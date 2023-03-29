Ubuntu Cinnamon получил статус официальной редакции Ubuntu

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|2.9, fomin90 (ok), 11:13, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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как зачем? linux mint разрабатывает окружение cinnamon! это их оболочка! к тому же минт разрабатывает timeshift
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|3.12, Аноним (12), 11:21, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Warpinator тоже их
в общем минтовцы вообще столько добра приносят
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|3.17, Аноним (1), 11:32, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пусть пилят в контейнере, или в слое или срезе фс, эти ваши дистры на одно окружение уже достали. Пусть сделают так чтобы можно было на LFS быстренько все развернуть и чтобы всё работало. А то и на голом ядре.
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|4.36, Аноним (36), 12:06, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Пусть пилят в контейнере, или в слое или срезе фс, эти ваши
> дистры на одно окружение уже достали. Пусть сделают так чтобы можно
> было на LFS быстренько все развернуть и чтобы всё работало.
> А то и на голом ядре.
Вам, уважаемый атомарную федору принимать после еды регулярно, после обмазываться флатпаками, оно как раз для таких как вы и сделанно. А если совсем упоролись, можете и Qubes OS принимать?!
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|5.51, Аноним (1), 12:48, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо чтобы все это уже начали делать, а не только федора. В Федоре это всё тоже не без шероховатостей.
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|6.61, Аноним (61), 13:13, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо чтобы все это уже начали делать, а не только федора. В
> Федоре это всё тоже не без шероховатостей.
Наоборот, не надо чтобы все, иначе вообще будет выбор между "красной и синей миской одинакового объёма и формы". Как раз любители атомарности будут наяривать на федорку, а любители традиционных ценностей отанутся на классических дистрах. Когда будет реальный опциональный выбор, тогда спрос и покажет что реально удачное решение для широких масс. А не то, что в добровольно-принудительном порядке примут решение голосованием, с переголосованием до нужного результата, чтобы были: один дистр, один пакетный менеджер, одна корпорация."
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|2.35, Мимокрокодил (?), 12:03, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Зачем тогда нужен Linux Mint?
В Linux Mint этот самый цитрамон и разрабатывают, кроме того, в минте есть нуб-френдли гуёвые минтотулзы, которых либо нет в бубунтах, либо частично там более костыльная реализация.
В Mint поставляют в нативных пакетах хромиум и фф, и общая тенденция к сохранению традиций, в отличие от бубунт с её упоротой политикой кривых велосипедов и недавней политикой направленной на сбрасывания с баланса нативных deb-пакетов ради стильного, модного и молодёжного. Именно минт прежде всего старается оставаться дистрибутивом, который поставляет более классический рабочий стол пользователю, а не новомодную наркоманию.
А теперь у меня встречный вопрос: Зачем тогда нужна Ubuntu Cinnamon?
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|1.2, iPony129412 (?), 10:58, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут видать у Canonical тотальная экономия на непрофильных активах пошла.
И типа "прриглашаем всех, кого можно".
Даже может один известный тут дистрибутив пригласят. Боюсь название писать, а то начнётся как всегда, а потом я буду виноват, как всегда...
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|1.6, zog (??), 11:10, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хоть я и не использую Ubuntu, но новость хорошая. Cinnamon весьма хорош и укрепление его популярности пойдёт лишь на пользу.
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|2.14, Аноним (7), 11:22, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Cinnamon наверное самая удобная среда рабочего стола. Наверное в неё одном можно правым кликом мышки по нижней панели закрыть, развернуть, свернуть окно, почти как в Windows XP. В KDE надо проваливаться в подменю для этого. Про гном молчу.
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|3.19, Аноним (28), 11:34, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что это за юзкейс, зачем это надо нормальному человеку? Откуда это придумывание плюсов из ниоткуда?
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|4.30, Аноним (30), 11:56, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>зачем это надо нормальному человеку
Опять топорная пропаганда.
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|4.34, Аноним (30), 12:01, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я делаю вывод, что здесь орудует банда в количестве одного человека с трех разны аккаунтов, пропагандирующая за гном и против любых адекватных альтернатив вроде Цинамон.
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|5.62, Аноним (28), 13:14, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. ты полностью исключаешь возможность того что люди пользуются гном? А что если я тебе скажу что это самая популярная в принципе DE для десктопа. Похоже в твоей картине мира наступил раскол.
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|6.66, Аноним (-), 13:21, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самая популярная DE для десктопа - это винда))
А гнумье только на втором месте. И что тут, что там миллионы пользователей не ошиблись, хехе.
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|4.33, Аноним (30), 12:00, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не помню точно, но когда пробовал крысу, там по ПКМ на главном меню что-то другое.
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|5.37, Adam Freemen (ok), 12:07, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На кнопку нужного окна надо нажать ПКМ - там всё, что с этим окном можно сделать, в т.ч. переместить на любое рабочее место... ;)
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|3.24, kawaii_girl (ok), 11:50, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>как в Windows XP
Это минус, а не плюс. Зачем превращать Linux в какую-то подделку под устаревшие версии Windows?
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|4.31, Аноним (28), 11:56, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что большинство людей не подвержены тлетворному влияния обучения.
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|4.32, Аноним (30), 11:58, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Это минус, а не плюс.
Тебе меня не переубедить. Человек который уже знает как можно работать удобно, не откажется никогда. Это ты школьников можешь убедить что для одного окна программы надо переключаться между экранами.
>устаревшие версии
Так называемые "устаревшие версии" удобнее и новых версии винды и всех кде с гномами.
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|5.38, iPony129412 (?), 12:07, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так называемые "устаревшие версии" удобнее и новых версии винды и всех кде с гномами.
Как-то не звметно.
Windows XP вообще луддитная в этом плане.
Когда не можешь вывести два окна. И сколлить мышкой неактивное.
Или что нет нормальног опоиска в проводнике.
В пуске так же. Охота набрать пару букв, а не елозить по меню.
В принципе так везде.
Хотя и оригинальный GNOME тоже в этом плане отличается. Вот нету дока даже... Везде есть в актуальных Windows и macOS. А в GNOME видите ли нет...
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|6.53, Аноним (53), 12:55, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В XFCE все перечисленное имеется. Но настроить пару параметров сложно, понимаю.
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|7.55, iPony129412 (?), 12:59, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В XFCE все перечисленное имеется. Но настроить пару параметров сложно, понимаю.
Есть. Но я бы расматривал этак месяц по трудозатратам, чтобы это довести хоть как-то близко до нестрашного уровня.
И это ещё разово, без учёта отвала на следующих версиях.
И зачем это надо...
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|8.60, Аноним (28), 13:12, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так ты завязывай с бухлом и веществами и трудозатрат будет на 5 минут А Xfce на... текст свёрнут, показать
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|3.41, Аноним (41), 12:10, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>можно правым кликом мышки по нижней панели закрыть, развернуть, свернуть окно
А если окон несколько, то какое из них развернётся?
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|2.49, Аноним (12), 12:37, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Настольные системы и так и эдак работают. Чо придумывать.. "Linux на десктоп нет"
да как нет то? всё работает..
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|1.16, Аноним (7), 11:27, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вопрос к экспертам, а в каком клоне RHEL есть редакции с средами рабочего стола отличными от гном?
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|2.18, Аноним (28), 11:33, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Слова один дистрибутив, одно ядро, один Поттеринг, тебе ни о чём не говорят?
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|2.20, kawaii_girl (ok), 11:37, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В EPEL есть KDE. Можно установить и в оригинальный RHEL. После того как RHEL стал частично бесплатным клоны вообще не нужны.
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|3.26, Аноним (30), 11:53, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В EPEL есть KDE.
Ну а если не хочу КДЕ а хочу Цинамон?
>Можно установить и в оригинальный RHEL.
Я хочу скачать готовый образ, я не хочу ничего устанавливать из репозитория.
>После того как RHEL стал частично бесплатным клоны вообще не нужны.
Можно поподробнее. Я хочу дистрибутив без лицензионных ограничений, что у себя дома юзать, что в транснациональной корпорации.
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|4.44, kawaii_girl (ok), 12:18, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Можно поподробнее
RHEL можно использовать бесплатно на 16 компьютерах. Для того чтобы получить бесплатную подписку на RHEL достаточно зарегистрироваться на официальном сайте redhat и скачать образ ОС. Естественно бесплатная подписка не включает техническую поддержку, но вы получите доступ ко всей документации и форуму redhat.
>Я хочу скачать готовый образ, я не хочу ничего устанавливать из репозитория.
Такого нет. Redhat официально поддерживает только среду рабочего стола GNOME. Некоторые альтернативные DE доступны в EPEL, но стабильность их работы не гарантируется.
>а хочу Цинамон?
Cinnamon так же есть в EPEL.
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|3.47, Аноним (47), 12:30, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>стал частично бесплатным клоны вообще не нужны
Сам RHEL не нужен, клоны же прямо расцвели. Вон какая движуха пошла вокруг rocky. Заменят именно ею все centos-ы.
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|2.21, my_name_is_Mud (ok), 11:37, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они и в самом RHEL есть, если подключить epel-реп. На сколько помню, там есть кеды и крыса.
Но если по умолчанию, то нигде, наверное.
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|4.50, my_name_is_Mud (ok), 12:46, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вот Xubuntu != Ubuntu. Это же сборОчка от сообщества. База там общая, конечно, но если у тебя платная подписка на убунту и косяк вылезет именно где-то в работе крысы, то тебя в поддержке отправят ставить обычную убунту с гномом, ибо только она является официально поддерживаемой.
Все эти Кубунты, Лубунты и т.д. это же больше про домашние десктопы. Кто в здравом уме будет тащить комьюнити-сборочки в прод?
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|2.22, kawaii_girl (ok), 11:41, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но вообще я бы не рекомендовала устанавливать в RHEL сторонние DE. RHEL Workstation разработан для использования с средой рабочего стола GNOME. Стабильность при использовании сторонних DE из EPEL не гарантируется.
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|3.27, Аноним (30), 11:54, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как я могу сагитировть виндузятника перейти на линукс, если там гном?
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|4.39, kawaii_girl (ok), 12:09, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А как "виндузятники" переходят с Windows на macOS например? В macOS абсолютно другая логика интерфейса, но это не мешает людям переходить на macOS. Пытаться копировать Windows это тупиковый путь. Зачем пользователю Windows переходить на подделку под Windows на которой многого привычного софта нет, если есть оригинальная Windows?) У Linux должно быть свое лицо. Нужно чтобы было видно, что Linux это другая, оригинальная ОС со своей логикой интерфейса и своими преимуществами. Нужно делать не как в винде, а по другому, чтобы было лучше, удобнее и красивее чем в винде. И гном с этим отлично справляется. GNOME объединяет некоторые плюсы Windows и macOS, но при этом сохраняет уникальность.
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|5.45, Аноним (45), 12:29, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про "своё лицо" согласен. Но почему с этим отлично справляется гном, не понимаю. У него же в хлам всё урезано, разве это дело? Даже трея нет. Вместо него только недавно запилили "фоновые приложения", и то с единственной возможностью -- закрыть их. Ни меню по ПКМ, ничего.
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|4.42, Аноним (42), 12:11, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у специалиста обязательное условие в системе меню пуск в левом нижнем углу, то проскроль страницу вверх и увидешь сабж. Если специалист был бы профессионалом и имел бы вкус, то он бы уже давно сидел на Fedora с GNOME.
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|5.46, 1 (??), 12:29, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И ходил бы в кирзовых сапогах строем в гимнастёрке цвета хаки.
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|2.67, Cheburator (?), 13:21, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос к экспертам, а в каком клоне RHEL есть редакции с средами
> рабочего стола отличными от гном?
у Alma точно были live media с xfce, но она не дала себя поставить в виртуалке, потому то не нашла ни сеть, ни целевой диск.
у Rocky тоже вроде что-то было, но вроде с таким же успехом.
Но вы попробуйте, может у вас чудо случится и получиться поставить одну из этих систем с подобным DE!
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|1.56, Аноним (56), 13:00, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь linux mint уже лет пять. Когда то переустановил систему на новую версию и сильно плевался с того как испортили новый DE, оказалось я перепутал сinnamon и mate, мне нужен был именно mate а сinnamon до сих пор не перевариваю. В linux mint самая крутая настройка по умолчанию для MA mate TE и меню к нему делают классное.
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|2.59, VoiD (?), 13:09, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mint в принципе самый адекватный дистрибутив для десктопа. Ему бы ещё стать полностью независимым, чтобы исключить закидоны всяких абанту и бубеанов.
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|3.69, Мимокрокодил (?), 13:24, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Mint в принципе самый адекватный дистрибутив для десктопа. Ему бы ещё стать
> полностью независимым, чтобы исключить закидоны всяких абанту и бубеанов.
У них на прозапас LMDE есть, жаль только, что они сборки с mate дропнули и оставили только с cinnamon, но можно исхетриться - поставить Debian с нужной gtk-средой и подключив минторепы обновиться на них и доставить нужное.
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|4.75, VoiD (?), 13:35, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиан тоже сильно зависим от своих спонсоров из Гугл. Хочется полной независимости дистрибутива с собственной пакетной базой.
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|1.58, VoiD (?), 13:04, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть хотя бы одна причина это делать вместо того, чтобы продолжать использовать Mint?
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|4.72, Аноним (68), 13:32, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так минт уже круто обзырянился, а поделки из "ubuntu family" ещё нет!
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|1.65, тоже Аноним (ok), 13:17, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно с симпатией поглядывал на Cinnamon.
В этом году решил попробовать его хотя бы в виртуалке.
За первые две минуты использования увидел два сообщения "у меня тут упало, давайте отправим репорт".
Видимо, стоит и дальше поглядывать издалека - и возможно, к 24.04.4 что-нибудь да срастется...
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|2.74, Macman (?), 13:34, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давно с симпатией поглядывал на Cinnamon.
> В этом году решил попробовать его хотя бы в виртуалке.
> За первые две минуты использования увидел два сообщения "у меня тут упало,
> давайте отправим репорт".
> Видимо, стоит и дальше поглядывать издалека - и возможно, к 24.04.4 что-нибудь
> да срастется...
Не, оно defective by design, как и всё что на современном гноме сделано, ибо база дефективная от начала, отсюда и большинство траблов подобных сред растёт. Кто ввязался в подобную тему из разрабов - пилить гномофорк, и понял куда попал, по-рыхлому вострят лыжи куда-нибудь, куда угодно, лишь бы подальше от гномоосновы и её наркоманских подходов. А цинамонщики вот уплетают за обе щеки, что им прилетает из под хромой кобылы.
Есть у них даже примета такая:
"Если упало чего, то если быстро-быстро нажать alt+f2, потом r и enter, то типа и не падало" ;) xD
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