Стабильный релиз кроссплатформного браузера Vivaldi 3.5

Опубликован выпуск проприетарного браузера Vivaldi 3.5, разрабатываемого на базе движка Chromium. Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Для прошлых выпусков проект под открытой лицензией распространяет исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Вопросы, связанные с доступностью исходных кодов Vivaldi и причины выбора в пользу несвободной лицензии объясняются в недавно опубликованной статье. Основные изменения: Новый вид списка сгруппированных вкладок;

Настраиваемые контекстные меню Экспресс-панели;

В контекстные меню добавлены комбинации клавиш;

Опция открытия ссылок в фоновой вкладке по умолчанию;

Клонирование вкладок в фоновом режиме;

Выборочное отключение встроенных в браузер сервисов Google;

Генератор QR-кода в адресной строке;

Опция постоянного отображения кнопки закрытия вкладок;

Увеличенный объём данных, сохраняемых в корзине;

Обновление до версии Chromium 87.0.4280.88. Улучшения в версии для Android: Возможность выборочно очищать данные просмотра при выходе из браузера;

Опция для закрытия всех вкладок при выходе;

Сортировка заметок и закладок;

Возможность отключения трансляции IP для WebRTC.

Улучшение Экспресс-панели и интерфейса браузера.



