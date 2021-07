Релиз OpenZFS 2.1 с поддержкой dRAID

2.19 , Аноним ( 19 ), 03:05, 03/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А фрибсдшники - объедками от модулей линуксоидов :)

3.21 , Хан ( ? ), 03:18, 03/07/2021 Какими например?)))

4.23 , Аноним ( 19 ), 03:18, 03/07/2021 Например, ZFS on Linux.

5.25 , Хан ( ? ), 03:20, 03/07/2021 Обьсни почему линуксовый код по сановской лицензией CDDL, а не GPL под которой сам линукс?

6.27 , Аноним ( 19 ), 03:23, 03/07/2021 Лучше объясните, почему разработчики FreeBSD не смогли поддерживать свой порт ZFS, а перешли на линуксовый?

7.31 , Хан ( ? ), 03:25, 03/07/2021 Линуксовый под CDDL? А ты шутник)))

7.35 , Аноним ( 35 ), 04:54, 03/07/2021 Бсдешники написали ОДИН раз, в расчете на две оси. Их мало, две отдельных реализации сопровождать накладно.

7.43 , bOOster ( ok ), 06:10, 03/07/2021 Ндаа. тяжело вам по пояс, сверху, деревянным... :)))

3.24 , Хан ( ? ), 03:19, 03/07/2021 Аааа... ты про сановчкий код про сановской лийензией который линуксоиды решили спереть под маркой ZoL? Не получилось, не фартанулр

4.26 , Аноним ( 19 ), 03:22, 03/07/2021 По сравнению с попыткой сперением бсдшников спереть тот же код - очень неплохо получилось.

Так что теперь бсдшники прут уже у линуксоидов.

5.32 , Хан ( ? ), 03:27, 03/07/2021 Только во FreeBSD ZFS родная и интегрирована в ядро, а не то что у некоторых)

5.45 , bOOster ( ok ), 06:13, 03/07/2021 У некоторых она даже в модуле то до продакшина пока не доехала..

Enterprise NAS от грандов на FreeBSD крутятся.

3.46 , bOOster ( ok ), 06:16, 03/07/2021 Мальчик, иди в песочнице поиграй, каникулы в разгаре. А Illumos, который и создал проект OpenZFS, к линуксу даже косвенного отношения не имеет.