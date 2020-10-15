Релиз браузеров Vivaldi 3.4 для ПК и Android

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|2.3, Аноним (3), 16:18, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для ios существует только один браузер, и называется он Сафари.
Все остальное - просто скины к нему.
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|1.5, m.makhno (ok), 16:20, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проект безусловно интересный, но как же круто было бы видеть его на Presto, который в связи с этим не канул бы в Лету. Opera 12.18 will never die ;) А так стоит у меня года 2 уже, не без грехов: прожорлив аки хром, иногда были синие экраны (!) на 10ке при просмотре видео.
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|2.7, Qwerty (??), 16:25, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Проект безусловно интересный
Ну да, очередной г-ноклон Хромчика, очень интересно.
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|3.11, Аноним (11), 16:42, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что с того. Я ещё с epic 62 portable работаю в винде, зато все открывается без проблем.
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|2.9, Shpankov (ok), 16:30, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> но как же круто было бы видеть его на Presto, который в связи с этим не канул бы в Лету.
Ну, Presto нам никто не отдал. А теперь уже поздно - устарел уже.
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|3.12, m.makhno (ok), 16:43, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В старой опере такой современный ресурс как opennet.ru открывается на ура xD
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|4.15, A.Stahl (ok), 16:49, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>такой современный ресурс как opennet.ru
CONTENT="text/html; charset=koi8-r"
Ты, наверное, во времена Пунических войн в пелёнки сpался?
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|5.16, m.makhno (ok), 16:56, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как грубо, товарищ Stahl. Хочется верить, что все мы здесь интеллигентные люди, имеющие возможность открыто выражать своё мнение и делиться своим опытом.
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|1.8, Shpankov (ok), 16:29, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Релиз ещё одного набора скинов к хромодвиглу.
как раз со скинами напряжёнка. А вот функций и настроек намного больше, чем у любого хромоклона.
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|1.10, Аноним (10), 16:38, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А насколько этот клон хрома привязан к гуглосервисам? В плане телеметрии, в смысле. Также стучит, как заяц на барабане?
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|1.13, robot228 (?), 16:45, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь скажет накой нужна эта фигня автообновление вкладок?
А браузер не отзывчивый ниразу.
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|2.17, Scill (?), 17:00, 15/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часто юзал ее в Opera когда ждал новую серию сериала на то же lostfilm. Редкоиспользуемая фича, но очень удобная.
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