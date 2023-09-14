В инсталляторе Ubuntu 23.10 будет возвращена поддержка ZFS

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|2.3, Аноним (3), 13:35, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Для гарантии сохранности данных же. ЕСС памяти в чайникхасвел моно много понапихать.
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|4.24, rinat85 (ok), 14:52, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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конечно... нет! zfs надежнее, всё-таки чек-суммы, снапшоты, CoW (который лучше бережет в ситуации снезапного отключения)
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|5.30, Аноним (22), 15:30, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и чего тогда вся эта замечательность
не предложена в качестве ФС по умолчанию?
ретрограды проклятые?
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|3.36, Lost Inside (ok), 15:39, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> поддержка ZFS позиционируется как экспериментальная
Как по мне, сие автоматически ставит под сомнение "гарантию сохранности данных".
Впрочем, большинству юзаков и хранить-то особо нечего, кроме пары гигабайт избранного прона, да папки 'DCIM' со всякой ерундой.
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|5.52, Lost Inside (ok), 17:26, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ясное дело, никто не ждет и не будет ждать 146% гарантий.
Я к тому, что экспериментальность как бы намекает на unstable.
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|2.8, Аноним (8), 13:48, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как еще, например, накопленную за год дельту изменений отправить по сети на бэкапную машину?
Не сканировать же 100500 гигабайтов файлов на предмет контрольных сумм с последующим их аплоадом (на мелких файлах это будет очень медленно. А zfs тут сразу знает на блочном устройстве, какие именно блоки с прошлогоднего снапшота изменились. Ну и скраб с проверкой контрольных сумм - полезная вещь для регулярных проверок не прсыпался ли диск.
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|4.33, Аноним (8), 15:35, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не представляете насколько медленнее могут работать любые файловые синхронизаторы, когда у вас реально много файлов по объему или по количеству. За каждым файлом приходится позиционировать головки hdd, зачастую много раз по разным кластерам на диске, чтобы его прочитать, плюс накладные расходы на поднятие метаинформации о самом файле из файловой системы и т.д. и т.п.
ZFS же просто последовательно проходит по диску на уровне блочного устройства по набору измененных блоков и скидывает их в бэкап со скоростью диска/сети. Так что, все эти sync/syncthing и т.п. никак по быстродействию сравниться не смогут в сценарии относительно редких бэкапов.
Все это также касается и скрабов с проверкой контрольных сумм, аналогично будет быстрее в разы чем это syncthing сделает.
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|3.12, Аноним (12), 14:03, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>накопленную за год дельту изменений отправить по сети на бэкапную машину
GNU tar (incremental) пайп в ssh. Отлично работает, гибко очень - можно суточные накладывать поверх недельных или месячных инкрементов (или полных бэкапов). Любую стратегию можно реализовать в небольшом баш-скрипте.
Да, если бэкапы делаются раз в год, можно их вообще не делать. Ну и чтобы два раза не вставать: ZFS на линуксе ни для чего не нужен. Из LVM можно сварганить не хуже (но опять же зачем).
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|4.15, Аноним (15), 14:17, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно
Нельзя. Наслоеные друг на друга dm ничего друг о друге не знают, что создает вагон проблем, в том числе при попытках делать снапшоты поверх лвм
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|5.21, Аноним (12), 14:39, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С LVM проблемы создаешь себе сам. Не хочешь странного - нет проблем.
LVM - юникс вей со всеми вытекающими. Надо понимать, что делаешь.
Если абстракции что-то друг о друге должны для работы знать - это плохие, негодные абстракции. Знать о них должен администратор. Если ему лень знать или где-то хранить эти знания - это опять же совершенно не проблема технологии.
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|4.38, Аноним (8), 15:42, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне нужно было хранилище со снапшотами, LVM-thin и использовал изначально. Но за три года он у меня дважды пытался поломаться, а затем перестал стартовать автоматически на старте машины, видимо как набрал больше 6Тб данных - стал резко медленнее подключаться и система перестала его стартовать при запуске машины. В итоге мне надоело каждый раз его руками стартовать и виртуалки затем стартовать после его запуска. Много гуглил пытаясь понять где там могут быть настраиваимые таймауты для этого и почему в логах ничего нет - плюнул и перешел на зфс, несмотря на то, что он чуть более требователен к объему оперативки. С тех пор проблем не было, да и сетевой send/reciv дельты у LVM какой-то фанатский, неофициальный((
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|4.42, Аноним2 (?), 16:44, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот дурак, не советуй людям такое.
Ssh изначально медленный.
Tar хоть и быстрый, но обращение и чтение большого количества мелких файлов очень медленное. К тому же ты отправляешь файлы целиком, можешь конечно и дельту отправлять, но в таком случае проще уже систему для бекапов поставить большая часть из которых именно это и делают.
Ты конечно можешь что угодно написать на баше как на тьюринг полном языке, вот только без обращения к инструментарию фс это все будет упираться в фс. Можешь чисто блочные устройства копировать, это очень быстро, но много данных - упираешься в скорость накопителей. Можешь воспользоваться инструментарием фс и собственно zfs и делает это весьма эффективно.
Это же база, много раз много людей на это наступало.
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|2.18, Вася (??), 14:22, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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неплохии гарантии сохранности,
отсутствие необходимости городить костылинг с lvm: возможность разбить диск на EFI 0%-500M и далее на один раздел ZFS.
упрощение cryptsetup - можно создавать датасеты вместо разделов и шифровать их по желанию.
сжатие.
Возможность оооочень легкого мультибута (просто выбираешь корнем другой датасет в cmdline типа root=ZFS=васянодистр), заодно возможность создания live системы в отдельном датасете (и соответственно едящей меньше места, т.к. занимает только используемое) на случай если что-то пошло не так вместо вечно теряющейся флешке, которая нужна раз в 100 лет
Все описанное используется еще и со включенным сжатием, что позволяет, например, хранить свои домашние архивы в raid1 и за счет этого более рационально использовать эти два диска.
Ну и мелочи: гибкая возможность создания датасетов, просто задал параметры и все. Отсутствие необходимости делать записи в fstab (и запоминать параметры монтирования, модуль сам все положит куда положено с тем что нужно), отсутствие пердолинга с UUID там же и в crypttab.
Снапшоты, простота бекапа на удаленную машину.
Минусы тоже есть - оперативку под кэш выделяет (хоть она и дешевая сейчас) + скорости с ssd не очень.
Можно делоть zvolы...
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|3.39, Аноним2 (?), 15:47, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для прода ещё отмечу dRAID позволяющий катастрофически уменьшить период перестраивания что очень важно для больших хранилищ
И zfs send что позволяет легко делать бекапы и реплики без привлечения стороннего софта
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|3.48, аНОНИМ (?), 17:19, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гарантии сохранности (как защита от битфлипа) лучше чем у btrfs на raid5/6
zvolы офигенно быстрее файлов-имеджей в обынчых фс (и имеджей на разделах) на медленных винтах. Ну это не говоря о том что в бтрфс файлы-имеджи будут в 3 раза медленнее чем ехт4 если без CoW и в бесконечное число раз (со временем) медленнее если с СoW, т.к. зафрагментируется вхлам.
Податасетное шифрование
Всё остальное есть в бтрфс и даже зачастую быстрее. И удобнее.
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|2.46, fi (ok), 17:15, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как зачем? разве у вас дома диски еще меньше 256 quadrillion zettabytes ???
тогда вам не нужно, а остальные жить не могут без них.
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|1.4, Минона (ok), 13:36, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> поддержка ZFS позиционируется как экспериментальная
Да сколько можно в садик ходить?
Давайте допиливайте до продакшена.
И чтобы ВЕ было.
😤
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|2.37, Аноним2 (?), 15:41, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На всякий случай замечу что это поддержка именно убунтовцев экспериментальная, потому что все у них плохо с процессами.
Сам же zfs давно и успешно преодолел детские болезни и отлично трудится в энтерпрайзе (как минимум последние 5 лет на сотнях серверов) и задвигает по многим вопросам проприетарные поделки.
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|2.11, Аноним (11), 14:01, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что Каноникал умеет только нарушать лицензии и перепаковывать иконки.
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|2.19, Вася (??), 14:23, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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почему не f2fs?
почему не перфокарты?
почему не бумажные листки?
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|1.17, Аноним (17), 14:19, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Oracle
Сидят как собаки на сене. CDDL специально создавался Sun, чтобы zfs не попал в Линукс, а был бы эксклюзивом Соляриса. Зачем сейчас всё это нужно непонятно. Давно бы перелицензировали на GPL-совместимую лицензию или хотя бы dual license.
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|2.29, Аноним (29), 15:25, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше был эксклюзивом Соляриса, теперь эксклюзив Оракл Линукс. Зачем Ораклу что-то менять?
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|3.49, аНОНИМ (?), 17:22, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"OpenZFS" и "ZFS" у окакла -- совершенно независимые вещи.
Первый не относится к окаклу, второй не относится к команде OpenZFS, а торвальдс лжёт (или просто ему это не объяснили).
Окакл как владелец второго может с лицензией делать что угодно.
Первые как форкеры могут сидеть токо с цддл.
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|2.35, Аноним2 (?), 15:37, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Zfs норм фс.
Системд изначально тоже норм была пока не превратилась в линуксд.
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|2.50, аНОНИМ (?), 17:24, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В отличие от сюстемГЭ, снапов и (возможно) гынома, линукс с OpenZFS действительно лучше чем без.
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|1.43, Аноним (43), 17:02, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для десктопа это всё не нужно. Как и убунта сама по себе со своими снапами и рекламой в консоли.
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|2.51, аНОНИМ (?), 17:26, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если десктоп на крутящемся винте и надо виртуалки гонять - ZFS пригождается.
Если в десктопе стоит RAID5/6 то ZFS тоже лучше чем mdraid с дырой записи и полной беззащитностью от битфлипа. Если в десктопе терабайты инфы и нужен инкрементальный бекап на удалённые локации -- ZFS тоже лучше чем rsync и всё подобное. Но тут и btrfs тоже проканает.
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