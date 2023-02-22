Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке

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|3.6, Аноним (6), 22:36, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Представь себе да: snap поддерживает системные CLI-утилиты, а flatpak нет. Иначе бы этот тормозной snap уже давно никто не использовал бы.
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|1.7, Аноним (7), 22:40, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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значит в скором времени снап останется только в убунтоподелиях, которыми они все по сути и являются, так сказать болгеносы мира дебиан
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|1.8, Аноним (6), 22:42, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Фрагментация не нужна, я согласен: по-хорошему Какноникалу сконцентрироваться бы на flatpak, а snap закопать. Можно было бы даже переписать flatpak 2.0 на Rust. Но каноникл всегда идёт своим путём. Сначала пишет Mir в противовес Wayland, а потом, когда остаётся в полном одиночестве, добавляет поддержку Wayland в Mir.
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|2.11, Нон (?), 22:47, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой толк им разрабатывать flatpak? Им это просто не дадут посмотрел делать, будут по 2 года спорить, как реализовать нужную им фичу. Как с HDR в Wayland.
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|1.9, Аноним (9), 22:44, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>По мнению разработчиков дистрибутива поддержка двух конкурирующих форматов лишь приводит к фрагментации вместо сосредоточения внимания на улучшении выбранных для дистрибутива технологий
По мнению разработчиков дистрибутива, поддержка конкурентов решениям Canonical лишь приводит к потере прибыли.
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|2.15, ChatGPT (?), 22:51, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К потере контроля MI-6, ведь убунту канонически для колоний британии.
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|1.12, maximnik0 (?), 22:47, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И снап и флатпак для рабочей станции нахрен не нужны.Только засоряют дублированием систему.Если уж нужно изоляция так в ядре давно уже есть специальные ари для самоизоляции приложения,да и в systemd можно и клоны делать и изолировать приложение.А насчёт того что типа разработчикам можно делать одно приложение -куча дистрибутивов.Так во первых есть appImage,во вторых все равно не спасает от тестирование, т.к грабли выползают,я вспоминаю снап пакет kiwix. Тупо не работал у меня,хотя приложение с официального магазина.Спустя полгода разработчики разродились appimage,заработал.
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|2.24, Аноним (24), 23:18, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот скоро придут майки и сделают Линукс как в винде. Постоянный набор библииотек, которые всегда стоят из коробки и только совместимо обновляются. Весь софт носит всё своё всегда с собой и зависит только от базовой поставки библиотек ОС. Все приложения даже проприетарные знают с чем ему линковаться и не ожидают выкидонов отдельных дистрибутивов. Вот тогда на десктопе Линукс и полетит. Сама парадигма дистрибутивов скомпилиных как одна единая лапша зависимостей уйдет в прошлое.
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|1.13, EndrII (ok), 22:50, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого сколько тут хейтеров snap
мне в принципе нравиться, никогда не использовал flatpak а snap не подводил, не вижу проблемы
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|1.16, corvuscor (ok), 22:53, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Блин, у меня давеча бомбануло.
Скачал я Lubuntu на флешку. Типа облегченный дистрибутив для старого парка машин и все такое. Прописал casper-rw для хранилища.
Гружусь, а фаерфокс не робит. Оказалось, snap конфликтует с apparmor.
Ок, сделал костыль для запуска. Но на старых рабочих машинах все равно прямо драматическая пауза при запуске. Скачал с сайта обычный тарбол, и вуаля! Запуск в разы быстрее, если не на порядок.
Теперь, дети, внимание. Вопрос.
Каноникл, что у тебя с башкой?
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|2.23, Аноним (23), 23:16, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так качай для своего старого хлама тарболы, в чем проблема?
Что снап, что flatpak решают проблема тормознутости доставки обновления для критических пользовательских приложений.
Потому что при критическом баге в firefox ждать пару недель пока ментейнеры деба одупляться - слишком долго.
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|2.25, Аноним (24), 23:19, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В качестве ора предлагаю тебе поставить в докере хромиум из снапа. После этого в цирке над акробатами ты больше смеяться не будешь.
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|1.17, Аноним (17), 23:06, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Kaл-нo-ни-kaл", что тут сказать снап может и неплох, только у меня тормозил, возможно ща 3 года что то поменялось..
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|3.22, Аноним (22), 23:16, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все конторки такого уровня сначала поднимаются, потом резко падают, т.к. нужна прибыль. Open Source живёт своей жизнью и похохатывает над этой шарагой и технологией Snap.
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