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Релиз OpenZFS 2.1 с поддержкой dRAID

02.07.2021 23:48

Опубликован релиз проекта OpenZFS 2.1, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Проект получил известность как "ZFS on Linux" и ранее ограничивался разработкой модуля для ядра Linux, но после переноса поддержки FreeBSD был признан основной реализацией OpenZFS и был избавлен от упоминания Linux в названии.

Работа OpenZFS проверена с ядрами Linux c 3.10 по 5.13 и всеми ветками FreeBSD, начиная с 12.2-RELEASE. Код распространяется под свободной лицензией CDDL. OpenZFS уже используется во FreeBSD и входит в состав дистрибутивов Debian, Ubuntu, Gentoo, Sabayon Linux и ALT Linux. Пакеты с новой версией в ближайшее время будут подготовлены для основных дистрибутивов Linux, включая Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL/CentOS.

OpenZFS предоставляет реализацию компонентов ZFS, связанных как с работой файловой системы, так и с функционированием менеджера томов. В частности, реализованы компоненты: SPA (Storage Pool Allocator), DMU (Data Management Unit), ZVOL (ZFS Emulated Volume) и ZPL (ZFS POSIX Layer). Дополнительно проектом обеспечена возможность использования ZFS в качестве бэкенда для кластерной файловой системы Lustre. Наработки проекта основаны на оригинальном коде ZFS, импортированном из проекта OpenSolaris и расширенном улучшениями и исправлениями от сообщества Illumos. Проект развивается при участии сотрудников Ливерморской национальной лаборатории по контракту с Министерством энергетики США.

Код распространяется под свободной лицензией CDDL, которая несовместима с GPLv2, что не позволяет добиться интеграции OpenZFS в состав основной ветки ядра Linux, так как смешивание кода под лицензиями GPLv2 и CDDL недопустимо. Для обхода данной лицензионной несовместимости было решено распространять продукт целиком под лицензией CDDL в виде отдельно загружаемого модуля, который поставляется отдельно от ядра. Стабильность кодовой базы OpenZFS оценивается как сопоставимая с другими ФС для Linux.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка технологии dRAID (Distributed Spare RAID), которая представляет собой вариант RAIDZ с интегрированной распределённой обработкой блоков для горячего восстановления (hot spare). dRAID унаследовал все преимущества RAIDZ, но позволил добиться значительного увеличения скорости перестроения хранилища (resilvering) и восстановления избыточности в массиве. Виртуальное хранилище dRAID формируется из нескольких внутренних групп RAIDZ, в каждой из которой присутствуют устройства для хранения данных и устройства для хранения блоков чётности. Указанные группы распределены по всем накопителям для оптимального использования доступной пропускной способности дисков. Вместо отдельного диска для горячего восстановления в dRAID применяется концепция логического распределения блоков для горячего восстановления по всем дискам в массиве.
  • Реализовано свойство "compatibility" ("zpool create -o compatibility=off|legacy|file[,file...] pool vdev"), позволяющее администратору выбрать набор возможностей, которые следует активировать в пуле, с целью создания переносимых пулов и поддержания совместимости пулов между разными версиями OpenZFS и разными платформами.
  • Предоставлена возможность сохранения статистики о работе пула в формате СУБД InfluxDB, оптимизированной для хранения, анализа и манипулирования данными в форме временного ряда (срезы значений параметров через заданные промежутки времени). Для экспорта в формат InfluxDB предложена команда "zpool influxdb".
  • Добавлена поддержка горячего добавления памяти и CPU.
  • Новые команды и опции:
    • "zpool create -u" - запрет автоматического монтирования.
    • "zpool history -i" - отражение в истории операций длительности выполнения каждой команды.
    • "zpool status" - добавлен вывод предупреждения о дисках с неоптимальным размером блока.
    • "zfs send --skip-missing|-s" - игнорирование отсутствующих снапшотов в процессе отправки потока для репликации.
    • "zfs rename -u" - переименование ФС без перемонтирования.
    • В arcstat добавлена поддержка статистики L2ARC и добавлены опции "-a" (all) и "-p" (parsable).
  • Оптимизации:
    • Повышена производительность интерактивного ввода/вывода.
    • Ускорена работа prefetch для нагрузок, связанных с параллельным доступом к данным.
    • Улучшена масштабируемость за счёт снижения конфликта блокировок.
    • Сокращено время импорта пула.
    • Сокращена фрагментация ZIL-блоков.
    • Повышена производительность рекурсивных операций.
    • Улучшено управление памятью.
    • Ускорена загрузка модуля ядра.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openzfs/zfs...)
  2. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD
  3. OpenNews: Выпуск OpenZFS 2.0.1, реализации ZFS для Linux и FreeBSD
  4. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD
  6. OpenNews: Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55433-zfs
Ключевые слова: zfs, openzfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:19, 03/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.2, Хан (?), 00:24, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Линукслоиды по традиции довольствуются обьедками... тьфу ты модулями
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 03:05, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А фрибсдшники - объедками от модулей линуксоидов :)
     
     
  • 3.21, Хан (?), 03:18, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какими например?)))
     
     
  • 4.23, Аноним (19), 03:18, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, ZFS on Linux.
     
     
  • 5.25, Хан (?), 03:20, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обьсни почему линуксовый код по сановской лицензией CDDL, а не GPL под которой сам линукс?
     
     
  • 6.27, Аноним (19), 03:23, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше объясните, почему разработчики FreeBSD не смогли поддерживать свой порт ZFS, а перешли на линуксовый?
     
     
  • 7.31, Хан (?), 03:25, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линуксовый под CDDL? А ты шутник)))
     
  • 7.35, Аноним (35), 04:54, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бсдешники написали ОДИН раз, в расчете на две оси. Их мало, две отдельных реализации сопровождать накладно.
     
  • 7.43, bOOster (ok), 06:10, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ндаа. тяжело вам по пояс, сверху, деревянным... :)))
     
  • 3.24, Хан (?), 03:19, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аааа...  ты про сановчкий код про сановской лийензией который линуксоиды решили спереть под маркой ZoL?

    Не получилось, не фартанулр

     
     
  • 4.26, Аноним (19), 03:22, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По сравнению с попыткой сперением бсдшников спереть тот же код - очень неплохо получилось.
    Так что теперь бсдшники прут уже у линуксоидов.
     
     
  • 5.32, Хан (?), 03:27, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только во FreeBSD ZFS родная и интегрирована в ядро, а не то что у некоторых)
     
  • 5.45, bOOster (ok), 06:13, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У некоторых она даже в модуле то до продакшина пока не доехала..
    Enterprise NAS от грандов на FreeBSD крутятся.
     
  • 3.46, bOOster (ok), 06:16, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мальчик, иди в песочнице поиграй, каникулы в разгаре.

    А Illumos, который и создал проект OpenZFS, к линуксу даже косвенного отношения не имеет.

     

  • 1.3, Аноним (3), 00:25, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дефрагментацию так и не запилили? Тогда не нужно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:46, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем вам дефрагментатор? На zfs возможна лишь фрагментация свободного пространства, но не данных.
     
  • 2.12, Хан (?), 02:47, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Дефрагментация на HDD слишком тормозная и неэффективная, а на SSD вообще бессмысленная
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:28, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблемы рейда с парити (raid6) так и не решили?
     
  • 1.5, Анон123амм (?), 01:19, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    оно хоть на расте написано или опять на сишные грабли наступают?
     
  • 1.6, ИмяХ (?), 01:27, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>Добавлена поддержка горячего добавления памяти и CPU.

    Осталось добавить поддержку видеокарт, Wi-fi, пятикнопочной мыши, управление скоростью вращения кулеров и тогда будет годная файловая система для повседневного использования.

     
     
  • 2.9, Аноним (3), 01:55, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Systemd-zfsd
     
     
  • 3.14, Хан (?), 02:52, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше не напоминай про systemd, это такая хрень, что капец
     

  • 1.8, Аноним (7), 01:52, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшая файловая система по совокупности потребительских характеристик!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 02:37, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, свободное место утекает.
     
     
  • 3.18, Аноним (19), 03:03, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандартное свойство cow-систем на базе древовидных структур.
     
     
  • 4.28, Хан (?), 03:23, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это линуксоиды сэр... они могут критиковать ZFS так как ее лицензия знатно троллит пингвинов и при этом же восхвалять Btrfs которая является копипастой на ZFS но под идеологически правильной лицензией
     
     
  • 5.36, pofigist (?), 05:03, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У btrfs есть ещё одно важное отличае от zfs - способность внезапно и гарантировано похерить ваши данные...
     
  • 2.11, Аноним (3), 02:40, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Лучшая файловая система

    Зачем же ты упомянул xfs в новости про zfs?

     
     
  • 3.13, Хан (?), 02:51, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Очень по линуксячьи гордится чужими разработками, а именно XFS от SGI...
    А ZFS от Sun чем не угодила? Тем что лицензия не позволяет включить ее в ядро?
    Вангую что если когда нибудь ZFS сменит лицензию на BSD, линуксоиды взревут от восторга и будут вопить какая ZFS крутая
     
     
  • 4.16, Аноним (19), 02:59, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так важно, кто разработал, важно, что быстро работает (и не деградирует по скорости со временем), и гораздо более эффективно расходует память.
     
     
  • 5.30, Хан (?), 03:24, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Быстрее FAT сложно придумать
     
     
  • 6.33, maximnik0 (?), 04:06, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Быстрее FAT сложно придумать

    Нет,ехт4 с отключенным журналом работает быстрее.
    Ехтенты сэр,быстрее только RAW режим.Ну может еще exfat покажет схожую скорость.

     
     
  • 7.40, Хан (?), 05:18, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ExFAT лютый апрейд FAT, раньше она так и называлась FAT64
    Насчет ext4 с отключенным журналом, ну так это тот же FAT только с экстентами
     
  • 4.39, Док (?), 05:07, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты полный бред несешь. Может потому что ты банальный неуч и неудачник по жизни
     
     
  • 5.44, СлышЭ (?), 06:11, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой порт всё дудосил!
     

  • 1.15, Ivan_83 (ok), 02:57, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто то использует для себя или в проде?
     
     
  • 2.17, Аноним (19), 03:01, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставили на нее постгрес, выжрало 200 гигов оперативки (не считая стандартного кэша, который reclaimable). Норм.
     
  • 2.20, Аноним (20), 03:15, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для виртуализации дома - шикарная вещь!
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 03:18, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дома - сойдет. А вот при продовой нагрузке никакой памяти не напасешься.
     
     
  • 4.29, Аноним (20), 03:24, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аппетит arc легко унять с помощью zfs_arc_max, но правильный подход состоит в том, чтобы определить необходимый размер для ваших типичных нагрузок по попаданиям в кеш.
     
     
  • 5.38, Док (?), 05:05, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ты несешь клоун
     
  • 2.34, iCat (ok), 04:53, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И дома, и на производстве.
    Но не в качестве одной-единственной-универсальной файловой системе.
     

  • 1.37, Док (?), 05:05, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не самая быстрая фс зато удобная. Убунта, hdd, ssd - все норм уже полгода
     
     
  • 2.41, Хан (?), 05:20, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость уже давно променяли на надежность и это как не странно нормальн, ведь если данные потеряны кому какая разница какая там скорость
     

  • 1.42, Аноним (42), 06:08, 03/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CDDL - УГ-розовой-снежинки нельзя допускать к чему-либо стоящему.
     

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