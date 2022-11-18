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Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.6

18.11.2022 23:05

После 6 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.6, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 21.1, который планируется выпустить в декабре.

Основные новшества:

  • На рабочем столе по умолчанию скрыты пиктограммы "Home", "Computer", "Trash" и "Network" (через настройки их можно вернуть). Пиктограмму "Home" заменила кнопка в панели и секция с избранным в основном меню, а пиктограммы "Computer", "Trash" и "Network" используются редко и быстро доступны через файловый менеджер. Примонтированные накопители и файлы, размещённые в каталоге ~/Desktop, как и раньше показываются на рабочем столе.
  • Переработан код для удаления приложений из главного меню - если для удаления достаточно прав текущего пользователя то пароль администратора теперь не запрашивается. Например, без ввода пароля можно удалить программы в формате Flatpak или ярлыки на локальные приложения. Synaptic и менеджер обновлений переведены на использование pkexec для запоминания введённого пароля, что при выполнении нескольких операций позволяет запрашивать пароль только один раз.
  • Предложен апплет Corner bar, который размещён в правой части панели и заменил собой апплет show-desktop, вместо которого теперь размещён разделитель между кнопкой вызова меню и списком задач. Новый апплет позволяет привязать разные действия к нажатию разных кнопок мыши, например, можно отобразить содержимое рабочего стола без окон, показать десклеты или вызвать интерфейсы переключения между окнами и виртуальными рабочими столами. Размещение в углу экрана позволяет проще позиционировать указатель мыши на апплете. Апплет также даёт возможность быстро помещать файлы на рабочий стол, независимо от того как много окон открыто, для чего достаточно перетащить необходимые файлы в область апплета.
  • В файловом менеджере Nemo в режиме просмотра списка файлов с отображением пиктограмм, для выделенных файлов теперь подсвечивается только имя, а пиктограмма остаётся как есть.
  • Пиктограммы, представляющие рабочий стол, теперь повёрнуты вертикально.
  • Добавлена возможность закрепления позиции десклетов.
  • В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на рабочем столе, добавлен пункт для перехода к настройкам экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.4
  3. OpenNews: Мэйнтейнер Cinnamon в Debian перешёл на использование KDE
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58148-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sluggard (ok), 23:17, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Для мажорного релиза как-то ни о чём.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:17, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока не будет порта на Wayland, не нужно.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:31, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни одно независимое окружение не в состоянии обеспечить поддержку вейленда аналогичную иксам.
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 23:36, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME, KDE.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 23:39, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А больше ничего и не нужно
     
     
  • 5.19, Аноним (-), 23:49, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И одно и второе скатилось в унылую каку. Сплошь блоатварь.
    Для Ъ - это тайлинг.
    Остальное от лукавого.
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 23:51, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Для Ъ - это тайлинг.

    Тайлинговые оконные менеджеры конечно прикольно, окружающие могут подумать что ты хакер, но кроме самих тайловиков, где брать списко прикладного повседневного софта для него?

     
     
  • 7.26, Аноним (-), 00:04, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >где брать списко прикладного повседневного софта для него?

    Если вообще вообще Ъ и следовать тайловой философии, то весь софт есть соответсвующий для рутинных задач. И даже на виай лайк управлении.
    Если не привычно виай, можно по вкусу любое. Из привычных вещей.

    >окружающие могут подумать что ты хакер

    Ну а чем не мотивация для молодежи?:)
    Ну а кто постарше, эффективность взаимодействия с интерфейсом повышается в разы. Не нужно тратить время на рутинное мышевозюканье и расстановку окон. Особенно на ноутбуке. А если пара мониторов и более, то просто блеск.

     
     
  • 8.29, НяшМяш (ok), 00:15, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не стал так рисковать - приходишь в кафешку с ноутбуком, а тебя увозят на б... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:18, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вяленый подвижек нет? Не то чтобы очень нужно было, но всё же, на перспективу.
    С Минта пишу (репы зеркало на яндексе), так что интерес не совсем спортивный.
     
  • 1.4, Аноним (-), 23:18, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть какой-то нормальный дистр с ним?
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 23:21, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линукс Минт, но там LTS и говно мамонта и обмазываться ppa и т.д.; Ubuntu Cinnamon Remix со стандартным полугодовым циклом - но его школьник поддерживает, обещает подать заявку на официальную разновидность Убунты, soon (tm).
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то минтовцы этот де и пилят.
    А что дал миру базальт спо или как их там...
     
  • 3.8, Аноним (6), 23:29, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где в минте мамонт? Это про лмде речь? Так оно на некогда православном дебиане.
     
     
  • 4.24, Аноним (3), 23:59, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минт по умолчанию на базе Ubuntu LTS.
     
     
  • 5.27, Аноним (-), 00:08, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И отлично. Бо бубунту не лтс - это глюкаво совсем.
     
  • 2.7, Avririon (ok), 23:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он делает любой дистр ненормальным. Потому - нет.
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 23:30, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему на гтк4 нет ничего, кроме богомерзкого гнома?
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 23:40, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я думаю это связано с тем, что GTK4 пока нельзя использовать как layer shell в wlroots - (основной библиотеке для создания композиторов Wayland)
    https://github.com/wmww/gtk-layer-shell/issues/37
     
     
  • 5.18, Аноним (-), 23:46, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И Вы и аноним (17) красавчики.
    Еще свою либадвайту гвоздями прибили.
    Так что для любителей гтк альтернатив корице особо и не остается.
    Мате конечно лялька, но пялить уже третий десяток лет один интерыейс, ну такое...
     
  • 4.16, Аноним (14), 23:41, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Современный гном хорош
     
  • 4.17, Аноним (17), 23:42, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что нетрадиционные любители яблок из редхата (кроме шуток), занимающиеся гномом и гтк, умеют в вендор лок и ломать совместимость каждый минорный апдейт.
     
     
  • 5.21, Аноним (-), 23:51, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так. И таки да, мигелюшку платит ред хат.
     
  • 2.22, Аноним (20), 23:53, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EndeavourOS?
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:00, 19/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Есть 2 нормальных DE - GNOME 43 (для тех кто понимает за дизайн и нравится макос) и KDE 5.26 (для тех кто любит кнопку Пуск и нравится виндп)

    Всё остальное - просто мусор не стоящий траты времени

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:15, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для тех кто любит кнопку Пуск и нравится виндп

    Cinnamon также подходит под это описание, но в отличие от плазмы не такой забагованный.

     
  • 2.31, Аноним (31), 00:19, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сразу видно, что ты очень понимаешь за дизайн
     

  • 1.30, Аноним (-), 00:16, 19/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За что тдешника удалили, узурпаторы!?

    Периодически встречаю в онлайн одного из разработчиков. Хотя он и из легиона коментит :)
    Ну нравится ему это, ну хорошо, что юзает кто-то еще.
    Я лично послал все привычки и заставил себя переучиться на тайлинг. Благодарен анонам, которые давно мне это рекомендовали!

    Что там кстати с переходом на свежий кьют?

     

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