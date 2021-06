Состоялся релиз браузера Vivaldi 4.0 для десктопа и Android

2.27 , Shpankov ( ok ), 15:18, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это уже отрепортил.

3.30 , ыть ( ok ), 15:23, 09/06/2021 в боковой панели пропадают все элементы, остается только "плюсик" вверху, нет ни загрузок, ни истории, ни закладок, не работают горячие клавиши для их вызова - помогает рестарт браузера, но через некоторое время проблемы появляются снова

4.44 , Shpankov ( ok ), 16:09, 09/06/2021 У себя не вижу такого. Надо искать причину.