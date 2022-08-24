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Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.14.0

24.08.2022 10:48

Опубликована новая стабильная ветка инструментария Flatpak 1.14, который предоставляет систему для сборки самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и выполняемых в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, Linux Mint, Alt Linux и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

Ключевые новшества в ветке Flatpak 1.14:

  • Обеспечено создание каталога для файлов в состоянием (.local/state) и выставление указывающей на этот каталог переменной окружения XDG_STATE_HOME.
  • Добавлены условные проверки вида "have-kernel-module-имя" для определения наличия модулей ядра (универсальный аналог ранее предлагаемой проверке have-intel-gpu, вместо которой теперь можно использовать выражение "have-kernel-module-i915").
  • Реализована команда "flatpak document-unexport --doc-id=...".
  • Обеспечен экспорт метаданных Appstream для использования в основном окружении.
  • Добавлены правила автодополнения команд flatpak для командной оболочки Fish
  • Разрешён сетевой доступ к сервисам X11 и PulseAudio (при добавлении соответствующих настроек).
  • Основная ветка в Git-репозитории переименована с "master" на "main", так как слово "master" считается последнее время неполиткорректным.
  • Обеспечена перезапись скриптов запуска в случае переименования приложения.
  • В команду install добавлены опции "--include-sdk" и "--include-debug" для установки SDK и файлов debuginfo.
  • В файлы flatpakref и flatpakrepo добавлена поддержка параметра "DeploySideloadCollectionID", при установке которого идентификатор коллекции будет выставлен во время добавления удалённого репозитория, а не после загрузки метаданных.
  • Разрешено создание вложенных sandbox-окружений для обработчиков в сеансах с отдельными именами MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification).
  • В утилитах командной строки обеспечен вывод сведений об использовании устаревших runtime-расширений.
  • В команде uninstall реализован запрос подтверждения перед удалением runtime или runtime-расширений, которые ещё используются.
  • В команды подобные "flatpak run" добавлена поддержка опции "--socket=gpg-agent".
  • В libostree устранена уязвимость, потенциально позволяющая пользователю удалить произвольные файлы в системе через манипуляции с обработчиком flatpak-system-helper (отправке запроса на удаление со специально оформленным именем ветки). Проблема проявляется только в старых версиях Flatpak и libostree, выпущенных до 2018 года (< 0.10.2), и не затрагивает актуальные выпуски.

Напомним, что разработчикам приложений Flatpak даёт возможность упростить распространение своих программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов за счет подготовки одного универсального контейнера без формирования отдельных сборок для каждого дистрибутива. Пользователям, заботящимся о безопасности, Flatpak позволяет выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив доступ только к сетевым функциям и файлам пользователя, связанным с приложением. Пользователям, интересующимся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений без необходимости внесения изменений в систему. Например, Flatpak-пакеты собираются для LibreOffice, Midori, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., Visual Studio Code, VLC, Slack, Skype, Telegram Desktop, Android Studio и т.д.

Для уменьшения размера пакета он включает лишь специфичные для приложения зависимости, а базовые системные и графические библиотеки (GTK, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE).

Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме runtime и bundle образуют начинку контейнера, при том, что runtime устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов. В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.40, GNOME 3.42). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому runtime, без учёта отдельных пакетов, из которых состоит runtime. Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При формировании контейнера содержимое runtime монтируется как раздел /usr, а bundle монтируется в директорию /app.

Начинка runtime и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Отдельная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается, система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении.

Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива и при надлежащих настройках пакета не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI, и обращений к сетевой подсистеме. Вывод графики и организация ввода реализованы при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено на основе системы обмена сообщениями DBus и специального API Portals.

Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio. При этом изоляция может быть отключена, чем пользуются разработчики многих популярных пакетов для получения полного доступа к ФС и всем устройствам в системе. Например, с ограниченным режимом изоляции, оставляющим полный доступ к домашнему каталогу, поставляются пакеты GIMP, VSCodium, PyCharm, Octave, Inkscape, Audacity и VLC. В случае компрометации пакетов с доступом к домашнему каталогу, несмотря на наличие в описании пакета метки "sandboxed", атакующему для выполнения своего кода достаточно изменить файл ~/.bashrc. Отдельным вопросом является контроль за внесением изменений в пакеты и доверие к сборщикам пакетов, которые часто не связаны с основным проектом или дистрибутивами.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.12.0
  3. OpenNews: Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с Flatpak вместо Snap
  4. OpenNews: Обновление Flatpak 1.10.2 с устранением уязвимости, нарушающей sandbox-изоляцию
  5. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  6. OpenNews: Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57673-flatpak
Ключевые слова: flatpak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Klizma (?), 11:44, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучшие! молодцы.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:50, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чём, позвольте полюбопытствовать, они молодцы?
     
  • 2.24, Аноним (-), 12:51, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    молодцы сосут концы
     

  • 1.2, Балалайка (?), 12:03, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:12, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У тебя в жопе и у меня в жоре, но есть нюанс.
     
     
  • 3.23, Lost Inside (ok), 12:50, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут главное, чтобы Жора не возражал.
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 12:52, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты что ворона Эйлин ??
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 13:18, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попугай Кеша. А вы?
     

  • 1.3, pashev.ru (?), 12:03, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    # apt-mark showhold
    flatpak
    flatpak-builder
    flatpak-xdg-utils
    xdg-desktop-portal
    xdg-desktop-portal-gtk

     
     
  • 2.4, pashev.ru (?), 12:04, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ↑↑ пакеты не установлены.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:09, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а че, в никсоси теперь apt? Эй, Пашев.ру, ты че.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 12:54, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык чё ты хочешь от местного регистранта
    минусик ему в карму
     
  • 3.27, EuPhobos (ok), 12:54, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ..и в ios apt, и в андройде apt.. почему бы не в никсОсе?
     

  • 1.6, Анончик (?), 12:10, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Жрет место как не в себя. Куча зависимостей и костыль на костыле костылем погоняет.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:10, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обожаю, когда к каждому пакету пара гигов зависимостей
     
  • 1.9, Гость (??), 12:13, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Популярный запрос в интернете:
    bubblewrap блокирует flatpak chromium-based browsers на alt linux.

    На Альте не работают флетпаки с браузерами на основе хромиума - это хорошая защита Альта или как?

     
     
  • 2.11, Амомин (?), 12:30, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не смог в Альте Телегу на флатпаке под пользователем установить - ни Телегу не обновляют, ни Флатпак нормально не работает. Так что скорее всего - последнее.
     

  • 1.10, какая разница (?), 12:22, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57662 включили по умолчанию?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:38, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Само собой, а куда же без самого главного
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:32, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    что посоветуют опытные линуксоиды: flatpak, snap или appimage?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:40, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    deb, rpm, tar.gz
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:57, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ebuild, попрошу!
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:40, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пакеты AppImage собранные собственоручно.
     
     
  • 3.30, Аноним (15), 13:04, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > собранные собственоручно

    девственницами в лунную ночь.

     
  • 2.17, Аноним (17), 12:41, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опытные линуксоиды советуют ставить из репозитариев, но если очень хочется пожрать добра, то возьми appimage.
     
  • 2.33, CDCrom (??), 13:15, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне в Appimage понравилась возможность взять приложение с собой на флешке и спокойно запустить без бубнов на другой машине.
     
  • 2.35, Ваня (??), 13:34, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    срр и нрр
     
     
  • 3.38, Аноним (12), 13:36, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хип-хоп, хаус и рок-н-ролл?
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:35, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    appimage
     
  • 2.40, Аноним (39), 13:41, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собрать вручную из исходников.
    configure
    Make
    Make install

    Все пакеты для латентных виндузятников

     
     
  • 3.43, Аноним (12), 13:49, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вам в #2.15 нужно было отвечать
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:36, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему из новости в новость про флатпак вранье. При чем тут самодостаточные пакеты? Как пакеты, требующие установки рантайма, могут называться самодостаточными? Или у вас выпускники журфака новости пишут? gecrfq
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 12:41, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или у вас выпускники журфака новости пишут?

    Более того, они ещё и придумывают всё это...

     
     
  • 3.20, Аноним (15), 12:42, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Не все журфаковцы идут работать "свободная касса!", кто-то даже в кодинг сваливается.
     
  • 3.31, КрымчунЗлой (?), 13:10, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, вот. Самодостаточен только appimage. Скачал и запустил. Остальным нужно непоими какое Г окружение непойми каких версий.
     
     
  • 4.44, Аноним (13), 13:54, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот, вот. Самодостаточен только appimage. Скачал и запустил.

    Угу, правда если он запуститься. А то тут как повезет.

     
  • 2.21, Аноним (16), 12:45, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По моему скромному мнению, не могут. В самодостаточный должны быть и GTK (Qt) требуемых версий засунуты.
     
  • 2.37, Ваня (??), 13:36, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демон то понятно.
    Штука в том, что они еще и другие флатпаки требовают.
     
  • 2.41, Аноним (39), 13:42, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом суть так называемого "свободного" ПО. Одно сплошное враньё и маркетинговый булшит
     

  • 1.14, Sw00p aka Jerom (?), 12:39, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Main of Puppets :)
     
     
  • 2.19, Sw00p aka Jerom (?), 12:41, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в контексте со словом master если нет слова slave, с какого бодуна это неполиткорректно?
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 12:55, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты так мило ведёшь монолог, не хочется мешать аж
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:13, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Bloated.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 13:48, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, вы англичанин.
     
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