Релиз OpenZFS 2.1 с поддержкой dRAID

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|1.2, Хан (?), 00:24, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Линукслоиды по традиции довольствуются обьедками... тьфу ты модулями
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|5.25, Хан (?), 03:20, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обьсни почему линуксовый код по сановской лицензией CDDL, а не GPL под которой сам линукс?
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|6.27, Аноним (19), 03:23, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лучше объясните, почему разработчики FreeBSD не смогли поддерживать свой порт ZFS, а перешли на линуксовый?
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|7.35, Аноним (35), 04:54, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бсдешники написали ОДИН раз, в расчете на две оси. Их мало, две отдельных реализации сопровождать накладно.
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|3.24, Хан (?), 03:19, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аааа... ты про сановчкий код про сановской лийензией который линуксоиды решили спереть под маркой ZoL?
Не получилось, не фартанулр
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|4.26, Аноним (19), 03:22, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По сравнению с попыткой сперением бсдшников спереть тот же код - очень неплохо получилось.
Так что теперь бсдшники прут уже у линуксоидов.
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|5.32, Хан (?), 03:27, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только во FreeBSD ZFS родная и интегрирована в ядро, а не то что у некоторых)
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|5.45, bOOster (ok), 06:13, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У некоторых она даже в модуле то до продакшина пока не доехала..
Enterprise NAS от грандов на FreeBSD крутятся.
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|3.46, bOOster (ok), 06:16, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мальчик, иди в песочнице поиграй, каникулы в разгаре.
А Illumos, который и создал проект OpenZFS, к линуксу даже косвенного отношения не имеет.
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|2.7, Аноним (7), 01:46, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем вам дефрагментатор? На zfs возможна лишь фрагментация свободного пространства, но не данных.
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|2.12, Хан (?), 02:47, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Дефрагментация на HDD слишком тормозная и неэффективная, а на SSD вообще бессмысленная
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|1.6, ИмяХ (?), 01:27, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>Добавлена поддержка горячего добавления памяти и CPU.
Осталось добавить поддержку видеокарт, Wi-fi, пятикнопочной мыши, управление скоростью вращения кулеров и тогда будет годная файловая система для повседневного использования.
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|3.14, Хан (?), 02:52, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше не напоминай про systemd, это такая хрень, что капец
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|1.8, Аноним (7), 01:52, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучшая файловая система по совокупности потребительских характеристик!
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|4.28, Хан (?), 03:23, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это линуксоиды сэр... они могут критиковать ZFS так как ее лицензия знатно троллит пингвинов и при этом же восхвалять Btrfs которая является копипастой на ZFS но под идеологически правильной лицензией
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|5.36, pofigist (?), 05:03, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У btrfs есть ещё одно важное отличае от zfs - способность внезапно и гарантировано похерить ваши данные...
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|2.11, Аноним (3), 02:40, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Лучшая файловая система
Зачем же ты упомянул xfs в новости про zfs?
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|3.13, Хан (?), 02:51, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Очень по линуксячьи гордится чужими разработками, а именно XFS от SGI...
А ZFS от Sun чем не угодила? Тем что лицензия не позволяет включить ее в ядро?
Вангую что если когда нибудь ZFS сменит лицензию на BSD, линуксоиды взревут от восторга и будут вопить какая ZFS крутая
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|4.16, Аноним (19), 02:59, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так важно, кто разработал, важно, что быстро работает (и не деградирует по скорости со временем), и гораздо более эффективно расходует память.
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|6.33, maximnik0 (?), 04:06, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Быстрее FAT сложно придумать
Нет,ехт4 с отключенным журналом работает быстрее.
Ехтенты сэр,быстрее только RAW режим.Ну может еще exfat покажет схожую скорость.
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|7.40, Хан (?), 05:18, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ExFAT лютый апрейд FAT, раньше она так и называлась FAT64
Насчет ext4 с отключенным журналом, ну так это тот же FAT только с экстентами
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|4.39, Док (?), 05:07, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты полный бред несешь. Может потому что ты банальный неуч и неудачник по жизни
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|2.17, Аноним (19), 03:01, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставили на нее постгрес, выжрало 200 гигов оперативки (не считая стандартного кэша, который reclaimable). Норм.
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|3.22, Аноним (19), 03:18, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дома - сойдет. А вот при продовой нагрузке никакой памяти не напасешься.
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|4.29, Аноним (20), 03:24, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аппетит arc легко унять с помощью zfs_arc_max, но правильный подход состоит в том, чтобы определить необходимый размер для ваших типичных нагрузок по попаданиям в кеш.
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|2.34, iCat (ok), 04:53, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И дома, и на производстве.
Но не в качестве одной-единственной-универсальной файловой системе.
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|1.37, Док (?), 05:05, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не самая быстрая фс зато удобная. Убунта, hdd, ssd - все норм уже полгода
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|2.41, Хан (?), 05:20, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорость уже давно променяли на надежность и это как не странно нормальн, ведь если данные потеряны кому какая разница какая там скорость
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