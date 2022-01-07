Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 20.3, продолжающий развитие ветки на основе пакетной базы Ubuntu 20.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.26 (2.1 ГБ), Cinnamon 5.2 (2.1 ГБ) и Xfce 4.16 (2 ГБ). Предоставлена возможность обновления с Linux Mint 20, 20.1 и 20.2 до версии 20.3. Linux Mint 20 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2025 года. Основные изменения в Linux Mint 20.2 (MATE, Cinnamon, Xfce): В состав включён новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.2, оформление и организация работы в котором продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. Редакции с рабочими столами Xfce и MATE поставляются с Xfce 4.16 и MATE 1.26. В Cinnamon 5.2 предложен новый апплет с календарём-планировщиком, поддерживающий одновременную работу с несколькими календарями и синхронизацию с внешними календарями при помощи evolution-data-server (например, с GNOME Calendar, Thunderbird и Google Calendar). Добавлен диалог подтверждения операции, выводимый при попытке удаления панели. В меню для всех приложений реализован показ символьных пиктограмм и по умолчанию скрыты кнопки приложений. Упрощены анимированные эффекты. Добавлены новые настройки для отключения прокрутки в интерфейсе переключения рабочих столов, скрытия счётчика в апплете вывода уведомлений и удаления меток в списке окон. Улучшена поддержка технологии NVIDIA Optimus.

Модернизированы темы оформления. Скруглены углы окон. В заголовках окон увеличен размер кнопок управления окном и добавлены дополнительные отступы вокруг пиктограмм для упрощения попадания при клике. Отображение теней переработано для унификации внешнего вида окон, независимо от отрисовки на стороне приложения (CSD) или сервера.

В теме оформления Mint-X улучшено отображение приложений с отдельными тёмными интерфейсами в окружении на базе светлой темы. Для приложений Celluloid, Xviewer, Pix, Hypnotix и GNOME terminal по умолчанию включена тёмная тема. При необходимости вернуть светлую тему в настройках указанных приложений реализован переключатель светлой и тёмной темы. Проведена оптимизация стиля блока уведомлений в приложениях.

В файловом менеджере Nemo реализована возможность автоматического переименования файлов, если их имена при копировании конфликтуют с другими файлами. Решена проблема с очисткой буфера обмена в случае завершения процесса Nemo. Улучшен внешний вид панели инструментов.

Пересмотрено использование цветов для выделения активных элементов (accent): чтобы визуально не засорять интерфейс отвлекающими внимание цветовыми вставками на некоторых виджетах, таких как кнопки панели инструментов и меню, в качестве базового использован серый цвет (бросающаяся в глаза подсветка элемента сохранена в ползунках, переключателях и кнопке закрытия окна). Также убрано выделение тёмно-серым цветом боковой панели в файловом менеджере.

В теме Mint-Y вместо двух разных тем для тёмных и светлых заголовков реализована общая тема, динамически меняющая цвет в зависимости от выбранного режима. Прекращена поддержка комбинированной темы, сочетающей тёмные заголовки со светлыми окнами. По умолчанию предложена светлая панель (в Mint-X оставлена тёмная) и добавлен новый набор эмблем, показываемых на пиктограммах. Для тех кого не устраивают изменения в оформлении подготовлена тема "Mint-Y-Legacy", при помощи которой можно сохранить прежний внешний вид.

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer.

В набор приложений X-Apps добавлен менеджер документов Thingy, при помощи которого можно быстро вернуться к недавно просмотренным или избранным документам, а также наглядно отследить сколько страниц прочитано.

Переработан интерфейс IPTV-проигрывателя Hypnotix, в котором появилась поддержка тёмной темы оформления, предложен новый набор изображений флагов стран, реализована поддержка API Xtream (в дополнение к M3U и к локальным спискам воспроизведения), добавлена новая функция поиска телеканалов, фильмов и сериалов.

В липкие заметки добавлена функция поиска, переработан внешний вид заметок (в саму заметку встроен заголовок) и добавлено меню для изменения размера шрифта.

В просмотрщике изображений Xviewer реализована автоматическая подгонка изображения по высоте или ширине окна.

В PDF-просмотрщик Xreader добавлена корректная поддержка японских комиксов "Манга" (при выборе режима Right-to-left, направление курсорных клавиш инвертируется). Прекращён показ панели инструментов в полноэкранном режиме.

В текстовом редакторе Xed добавлена возможность переключения между вкладками комбинациями Ctrl-Tab и Ctrl-Shift-Tab. В Xed и Xreader добавлена опция для скрытия меню (скрытое меню появляется при нажатии клавиши Alt).

В менеджер web-приложений добавлен новый столбец, показывающий какой из браузеров будет использоваться для открытия приложения.

Для экономии заряда аккумулятора и сокращения потребления ресурсов, запуск работы по созданию системных отчётов теперь производится раз в день, а не раз в час. Добавлен новый отчёт для проверки слияния файловых систем (usrmerge) - по умолчанию слияние выполняется для новых установок Linux Mint 20.3 и 20.2, но не применяется при запуске процесса обновления.

Улучшена поддержка вывода на печать и сканирования документов. Пакет HPLIP обновлён до версии 3.21.8 с поддержкой новых принтеров и сканеров HP. В состав также бэкпортированы новые выпуски пакетов ipp-usb и sane-airscan.

Добавлена возможность включения и выключения Bluetooth через меню в системном лотке.

Инструментарий Flatpak обновлён до версии 1.12.



