Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке

Филипп Кевиш (Philipp Kewisch) из компании Canonical объявил о решении не предоставлять возможность установки пакетов в формате Flatpak в конфигурации по умолчанию официальных редакций Ubuntu. Решение согласовано с разработчиками имеющихся официальных редакций Ubuntu, в число которых входят Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin и Ubuntu Unity. Желающим использовать формат Flatpak потребуется отдельно установить пакет для его поддержки из репозитория (deb-пакет flatpak) и при необходимости активировать поддержку каталога Flathub.

Начиная с Ubuntu 23.04 из базовой поставки всех официальных редакций Ubuntu будет исключён deb-пакет flatpak, а также пакеты для обеспечения работы с форматом Flatpak в Центре установки приложений. Пользователи ранее установленных систем, в которых использовались пакеты Flatpak, сохранят возможность использования данного формата после обновления до Ubuntu 23.04. Пользователи не применявшие Flatpak после обновления по умолчанию будут иметь только доступ к Snap Store и штатным репозиториям дистрибутива.

Основное внимание в официальных редакций Ubuntu теперь будет уделяться только продвижению и развитию формата пакетов Snap. По мнению разработчиков дистрибутива поддержка двух конкурирующих форматов лишь приводит к фрагментации вместо сосредоточения внимания на улучшении выбранных для дистрибутива технологий. Ожидается, что поддержка по умолчанию единого для Ubuntu формата позволит поддержать единство экосистемы и повысит удобство работы с дистрибутивом новых пользователей.



