Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.4

Чем испортила? Программы перестали запускаться? Про суперкомпьютеры забавно слышать. Они на Линукс, потому что для использования на таких мощностях Линукс легче всего адаптировать, но это не говорит о том, что он лучше или хуже винды

Ты посмотри на пользовательскую 10-ку. Сколько разных мемов про обновления... и это готовый продукт. Теперь посмотри на 11-ю. Очень прогрессивно заставлять менять потенциально рабочее железо или даже почти новое, ради того чтобы она завелась. Да, можно сделать манипуляции, но это колхоз... кто бы мог подумать, что Майкрософт будет посылать пользователей за новым железом.

Для линукса черный экран после обновления - вариант нормы. Конечно последнии видеокарта на нвидии получили свободные драйвера и теперь это исправят но... Безопасный графический режим до сих пор нормально нигде не работает, хотя в убунту 10.04 он спасал. Opencl, cuda(hip) есть только на проприетарных драйверах, либо на свободном rocm, при их установке каждое обновление - лотерея, может опять перестать работать графическая оболочка, может перестать работать opencl/cuda. Про Wayland и говорить не приходится, благодаря нему Линукс в состоянии "это уже не работает" либо "это ещё не работает". В 2022 году до сих пор нет поддержки HDR, а лучшие DE типа kde имеют проблемы с обычной обработкой Ctrl+c, Ctrl+v в файловом менеджере. Про сравнению со всем вышеперечисленным, винда настолько впереди Линукса по стабильности, насколько это вообще возможно.

Апдейтофилы любят обновления... при любом удобном случае. В итоге получаем и чёрные экраны, и отваливающиеся драйвера...

Стабильность - штука относительная. Win = телеметрия + подписки + 12000руб за Home

За бесплатную ОС вам никто ничего не обещал.

Не-не-не, это устаревшая десятка. Теперь Win = неотключамое удалённое управление от американских спецслужб + огороженный "магазин удалённо управляемых приложений" + хардварный неотключаемый DRM + встроенная неотключаемая реклама + прибитый гвоздями интерфейс, и наконец + 12000руб за Home. Несите скорей ваши денежки!

Печально.

В МакОси еще в 7.5 по моему пытались внедрить Gatekeeper - типа следить что за приложухи запускаются и огораживать.

В МакОси еще в 7.5 по моему пытались внедрить Gatekeeper - типа следить что за приложухи запускаются и огораживать.

Затем после 10.7 - Lion - уже пошел аудит, и сейчас макос это огороженная система.

Винда - просто последователь.

7.51 , jin ( ?? ), 17:45, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выкидывай и Андроид.

Это то KDE, которое соблюдает санкции РФ, и это опенсорс?

Не надо. Для старого луддитного железа можно использовать Windows 10.

Никто её не отбирает.

Так же как "не отбирали" XP , семёрку и восьмёрку . Сначала просто перестают продавать новые лицензии, потом она просто разлагается. А так как исходников нет, то путь у проприетарщины только на помойку. А переходить на откровенно шпионское ПО типа Win 11, ну это надо реально интеллектом пони обладать.

кто бы мог подумать, что Майкрософт будет посылать пользователей за новым железом. Никогда-такого-не-было.jpg

5.34 , Robin Hood ( ? ), 15:48, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дeбил

Про подпись без письма шутил еще Марк Твен.

4.27 , Аноним ( 27 ), 15:22, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Десятка падает в синий экран от того что вставляешь в комп флешку.

Одиннадцатая винда имеет более усложнённый интерфейс по сравнению даже с той же Десяткой, хотя вероятно разработчики преследовали обратную цель, заменив текстовые команды в контекстном меню на пиктограммы. Деградация на лицо.

Линукс падает в kernel panic от того, что вставляешь в комп флешку.

А о чем тогда это говорит?

2.7 , анон ( ? ), 12:46, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линукс тоже деградирует, наверное со времён системд, особенно в последние годы понабежали пограммисты с виндой в голове и клепают снапы, флатпаки в своих ВСбыдлокодах (не судьба им тарболл скачать и пользоваться, или аппимидж). При этом у них получается всё "изолированно и безопасно".

С линуксом у тебя просто есть выбор - деградировать вместе со всеми или нет. С окошками или яблоками выбора нет.

