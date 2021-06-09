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Состоялся релиз браузера Vivaldi 4.0 для десктопа и Android

09.06.2021 11:41

Норвежская компания Vivaldi Technologies выпустила новую версию браузера Vivaldi 4.0 для десктопа и Android. Браузер основан на открытом коде Chromium и разработчики декларируют принципиальный отказ от сбора пользовательских данных и их монетизации. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Для прошлых выпусков проект под открытой лицензией распространяет исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей.

В новом выпуске:

  • Добавлен встроенный переводчик, позволяющий переводить веб-страницы целиком как в автоматическом, так и в ручном режиме. На данный момент поддерживается более 50 языков, в будущем число поддерживаемых языков планируется повысить до 100. Движок системы перевода разрабатывается компанией Lingvanex, при этом вся облачная часть переводчика размещена на собственных серверах Vivaldi, расположенных в Исландии. Подобное решение позволяет избавиться от слежки со стороны крупных компаний, предлагающих автоматический перевод.
  • Доступен для тестирования встроенный почтовый клиент - позволяет организовать работу с почтой прямо в браузере, предлагает большое число функций управления множеством учётных записей. Единая база данных сообщений позволяет осуществлять быстрый поиск и сортировку писем по различным параметрам.
  • Доступен для тестирования новостной клиент - интегрированный с почтовым клиентом RSS-ридер. Также пользователям доступна подписка на подкасты и каналы YouTube - воспроизведение контента осуществляется средствами самого браузера.
  • Доступен для тестирования календарь-планировщик, предоставляющий средства для управления встречами, мероприятиями и персональными задачами. Календарь имеет большое число настроек, позволяющих максимально адаптировать его интерфейс под свои запросы.
  • В связи с постоянным ростом числа встроенных функций, разработчики добавили возможность выбора при установке необходимой комплектации браузера. Доступно три варианта - минимализм, классика или продуктивность. Пользователь получает возможность в один клик выбрать то число видимых в интерфейсе функций, которое требуется для работы. Незадействованные функции скрыты из интерфейса браузера, но легко активируются при необходимости.
  • В мобильной версии Vivaldi 4.0 для Android также добавлен встроенный переводчик веб-страниц. Кроме этого появилась поддержка сторонних менеджеров паролей, а также добавлена возможность смены поисковых систем прямо в интерфейсе браузера в одно касание.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Релиз браузера Vivaldi 3.6
  3. OpenNews: Стабильный релиз кроссплатформенного браузера Vivaldi 3.5
  4. OpenNews: Релиз браузеров Vivaldi 3.4 для ПК и Android
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.14
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.13
Автор новости: Shpankov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55305-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:28, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Состоялся.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:30, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но свет не увидел.
     
     
  • 3.22, A.Stahl (ok), 15:07, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Туннель завалило
     
  • 2.33, arthi747 (ok), 15:38, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    9 июня зачем то состоялся релиз браузер "vivaldi".
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 16:09, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем-то ты зашёл сюда написать этот коммент.
     

  • 1.3, Werwolf (?), 14:30, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ждал встроенной почты и rss с тех пор как появилась первая новость о вивальди
    НО
    1) нет поддержки gpg
    2) нет фильтров сообщений
    3) глючит при работе с яндексовской почтой
    4) интерфейс на электроноподобном говне
    опять печаль
     
     
  • 2.5, Имя (?), 14:35, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пример не маргинального браузера с ui не на веб технологиях в студию
     
     
  • 3.9, lockywolf (ok), 14:42, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Safari?
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 16:04, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просили же "не маргинального".
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:19, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А оригинальный Chromium, он же на GTK?
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:59, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Браузер использует HTML и JS, да где же это видано! Хотя погодите...
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:21, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запилят в пятой версии
     

  • 1.4, Имя (?), 14:34, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    До сих пор нет поддержки iOS. В чем проблема его сделать - непонятно, говорят что им там Apple чего то не разрешает.
     
     
  • 2.6, OnTheEdge (??), 14:40, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм, не вырезать ли телеметрию из Safari?..
     
  • 2.11, lockywolf (ok), 14:43, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У разработчиков нет ни одного девайса от Apple?
     
  • 2.13, Аноним (42), 14:45, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Разработчики не хотят делать очередную шкурку для Safari.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:08, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ведь сделали шкурку для хромиума
     
     
  • 4.24, Аноним (42), 15:16, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Код хромиума открыт и доступен для модификации, а webkit прибит к iOS гвоздями.
     
     
  • 5.31, Аноним (28), 15:32, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на Apple за это не хотят в Европе антимонопольщики наехать, как, в своё время, на Microsoft за прибитый IE?
     
     
  • 6.32, Annoynymous (ok), 15:34, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Apple слишком смешная доля на рынке.
     
     
  • 7.36, OnTheEdge (??), 15:44, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Safari стабильно в тройке самых популярных браузеров последние фиг знает сколько лет.
     
  • 6.34, Аноним (42), 15:39, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнение некорректное. Разработчикам сторонних браузеров не предписывалось в обязательном порядке использовать движок Trident.
     
     
  • 7.52, Аноним (28), 16:52, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так,тем более, нужно наехать.
     

  • 1.7, korrado (?), 14:40, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    попробовал, не понравился, снес
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:54, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FDE ?
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:41, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каждый год якобы ускоряют переключение и закрытие вкладок, и все равно до скорости интерфейса Chrome или Firefox как до луны. И в этот раз не исключение.
     
     
  • 2.18, OnTheEdge (??), 14:58, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей.

    выше головы с таким-то фундаментом не прыгнешь

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:06, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это уж точно не про безопасность в этих модулях куча дыр. Но на андроиде, за неимением нормального огнелиса...
    Кто знает что там с огнелисом на андроиде, когда тестил в прошлый раз - глючило дико, по ощущениям раза в 2 медленней хрома.
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:43, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший браузер для андроида. Раньше держал хром и Вивальди, первый только из-за переводчика и вот он наконец настал тот день, когда я удалю хром с своего смартфона. Очень этого ждал, теперь в одном браузере есть всё что нужно для серфинга: скорость, переводчик на лету и работающий блокировки рекламы. +100 в карму разработчикам.
     
     
  • 2.51, macfaq (?), 16:45, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расширений нет.
    Обещают и всё никак.
     

  • 1.12, DayDve (?), 14:45, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Карго-пародия на оперу-престо.
    Как бы они не пытались выпендриться, никогда это не будет нормальным браузером.
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:55, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже заржавело или нет?
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:55, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей"

    Автоотчистка истории так и не появилась, да?

     
     
  • 2.26, Shpankov (ok), 15:18, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Удалять при выходе" в настройках. Также есть приватное окно.
     

  • 1.17, ыть (ok), 14:57, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://fastpic.ru/view/114/2021/0609/e0a9b9b512b29d52e2fefc5ef2de7fc7.png.htm над интерфейсом надо работать
     
     
  • 2.27, Shpankov (ok), 15:18, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже отрепортил.
     
     
  • 3.30, ыть (ok), 15:23, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в боковой панели пропадают все элементы, остается только "плюсик" вверху, нет ни загрузок, ни истории, ни закладок, не работают горячие клавиши для их вызова - помогает рестарт браузера, но через некоторое время проблемы появляются снова
     
     
  • 4.44, Shpankov (ok), 16:09, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У себя не вижу такого. Надо искать причину.
     

  • 1.20, devkornev (ok), 15:00, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кнопки правления окном браузера все еще квадратные? Это сильно выбивается из стиля Gnome и т.д.
     
  • 1.21, Skullnet (ok), 15:05, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Браузер основан на открытом коде Chromium

    Ещё один хромоногий.

     
  • 1.25, Аноним (28), 15:16, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для прошлых выпусков проект под открытой лицензией распространяет исходные тексты изменений к Chromium.

    А был бы Chromium под Copyleft, сразу бы выложили для текущего выпуска.

     
     
  • 2.40, Аноним (39), 16:07, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они бытаются соболюдать баланс между "код наш" и никакого "браузера попова" и "код открыт".
     
     
  • 3.41, Аноним (39), 16:08, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получается так-себе
     

  • 1.35, Аноним (35), 15:39, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем такие новости о поделка?
     
  • 1.37, Аноним (37), 16:04, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Решил потестить на смартфоне. Скачал apk с их сайта, установил на googleless телефон, открыл phoronix.com, загрузилась главная страница с гугловской рекламой повсюду, тут же появляется нативное андроидное уведомление "для функционирования браузера vivaldi необходимо включить сервисы google play". Мдаа, глубоко гугл свои зонды заталкивает.
     
     
  • 2.43, Аноним (39), 16:09, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей у разрабов кривые руки. Уже года 3 есть замена всем гугл сервисам.
     

  • 1.45, Псевдоним (??), 16:12, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доступен для тестирования встроенный почтовый клиент

    Провальный путь, богатый опыт предыдущих браузеров ничему не научил.
    > Добавлен встроенный переводчик
    > Доступен для тестирования новостной клиент
    > Доступен для тестирования календарь-планировщик

    Это работа для дополнений, для сообщества, не для разработчиков браузера.
    > возможность выбора при установке необходимой комплектации браузера

    огрызок вместо системы дополнений

    >Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей.

    Удачи, она вам понадобится

     
  • 1.46, Сундар Пичай (?), 16:16, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура, проприетарный браузер!
     
  • 1.47, Аноним (47), 16:16, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что это проприетарное уг от яндекса делает на опеннете?
     
  • 1.48, Аноним (48), 16:19, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он такой же норвежский, как беларуские креветки
     
  • 1.49, Лисобог (?), 16:24, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На фоне таких релизов начинаешь понимать, что Mozilla всё правильно делает с Firefox'ом.

    Рассматривал Vivaldi как запасной вариант на случай, если лиса помрёт окончательно, но, если они всерьёз тратят крайне ограниченные ресурсы маленькой команды на впихивание в браузер почтового агента и календаря - нуегонафиг.

    Реинкарнация Nero какая-то.

     
  • 1.50, Агрессивный хромог (?), 16:28, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не, это жабаскриптовая надстройка над хромиумом не нужна. Это самый медленный браузер из хромоплеяды.
     
  • 1.53, Аноним (53), 16:54, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это очень свободный и открытый браузер?
     
  • 1.54, Аноним (28), 16:54, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо будет заценить... под Wine-ом.
     
  • 1.55, Аноним (53), 16:56, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    особенно его толстая надстройка над хромодижком на фреймворке Реакт?
     
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