закладку нашел?

3.23 , nebularia ( ok ), 12:49, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В систему интегрирован корневой сертификат Минцифры. Тебе мало?

4.28 , Аноним ( 18 ), 12:51, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Мониторинг? Код? Аналитега?

5.33 , nebularia ( ok ), 12:54, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Товарищ майор тебе сможет расшифровать любой HTTPS-траффик. Что ты ещё хочешь? "Разработчикам" этого поделия не обязательно этим заниматься, они просто внедрили бэкдор)

6.37 , Аноним ( 18 ), 12:56, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – То есть пруфов нет. Причем даже АНБ не возбухает, что мол смотрите - русские внедряют бэкдор!!! Сообщество тоже молчит. А вот аноним из опеннета, очевидно, дело говорит.

7.38 , nebularia ( ok ), 13:00, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие пруфы ты хочешь? За тебя изучить, как работает HTTPS и центры сертификации?

8.44 , Аноним ( 18 ), 13:03, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Пруфы на то, что тов майор послушал одного из 3,5 пользователей ОС на основе я... 7.39 , kusb ( ? ), 13:00, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сертификат во многом ведёт себя как бэкдор. А вообще - появилось желание скачать этот дистр и проверить на специальные дырки.

7.56 , X86 ( ok ), 13:13, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да это ципсошный смотрящий тут выше нафлудил от Анонима, сам с собой разговаривает. Видно же)

7.128 , Аноним ( 113 ), 14:48, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > То есть пруфов нет. Причем даже АНБ не возбухает, что мол смотрите

> - русские внедряют бэкдор!!! Сообщество тоже молчит. А вот аноним из

> опеннета, очевидно, дело говорит. Потому что пруфы о том, что явный MITM-инструмент является таковым никому в здравом уме не нужны, это и так очевидно, также очевидно, как не нужно пруфов тому, что говно - это говно, оно несъедобно, это очевидно настолько, что его даже не нужно пробовать на вкус. Но, если вы из любителей потреблять фекалии и с пеной у рта утверждать, что это такой чоколад, то ваше право, но не нужно стараться всех убеждать в том, что это норма и что все должны так делать! И да, я в курсе, что ты жирный тролль, просто решил покормить чем-то кроме твоего любимого чоколада.

8.131 , Аноним ( 18 ), 14:57, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кто про что, а анонимы про говно и нинужно Ты сам-то что потребляешь, сидя... 9.138 , Аноним ( 10 ), 15:14, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У него вовсе не обязательно венда, но в любом случае аргумент довольно слабый Т... 10.161 , Аноним ( 18 ), 15:40, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да я про в целом Согласен, что у нас многое хуже на порядок, но это не делает э... 11.165 , Аноним ( 10 ), 15:54, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А напрасно Как минимум, это всегда делает Кортана, но вообще программы постоянн... 12.184 , Аноним ( 18 ), 16:24, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да мы о том же, только разными словами Есть, например, камеры на улицах Если т... 13.199 , Аноним ( 10 ), 16:45, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Дело не в злоумышленниках Некоторые люди не любят, когда за ними организована п... 7.157 , Аноним ( 142 ), 15:37, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что АНБ возбухать? Почему и для них ничего не включили, что-ли?

3.25 , . ( ? ), 12:50, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А пруфы на товарища майора будут? А на кой товарищ пусть и не майор делает русскую версию, если можно ставить оригинал и потом выбрать русский язык?

4.30 , Аноним ( 18 ), 12:53, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Свободное ПО, не?

4.116 , Аноним ( 116 ), 14:37, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хочет и делает. Кому-то хочется свое экспертное мнение в комментарии вываливать кучами, кому-то установочный образ делать.

4.135 , AleksK ( ok ), 15:07, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А на кой, "свободным" и "неподкупным" центрам выдачи сертификатов запретили выдавать сертификаты для российских организаций? Раз заметили то пришлось делать свои.

3.29 , Попандопала ( ? ), 12:51, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Как специалист по нытью на Опеннет официально заявляю,что пруфы и прочие это легаси. Ипоня подтвердит. Тут небинарное сообщество поклонников паяльника от дяди Сэма. Смотрите не перепутайте.D

4.41 , kusb ( ? ), 13:01, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не обязательно быть поклонником любого паяльника. То есть да, некоторые люди считают, что если я против контроля, лжи и унижений - я за Америку. Но это странности мышления этих людей.

5.51 , Аноним ( 18 ), 13:10, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А почему тогда, если человек говорит, что он за Россию, то сразу некоторые считают, что он за контроль, ложь и унижения?

Как это вообще в голове укладывается? Если я пользуюсь свободным ПО, то я против тоталитаризма, а если эппл, то не против? Или майкрософт?

5.61 , Попандопала ( ? ), 13:16, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – В вашем повествовании я бы сменил СГА на Россию. Кста,вы в курсе,что толковые программисты заделали софт для уничтожения Химарс? Вот,люди делом занимаюся,снимаю шляпо.

6.248 , dannyD ( ? ), 19:52, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>вы в курсе,что толковые программисты заделали софт для уничтожения Химарс? - сколько нужно програмистов чтоб поменять лампочку?

- ниодного, ето аппаратная проблема.

2.20 , kusb ( ? ), 12:48, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Реально интересно кстати, какие приложения они посчитали неактуальными.

3.137 , AleksK ( ok ), 15:09, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например спотифай.

