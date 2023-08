Доступен графический тулкит GTK 4.12

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:32, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –22 + / – А зачем больше? Хочешь развернуть окошко на весь экран - сделай двойнок клик по панельке или подведи окно к верху экрана. Отдельная кнопка это дубликат функции. Хочешь свернуть окно - сверни через ПКМ, но лучше не сворачивать, а использовать другой рабочи Если прям хочется получить эти кнопочки, то никто не мешает их включить

3.6 , TydymBydym ( ok ), 12:40, 07/08/2023 Одна кнопка - тоже лишняя. Хочешь закрыть? Клик со средней кнопкой делаешь и привет.

3.22 , User ( ?? ), 13:15, 07/08/2023 А вот за это "подведи к верху экрана" я б ногами бил. Теперь при попытке сдвинуть окно вверх чтобы использовать, собака женского полу, больше свободного места на экране через раз на это <censored> натыкаешься. лавров.жпг

4.28 , нейм ( ? ), 13:27, 07/08/2023 дай угадаю - и это поведение не отключается, т.к. выключалки нет?

5.30 , TydymBydym ( ok ), 13:31, 07/08/2023 А зачем отключать? Это только людей путать будет, да и надо же как-то окошко разворачивать... :D

5.68 , User ( ?? ), 14:58, 07/08/2023 > дай угадаю - и это поведение не отключается, т.к. выключалки нет? не, ну заклинание вида

dconf write /org/gnome/mutter/edge-tiling false

нажужлить не трудно - и оно даже работает, тока кнопки управления окном от этого не появятся

4.101 , fumanchez ( ok ), 18:00, 07/08/2023 Тяжела жизнь пиксельхантеров, уже и не подвинешь окно к самому верху экрана, не выстроишь идеальную пирамиду из 20 плавающих окошек.

5.105 , User ( ?? ), 18:16, 07/08/2023 > Тяжела жизнь пиксельхантеров, уже и не подвинешь окно к самому верху экрана,

> не выстроишь идеальную пирамиду из 20 плавающих окошек. Та ни, пока ж никто гумном пользоваться не заставляет - это, хвала Аллаху, Милостивому и Милосердному - все еще личный выбор.

3.59 , FF ( ? ), 14:26, 07/08/2023 Мозг лишний. Из органов управления оставить только buttplug.

3.67 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:56, 07/08/2023 "Делай не так, как удобно тебе, а так, как привык я" - читая такое, я не удивляюсь, что линух на десктопах остаётся в пределах нескольких процентов.

4.71 , дАнон ( ? ), 15:34, 07/08/2023 Ну либо нас просто за людей не считают. У того же Гнома политика дизайна "чё то там для людей". Забыл ту фразу на английском.

4.112 , Гашпшпщм ( ? ), 19:11, 07/08/2023 И это прекрасно

3.121 , Аноним. ( ? ), 22:18, 07/08/2023 По столу на приложение... Для меня это главная причина, почему я так ненавижу MAC. Это настолько неудобно.

4.129 , Qwerty ( ?? ), 23:32, 07/08/2023 На Маке это реализовано продуманно все-таки, чего не скажешь про Гном, где надо вручную на новое окно переключаться еще. Да и много мелочей непродуманных.

3.126 , torvn77 ( ok ), 23:09, 07/08/2023 >Хочешь развернуть окошко на весь экран - сделай двойнок клик Всё это работает ровно до того момента как компьютер окажется перегружен вычислениями...

2.7 , ProfessorNavigator ( ok ), 12:41, 07/08/2023 > Только одна кнопка управления окном, кнопок на панели управления нет, как и самой панели. Всё есть. То, что вы видите на скриншотах - Gnome Style. Никто не мешает разработчикам конкретных программ добавить любые панели и кнопки, всё зависит только от них.

3.11 , Аноним ( 1 ), 12:54, 07/08/2023 >всё зависит только от них Ага-ага и выбор нормального туллкита зависит тоже от них.

4.19 , ProfessorNavigator ( ok ), 13:06, 07/08/2023 >>всё зависит только от них

> Ага-ага и выбор нормального туллкита зависит тоже от них. Не вопрос. Я отнюдь не агитирую за использование GTK - если вы разработчик, то смотрите сами, что вам нужно, в зависимости от поставленных целей и задач. Если же вы пользователь, то вариантов у вас всё равно нет - будете использовать то, что для вас сделали разработчики.

5.27 , Аноним ( 1 ), 13:26, 07/08/2023 Разработчики делают то что им говорят владельцы. Допустим я хочу сделать партию линукс ноутбуков. Я очень сильно задумаюсь, зачем мне выбирать дистрибутив с гномом по умолчанию.

6.29 , ProfessorNavigator ( ok ), 13:30, 07/08/2023 > Разработчики делают то что им говорят владельцы. Владельцы есть далеко не у всех)) > Я очень сильно задумаюсь, зачем мне выбирать дистрибутив с гномом по умолчанию. Как говорят англичане: "It's up to you".

7.113 , Гашпшпщм ( ? ), 19:13, 07/08/2023 Ахахахаха

6.36 , Аноним ( 36 ), 13:41, 07/08/2023 > Я очень сильно задумаюсь, зачем мне выбирать дистрибутив с гномом по умолчанию. А какие воарианты? Остальное либо глючное, либо отсталое.

3.50 , Аноним ( 50 ), 13:59, 07/08/2023 > Только одна кнопка управления окном, кнопок на панели управления нет, как и самой панели. Всё есть. То, что вы видите на скриншотах - Gnome Style. Никто не мешает разработчикам конкретных программ добавить любые панели и кнопки, всё зависит только от них. Но это не делают де факто. И получается зоопарк интерфейсов. Раньше было чоень просто: меню и три очевидных кнопки в заголовке окна. Сейчас: невозможно объяснить человеку за 70 все различия всех возможных интерфейсов, сделанных, парадокс-то какой, одинаковым образом. Плохо сделали. В итоге.

4.54 , ProfessorNavigator ( ok ), 14:13, 07/08/2023 > Но это не делают де факто. Так это вопрос к разработчикам конкретной программы, а не тулкита. Тулкит всё прекрасно позволяет делать. Хотя лично мне такой подход тоже не нравится. Некоторые функции реально нужно выносить на панель для быстрого доступа. Но это мой личный взгляд - кому как удобно. > Раньше было чоень просто: меню и три очевидных кнопки в заголовке окна. Здесь дело не в "раньше", а в количестве функций конкретной программы. Если их много, то и кнопок будет много. > невозможно объяснить человеку за 70 Люди разные бывают. Я знал одного человека за 70, который без проблем и с Gnome справлялся, и с KDE, и с Cinnamon. > Плохо сделали. В итоге. Нормально. Плохо было бы, если бы они не оставили возможности данное поведение изменить, а так - это лишь вопрос лени и видения разработчика конкретной программы.

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:59, 07/08/2023 Так это не минимализм, а планшетоцентризм. На десктопе наоборот выглядит громоздско, малый объем информации запихнули в ОГРОМНЫЕ окна.

3.24 , Аноним ( 24 ), 13:19, 07/08/2023 Что характерно ни на каких планшетах это не используется.

4.31 , TydymBydym ( ok ), 13:32, 07/08/2023 Потому что еще недостаточно минималистично. Но над этим работают.

4.127 , torvn77 ( ok ), 23:13, 07/08/2023 >Что характерно ни на каких планшетах это не используется. Потому что и на планшете хочется побольше информации и функционала на единицу площади экрана.

3.34 , my_name_is_Mud ( ok ), 13:37, 07/08/2023 Предлагаю тебе одновременно открыть дефолтные файловые менеджеры в гноме, кедах, крысе и цинамоне. А потом взять линейку и замерить расстояние от верхнего края окна до начала окна где непосредственно располагаются файлы. Подобный фокус ещё можете проделать с терминалами в этих же средах. И ещё с какими-нибудь стандартными программами.

Я тебя уверяю - результат сильно удивит.

Да, можно сказать "ну это же дефолт, никто не мешает мне убрать эти киллометровые панели из шапки", вот только убрав эти панели получишь +/- такие же размеры как у гномовских приложений, только ещё и функционал потеряется. У гнома хватает косяков (а у кого их нет), но вот эта претензия про огромные заголовки и планшетность - какая-то байка, которая не актуальна уже лет 10, но которую продолжают культивировать эксперды с опеннета и всякие блохеры типа пингвинусов.

4.57 , Ржомба ( ? ), 14:23, 07/08/2023 Шел 2023 год, гномофанатики продолжали экономить пиксели. И как люди жили с полноценным WIMP-интерфейсом на 800х600 и 1024х768? Жалкая копия iPadOS, сколько ее не оправдывай, лучше не станет.

4.80 , мимо ( ? ), 16:50, 07/08/2023 Функционал в кедах не потеряется, т.к. меню приложения можно спокойно отправить в верхнюю панель (которая в гнуме де-факто пустая), либо скрыть, а потом вернуть когда надо через ctrl+shift+m.

А еще там можно все это пространство заполнить кнопками по своему вкусу, например, наиболее часто использующемися функциями приложения.

4.82 , мимо ( ? ), 16:53, 07/08/2023 Ну и насчет "убрав эти панели получишь +/- такие же размеры как у гномовских приложений"... Вызов принят: https://imgur.com/a/M4me44H

4.106 , Аноним ( 106 ), 18:36, 07/08/2023 В "крысе" (Икс-фейс, Xfce) заголовки окон, развернутых на весь экран, отключаемы.

2.18 , Аноним ( 18 ), 13:04, 07/08/2023 Это ментальный интерфейс управления окнами.

2.79 , Аноним ( 79 ), 16:46, 07/08/2023 Кнопки "Свернуть"и "Развернуть" включаются через Tweaks.

Панель задач и меню а-ля Win XP добавляются через Extensions.

3.109 , Аноним ( 109 ), 18:49, 07/08/2023 А как я должен узнать про существование твикс и экстенсион?

Если этого нет в стандартной поставке, значит поддержка по этих функций не оптимизированна. Экстенсионы имеют свойство устраивать и оставаться без поддержки.

4.130 , Аноним ( 130 ), 00:53, 08/08/2023 Данные расширения настройки и расширения поддерживаются авторами Gnome, поэтому есть некая гарантия, что они без поддержки не останутся. Другое дело сторонние расширения, например, Top Icons Plus, автор которого забил на своё творение. Тут да, действительно, может оказаться, что GNOME окажется без трея. В последнем Debian силами майнтейнеров поддерживается пакет gnome-shell-extension-top-icons-plus. Если на последние версии GNOME ставить Top Icons Plus с сайта расширений GNOME, с вероятностью 99% не взлетит.

5.136 , Аноним ( 130 ), 01:57, 08/08

4.134 , Аноним ( 130 ), 01:30, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А как я должен узнать про существование твикс и экстенсион? Так же, как вы узнали про существование Linux и GNOME.

2.114 , crypt ( ok ), 19:21, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > реализован интерфейс для выявления проблем, которые могут возникнуть у людей с ограниченными возможностями. для людей с нормальными возможностями только все меньше делается