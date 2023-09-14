В инсталляторе Ubuntu 23.10 будет возвращена поддержка ZFS

3.10 , анон ( ? ), 13:56, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – sync ?

4.33 , Аноним ( 8 ), 15:35, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы не представляете насколько медленнее могут работать любые файловые синхронизаторы, когда у вас реально много файлов по объему или по количеству. За каждым файлом приходится позиционировать головки hdd, зачастую много раз по разным кластерам на диске, чтобы его прочитать, плюс накладные расходы на поднятие метаинформации о самом файле из файловой системы и т.д. и т.п.

ZFS же просто последовательно проходит по диску на уровне блочного устройства по набору измененных блоков и скидывает их в бэкап со скоростью диска/сети. Так что, все эти sync/syncthing и т.п. никак по быстродействию сравниться не смогут в сценарии относительно редких бэкапов.

Все это также касается и скрабов с проверкой контрольных сумм, аналогично будет быстрее в разы чем это syncthing сделает.

3.12 , Аноним ( 12 ), 14:03, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >накопленную за год дельту изменений отправить по сети на бэкапную машину GNU tar (incremental) пайп в ssh. Отлично работает, гибко очень - можно суточные накладывать поверх недельных или месячных инкрементов (или полных бэкапов). Любую стратегию можно реализовать в небольшом баш-скрипте. Да, если бэкапы делаются раз в год, можно их вообще не делать. Ну и чтобы два раза не вставать: ZFS на линуксе ни для чего не нужен. Из LVM можно сварганить не хуже (но опять же зачем).

4.15 , Аноним ( 15 ), 14:17, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно Нельзя. Наслоеные друг на друга dm ничего друг о друге не знают, что создает вагон проблем, в том числе при попытках делать снапшоты поверх лвм

5.21 , Аноним ( 12 ), 14:39, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – С LVM проблемы создаешь себе сам. Не хочешь странного - нет проблем.

LVM - юникс вей со всеми вытекающими. Надо понимать, что делаешь.

Если абстракции что-то друг о друге должны для работы знать - это плохие, негодные абстракции. Знать о них должен администратор. Если ему лень знать или где-то хранить эти знания - это опять же совершенно не проблема технологии.

4.38 , Аноним ( 8 ), 15:42, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне нужно было хранилище со снапшотами, LVM-thin и использовал изначально. Но за три года он у меня дважды пытался поломаться, а затем перестал стартовать автоматически на старте машины, видимо как набрал больше 6Тб данных - стал резко медленнее подключаться и система перестала его стартовать при запуске машины. В итоге мне надоело каждый раз его руками стартовать и виртуалки затем стартовать после его запуска. Много гуглил пытаясь понять где там могут быть настраиваимые таймауты для этого и почему в логах ничего нет - плюнул и перешел на зфс, несмотря на то, что он чуть более требователен к объему оперативки. С тех пор проблем не было, да и сетевой send/reciv дельты у LVM какой-то фанатский, неофициальный((

4.42 , Аноним2 ( ? ), 16:44, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот дурак, не советуй людям такое.

Ssh изначально медленный.

Tar хоть и быстрый, но обращение и чтение большого количества мелких файлов очень медленное. К тому же ты отправляешь файлы целиком, можешь конечно и дельту отправлять, но в таком случае проще уже систему для бекапов поставить большая часть из которых именно это и делают.

Ты конечно можешь что угодно написать на баше как на тьюринг полном языке, вот только без обращения к инструментарию фс это все будет упираться в фс. Можешь чисто блочные устройства копировать, это очень быстро, но много данных - упираешься в скорость накопителей. Можешь воспользоваться инструментарием фс и собственно zfs и делает это весьма эффективно.

Это же база, много раз много людей на это наступало.

4.44 , OpenEcho ( ? ), 17:06, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > GNU tar (incremental) пайп в ssh. Отлично работает, гибко очень Это кажется что он работает отлично.. пока не наткнешся.

Подробности: https://unix.stackexchange.com/a/225383 И кстати воз и ныне там

