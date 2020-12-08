Стабильный релиз кроссплатформного браузера Vivaldi 3.5

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|1.1, Аноним (1), 13:03, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Эталонное ненужно когда есть фф и хром, кто им пользуется? - пачка маргиналов.
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|2.5, Аноним (5), 13:07, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эталонное ненужно - это ты, а пользуюся те, кому нужна свобода кастомизации интерфейса.
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|3.7, leibniz (ok), 13:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а пользуюся те, кому нужна свобода кастомизации интерфейса
ну там не с ума сойти как дают разгуляться, по сравнению с каноничной Opera 12 -- нельзя ничего делать со статусной строкой, к примеру
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|4.17, Аноним (5), 13:25, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каноничная Опера, увы, почила в бозе. Так что сравнивай с оригинальным хромым - если тебе "ехать", а не "шашечки"
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|3.19, Аноним (19), 13:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> те, кому нужна свобода кастомизации интерфейса
…и не нужны четыре свободы, даруемых СПО.
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|2.6, Аноним (6), 13:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пользуюсь, нравится больше хромиума. Хром из-за зондов не рассматриваю. Не говорю, что из нет в Вивальди, но там их наверняка меньше. И то - для видеоконференций только, для всего остального фф.
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|2.16, Аноним (16), 13:23, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был бы еще в хроме нормальный интерфейс, а не гугловский выкидыш под названием Material UI.
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|1.3, leibniz (ok), 13:05, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Выборочное отключение встроенных в браузер сервисов Google
Жаль, что не всех.
P.S. Новость оформлена классно. opennet вообще порой радует видом своих статей в наш-то перегруженный react'ом и прочим век.
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|2.36, Аноним (36), 14:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве не всех? Даже стор можно вырубить, что там ещё могло остаться?
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|1.10, polecatkastet (ok), 13:16, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший браузер.
Только сильно не хватает возможности настроить скорость прокрутки через родные настройки. Аналогично Firefox - mousewheel.acceleration на странице about:config.
И они упорно не хотят это делать, хотя запрос на такую фичу делали.
На линуксе прокрутка жутко медленная. А ставить дополнения для её ускорения, совсем не торт. Да и работают они странно.
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|3.28, danonimous (?), 13:50, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта машина второстепенная, в основном чтобы просто с Gentoo играться. Надо минимум программ, чтобы меньше компилировать) Хотел сначала только командную строку оставить, но решил, что гуёвый браузер для чтения и поиска мануалов удобней будет. Жаль, что Weston всё равно подтянул часть иксов, через libxkbcommon видимо. Дальше компилировать не охото, итак уже с llvm из-за Mesa+Radeon+r600 огрёб. Думаю, поставлю GUIX и оттуда попробую Firefox подтянуть нормальный. Держу в курсе :)
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|1.12, RTech (ok), 13:18, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Из наблюдаемых минусов встроенноего email-клиента, пока что нельзя подключить GMail аккаунт, т.к. приложение ещё не подтверждено гуглом.
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|2.18, Аноним (18), 13:25, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На NVIDIA не работает. В статах будет писать, что работает, но все функции функции по факту софтрендер и ускоренные текстуры не поддерживаются. Ozone не быстрее ANGLE (который на линуксе ещё придётся попотеть включить) и глючит очень сильно. Насчёт сабжа не знаю. Если он собирается из исходников, то применить то же самое, что и к хромиуму.
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|3.30, danonimous (?), 13:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, тогда не нужно. Из исходников проприетарщина не собирается, в этом её суть.
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|2.22, Аноним (22), 13:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А откуда информация что он так же популярен как достаточно популярные Chrome(ium) или FireFox?
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|1.15, Аноним (15), 13:23, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему в справке о Vivaldi 3.5 написано что использует Flash? это тот самый Adode Flash? или какойто другой Flash?
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|1.21, Аноним (21), 13:33, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ставит своей задачей создание ... браузера, сохраняющего приватность данных пользователей
>с использованием ... и различных готовых NPM-модулей
Ох, что-то здесь противоречие какое-то закралось.
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|1.26, rvs2016 (ok), 13:38, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В браузерах этой породы можно ли в джаваскриптом одном браузере TCP-сервер поднять, а из другого браузера TCP-клиентом к нему подключиться? WebRTC не предлагать. Это не то (через дополнительные сервера связи и прочую, отвлекающую от прямого соедиения, чепуху).
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|2.32, Аноним (19), 14:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только такой дырищи там пока и нет, всё остальное завезли уже.
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|1.27, Аноним (27), 13:46, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Около двух лет использую. Забавно, что регулярно добавляют те фичи, которые до этого у меня через расширения реализовывались. Сейчас вот - QR код и постоянная кнопка зкрытия вкладок... Ещё два расширения можно убрать.
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|1.38, Аноним (38), 14:29, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А с производительностью стало лучше? Помню ставил его, и уже где-то после 100 открытых вкладкок он начинал адски виснуть. Это исправили?
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