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Релиз дистрибутива Linux Mint 21

31.07.2022 12:38

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 21, перешедший на пакетную базу Ubuntu 22.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.26 (2 ГБ), Cinnamon 5.4 (2 ГБ) и Xfce 4.16 (2 ГБ). Linux Mint 21 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2027 года.

Основные изменения в Linux Mint 21 (MATE, Cinnamon, Xfce):

  • В состав включён новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.4, оформление и организация работы в котором продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. Редакции с рабочими столами Xfce и MATE поставляются с Xfce 4.16 и MATE 1.26.

    Оконный менеджер Muffin переведён на свежую кодовую базу оконного менеджера Metacity 3.36, развиваемого проектом GNOME. Изначально 11 лет назад Muffin был ответвлён от Mutter 3.2 и с тех пор развивался параллельно. Так как кодовые базы Muffin и Mutter за это время достаточно сильно разошлись и переносить изменения и исправления становится всё труднее, решено перевести Muffin на более актуальную кодовую базу Metacity, приблизив его состояние к upstream. Переход потребовал значительной внутренней переработки, многие возможности пришлось перенести в Cinnamon, а часть отбросить. Специфичные для Metacity изменение перенесены в конфигуратор экрана из gome-control-center, а операции настойки, ранее обрабатываемые в csd-xrandr, перенесены в Muffin.

    Все операции отрисовки окон теперь осуществляются с использованием GTK-темы, а использование темы оформления Metacity прекращено (ранее в зависимости от того используется в приложении область адресной строки или нет применялись разные движки). Для всех окон также задействованы средства сглаживания, предоставляемые GTK (все окна теперь имеют скруглённые углы). Улучшена анимация окон. Возможность тонкой настройки анимации убрана, но по умолчанию анимация теперь выглядит более качественно и можно регулировать общую скорость анимации.

    С версии 1.66.2 до 1.70 обновлён используемый проектом интерпретатор JavaScript (GJS). Упрощена привязка действий при подведении курсора к углам экрана (hotcorner). Улучшена поддержка нецелых значений при масштабировании. В фоновом процессе управления настройками улучшена поддержка протокола MPRIS.

    В основном меню добавлена возможность показа дополнительных действий в запущенных приложениях (например, открытие режима инкогнито в браузере или написание нового сообщения в почтовом клиенте).

  • Для настройки Bluetooth-соединений вместо Blueberry, надстройки над GNOME Bluetooth, предложен интерфейс на базе Blueman, GTK-приложения, использующего стек Bluez. Blueman задействован для всех поставляемых рабочих столов и предоставляет более функциональный индикатор в системном лотке и конфигуратор, поддерживающий символьные пиктограммы. По сравнению с Blueberry в Blueman лучше поддерживается работа с беспроводными наушниками и звуковыми устройствами, предоставляются расширенные возможности мониторинга и диагностики.
  • Добавлено новое приложение xapp-thumbnailers, обеспечивающее генерацию миниатюр для различных типов контента. По сравнению с прошлыми выпусками в xapp-thumbnailers обеспечено формирование миниатюр для файлов в форматах AppImage, ePub, MP3 (показывается обложка альбома), Webp и форматов RAW-изображений.
  • Расширены возможности приложения для ведения заметок (Sticky Notes). Добавлена возможность дублирования заметок. При использовании разных цветов для новых заметок цвета теперь выбираются не случайно, а цикличным перебором для исключения повторов. Изменено оформление пиктограммы в системном лотке. Выбор позиции новых заметок теперь осуществляется относительно родительской заметки.
  • Реализована система мониторинга запуска фоновых процессов, показывающая в системном лотке специальный индикатор во время выполнения автоматизированных работ, которые могут негативно влиять на производительность. Например, при помощи нового индикатора пользователь информируется о выполнении фоновой загрузки и установки обновлений или создании снапшотов в файловой системе.
  • Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer.
  • На платформу X-Apps переведено приложение Timeshift, предназначенное для создания срезов состояния системы с возможностью их последующего восстановления. В режиме rsync обеспечен расчёт дискового пространства, необходимого для размещения снапшота, и отмена операции, если после создания снапшота остаётся менее 1 ГБ свободного места.
  • В просмотрщик изображений Xviewer добавлена поддержка формата Webp. Улучшена навигация по каталогам. При удерживании клавиш управления курсором реализован показ изображений в форме слайд-шоу, с достаточной задержкой, чтобы рассмотреть каждое изображение.
  • В утилите Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами в локальной сети, в случае если устройства для обмена не найдены, теперь предлагаются ссылки на альтернативные механизмы для Windows, Android и iOS.
  • Улучшен интерфейс пользователя программы Thingy, предназначенной для переименования файлов в пакетном режиме.
  • В менеджер web-приложений (WebApp) добавлена поддержка дополнительных браузеров и параметров.
  • Улучшена поддержка вывода на печать и сканирования документов с использованием протокола IPP, не требующего установки драйверов. Пакет HPLIP обновлён до версии 3.21.12 с поддержкой новых принтеров и сканеров HP. Для отключения режима работы без драйверов достаточно удалить пакеты ipp-usb и sane-airscan, после чего можно установить классические драйверы для сканеров и принтеров, предоставляемые производителем.
  • В интерфейсе выбора источников установки приложений, в списках репозиториев, PPA и ключей разрешён выбор одновременно нескольких элементов.
  • При удалении приложения из основного меню (кнопка uninstall в контекстном меню) теперь учитывается использование приложения в числе зависимостей (если другие программы зависят от удаляемого приложения возвращается ошибка). Кроме того, при удалении теперь удаляются связанные с приложением зависимости, которые были установлены автоматически и не используются в других пакетах.
  • При переключении графической карты через апплет NVIDIA Prime, переключатель теперь остаётся видимым и позволяет сразу отменить выполненное действие.
  • В темах оформления Mint-Y и Mint-X добавлена начальная поддержка GTK4. Изменено оформление темы Mint-X, которая теперь собирается с использованием языка SASS и поддерживает приложения, использующие тёмный режим.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.4
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 20.3
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 5
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57578-mint
Ключевые слова: mint, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, WE (?), 12:41, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иногда кажется, что войну декстопов в linux проплачивает Microsoft.
     
     
  • 2.3, user90 (?), 12:48, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая война? Если что-то такое и было, то ооочень давно..
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:56, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в Пятерочке тебе война колбасы видится?
     
     
  • 3.20, Андрей (??), 14:22, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причем тут пятерочка и колбаса?  пьяный? Перед тем чтото написать, пиши.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:43, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты на чём сидишь? Он-то хотя бы понятно мысль выражает.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:57, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, а еще и рептилоиды. Кстати... Обернись.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:25, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Был бой, мы выбили белых из леса. На следующий день был очень сильный бой, белые выбили нас из леса. На третий день пришел лесник и выгнал всех нас из леса.»

    Вот к этому сводится вся война десктопов.

     

  • 1.2, user90 (?), 12:46, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений

    Короче все отличие в том, что они подумали за пользователя? Офигенно! Но я чего-то такого не люблю.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:07, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Большинство пользователей не думает. Если ты можешь думать сам, то для тебя проблемы нет. А вот если пользователь из "большинства", то для него тут несоменный плюс, что хоть кто-то подумал.
     
  • 2.13, Аноним (10), 13:28, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам в сторону LFS, пожалуйста.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:52, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    bluetooth наушники всё также нельзя завести ни при каких обстоятельствах?
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 13:27, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какая-то специфическая проблема Минта?
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:15, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для настройки Bluetooth-соединений вместо Blueberry, надстройки над GNOME Bluetooth, предложен интерфейс на базе Blueman, GTK-приложения, использующего стек Bluez. Blueman задействован для всех поставляемых рабочих столов и предоставляет более функциональный индикатор в системном лотке и конфигуратор, поддерживающий символьные пиктограммы. По сравнению с Blueberry в Blueman лучше поддерживается работа с беспроводными наушниками и звуковыми устройствами, предоставляются расширенные возможности мониторинга и диагностики.
     

  • 1.7, Аноним (21), 13:04, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Странно, конечно, никому не интересный дериватив дериватива и не мини новость Г... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:22, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Долгих лет этому дистру и его сообществу! Нужная вещь. Пару лет назад поставил Linux Mint своей тёте, и закончилась эра: "Эй, что-то компьютер тормозит... может переустановишь Винду?"

    Отдельный респект за Cinnamon. Юзаю его на EndeavourOS, ноль проблем.

     
     
  • 2.17, Аноним (21), 13:51, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, не обновлять, да? С тем же успехом можно порезать установку софта и обновлений венде. Если не считать антивирус, то гуйня на линуксе в среднем ощутимо более лагучая, И гораздо чаще отваливается по самым разным причинам. Не, у меня браузер венду тоже в бсод выбивал очень успешно (спасибо видеодрайверу), но всё же в среднем венда работает и никак не замедляется. Я 5 лет использовал 8 и около 5 лет 10, всегда все свежие обновления накатывал, никаких "замедлений" не случалось, хотя софт с варезников в том числе использовал регулярно. У тебя может 7 стояла, та да, ощутимо деградировала в процессе работы. В 8 это уже исправили, т.е. 10 лет назад.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:25, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Линукс здоровой домохозяйки, ура
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:28, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлено новое приложение xapp-thumbnailers

    Классная шутка эти ваши миниатюры. Если бы не это, то не узнал бы случайно, какие картинки и видео качает и удаляет девушка.
    Теперь я стал более проницательным, понимающим и угадывающим желания)

     
     
  • 2.15, Аноним (21), 13:30, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что этих превьюх генерируется сотни гигабайт в день и место быстро кончается. Не уверен, есть ли решение для этого.
     

  • 1.16, beck (??), 13:37, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главную проблему Минт, невозможность обновления от версии к версии, уже пофиксили? Вроде выкатывали для этого специальный Linux Mint Upgrade Tool...

     
  • 1.18, Аноним (18), 14:09, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший дистр!

    В своё время, когда сам только переходил на линукс, перепробывал абсолютно каждый дистр, из списка на дистровотче, где есть режим лайф усб. В итоге единственное, что реально понравилось из серии где: "из коробки есть всё что нужно обычному пользователю и красиво выглядит" так это Минт! Со временем обнаружил, что LMDE куда качественнее, так что сейчас пользуюсь им.

     
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