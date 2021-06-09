Состоялся релиз браузера Vivaldi 4.0 для десктопа и Android

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|1.3, Werwolf (?), 14:30, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ждал встроенной почты и rss с тех пор как появилась первая новость о вивальди
НО
1) нет поддержки gpg
2) нет фильтров сообщений
3) глючит при работе с яндексовской почтой
4) интерфейс на электроноподобном говне
опять печаль
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|2.5, Имя (?), 14:35, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пример не маргинального браузера с ui не на веб технологиях в студию
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|2.19, Аноним (19), 14:59, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Браузер использует HTML и JS, да где же это видано! Хотя погодите...
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|1.4, Имя (?), 14:34, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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До сих пор нет поддержки iOS. В чем проблема его сделать - непонятно, говорят что им там Apple чего то не разрешает.
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|4.24, Аноним (42), 15:16, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Код хромиума открыт и доступен для модификации, а webkit прибит к iOS гвоздями.
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|5.31, Аноним (28), 15:32, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на Apple за это не хотят в Европе антимонопольщики наехать, как, в своё время, на Microsoft за прибитый IE?
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|7.36, OnTheEdge (??), 15:44, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Safari стабильно в тройке самых популярных браузеров последние фиг знает сколько лет.
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|6.34, Аноним (42), 15:39, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сравнение некорректное. Разработчикам сторонних браузеров не предписывалось в обязательном порядке использовать движок Trident.
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|1.8, Аноним (8), 14:41, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Каждый год якобы ускоряют переключение и закрытие вкладок, и все равно до скорости интерфейса Chrome или Firefox как до луны. И в этот раз не исключение.
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|2.18, OnTheEdge (??), 14:58, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей.
выше головы с таким-то фундаментом не прыгнешь
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|3.39, Аноним (39), 16:06, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это уж точно не про безопасность в этих модулях куча дыр. Но на андроиде, за неимением нормального огнелиса...
Кто знает что там с огнелисом на андроиде, когда тестил в прошлый раз - глючило дико, по ощущениям раза в 2 медленней хрома.
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|1.10, Аноним (10), 14:43, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучший браузер для андроида. Раньше держал хром и Вивальди, первый только из-за переводчика и вот он наконец настал тот день, когда я удалю хром с своего смартфона. Очень этого ждал, теперь в одном браузере есть всё что нужно для серфинга: скорость, переводчик на лету и работающий блокировки рекламы. +100 в карму разработчикам.
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|1.12, DayDve (?), 14:45, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Карго-пародия на оперу-престо.
Как бы они не пытались выпендриться, никогда это не будет нормальным браузером.
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|1.16, Аноним (16), 14:55, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей"
Автоотчистка истории так и не появилась, да?
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|3.30, ыть (ok), 15:23, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в боковой панели пропадают все элементы, остается только "плюсик" вверху, нет ни загрузок, ни истории, ни закладок, не работают горячие клавиши для их вызова - помогает рестарт браузера, но через некоторое время проблемы появляются снова
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|1.20, devkornev (ok), 15:00, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кнопки правления окном браузера все еще квадратные? Это сильно выбивается из стиля Gnome и т.д.
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|1.25, Аноним (28), 15:16, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для прошлых выпусков проект под открытой лицензией распространяет исходные тексты изменений к Chromium.
А был бы Chromium под Copyleft, сразу бы выложили для текущего выпуска.
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|2.40, Аноним (39), 16:07, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они бытаются соболюдать баланс между "код наш" и никакого "браузера попова" и "код открыт".
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|1.37, Аноним (37), 16:04, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Решил потестить на смартфоне. Скачал apk с их сайта, установил на googleless телефон, открыл phoronix.com, загрузилась главная страница с гугловской рекламой повсюду, тут же появляется нативное андроидное уведомление "для функционирования браузера vivaldi необходимо включить сервисы google play". Мдаа, глубоко гугл свои зонды заталкивает.
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|2.43, Аноним (39), 16:09, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорей у разрабов кривые руки. Уже года 3 есть замена всем гугл сервисам.
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|1.45, Псевдоним (??), 16:12, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Доступен для тестирования встроенный почтовый клиент
Провальный путь, богатый опыт предыдущих браузеров ничему не научил.
> Добавлен встроенный переводчик
> Доступен для тестирования новостной клиент
> Доступен для тестирования календарь-планировщик
Это работа для дополнений, для сообщества, не для разработчиков браузера.
> возможность выбора при установке необходимой комплектации браузера
огрызок вместо системы дополнений
>Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей.
Удачи, она вам понадобится
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|1.49, Лисобог (?), 16:24, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На фоне таких релизов начинаешь понимать, что Mozilla всё правильно делает с Firefox'ом.
Рассматривал Vivaldi как запасной вариант на случай, если лиса помрёт окончательно, но, если они всерьёз тратят крайне ограниченные ресурсы маленькой команды на впихивание в браузер почтового агента и календаря - нуегонафиг.
Реинкарнация Nero какая-то.
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