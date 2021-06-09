Состоялся релиз браузера Vivaldi 4.0 для десктопа и Android

Норвежская компания Vivaldi Technologies выпустила новую версию браузера Vivaldi 4.0 для десктопа и Android. Браузер основан на открытом коде Chromium и разработчики декларируют принципиальный отказ от сбора пользовательских данных и их монетизации. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Для прошлых выпусков проект под открытой лицензией распространяет исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. В новом выпуске: Добавлен встроенный переводчик, позволяющий переводить веб-страницы целиком как в автоматическом, так и в ручном режиме. На данный момент поддерживается более 50 языков, в будущем число поддерживаемых языков планируется повысить до 100. Движок системы перевода разрабатывается компанией Lingvanex, при этом вся облачная часть переводчика размещена на собственных серверах Vivaldi, расположенных в Исландии. Подобное решение позволяет избавиться от слежки со стороны крупных компаний, предлагающих автоматический перевод.

Доступен для тестирования встроенный почтовый клиент - позволяет организовать работу с почтой прямо в браузере, предлагает большое число функций управления множеством учётных записей. Единая база данных сообщений позволяет осуществлять быстрый поиск и сортировку писем по различным параметрам.

Доступен для тестирования новостной клиент - интегрированный с почтовым клиентом RSS-ридер. Также пользователям доступна подписка на подкасты и каналы YouTube - воспроизведение контента осуществляется средствами самого браузера.

Доступен для тестирования календарь-планировщик, предоставляющий средства для управления встречами, мероприятиями и персональными задачами. Календарь имеет большое число настроек, позволяющих максимально адаптировать его интерфейс под свои запросы.

В связи с постоянным ростом числа встроенных функций, разработчики добавили возможность выбора при установке необходимой комплектации браузера. Доступно три варианта - минимализм, классика или продуктивность. Пользователь получает возможность в один клик выбрать то число видимых в интерфейсе функций, которое требуется для работы. Незадействованные функции скрыты из интерфейса браузера, но легко активируются при необходимости.

В мобильной версии Vivaldi 4.0 для Android также добавлен встроенный переводчик веб-страниц. Кроме этого появилась поддержка сторонних менеджеров паролей, а также добавлена возможность смены поисковых систем прямо в интерфейсе браузера в одно касание.



