Ubuntu Cinnamon получил статус официальной редакции Ubuntu

2.18 , Аноним ( 28 ), 11:33, 29/03/2023 Слова один дистрибутив, одно ядро, один Поттеринг, тебе ни о чём не говорят?

2.20 , kawaii_girl ( ok ), 11:37, 29/03/2023 В EPEL есть KDE. Можно установить и в оригинальный RHEL. После того как RHEL стал частично бесплатным клоны вообще не нужны.

3.26 , Аноним ( 30 ), 11:53, 29/03/2023 >В EPEL есть KDE. Ну а если не хочу КДЕ а хочу Цинамон?

>Можно установить и в оригинальный RHEL. Я хочу скачать готовый образ, я не хочу ничего устанавливать из репозитория.

>После того как RHEL стал частично бесплатным клоны вообще не нужны. Можно поподробнее. Я хочу дистрибутив без лицензионных ограничений, что у себя дома юзать, что в транснациональной корпорации.

4.44 , kawaii_girl ( ok ), 12:18, 29/03/2023 >Можно поподробнее RHEL можно использовать бесплатно на 16 компьютерах. Для того чтобы получить бесплатную подписку на RHEL достаточно зарегистрироваться на официальном сайте redhat и скачать образ ОС. Естественно бесплатная подписка не включает техническую поддержку, но вы получите доступ ко всей документации и форуму redhat. >Я хочу скачать готовый образ, я не хочу ничего устанавливать из репозитория. Такого нет. Redhat официально поддерживает только среду рабочего стола GNOME. Некоторые альтернативные DE доступны в EPEL, но стабильность их работы не гарантируется. >а хочу Цинамон? Cinnamon так же есть в EPEL. 3.47 , Аноним ( 47 ), 12:30, 29/03/2023 >стал частично бесплатным клоны вообще не нужны Сам RHEL не нужен, клоны же прямо расцвели. Вон какая движуха пошла вокруг rocky. Заменят именно ею все centos-ы.

2.21 , my_name_is_Mud ( ok ), 11:37, 29/03/2023 Они и в самом RHEL есть, если подключить epel-реп. На сколько помню, там есть кеды и крыса.

Но если по умолчанию, то нигде, наверное.

3.29 , Аноним ( 30 ), 11:54, 29/03/2023 В Ubuntu сделали удобно, скачал Xubntu и готово.

4.50 , my_name_is_Mud ( ok ), 12:46, 29/03/2023 Только вот Xubuntu != Ubuntu. Это же сборОчка от сообщества. База там общая, конечно, но если у тебя платная подписка на убунту и косяк вылезет именно где-то в работе крысы, то тебя в поддержке отправят ставить обычную убунту с гномом, ибо только она является официально поддерживаемой.

Все эти Кубунты, Лубунты и т.д. это же больше про домашние десктопы. Кто в здравом уме будет тащить комьюнити-сборочки в прод?

2.22 , kawaii_girl ( ok ), 11:41, 29/03/2023 Но вообще я бы не рекомендовала устанавливать в RHEL сторонние DE. RHEL Workstation разработан для использования с средой рабочего стола GNOME. Стабильность при использовании сторонних DE из EPEL не гарантируется.

3.27 , Аноним ( 30 ), 11:54, 29/03/2023 Как я могу сагитировть виндузятника перейти на линукс, если там гном?

4.39 , kawaii_girl ( ok ), 12:09, 29/03/2023 А как "виндузятники" переходят с Windows на macOS например? В macOS абсолютно другая логика интерфейса, но это не мешает людям переходить на macOS. Пытаться копировать Windows это тупиковый путь. Зачем пользователю Windows переходить на подделку под Windows на которой многого привычного софта нет, если есть оригинальная Windows?) У Linux должно быть свое лицо. Нужно чтобы было видно, что Linux это другая, оригинальная ОС со своей логикой интерфейса и своими преимуществами. Нужно делать не как в винде, а по другому, чтобы было лучше, удобнее и красивее чем в винде. И гном с этим отлично справляется. GNOME объединяет некоторые плюсы Windows и macOS, но при этом сохраняет уникальность.

5.45 , Аноним ( 45 ), 12:29, 29/03/2023 Про "своё лицо" согласен. Но почему с этим отлично справляется гном, не понимаю. У него же в хлам всё урезано, разве это дело? Даже трея нет. Вместо него только недавно запилили "фоновые приложения", и то с единственной возможностью -- закрыть их. Ни меню по ПКМ, ничего.

5.54 , Аноним ( 53 ), 12:58, 29/03/2023 >У Linux должно быть свое лицо. Пингвин - зверь с тысячей лиц.

6.57 , Аноним ( 41 ), 13:03, 29/03/2023 И это хорошо.

4.42 , Аноним ( 42 ), 12:11, 29/03/2023 Если у специалиста обязательное условие в системе меню пуск в левом нижнем углу, то проскроль страницу вверх и увидешь сабж. Если специалист был бы профессионалом и имел бы вкус, то он бы уже давно сидел на Fedora с GNOME.

5.46 , 1 ( ?? ), 12:29, 29/03/2023 И ходил бы в кирзовых сапогах строем в гимнастёрке цвета хаки.

4.52 , Аноним ( 1 ), 12:50, 29/03/2023 Никак, не надо этого делать. Пусть человек нормально живёт.

2.67 , Cheburator ( ? ), 13:21, 29/03/2023 > Вопрос к экспертам, а в каком клоне RHEL есть редакции с средами

> рабочего стола отличными от гном? у Alma точно были live media с xfce, но она не дала себя поставить в виртуалке, потому то не нашла ни сеть, ни целевой диск. у Rocky тоже вроде что-то было, но вроде с таким же успехом. Но вы попробуйте, может у вас чудо случится и получиться поставить одну из этих систем с подобным DE!