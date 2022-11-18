Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.6

>где брать списко прикладного повседневного софта для него?

Если вообще вообще Ъ и следовать тайловой философии, то весь софт есть соответсвующий для рутинных задач. И даже на виай лайк управлении.

Если не привычно виай, можно по вкусу любое. Из привычных вещей.

>окружающие могут подумать что ты хакер

Ну а чем не мотивация для молодежи?:)

Ну а кто постарше, эффективность взаимодействия с интерфейсом повышается в разы. Не нужно тратить время на рутинное мышевозюканье и расстановку окон. Особенно на ноутбуке. А если пара мониторов и более, то просто блеск.

