Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.6

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|2.11, Аноним (11), 23:31, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни одно независимое окружение не в состоянии обеспечить поддержку вейленда аналогичную иксам.
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|5.19, Аноним (-), 23:49, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И одно и второе скатилось в унылую каку. Сплошь блоатварь.
Для Ъ - это тайлинг.
Остальное от лукавого.
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|6.20, Аноним (20), 23:51, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для Ъ - это тайлинг.
Тайлинговые оконные менеджеры конечно прикольно, окружающие могут подумать что ты хакер, но кроме самих тайловиков, где брать списко прикладного повседневного софта для него?
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|7.26, Аноним (-), 00:04, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>где брать списко прикладного повседневного софта для него?
Если вообще вообще Ъ и следовать тайловой философии, то весь софт есть соответсвующий для рутинных задач. И даже на виай лайк управлении.
Если не привычно виай, можно по вкусу любое. Из привычных вещей.
>окружающие могут подумать что ты хакер
Ну а чем не мотивация для молодежи?:)
Ну а кто постарше, эффективность взаимодействия с интерфейсом повышается в разы. Не нужно тратить время на рутинное мышевозюканье и расстановку окон. Особенно на ноутбуке. А если пара мониторов и более, то просто блеск.
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|8.29, НяшМяш (ok), 00:15, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не стал так рисковать - приходишь в кафешку с ноутбуком, а тебя увозят на б... текст свёрнут, показать
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|1.3, Аноним (3), 23:18, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вяленый подвижек нет? Не то чтобы очень нужно было, но всё же, на перспективу.
С Минта пишу (репы зеркало на яндексе), так что интерес не совсем спортивный.
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|2.5, Аноним (3), 23:21, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс Минт, но там LTS и говно мамонта и обмазываться ppa и т.д.; Ubuntu Cinnamon Remix со стандартным полугодовым циклом - но его школьник поддерживает, обещает подать заявку на официальную разновидность Убунты, soon (tm).
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|3.6, Аноним (6), 23:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так то минтовцы этот де и пилят.
А что дал миру базальт спо или как их там...
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|3.8, Аноним (6), 23:29, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где в минте мамонт? Это про лмде речь? Так оно на некогда православном дебиане.
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|5.18, Аноним (-), 23:46, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И Вы и аноним (17) красавчики.
Еще свою либадвайту гвоздями прибили.
Так что для любителей гтк альтернатив корице особо и не остается.
Мате конечно лялька, но пялить уже третий десяток лет один интерыейс, ну такое...
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|4.17, Аноним (17), 23:42, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что нетрадиционные любители яблок из редхата (кроме шуток), занимающиеся гномом и гтк, умеют в вендор лок и ломать совместимость каждый минорный апдейт.
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|1.25, Аноним (25), 00:00, 19/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Есть 2 нормальных DE - GNOME 43 (для тех кто понимает за дизайн и нравится макос) и KDE 5.26 (для тех кто любит кнопку Пуск и нравится виндп)
Всё остальное - просто мусор не стоящий траты времени
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|2.28, Аноним (28), 00:15, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для тех кто любит кнопку Пуск и нравится виндп
Cinnamon также подходит под это описание, но в отличие от плазмы не такой забагованный.
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|1.30, Аноним (-), 00:16, 19/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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За что тдешника удалили, узурпаторы!?
Периодически встречаю в онлайн одного из разработчиков. Хотя он и из легиона коментит :)
Ну нравится ему это, ну хорошо, что юзает кто-то еще.
Я лично послал все привычки и заставил себя переучиться на тайлинг. Благодарен анонам, которые давно мне это рекомендовали!
Что там кстати с переходом на свежий кьют?
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