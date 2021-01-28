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Релиз браузера Vivaldi 3.6

28.01.2021 09:57

Компания Vivaldi Technologies анонсировала выход финальной версии проприетарного браузера Vivaldi 3.6, разрабатываемого на базе движка Chromium. Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Для прошлых выпусков проект под открытой лицензией распространяет исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

В новом выпуске:

  • Значительно улучшена работа с группами вкладок - теперь для отображения входящих в группу страниц автоматически активируется дополнительная панель вкладок, что позволяет сделать работу с вкладками более удобной и интуитивной. При необходимости дополнительную панель можно закреплять для постоянного использования.
  • Продолжена работа по расширению возможностей настройки контекстных меню браузера - в список доступных для изменения были добавлены контекстные меню боковых панелей.
  • Для ускорения запуска браузера добавлена опция отложенной загрузки веб-панелей. Ранее при большом числе пользовательских веб-панелей при старте браузера осуществлялась загрузка всего их содержимого, что замедляло процесс запуска, при использовании новой опции загрузка содержимого веб-панели будет осуществляться только в момент её активации.
  • Список исправленных ошибок включает в себя проблемы выхода из полноэкранного режима при просмотре видео, некорректное переключение между вкладками при закрытии активной, а также создание неправильного имени для сохраняемого на рабочем столе ярлыка веб-страницы.
  • Для Linux-версии библиотека проприетарных медиа-кодеков обновлена до версии 87.0.4280.66.
  • Движок Chromium обновлён до версии 88.0.4324.99.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз кроссплатформенного браузера Vivaldi 3.5
  3. OpenNews: Релиз браузеров Vivaldi 3.4 для ПК и Android
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12
Автор новости: Shpankov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54477-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Залупа (?), 11:40, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Проприетарное ненужно?
     
  • 1.2, OnTheEdge (??), 11:41, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Браузер на все времена года?)
     
  • 1.3, Анонимчег (?), 11:44, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мало того, что проприетарщина, котоаря никаким боком к опенсорсу не относится (т. е. новости о нём в принципе не место на данном сайте), так он ещё и шпионит https://spyware.neocities.org/articles/vivaldi.html

    А, ну и интерфейс на жабаскрипте - это отдельный разговор.

     
     
  • 2.7, _____z (?), 11:50, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По сравнению с хромом или "анонимным" Brave или чем ещё - всё не таки плохо. Подумаешь, пивик что пользуют.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:53, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шпионят все.
    А этот фейковый ресурс можно засунуть в... Там же можно и про фурифокс прочитать много интересного.
     
  • 2.11, Shpankov (ok), 11:56, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где там про "шпионит" хоть слово?
     

  • 1.4, Valera (??), 11:44, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо за информацию! Если это чуваки которые делали ту самую, прежнюю оперу, это обязательно заслуживает внимания
     
     
  • 2.5, _____z (?), 11:46, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще не ту. Ни разу. вивальди отстой
     
     
  • 3.10, Valera (??), 11:54, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Opera на движке presto - как раз Та самая опера. Та которая была до 2014 года.
     
  • 2.12, Shpankov (ok), 11:57, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, те самые и делают. Поэтому и много фишек из старой Opera реализовали.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:47, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс слегка упоротый, но почтовик вполне годный.
     
     
  • 2.8, Леголас (ok), 11:51, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже завёл себе там ящик, пока не расхватали псевдонимы. Ну и @vivaldi.net красиво ещё звучит (:
     
     
  • 3.13, Shpankov (ok), 11:58, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, имелся в виду встроенный почтовик? Он включается в vivaldi://experiments
     
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