Релиз дистрибутива Linux Mint 21

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|1.1, WE (?), 12:41, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иногда кажется, что войну декстопов в linux проплачивает Microsoft.
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|3.20, Андрей (??), 14:22, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причем тут пятерочка и колбаса? пьяный? Перед тем чтото написать, пиши.
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|2.10, Аноним (10), 13:25, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Был бой, мы выбили белых из леса. На следующий день был очень сильный бой, белые выбили нас из леса. На третий день пришел лесник и выгнал всех нас из леса.»
Вот к этому сводится вся война десктопов.
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|1.2, user90 (?), 12:46, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений
Короче все отличие в том, что они подумали за пользователя? Офигенно! Но я чего-то такого не люблю.
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|2.8, Аноним (8), 13:07, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Большинство пользователей не думает. Если ты можешь думать сам, то для тебя проблемы нет. А вот если пользователь из "большинства", то для него тут несоменный плюс, что хоть кто-то подумал.
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|1.4, Аноним (4), 12:52, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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bluetooth наушники всё также нельзя завести ни при каких обстоятельствах?
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|2.19, Аноним (19), 14:15, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для настройки Bluetooth-соединений вместо Blueberry, надстройки над GNOME Bluetooth, предложен интерфейс на базе Blueman, GTK-приложения, использующего стек Bluez. Blueman задействован для всех поставляемых рабочих столов и предоставляет более функциональный индикатор в системном лотке и конфигуратор, поддерживающий символьные пиктограммы. По сравнению с Blueberry в Blueman лучше поддерживается работа с беспроводными наушниками и звуковыми устройствами, предоставляются расширенные возможности мониторинга и диагностики.
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|1.7, Аноним (21), 13:04, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
Странно, конечно, никому не интересный дериватив дериватива и не мини новость Г... большой текст свёрнут, показать
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|1.9, Аноним (9), 13:22, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Долгих лет этому дистру и его сообществу! Нужная вещь. Пару лет назад поставил Linux Mint своей тёте, и закончилась эра: "Эй, что-то компьютер тормозит... может переустановишь Винду?"
Отдельный респект за Cinnamon. Юзаю его на EndeavourOS, ноль проблем.
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|2.17, Аноним (21), 13:51, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, не обновлять, да? С тем же успехом можно порезать установку софта и обновлений венде. Если не считать антивирус, то гуйня на линуксе в среднем ощутимо более лагучая, И гораздо чаще отваливается по самым разным причинам. Не, у меня браузер венду тоже в бсод выбивал очень успешно (спасибо видеодрайверу), но всё же в среднем венда работает и никак не замедляется. Я 5 лет использовал 8 и около 5 лет 10, всегда все свежие обновления накатывал, никаких "замедлений" не случалось, хотя софт с варезников в том числе использовал регулярно. У тебя может 7 стояла, та да, ощутимо деградировала в процессе работы. В 8 это уже исправили, т.е. 10 лет назад.
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|1.14, Аноним (14), 13:28, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлено новое приложение xapp-thumbnailers
Классная шутка эти ваши миниатюры. Если бы не это, то не узнал бы случайно, какие картинки и видео качает и удаляет девушка.
Теперь я стал более проницательным, понимающим и угадывающим желания)
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|2.15, Аноним (21), 13:30, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что этих превьюх генерируется сотни гигабайт в день и место быстро кончается. Не уверен, есть ли решение для этого.
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|1.16, beck (??), 13:37, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главную проблему Минт, невозможность обновления от версии к версии, уже пофиксили? Вроде выкатывали для этого специальный Linux Mint Upgrade Tool...
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|1.18, Аноним (18), 14:09, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший дистр!
В своё время, когда сам только переходил на линукс, перепробывал абсолютно каждый дистр, из списка на дистровотче, где есть режим лайф усб. В итоге единственное, что реально понравилось из серии где: "из коробки есть всё что нужно обычному пользователю и красиво выглядит" так это Минт! Со временем обнаружил, что LMDE куда качественнее, так что сейчас пользуюсь им.
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