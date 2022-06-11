Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.4

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|1.4, Аноним (4), 12:26, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При нажатии и отпускании Ctrl+Alt+Tab меню переключения окон не пропадает?
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|2.21, Bdfybec (?), 14:31, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По Ctrl+Alt+Tab вызывается меню переключения элементов управления, при чем тут меню переключения окон?
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|1.5, Аноним (5), 12:28, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На мой взгляд сейчас деградирует всё кроме линукса. Что уж там говорить, суперкомпы на нем.
До последнего сидел на Windows, пока Microsoft не испортила свой главный продукт...
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|2.6, bunker202 (?), 12:43, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем испортила? Программы перестали запускаться? Про суперкомпьютеры забавно слышать. Они на Линукс, потому что для использования на таких мощностях Линукс легче всего адаптировать, но это не говорит о том, что он лучше или хуже винды
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|3.12, Аноним (5), 13:10, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты посмотри на пользовательскую 10-ку. Сколько разных мемов про обновления... и это готовый продукт. Теперь посмотри на 11-ю. Очень прогрессивно заставлять менять потенциально рабочее железо или даже почти новое, ради того чтобы она завелась. Да, можно сделать манипуляции, но это колхоз... кто бы мог подумать, что Майкрософт будет посылать пользователей за новым железом.
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|4.13, Имя (?), 13:30, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Для линукса черный экран после обновления - вариант нормы. Конечно последнии видеокарта на нвидии получили свободные драйвера и теперь это исправят но... Безопасный графический режим до сих пор нормально нигде не работает, хотя в убунту 10.04 он спасал. Opencl, cuda(hip) есть только на проприетарных драйверах, либо на свободном rocm, при их установке каждое обновление - лотерея, может опять перестать работать графическая оболочка, может перестать работать opencl/cuda. Про Wayland и говорить не приходится, благодаря нему Линукс в состоянии "это уже не работает" либо "это ещё не работает". В 2022 году до сих пор нет поддержки HDR, а лучшие DE типа kde имеют проблемы с обычной обработкой Ctrl+c, Ctrl+v в файловом менеджере. Про сравнению со всем вышеперечисленным, винда настолько впереди Линукса по стабильности, насколько это вообще возможно.
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|5.18, Аноним (5), 13:43, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Апдейтофилы любят обновления... при любом удобном случае. В итоге получаем и чёрные экраны, и отваливающиеся драйвера...
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|5.20, lleeree_ (ok), 14:00, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Про сравнению со всем вышеперечисленным, винда настолько впереди Линукса по стабильности, насколько это вообще возможно.
Стабильность - штука относительная.
Win = телеметрия + подписки + 12000руб за Home
За бесплатную ОС вам никто ничего не обещал.
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|6.46, Аноним (46), 17:19, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Win = телеметрия + подписки + 12000руб за Home
Не-не-не, это устаревшая десятка. Теперь Win = неотключамое удалённое управление от американских спецслужб + огороженный "магазин удалённо управляемых приложений" + хардварный неотключаемый DRM + встроенная неотключаемая реклама + прибитый гвоздями интерфейс, и наконец + 12000руб за Home. Несите скорей ваши денежки!
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|7.47, lleeree_ (ok), 17:35, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не-не-не, это устаревшая десятка.
Печально.
В МакОси еще в 7.5 по моему пытались внедрить Gatekeeper - типа следить что за приложухи запускаются и огораживать.
Затем после 10.7 - Lion - уже пошел аудит, и сейчас макос это огороженная система.
Винда - просто последователь.
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|5.50, jin (??), 17:43, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это то KDE, которое соблюдает санкции РФ, и это опенсорс?
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|4.15, iPony129412 (?), 13:31, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очень прогрессивно заставлять менять потенциально рабочее железо или даже почти новое, ради того чтобы она завелась.
Не надо. Для старого луддитного железа можно использовать Windows 10.
Никто её не отбирает.
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|5.42, Аноним (46), 17:11, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для старого луддитного железа можно использовать Windows 10. Никто её не отбирает.
Так же как "не отбирали" XP , семёрку и восьмёрку . Сначала просто перестают продавать новые лицензии, потом она просто разлагается. А так как исходников нет, то путь у проприетарщины только на помойку.
А переходить на откровенно шпионское ПО типа Win 11, ну это надо реально интеллектом пони обладать.
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|4.24, prokoudine (ok), 14:40, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто бы мог подумать, что Майкрософт будет посылать пользователей за новым железом.
Никогда-такого-не-было.jpg
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|4.27, Аноним (27), 15:22, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Десятка падает в синий экран от того что вставляешь в комп флешку.
Одиннадцатая винда имеет более усложнённый интерфейс по сравнению даже с той же Десяткой, хотя вероятно разработчики преследовали обратную цель, заменив текстовые команды в контекстном меню на пиктограммы. Деградация на лицо.
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|5.54, Аноним (54), 18:21, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Десятка падает в синий экран от того что вставляешь в комп флешку.
Линукс падает в kernel panic от того, что вставляешь в комп флешку.
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|3.22, Bdfybec (?), 14:34, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Линукс легче всего адаптировать, но это не говорит о том, что он лучше или хуже винды.
А о чем тогда это говорит?
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|2.7, анон (?), 12:46, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс тоже деградирует, наверное со времён системд, особенно в последние годы понабежали пограммисты с виндой в голове и клепают снапы, флатпаки в своих ВСбыдлокодах (не судьба им тарболл скачать и пользоваться, или аппимидж). При этом у них получается всё "изолированно и безопасно".
Но новость не про линукс собственно. Но и в корице выпиливают некоторые полезные фишки, как например настройку эффектов анимации: теперь при открытии окна Немо, иконки отображаются с задержкой, что смотрится убого, до Минта 20.1 (синнамона 5.2) можно было выставить побольше время анимации появления окна и всё получалось гладко. Шаг вперёд и 2 шага назад. Тогда уж лучше собрать себе рабочее окружение, а не пользоваться покоцанной корицей.
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|2.44, Аноним (44), 17:14, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С линуксом у тебя просто есть выбор - деградировать вместе со всеми или нет. С окошками или яблоками выбора нет.
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|1.10, Robin Hood (?), 12:55, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кто бы что не говорил, но Unity была самой лучшей, цельной и доработанной DE. Она даже сейчас смотрится на голову выше всех этих третьихгномов.
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|1.17, Аноним (17), 13:38, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое главное, что нужно знать, когда собрался пользоваться Cinnamon, по какой-то причине, это то, что:
1) сама DE будет хорошо кушать ОЗУ
2) выучить, как "Отче наш": "Press Alt-F2 for the run dialog and enter r"!
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|2.23, Bdfybec (?), 14:37, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Press Alt-F2 for the run dialog and enter r"!
Там что, до сих пор иксы?
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|1.25, Аноним (25), 14:45, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А утечку памяти они починили или до сих пор используют костыль с фоновой перезагрузкой?
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|1.26, anonym13 (?), 15:13, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Токсики снова сейчас заведут телегу про "италонное нинужнааа". А реградофилы приплетут системД и вейлайнд. И начнут ныть, что раньше было лучше.
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|2.28, Аноним (27), 15:25, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буквально позавчера видел этот Цинамон в Линукс Минт. Фигня неудобная. Попса как раз для Минта.
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|1.29, Аноним (29), 15:32, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мусор, который впаривают наивным и неопытным пользователям под видом качественного и удобного продукта.
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|2.33, Robin Hood (?), 15:48, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мусор, который впаривают наивным и неопытным пользователям
Справедливо для всего линукса.
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|1.35, Аноним (46), 16:08, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для настройки Bluetooth-соединений вместо Blueberry, надстройки над GNOME Bluetooth, предложен интерфейс на базе Blueman
Там в оригинале более подробно про причины этого перехода. Если коротко - в GNOME неадекваты, которые не хотят чтобы их технологиями пользовался кто-то за пределами их секты. В связи с этим у меня вызывает опасения остальной программный стек Linux Mint на гномовских компонентах.
Так-то дистрибутив самый годный для десктопа, но фундамент из Canonical и GNOME весьма шаткий, ибо они ненормальные и творят всякую дичь. Как бы всё это не потянуло Mint на дно вместе с ними.
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|2.38, n00by (ok), 16:45, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Blueman на первый взгляд более функционален (как выбрать в Gnome профиль звука?), но на вид немного аляповат.
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|2.39, llolik (ok), 16:48, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если коротко - в GNOME неадекваты, которые не хотят чтобы их технологиями пользовался кто-то за пределами их секты
А если более подробно, то гномерам не впёрлась отдельная утилита, вызываемая из настроек (как было раньше) и они переписали её, как часть общих настроек, сделав их консистентными.
Мнение всяких аппендиксов по вопросам "перескиновывания" их служебных утилит, гномеров волнуют мало, да.
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|3.41, Аноним (46), 17:05, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и они переписали её, как часть общих настроек, сделав их консистентными.
Я и говорю - секта.
"Молимся-веруем в HIG животворящий, да объединит он всех нас в Великой Консистентности и благостной аскезе без всего лишнего, да покарает он еретиков в GNOME неверующих и крадущих его дары!"
Повторять до просветления.
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|4.48, llolik (ok), 17:35, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я и говорю - секта.
А, ну да. Зачем им собственный DE развивать. Нужно же интересоваться судьбой каждого из хренадцати аппендиксов, которые таскают их служебные утилиты и всегда чем-то страшно недовольны.
Уже даже всё что нужно конкретно GNOME из GTK (стилевой движок) выпилили в libadwaita, лишь-бы не ныли, что что-то в GTK под GNOME ломают. И всё равно все аппендиксы, от которых, кроме манки-патчинга, да пересборки старых версий утилит с новым GTK (к вопросу о "нестабильности" API) толку чуть, ноют и ноют.
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|2.43, user90 (?), 17:11, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобно может быть лишь сделать свое, над WM)) И даже это мелочь!
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