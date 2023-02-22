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Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке

22.02.2023 21:52

Филипп Кевиш (Philipp Kewisch) из компании Canonical объявил о решении не предоставлять возможность установки пакетов в формате Flatpak в конфигурации по умолчанию официальных редакций Ubuntu. Решение согласовано с разработчиками имеющихся официальных редакций Ubuntu, в число которых входят Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin и Ubuntu Unity. Желающим использовать формат Flatpak потребуется отдельно установить пакет для его поддержки из репозитория (deb-пакет flatpak) и при необходимости активировать поддержку каталога Flathub.

Начиная с Ubuntu 23.04 из базовой поставки всех официальных редакций Ubuntu будет исключён deb-пакет flatpak, а также пакеты для обеспечения работы с форматом Flatpak в Центре установки приложений. Пользователи ранее установленных систем, в которых использовались пакеты Flatpak, сохранят возможность использования данного формата после обновления до Ubuntu 23.04. Пользователи не применявшие Flatpak после обновления по умолчанию будут иметь только доступ к Snap Store и штатным репозиториям дистрибутива.

Основное внимание в официальных редакций Ubuntu теперь будет уделяться только продвижению и развитию формата пакетов Snap. По мнению разработчиков дистрибутива поддержка двух конкурирующих форматов лишь приводит к фрагментации вместо сосредоточения внимания на улучшении выбранных для дистрибутива технологий. Ожидается, что поддержка по умолчанию единого для Ubuntu формата позволит поддержать единство экосистемы и повысит удобство работы с дистрибутивом новых пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.14.0
  3. OpenNews: Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с Flatpak вместо Snap
  4. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  5. OpenNews: Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox
  6. OpenNews: Root-уязвимость в инструментарии управления пакетами Snap
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58693-flatpak
Ключевые слова: flatpak, snap, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, погроммист (?), 22:30, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Избавляются от конкурента.
     
     
  • 2.3, ананимус (?), 22:32, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    снап конкурент флатпаку лол
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:36, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Представь себе да: snap поддерживает системные CLI-утилиты, а flatpak нет. Иначе бы этот тормозной snap уже давно никто не использовал бы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:32, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отныне убунта проприетарное поделие.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:34, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    флатпак офигенный по сравнению с снапд
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:40, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    значит в скором времени снап останется только в убунтоподелиях, которыми они все по сути и являются, так сказать болгеносы мира дебиан
     
  • 1.8, Аноним (6), 22:42, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Фрагментация не нужна, я согласен: по-хорошему Какноникалу сконцентрироваться бы на flatpak, а snap закопать. Можно было бы даже переписать flatpak 2.0 на Rust. Но каноникл всегда идёт своим путём. Сначала пишет Mir в противовес Wayland, а потом, когда остаётся в полном одиночестве, добавляет поддержку Wayland в Mir.
     
     
  • 2.10, Страдивариус (?), 22:47, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Upstart vs systemd в ту же копилку
     
  • 2.11, Нон (?), 22:47, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой толк им разрабатывать flatpak? Им это просто не дадут посмотрел делать, будут по 2 года спорить, как реализовать нужную им фичу. Как с HDR в Wayland.
     
  • 2.14, ChatGPT (?), 22:50, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unity -> Unity Qt -> Unity GNOME 3
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:44, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >По мнению разработчиков дистрибутива поддержка двух конкурирующих форматов лишь приводит к фрагментации вместо сосредоточения внимания на улучшении выбранных для дистрибутива технологий

    По мнению разработчиков дистрибутива, поддержка конкурентов решениям Canonical лишь приводит к потере прибыли.

     
     
  • 2.15, ChatGPT (?), 22:51, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К потере контроля MI-6, ведь убунту канонически для колоний британии.
     

  • 1.12, maximnik0 (?), 22:47, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И снап и флатпак для рабочей станции нахрен не нужны.Только засоряют дублированием систему.Если уж нужно изоляция так в ядре давно уже есть специальные ари для самоизоляции приложения,да и в systemd  можно и клоны делать и изолировать приложение.А насчёт того что типа разработчикам можно делать одно приложение -куча дистрибутивов.Так во первых есть appImage,во вторых все равно не спасает от тестирование, т.к грабли выползают,я вспоминаю снап пакет kiwix. Тупо не работал у меня,хотя приложение с официального магазина.Спустя полгода разработчики разродились appimage,заработал.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:18, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот скоро придут майки и сделают Линукс как в винде. Постоянный набор библииотек, которые всегда стоят из коробки и только совместимо обновляются. Весь софт носит всё своё всегда с собой и зависит только от базовой поставки библиотек ОС. Все приложения даже проприетарные знают с чем ему линковаться и не ожидают выкидонов отдельных дистрибутивов. Вот тогда на десктопе Линукс и полетит.  Сама парадигма дистрибутивов скомпилиных как одна единая лапша зависимостей уйдет в прошлое.  
     

  • 1.13, EndrII (ok), 22:50, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого сколько тут хейтеров snap
    мне в принципе нравиться, никогда не использовал flatpak а snap не подводил, не вижу проблемы
     
  • 1.16, corvuscor (ok), 22:53, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Блин, у меня давеча бомбануло.
    Скачал я Lubuntu на флешку. Типа облегченный дистрибутив для старого парка машин и все такое. Прописал casper-rw для хранилища.

    Гружусь, а фаерфокс не робит. Оказалось, snap конфликтует с apparmor.
    Ок, сделал костыль для запуска. Но на старых рабочих машинах все равно прямо драматическая пауза при запуске. Скачал с сайта обычный тарбол, и вуаля! Запуск в разы быстрее, если не на порядок.

    Теперь, дети, внимание. Вопрос.
    Каноникл, что у тебя с башкой?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:16, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так качай для своего старого хлама тарболы, в чем проблема?
    Что снап, что flatpak решают проблема тормознутости доставки обновления для критических пользовательских приложений.
    Потому что при критическом баге в firefox ждать пару недель пока ментейнеры деба одупляться - слишком долго.
     
  • 2.25, Аноним (24), 23:19, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В качестве ора предлагаю тебе поставить в докере хромиум из снапа. После этого в цирке над акробатами ты больше смеяться не будешь.  
     

  • 1.17, Аноним (17), 23:06, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Kaл-нo-ни-kaл", что тут сказать снап может и неплох, только у меня тормозил, возможно ща 3 года что то поменялось..
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 23:07, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Печаль беда, опенсурсу конец настаёт
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 23:16, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все конторки такого уровня сначала поднимаются, потом резко падают, т.к. нужна прибыль. Open Source живёт своей жизнью и похохатывает над этой шарагой и технологией Snap.
     

  • 1.19, Аноним (22), 23:13, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём, когда deb-пакеты уберут.
     
  • 1.20, Аноним (24), 23:14, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На все 100% правильное решение зоопарк надоел.  
     
     
  • 2.21, EndrII (ok), 23:16, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дааа зоопарк это треш, туда ему и дорога
     

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