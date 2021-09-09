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Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon

09.09.2021 11:53

Норвежский проприетарный браузер Vivaldi, создаваемый силами разработчиков Opera Presto, стал браузером по умолчанию в редакции Linux-дистрибутива Manjaro, поставляемой с рабочим столом Cinnamon. Браузер Vivaldi также будет доступен и в других редакциях дистрибутива Manjaro через официальные репозитории проекта.

Для лучшей интеграции с дистрибутивом в браузер была добавлена новая тема оформления, адаптированная под дизайн Manjaro Cinnamon, а также в список закладок по умолчанию были включены ссылки на ресурсы проекта Manjaro. По данным посещаемости портала DistroWatch проект Manjaro является третьим по популярности среди всех Linux-дистрибутивов (рейтинг не отражает реальную популярность дистрибутива, так как рассчитывается на основе числа любых обращений к странице с информацией о дистрибутиве на сайте DistroWatch).



  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.1.0
  4. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией
  6. OpenNews: Состоялся релиз браузера Vivaldi 4.0 для десктопа и Android
Автор новости: Shpankov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55772-manjaro
Ключевые слова: manjaro, vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, dullish (ok), 13:42, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Опять наводят проприетень на плетень.
     
     
  • 2.6, user (??), 13:48, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    https://vivaldi.com/ru/source/
     
     
  • 3.11, Turbid (??), 14:13, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И как с этим собрать браузер?
     
     
  • 4.14, Админ Анонимов (?), 14:16, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    арендуешь суперкомпьютер и собираешь
     
  • 3.26, iPony129412 (?), 15:06, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Наличие частичных исходных кодов не отменяет проприетарности продукта.
     
  • 3.44, Аноним (44), 16:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За шесть лет размер исходного куда вырос меньше чем в четыре раза. Не порядок эффективных менеджеров на них нет.
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 17:30, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мамка твоя настолько же выросла, но с ней всё ок
     

  • 1.4, vz_2 (?), 13:42, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Симптоматично
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:52, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Пахнет коммерческой сделкой
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:52, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Осуждаю всячески
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:59, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пару раз устанавливал этот браузер для теста (уж очень часто его нахваливали). В процессе использования заметил что он грузит страницы дольше лисы и хрома. В чем причина не знаю🤷
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:14, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    там гуй на хтмле
     
     
  • 3.13, Dz (?), 14:15, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у кого - нет?
     
     
  • 4.17, НяшМяш (ok), 14:23, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не просто хтмл, а реакт.
     
  • 4.55, Аноним (12), 16:33, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > UI outside of the content area should be implemented using Views (in C++) for Windows/Linux/ChromeOS.
    > http://dev.chromium.org/developers/design-documents/ui-development-practices
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:11, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какой маразм
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:17, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой "kde + arch + графический инсталлятор" дистрибутив более-менее годный?
    На сам arch пока нет времени.
     
     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 14:24, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как пользователь манжары рекомендую манжару )
     
     
  • 3.39, Урри (ok), 15:52, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык кроме манджары для арча ничего в общем-то и нет.

    Но манджара зело кривая. Говорю это как бывший вынужденный править несколько криво собранных пакетов, без которых проект не взлетал только на манджаре.

     
     
  • 4.59, anonimus (?), 17:12, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эндевор есть, но не пробовал.
    Манджаро КДЕ очень нравится.
     
  • 2.20, Nkvdeath (ok), 14:39, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://archlinuxgui.in
     
     
  • 3.68, Аноним (65), 17:32, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гоните его, насмехайтесь над ним!
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:46, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    endeavouros
     
     
  • 3.34, Аноним (15), 15:28, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару дней пользую. SDDM никак не хочет автологиниться при запуске, игнорит конфиг, все время спрашивает про пароль.
     
  • 2.25, jj (?), 15:05, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arco Linux
     
     
  • 3.37, Аноним (7), 15:49, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Alco Linux
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:23, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Artix
     
  • 2.36, анонъчик (?), 15:48, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > kde + arch + графический инсталлятор

    А зачем именно Арч? Если нужен роллинг с графическим инсталлятором и свежими Кедами — то почему бы не openSUSE Tumbleweed?

     
     
  • 3.45, Аноним (15), 16:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз перед EndeavourOS ставил openSUSE, поставил mpv, запустил через него стрим глянуть, а он мне говорит - кодеков нет. Очень дружелюбно к пользователю. Ubuntu, Mint, EndeavourOS все есть на старте, в openSUSE - нет.

    Ну а причина - на оффтопике привык к pacman в msys2/mingw64, решил на ноуте с Mint перелезть на Arch, чтобы одинаковый опыт.

     
     
  • 4.50, Аноним (50), 16:15, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для кодеков есть репа packman.
     
     
  • 5.58, Аноним (15), 16:58, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для всего есть своя репа, но не всегда есть время и желание перебирать репы, иначе бы изначальный вопрос не возник.
     

  • 1.16, Аноним (-), 14:17, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зашкварная проприетарщина для зашкварного дистрибутива, не осуждаю
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:24, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    +1.5 юзера. На безрыбье и кот мужчина.
     
  • 1.22, Брат Анон (ok), 14:47, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не нравится мне этот ваш манджаро. Та же убунта, вид сбоку. А если штаны выглядят одинаково -- зачем платить больше?

    А уж Вивальди (который втихаря сожрал один проц) -- вообще зашквар какой-то. Ровно 2 часа у меня простоял. Есть пара ржачных фишек, но я не на столько в них нуждаюсь, чтобы терпеть скрытый майнинг.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:08, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Минт ещё хуже та же убунта со своими глюками а про тормозной Cinnamon вообще нечего говорить
     
     
  • 3.63, Аноним (-), 17:27, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому минт мате.
     
     
  • 4.64, Аноним (-), 17:29, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но, виртуальная машина там ещё актуальние для меня производительность.
     
     
  • 5.69, Аноним (-), 17:37, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ещё производительнее надо заходи ( Мате ) в настройки рабочего стола и выбирай оконный менеджер Marco или Metacity без "Marco + название", "Metacity + название". 4
     
     
  • 6.70, Аноним (-), 17:38, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    цыфра 4 не чего не означает случайно написалписал 4.
     
     
  • 7.72, Аноним (-), 17:40, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сонный не выспался.
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:57, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Норвежский проприетарный браузер Vivaldi, создаваемый силами разработчиков Opera Presto, стал браузером по умолчанию в редакции Linux-дистрибутива Manjaro, поставляемой с рабочим столом Cinnamon.

    Это превосходно. Ещё один ненужный дистр можно вычеркнуть из списка свободного ПО.

     
  • 1.24, Аноним (24), 14:59, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ПРОПРИЕТАРЩИНА

    СЖЕЧЬ НА ОГНЕ ИНКВИЗИЦИИ

    ДО ЭТОГО ПЫТАТЬ

    (Или тут есть какие-то более вменяемые комментарии? )))) )

    // b.

     
     
  • 2.30, Аноним (-), 15:11, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уважаемый месье забыл упомянуть потрошение xD

    https://en.wikipedia.org/wiki/Hanged,_drawn_and_quartered

     
     
  • 3.53, Аноним (24), 16:32, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, это интересно.

    // b.

     

  • 1.27, МояВенда (ok), 15:06, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мой любимый линь теперь использует мой любимый браузер ♥️
     
     
  • 2.47, Аноним (44), 16:05, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вы тот самый единственный пользователь манжаро для которого всё и делают.
     
     
  • 3.73, Абвгдейка (?), 17:43, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.protondb.com/stats

    Как бы статистика показывает, что пользователей монжары гораздо поболее, чем арча и даже минта.
    Вот это поворот.

     

  • 1.29, Аноним (28), 15:09, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самый проприетарный дистр ИМХО Mint Cinnamon засунули всё что смогли
     
     
  • 2.35, susebox (?), 15:42, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не томите. Огласите список пожалуйста.
     

  • 1.31, istepan (ok), 15:14, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё по чём?
     
  • 1.32, Аноним (32), 15:15, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нортона не хватает
     
     
  • 2.42, Эдвард Нортон (?), 16:00, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    for (;;) {
        printf("Его звали Manjaro Cinnamon.\n");
    }
     

  • 1.38, Аноним (38), 15:49, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Норвержцы занесли манджарцам чемоданы с алмазами? Я бы палемун засунул по умолчанию лучше.
     
     
  • 2.46, Урри (ok), 16:05, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эскобар.jpg
     
  • 2.54, Аноним (54), 16:32, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yandex browser подойдёт лучше. Кстати, а почему интересно до сих пор нет Дистрибутива Palemoon, Yandex, Mail. Даже под меньшее  пилятся дистрибутивы.
     

  • 1.40, Агент (?), 15:55, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сам пользуюсь на linux, поддерживаю.
     
  • 1.41, Аноним (41), 15:59, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Помоечный дистрибутив выбрал помоечный браузер. Не удивлен
     
  • 1.43, Макс (??), 16:01, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Cinnamon Edition это community сборка.
    Официальными сборками считаются только XFCE, KDE, Gnome https://manjaro.org/download/#Official
     
  • 1.48, MqtUA (ok), 16:06, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здравая мысля на оф. форуме по теме https://forum.manjaro.org/t/manjaro-cinnamon-21-1-2-shipping-browser-vivaldi/8
     
  • 1.49, Владимир (??), 16:11, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Brave - у которого все исходные коды открыты - выпиливают, а Vivaldi, который тормознутый и закрытый - впиливают.
     
  • 1.51, Sluggard (ok), 16:21, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проприетарный браузер в качестве дефолтного — и новость, а вместе с ней и Манджаро, становятся главными претендентами на победу в номинации «Зашквар года».
     
  • 1.52, Аноним (54), 16:28, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в Vivaldi есть режим Turbo который был в Opera?
     
     
  • 2.67, iPony129412 (?), 17:32, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     

  • 1.56, Аноним (56), 16:36, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не качал, но осуждаю
     
  • 1.57, Анончик (?), 16:48, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я прямо в голос заржал от новости, ну как бы ожидаемо.
     
  • 1.60, кек (?), 17:12, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зумеробраузер для зумеродистра
     
  • 1.61, Корец (?), 17:12, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и задумайтесь, почему открытым браузерам, типа фаерфокса и хромиума, предпочитают проприетарщину вроде вивальди.
     
  • 1.62, Аноним (62), 17:22, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    больше вони, тогда они откроют код
     
  • 1.66, Хозяин (?), 17:32, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничо, схаваете.
     
  • 1.71, Аноним (71), 17:39, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта новость есть в блоге Vivaldi:
    https://vivaldi.com/blog/vivaldi-is-the-default-browser-on-manjaro-linux/
    Так что скорее всего заплатили, чтобы он был по умолчанию.
    А вообще лучший дистрибутив с Cinnamon - Linux Mint
     

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