Доступен графический тулкит GTK 4.12

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|1.1, Аноним (1), 12:21, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Не понимаю я этого минимализма. Только одна кнопка управления окном, кнопок на панели управления нет, как и самой панели.
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|2.3, Аноним (3), 12:32, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–22 +/–
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А зачем больше? Хочешь развернуть окошко на весь экран - сделай двойнок клик по панельке или подведи окно к верху экрана. Отдельная кнопка это дубликат функции. Хочешь свернуть окно - сверни через ПКМ, но лучше не сворачивать, а использовать другой рабочи
Если прям хочется получить эти кнопочки, то никто не мешает их включить
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|3.6, TydymBydym (ok), 12:40, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Одна кнопка - тоже лишняя. Хочешь закрыть? Клик со средней кнопкой делаешь и привет.
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|3.22, User (??), 13:15, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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А вот за это "подведи к верху экрана" я б ногами бил. Теперь при попытке сдвинуть окно вверх чтобы использовать, собака женского полу, больше свободного места на экране через раз на это <censored> натыкаешься. лавров.жпг
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|4.28, нейм (?), 13:27, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дай угадаю - и это поведение не отключается, т.к. выключалки нет?
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|5.30, TydymBydym (ok), 13:31, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем отключать? Это только людей путать будет, да и надо же как-то окошко разворачивать... :D
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|5.68, User (??), 14:58, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дай угадаю - и это поведение не отключается, т.к. выключалки нет?
не, ну заклинание вида
dconf write /org/gnome/mutter/edge-tiling false
нажужлить не трудно - и оно даже работает, тока кнопки управления окном от этого не появятся
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|4.101, fumanchez (ok), 18:00, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тяжела жизнь пиксельхантеров, уже и не подвинешь окно к самому верху экрана, не выстроишь идеальную пирамиду из 20 плавающих окошек.
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|5.105, User (??), 18:16, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тяжела жизнь пиксельхантеров, уже и не подвинешь окно к самому верху экрана,
> не выстроишь идеальную пирамиду из 20 плавающих окошек.
Та ни, пока ж никто гумном пользоваться не заставляет - это, хвала Аллаху, Милостивому и Милосердному - все еще личный выбор.
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|3.59, FF (?), 14:26, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мозг лишний. Из органов управления оставить только buttplug.
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|3.67, YetAnotherOnanym (ok), 14:56, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Делай не так, как удобно тебе, а так, как привык я" - читая такое, я не удивляюсь, что линух на десктопах остаётся в пределах нескольких процентов.
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|4.71, дАнон (?), 15:34, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну либо нас просто за людей не считают. У того же Гнома политика дизайна "чё то там для людей". Забыл ту фразу на английском.
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|3.121, Аноним. (?), 22:18, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По столу на приложение... Для меня это главная причина, почему я так ненавижу MAC. Это настолько неудобно.
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|4.129, Qwerty (??), 23:32, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Маке это реализовано продуманно все-таки, чего не скажешь про Гном, где надо вручную на новое окно переключаться еще. Да и много мелочей непродуманных.
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|3.126, torvn77 (ok), 23:09, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Хочешь развернуть окошко на весь экран - сделай двойнок клик
Всё это работает ровно до того момента как компьютер окажется перегружен вычислениями...
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|2.7, ProfessorNavigator (ok), 12:41, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Только одна кнопка управления окном, кнопок на панели управления нет, как и самой панели.
Всё есть. То, что вы видите на скриншотах - Gnome Style. Никто не мешает разработчикам конкретных программ добавить любые панели и кнопки, всё зависит только от них.
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|3.11, Аноним (1), 12:54, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>всё зависит только от них
Ага-ага и выбор нормального туллкита зависит тоже от них.
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|4.19, ProfessorNavigator (ok), 13:06, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>всё зависит только от них
> Ага-ага и выбор нормального туллкита зависит тоже от них.
Не вопрос. Я отнюдь не агитирую за использование GTK - если вы разработчик, то смотрите сами, что вам нужно, в зависимости от поставленных целей и задач. Если же вы пользователь, то вариантов у вас всё равно нет - будете использовать то, что для вас сделали разработчики.
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|5.27, Аноним (1), 13:26, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разработчики делают то что им говорят владельцы. Допустим я хочу сделать партию линукс ноутбуков. Я очень сильно задумаюсь, зачем мне выбирать дистрибутив с гномом по умолчанию.
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|6.29, ProfessorNavigator (ok), 13:30, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разработчики делают то что им говорят владельцы.
Владельцы есть далеко не у всех))
> Я очень сильно задумаюсь, зачем мне выбирать дистрибутив с гномом по умолчанию.
Как говорят англичане: "It's up to you".
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|6.36, Аноним (36), 13:41, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я очень сильно задумаюсь, зачем мне выбирать дистрибутив с гномом по умолчанию.
А какие воарианты? Остальное либо глючное, либо отсталое.
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|3.50, Аноним (50), 13:59, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только одна кнопка управления окном, кнопок на панели управления нет, как и самой панели.
Всё есть. То, что вы видите на скриншотах - Gnome Style. Никто не мешает разработчикам конкретных программ добавить любые панели и кнопки, всё зависит только от них.
Но это не делают де факто. И получается зоопарк интерфейсов. Раньше было чоень просто: меню и три очевидных кнопки в заголовке окна.
Сейчас: невозможно объяснить человеку за 70 все различия всех возможных интерфейсов, сделанных, парадокс-то какой, одинаковым образом.
Плохо сделали. В итоге.
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|4.54, ProfessorNavigator (ok), 14:13, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но это не делают де факто.
Так это вопрос к разработчикам конкретной программы, а не тулкита. Тулкит всё прекрасно позволяет делать. Хотя лично мне такой подход тоже не нравится. Некоторые функции реально нужно выносить на панель для быстрого доступа. Но это мой личный взгляд - кому как удобно.
> Раньше было чоень просто: меню и три очевидных кнопки в заголовке окна.
Здесь дело не в "раньше", а в количестве функций конкретной программы. Если их много, то и кнопок будет много.
> невозможно объяснить человеку за 70
Люди разные бывают. Я знал одного человека за 70, который без проблем и с Gnome справлялся, и с KDE, и с Cinnamon.
> Плохо сделали. В итоге.
Нормально. Плохо было бы, если бы они не оставили возможности данное поведение изменить, а так - это лишь вопрос лени и видения разработчика конкретной программы.
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|2.14, Аноним (14), 12:59, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так это не минимализм, а планшетоцентризм. На десктопе наоборот выглядит громоздско, малый объем информации запихнули в ОГРОМНЫЕ окна.
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|4.127, torvn77 (ok), 23:13, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Что характерно ни на каких планшетах это не используется.
Потому что и на планшете хочется побольше информации и функционала на единицу площади экрана.
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|3.34, my_name_is_Mud (ok), 13:37, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю тебе одновременно открыть дефолтные файловые менеджеры в гноме, кедах, крысе и цинамоне. А потом взять линейку и замерить расстояние от верхнего края окна до начала окна где непосредственно располагаются файлы. Подобный фокус ещё можете проделать с терминалами в этих же средах. И ещё с какими-нибудь стандартными программами.
Я тебя уверяю - результат сильно удивит.
Да, можно сказать "ну это же дефолт, никто не мешает мне убрать эти киллометровые панели из шапки", вот только убрав эти панели получишь +/- такие же размеры как у гномовских приложений, только ещё и функционал потеряется.
У гнома хватает косяков (а у кого их нет), но вот эта претензия про огромные заголовки и планшетность - какая-то байка, которая не актуальна уже лет 10, но которую продолжают культивировать эксперды с опеннета и всякие блохеры типа пингвинусов.
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|4.57, Ржомба (?), 14:23, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Шел 2023 год, гномофанатики продолжали экономить пиксели. И как люди жили с полноценным WIMP-интерфейсом на 800х600 и 1024х768? Жалкая копия iPadOS, сколько ее не оправдывай, лучше не станет.
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|4.80, мимо (?), 16:50, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Функционал в кедах не потеряется, т.к. меню приложения можно спокойно отправить в верхнюю панель (которая в гнуме де-факто пустая), либо скрыть, а потом вернуть когда надо через ctrl+shift+m.
А еще там можно все это пространство заполнить кнопками по своему вкусу, например, наиболее часто использующемися функциями приложения.
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|4.106, Аноним (106), 18:36, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В "крысе" (Икс-фейс, Xfce) заголовки окон, развернутых на весь экран, отключаемы.
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|2.79, Аноним (79), 16:46, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кнопки "Свернуть"и "Развернуть" включаются через Tweaks.
Панель задач и меню а-ля Win XP добавляются через Extensions.
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|3.109, Аноним (109), 18:49, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как я должен узнать про существование твикс и экстенсион?
Если этого нет в стандартной поставке, значит поддержка по этих функций не оптимизированна. Экстенсионы имеют свойство устраивать и оставаться без поддержки.
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|4.130, Аноним (130), 00:53, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Данные расширения настройки и расширения поддерживаются авторами Gnome, поэтому есть некая гарантия, что они без поддержки не останутся.
Другое дело сторонние расширения, например, Top Icons Plus, автор которого забил на своё творение. Тут да, действительно, может оказаться, что GNOME окажется без трея.
В последнем Debian силами майнтейнеров поддерживается пакет gnome-shell-extension-top-icons-plus. Если на последние версии GNOME ставить Top Icons Plus с сайта расширений GNOME, с вероятностью 99% не взлетит.
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|4.134, Аноним (130), 01:30, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А как я должен узнать про существование твикс и экстенсион?
Так же, как вы узнали про существование Linux и GNOME.
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|2.114, crypt (ok), 19:21, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> реализован интерфейс для выявления проблем, которые могут возникнуть у людей с ограниченными возможностями.
для людей с нормальными возможностями только все меньше делается
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|1.4, Аноним (4), 12:38, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Работает отвратно. На sway курсор мыши становится x2 от своего размера при наведении на gtk4-окна. С gtk3 все в поряде. Все безбожно тормозит и падает. Вот реально падает. Запускаешь gtk4-demo или gtk4-widget-factory, начинаешь хоть как-то взаимодействовать с окном -- и все, сегфолт. Здец полнейший.
gtk4 сподвиг меня срочно искать замену всем прогам: вместо nautilus теперь nnn, вместо гномовского диспетчера задач -- htop, вместо gedit -- micro, вместо evince -- хромовский просмотрщик pdf. Надеюсь nm-applet и xdg-desktop-portal-gtk не скоро перепишут на gtk4.
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|4.107, Аноним (106), 18:41, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Верно, после виндовых плиток с рекламой и прочих ехал-мастер-через-мастер, даже Гном покажется божественным провидением.
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|2.56, Пряник (?), 14:21, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запусти через терминал и посмотри с какими ошибками падает. Сегфолт скорее из-за несовместимых версий библиотек. Например, ставили не из репозитория что-то. Хотя и в репозитории такое встречал, но крайне редко.
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|2.99, fumanchez (ok), 17:54, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У sway какой-то дебильный скейлинг, решается или использованием wlr-randr, или отказом от sway.
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|2.120, Xo (?), 22:18, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На gtk3 такое тоже бывало, решилось настройкой конфига settings.ini конкретно размер курсора.
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|1.5, TydymBydym (ok), 12:38, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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От чего на этот раз отказались?
Господи, когда же они уже оставят в покое диалог открытия файлов? Пусть уродский, но хотя бы привычный...
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|2.39, Аноним (36), 13:45, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дурила, визуально выглядить также, за то теперь работает асинхронно. Так что выть по этому поводу нет смысла.
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|3.42, TydymBydym (ok), 13:51, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дурила, визуально выглядить также, за то теперь работает асинхронно. Так что выть
> по этому поводу нет смысла.
Так оно что, еще и не умело в асинхронность? Как мне это развидеть?
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|5.55, TydymBydym (ok), 14:20, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так, кажется мы нашли разработчика GTK и сейчас будем массировать ему лицо ногами всем форумом...
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|2.87, мимо (?), 17:02, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Новый (4.10) диалог с превьюшками еще и не показывает их, если изначально не открыть в наутилусе папку с файлами. Разрабы говорят, что это не их забота превьюшки генерить, зато тот самый баг 18-летней давности "закрыли". Де-факто неюзабельно. Лучше бы и не брались, даже масштаб сменить нельзя, тьпху.
В кедах почему-то все уже несколько лет работает. И генерация превьюшек в файлпикере на лету и смена масштаба.
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|1.8, Аноним (8), 12:43, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.
Так есть же уже GTK 3.24, пять лет как стабилен
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|2.9, Аноним (9), 12:50, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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3 это тот который каждые 2 месяца отваливается. Стабильно отваливается, это тоже стабильность. Знаешь, чего ожидать. А тут они предлагают сохранять совместимость несколько месяцев -- если разраб не метнулся переписать код, то у потребителей будет больше времени на поиск альтернатив.
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|3.51, Аноним (8), 14:09, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что не так?
3.24.0 2018-Sep-03
3.24.38 2023-May-22
В изменениях в основном фиксы.
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|1.10, ryoken (ok), 12:50, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>во вкладке a11y
Поясните, с целью повышения уровня образованности - это вообще что?
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|2.12, Аноним (9), 12:54, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Костыли для инвалидов. Поскольку это лишний вектор и жрёт ресурсы фоном, я предпочитаю когда их можно выпилить. Но у гнома всё не для людей, поэтому бывает достаточно проблематично очистить код от них -- это не опциональная функция.
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|3.13, ryoken (ok), 12:56, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, в смысле Accessibility...
Интересно, будут ли USE-флаги на всё это добро.
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|4.17, An2 (?), 13:01, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А, в смысле Accessibility...
На всякий случай, добавлю: i18n - internationalization. Число - кол-во (пр)опущенных букв.
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|5.63, ryoken (ok), 14:36, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На всякий случай, добавлю: i18n - internationalization. Число - кол-во (пр)опущенных букв.
Это помню. +l10n - localization.
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|3.16, Аноним (14), 13:00, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>инвалидов
ну что-ж ты всех гномеров сразу в инвалиды записал, бывают и те кто впервые linux накатил. а там gnome, и ничего другого он еще не увидел чтобы свалить.
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|3.95, Аноним (94), 17:40, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты балда. Это то, что позволяет получить инфу про окно из скрипта.
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|2.52, iCat (ok), 14:09, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Чем GTK лучше Qt?
Ещё чуть-чуть и они сольются в пароксизме Microsoft-way.
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|2.62, Пряник (?), 14:33, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Крайне сложно будет разобраться в Си++, если не знаешь Си, ведь Си++ является более сложным продолжением Си с добавлением кучи ключевых слов, синтаксических конструкций и т.д. Но ГУЙ лучше всего писать через ООП, ведь виджет идеально управляется, как объект, через наследование можно управлять внешним видом кучи виджетов.
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|3.65, ProfessorNavigator (ok), 14:41, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Крайне сложно будет разобраться в Си++, если не знаешь Си
Отнюдь. Я например без особых проблем справился. Конечно тут встаёт вопрос - на сколько я знаю С++. Но всяко лучше, чем С.
> Но ГУЙ лучше всего писать через ООП
gtkmm вам в помощь.
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|4.75, Пряник (?), 16:12, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Биндинги для Python мне в помосч. Тем более он тоже на Си. И вообще может дёргать функции из Си библиотек. Но я так и не осилил GTK+Python кроссплатформенную сборку. А в PySide осилил. Как раз на слотах/сигналах застрял там, чуть моск не сломал :)
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|5.78, ProfessorNavigator (ok), 16:42, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как раз на слотах/сигналах застрял там, чуть моск не сломал :)
Каждому своё)) Я в целом с питоном не особо знаком. А вот в С++ концепция сигналов и слотов на самом деле выглядит достаточно понятной. Слот - функция, которую должен вызывать сигнал. Сигнал - тоже функция из той или иной библиотеки (или класса). Указатель на слот передаётся в сигнал, как аргумент. Есть разные реализации этого дела - в Qt своя, в gtkmm используется библиотека libsigc++. Хотя лично я во всём этом смысла особого не вижу: std::function из стандартной библиотеки вполне с этими задачами справляется.
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|3.137, Аноним (9), 01:59, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Синтаксис это наименьшая из забот. Я уверен, при желании можно использовать плюсовые абстракции и не прикасаться к ничему сишному, и разобраться в них будет намного проще. Даже больше скажу, все те кто тащат си в плюсы, делают это неправильно. Непонятно, при чём тут ООП, чем тебе сишный ООП не угодил тогда? Ну да, выглядит не очень, но ведь то же самое.
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|1.21, Аноним (21), 13:09, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В ветку GTK5 будут включены изменения нарушающие совместимость на уровне API
Совсем с ума посходили. Только-только 4 же вышла, они опять ломают. Что с ними не так
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|2.26, ProfessorNavigator (ok), 13:22, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Только-только 4 же вышла
Вообще то уже почти три года прошло)) Пока 5 разработают - ещё года полтора. В самый раз получится.
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|3.74, Аноним (74), 15:59, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще то уже почти три года прошло))
Три года прошло, а у людей до сих пор приложения крашатся (см. комментарий человека выше). Это не релиз, это глубокая альфа.
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|4.77, ProfessorNavigator (ok), 16:23, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Три года прошло, а у людей до сих пор приложения крашатся (см.
> комментарий человека выше). Это не релиз, это глубокая альфа.
Не знаю у кого там что крашится - у меня всё работает)) Ошибки естественно присутствуют, куда ж без них - людям вообще свойственно ошибаться.
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|5.125, Boboms3 (?), 23:02, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю у кого там что крашится...
Не знаешь - не пиши. Чего тут сложного?
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|2.88, мимо (?), 17:04, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говорят, только в gtk5 можно будет обеспечить fractional scaling.
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|1.35, Locus (?), 13:40, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорят, что с выходом GNOME Shell 45 все старые расширения отвалятся, т.к. новый гном перейдет на ESM, разработчикам расширений надо будет порты писать.
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|2.69, Аноним (9), 15:18, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я только не понимаю, зачем там жс? Из адекватно-производительных движков есть только v8, но он же жручий. И всё остальное хуже питона.
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|5.104, llolik (ok), 18:11, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Который теперь написан на хайповом безопасТном язычке.
Нет. Насколько я в курсе, JS движок пока ещё на плюсах.
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|3.108, Аноним (108), 18:42, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополнения, жс интерпретатор для изменения на лету, и, по моему, туда же инспектор элементов аки в браузере.
Правда какой ценой... Тащить браузер в шелл...
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|1.38, anonblmus (?), 13:45, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В виджеты для работы со списками добавлен API scroll_to, для прокрутки в указанную позицию
Т.е. они гордо сообщают о возвращении функциональности, которая была в GTK 2 и 3?
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|2.44, Аноним (36), 13:54, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не тупи, они другую модель работы со списками создали в нее и добавили. Что-то упразнили - вы воете, что-то добавили вы опять ноете.
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|3.110, Аноним (106), 18:50, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь сделать людям хорошо: сделай плохо, а потом верни как было. Когда они уже устанут постоянно кровати передвигать и начнут думать, перед тем как делать?
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|4.111, Аноним (106), 18:52, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам отвечу: когда у этих корпоративных подст3к отнимут макбуки и заставят самим пользоваться тем, что понаписали.
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|2.81, Аноним (79), 16:52, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через GNOME Tweaks настраивается за одну минуту. GNOME Tweaks идёт из коробки.
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|3.89, мимо (?), 17:05, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не идет. А неподготовленному юезру и вовсе о нем неизвестно, тем более, что его надо еще как-то ставить.
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|4.116, Аноним (116), 19:51, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не идет - это проблемы дистрибутива. В нормальных дистрибутивах идет из коробки.
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|5.117, мимо (?), 20:57, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Назови, в которых?
Debian - нет (хотя 12-ый не проверял).
Ubuntu - нет.
Arch - нет.
OpenSuse - нет.
Fedora - нет.
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|6.131, Аноним (130), 00:56, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Debian 12 — идёт из коробки.
Ubuntu — если ставить Vanilla GNOME Desktop — идёт из коробки.
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|4.133, Аноним (130), 01:23, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неподготовленный юзер и на оффтопике работать не сможет.
Я вот, например, не могу.
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|1.53, Аноним (53), 14:13, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Модно! Современно!
Но если, например, у разработчика как у коня, как раз мнение оппонентов придавить, то запускать программу придётся с
export GTK_THEME=Adwaita
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|1.58, Ахаха (?), 14:25, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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— Толковых программ нет ни фига, что будем делать?
— Обновляйте тулкит!
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|1.64, Аноним (64), 14:38, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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когда уже успокоятся , ну неужели нельзя написать разок по человечи обтестировать и остановится, что кде что гном - задолбали уже ... вон мотифу сколько лет ... и ничё живёхонький.
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