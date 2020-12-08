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Стабильный релиз кроссплатформного браузера Vivaldi 3.5

08.12.2020 11:39

Опубликован выпуск проприетарного браузера Vivaldi 3.5, разрабатываемого на базе движка Chromium. Браузер развивается силами бывших разработчиков Opera Presto и ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows, Android и macOS. Для прошлых выпусков проект под открытой лицензией распространяет исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Вопросы, связанные с доступностью исходных кодов Vivaldi и причины выбора в пользу несвободной лицензии объясняются в недавно опубликованной статье.

Основные изменения:

  • Новый вид списка сгруппированных вкладок;
  • Настраиваемые контекстные меню Экспресс-панели;
  • В контекстные меню добавлены комбинации клавиш;
  • Опция открытия ссылок в фоновой вкладке по умолчанию;
  • Клонирование вкладок в фоновом режиме;
  • Выборочное отключение встроенных в браузер сервисов Google;
  • Генератор QR-кода в адресной строке;
  • Опция постоянного отображения кнопки закрытия вкладок;
  • Увеличенный объём данных, сохраняемых в корзине;
  • Обновление до версии Chromium 87.0.4280.88.

Улучшения в версии для Android:

  • Возможность выборочно очищать данные просмотра при выходе из браузера;
  • Опция для закрытия всех вкладок при выходе;
  • Сортировка заметок и закладок;
  • Возможность отключения трансляции IP для WebRTC.
  • Улучшение Экспресс-панели и интерфейса браузера.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Релиз браузеров Vivaldi 3.4 для ПК и Android
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал тестовую сборку браузера Edge для Linux
  4. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Последний выпуск web-браузера QupZilla
  6. OpenNews: Стабильный выпуск web-браузера Otter 1.0 с интерфейсом в стиле Opera 12
Автор новости: Shpankov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54215-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:03, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Эталонное ненужно когда есть фф и хром, кто им пользуется? - пачка маргиналов.
     
     
  • 2.2, КО (?), 13:04, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда есть хром и хром и хром, кек
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же хром, но зонды на полшишечки.
     
     
  • 3.33, iPony129412 (?), 14:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже неплохо.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:07, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эталонное ненужно - это ты, а пользуюся те, кому нужна свобода кастомизации интерфейса.
     
     
  • 3.7, leibniz (ok), 13:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а пользуюся те, кому нужна свобода кастомизации интерфейса

    ну там не с ума сойти как дают разгуляться, по сравнению с каноничной Opera 12 -- нельзя ничего делать со статусной строкой, к примеру

     
     
  • 4.17, Аноним (5), 13:25, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каноничная Опера, увы, почила в бозе. Так что сравнивай с оригинальным хромым - если тебе "ехать", а не "шашечки"
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > те, кому нужна свобода кастомизации интерфейса

    …и не нужны четыре свободы, даруемых СПО.

     
     
  • 4.25, Аноним (5), 13:37, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисли поименно. Может, и правда не нужно?
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь, нравится больше хромиума. Хром из-за зондов не рассматриваю. Не говорю, что из нет в Вивальди, но там их наверняка меньше. И то - для видеоконференций только, для всего остального фф.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:23, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был бы еще в хроме нормальный интерфейс, а не гугловский выкидыш под названием Material UI.
     

  • 1.3, leibniz (ok), 13:05, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Выборочное отключение встроенных в браузер сервисов Google

    Жаль, что не всех.

    P.S. Новость оформлена классно. opennet вообще порой радует видом своих статей в наш-то перегруженный react'ом и прочим век.

     
     
  • 2.8, Аноним (6), 13:15, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что сделаешь, время такое.
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве не всех? Даже стор можно вырубить, что там ещё могло остаться?
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:15, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ну брысь, и свою проприетарщину с собой прихвати.
     
  • 1.10, polecatkastet (ok), 13:16, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший браузер.
    Только сильно не хватает возможности настроить скорость прокрутки через родные настройки. Аналогично Firefox - mousewheel.acceleration на странице about:config.
    И они упорно не хотят это делать, хотя запрос на такую фичу делали.
    На линуксе прокрутка жутко медленная. А ставить дополнения для её ускорения, совсем не торт. Да и работают они странно.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:33, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лицензии нормальной ему не хватает.
     

  • 1.11, danonimous (?), 13:18, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Запустить на чистом Wayland его можно? Собираю Gentoo без X11, нужен браузер.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собери xwayland не твори дичь. Иначе останешься без 70% софта.
     
     
  • 3.28, danonimous (?), 13:50, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта машина второстепенная, в основном чтобы просто с Gentoo играться. Надо минимум программ, чтобы меньше компилировать) Хотел сначала только командную строку оставить, но решил, что гуёвый браузер для чтения и поиска мануалов удобней будет. Жаль, что Weston всё равно подтянул часть иксов, через libxkbcommon видимо. Дальше компилировать не охото, итак уже с llvm из-за Mesa+Radeon+r600 огрёб. Думаю, поставлю GUIX и оттуда попробую Firefox подтянуть нормальный. Держу в курсе :)
     
     
  • 4.31, danonimous (?), 13:55, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подразумеваю пакетный менеджер Guix поверх Gentoo.
     

  • 1.12, RTech (ok), 13:18, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из наблюдаемых минусов встроенноего email-клиента, пока что нельзя подключить GMail аккаунт, т.к. приложение ещё не подтверждено гуглом.
     
     
  • 2.34, Shpankov (ok), 14:16, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По GMail работаем:
    https://vivaldi.com/blog/desktop/gmail-access-for-mail-technical-preview-users
     

  • 1.13, danonimous (?), 13:19, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как у него с аппаратным декодированем видео на X11 и на Wayland?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:25, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На NVIDIA не работает. В статах будет писать, что работает, но все функции функции по факту софтрендер и ускоренные текстуры не поддерживаются. Ozone не быстрее ANGLE (который на линуксе ещё придётся попотеть включить) и глючит очень сильно. Насчёт сабжа не знаю. Если он собирается из исходников, то применить то же самое, что и к хромиуму.
     
     
  • 3.30, danonimous (?), 13:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, тогда не нужно. Из исходников проприетарщина не собирается, в этом её суть.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:22, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    может кто рассказать о причинах популярности сабжа в линух среде?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А откуда информация что он так же популярен как достаточно популярные Chrome(ium) или FireFox?
     
  • 2.24, Аноним (19), 13:35, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я могу. Нет причин, нет и популярности.
     
  • 2.35, Shpankov (ok), 14:19, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vivaldi.com/ru/blog/vivaldi-for-linux-ru/
     
     
  • 3.37, Аноним (14), 14:29, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот спасибо за оперативность:3
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:23, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему в справке о Vivaldi 3.5 написано что использует Flash? это тот самый Adode Flash? или какойто другой Flash?
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:33, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >ставит своей задачей создание ... браузера, сохраняющего приватность данных пользователей
    >с использованием ... и различных готовых NPM-модулей

    Ох, что-то здесь противоречие какое-то закралось.

     
  • 1.26, rvs2016 (ok), 13:38, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В браузерах этой породы можно ли в джаваскриптом одном браузере TCP-сервер поднять, а из другого браузера TCP-клиентом к нему подключиться? WebRTC не предлагать. Это не то (через дополнительные сервера связи и прочую, отвлекающую от прямого соедиения, чепуху).
     
     
  • 2.32, Аноним (19), 14:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только такой дырищи там пока и нет, всё остальное завезли уже.
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:46, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Около двух лет использую. Забавно, что регулярно добавляют те фичи, которые до этого у меня через расширения реализовывались. Сейчас вот - QR код и постоянная кнопка зкрытия вкладок... Ещё два расширения можно убрать.
     
  • 1.29, Аноним (29), 13:51, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А напомните-ка что на опеннете делает новость о проприетарщине?
     
  • 1.38, Аноним (38), 14:29, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с производительностью стало лучше? Помню ставил его, и уже где-то после 100 открытых вкладкок он начинал адски виснуть. Это исправили?
     
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