Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon

Норвежский проприетарный браузер Vivaldi, создаваемый силами разработчиков Opera Presto, стал браузером по умолчанию в редакции Linux-дистрибутива Manjaro, поставляемой с рабочим столом Cinnamon. Браузер Vivaldi также будет доступен и в других редакциях дистрибутива Manjaro через официальные репозитории проекта.

Для лучшей интеграции с дистрибутивом в браузер была добавлена новая тема оформления, адаптированная под дизайн Manjaro Cinnamon, а также в список закладок по умолчанию были включены ссылки на ресурсы проекта Manjaro. По данным посещаемости портала DistroWatch проект Manjaro является третьим по популярности среди всех Linux-дистрибутивов (рейтинг не отражает реальную популярность дистрибутива, так как рассчитывается на основе числа любых обращений к странице с информацией о дистрибутиве на сайте DistroWatch).