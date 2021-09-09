Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon

|
|
|
|
|
|3.44, Аноним (44), 16:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
За шесть лет размер исходного куда вырос меньше чем в четыре раза. Не порядок эффективных менеджеров на них нет.
|
|1.9, Аноним (9), 13:59, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пару раз устанавливал этот браузер для теста (уж очень часто его нахваливали). В процессе использования заметил что он грузит страницы дольше лисы и хрома. В чем причина не знаю🤷
|
|1.15, Аноним (15), 14:17, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какой "kde + arch + графический инсталлятор" дистрибутив более-менее годный?
На сам arch пока нет времени.
|
|
|
|
|
|3.39, Урри (ok), 15:52, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дык кроме манджары для арча ничего в общем-то и нет.
Но манджара зело кривая. Говорю это как бывший вынужденный править несколько криво собранных пакетов, без которых проект не взлетал только на манджаре.
|
|
|
|3.34, Аноним (15), 15:28, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пару дней пользую. SDDM никак не хочет автологиниться при запуске, игнорит конфиг, все время спрашивает про пароль.
|
|2.36, анонъчик (?), 15:48, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> kde + arch + графический инсталлятор
А зачем именно Арч? Если нужен роллинг с графическим инсталлятором и свежими Кедами — то почему бы не openSUSE Tumbleweed?
|
|
|
|3.45, Аноним (15), 16:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как раз перед EndeavourOS ставил openSUSE, поставил mpv, запустил через него стрим глянуть, а он мне говорит - кодеков нет. Очень дружелюбно к пользователю. Ubuntu, Mint, EndeavourOS все есть на старте, в openSUSE - нет.
Ну а причина - на оффтопике привык к pacman в msys2/mingw64, решил на ноуте с Mint перелезть на Arch, чтобы одинаковый опыт.
|
|
|
|
|
|5.58, Аноним (15), 16:58, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для всего есть своя репа, но не всегда есть время и желание перебирать репы, иначе бы изначальный вопрос не возник.
|
|1.22, Брат Анон (ok), 14:47, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Не нравится мне этот ваш манджаро. Та же убунта, вид сбоку. А если штаны выглядят одинаково -- зачем платить больше?
А уж Вивальди (который втихаря сожрал один проц) -- вообще зашквар какой-то. Ровно 2 часа у меня простоял. Есть пара ржачных фишек, но я не на столько в них нуждаюсь, чтобы терпеть скрытый майнинг.
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 15:08, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Минт ещё хуже та же убунта со своими глюками а про тормозной Cinnamon вообще нечего говорить
|
|
|
|
|
|4.64, Аноним (-), 17:29, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но, виртуальная машина там ещё актуальние для меня производительность.
|
|
|
|5.69, Аноним (-), 17:37, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А если ещё производительнее надо заходи ( Мате ) в настройки рабочего стола и выбирай оконный менеджер Marco или Metacity без "Marco + название", "Metacity + название". 4
|
|1.23, Аноним (23), 14:57, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Норвежский проприетарный браузер Vivaldi, создаваемый силами разработчиков Opera Presto, стал браузером по умолчанию в редакции Linux-дистрибутива Manjaro, поставляемой с рабочим столом Cinnamon.
Это превосходно. Ещё один ненужный дистр можно вычеркнуть из списка свободного ПО.
|
|1.24, Аноним (24), 14:59, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
ПРОПРИЕТАРЩИНА
СЖЕЧЬ НА ОГНЕ ИНКВИЗИЦИИ
ДО ЭТОГО ПЫТАТЬ
(Или тут есть какие-то более вменяемые комментарии? )))) )
// b.
|
|
|
|2.47, Аноним (44), 16:05, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так вы тот самый единственный пользователь манжаро для которого всё и делают.
|
|1.38, Аноним (38), 15:49, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Норвержцы занесли манджарцам чемоданы с алмазами? Я бы палемун засунул по умолчанию лучше.
|
|
|
|2.54, Аноним (54), 16:32, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Yandex browser подойдёт лучше. Кстати, а почему интересно до сих пор нет Дистрибутива Palemoon, Yandex, Mail. Даже под меньшее пилятся дистрибутивы.
|
|1.49, Владимир (??), 16:11, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Brave - у которого все исходные коды открыты - выпиливают, а Vivaldi, который тормознутый и закрытый - впиливают.
|
|1.51, Sluggard (ok), 16:21, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Проприетарный браузер в качестве дефолтного — и новость, а вместе с ней и Манджаро, становятся главными претендентами на победу в номинации «Зашквар года».
|
|1.61, Корец (?), 17:12, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот и задумайтесь, почему открытым браузерам, типа фаерфокса и хромиума, предпочитают проприетарщину вроде вивальди.
|