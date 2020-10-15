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Релиз браузеров Vivaldi 3.4 для ПК и Android

15.10.2020 15:45

Состоялся одновременный релиз браузеров Vivaldi 3.4 для ПК и Android. Vivaldi разрабатывается на базе движка Chromium и продолжает развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Для прошлых выпусков проект под открытой лицензией распространяет исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

В новых версиях добавлены следующие изменения:

  • Настраиваемые контекстные меню;
  • Поддержка вставки собственных ссылок в контекстное меню;
  • Автообновление вкладок с указанной периодичностью;
  • Новые опции размещения вкладок;
  • Создание папок на Экспресс-панели перетаскиванием ячеек;
  • Установка локальной картинки для профиля;
  • В версии для Android предложены расширенные опции отображения Экспресс-панели, под новый дизайн адаптировано главное меню;
  • Появилась встроенная аркадная игра в стиле 80-х, работающая в онлайн и офлайн режиме.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.14
  3. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
  4. OpenNews: Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS
  5. OpenNews: Представлен новый интерфейс браузера Opera
  6. OpenNews: Стабильный выпуск web-браузера Otter 1.0 с интерфейсом в стиле Opera 12
Автор новости: Shpankov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53894-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 16:12, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Без версии для iOS как-то не то в современном мире 🤨
     
     
  • 2.2, КО (?), 16:16, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смазывай почаще
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:18, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для ios существует только один браузер, и называется он Сафари.

    Все остальное - просто скины к нему.

     
     
  • 3.14, iPony129412 (?), 16:47, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем. Синхронизация всё же 👆
     

  • 1.4, Анонимище (?), 16:20, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный браузер который уводит мою мотороллу е4+ в ребут ))
     
  • 1.5, m.makhno (ok), 16:20, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект безусловно интересный, но как же круто было бы видеть его на Presto, который в связи с этим не канул бы в Лету. Opera 12.18 will never die ;) А так стоит у меня года 2 уже, не без грехов: прожорлив аки хром, иногда были синие экраны (!) на 10ке при просмотре видео.
     
     
  • 2.7, Qwerty (??), 16:25, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Проект безусловно интересный

    Ну да, очередной г-ноклон Хромчика, очень интересно.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:42, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что с того. Я ещё с epic 62 portable работаю в винде, зато все открывается без проблем.
     
  • 2.9, Shpankov (ok), 16:30, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > но как же круто было бы видеть его на Presto, который в связи с этим не канул бы в Лету.

    Ну, Presto нам никто не отдал. А теперь уже поздно - устарел уже.

     
     
  • 3.12, m.makhno (ok), 16:43, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В старой опере такой современный ресурс как opennet.ru открывается на ура xD
     
     
  • 4.15, A.Stahl (ok), 16:49, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >такой современный ресурс как opennet.ru

    CONTENT="text/html; charset=koi8-r"

    Ты, наверное, во времена Пунических войн в пелёнки сpался?

     
     
  • 5.16, m.makhno (ok), 16:56, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как грубо, товарищ Stahl. Хочется верить, что все мы здесь интеллигентные люди, имеющие возможность открыто выражать своё мнение и делиться своим опытом.
     
  • 5.18, iPony129412 (?), 17:01, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > времена Пунических войн

    Эта война не закончилась 🤨

     

  • 1.6, ryoken (ok), 16:23, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Релиз ещё одного набора скинов к хромодвиглу.
     
  • 1.8, Shpankov (ok), 16:29, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Релиз ещё одного набора скинов к хромодвиглу.

    как раз со скинами напряжёнка. А вот функций и настроек намного больше, чем у любого хромоклона.

     
  • 1.10, Аноним (10), 16:38, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А насколько этот клон хрома привязан к гуглосервисам? В плане телеметрии, в смысле. Также стучит, как заяц на барабане?
     
  • 1.13, robot228 (?), 16:45, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь скажет накой нужна эта фигня автообновление вкладок?
    А браузер не отзывчивый ниразу.
     
     
  • 2.17, Scill (?), 17:00, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто юзал ее в Opera когда ждал новую серию сериала на то же lostfilm. Редкоиспользуемая фича, но очень удобная.
     

  • 1.19, Аноним (19), 17:01, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем эта херня с закрытым кодом тут?
     
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