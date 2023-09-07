В Ubuntu появится поддержка полнодискового шифрования, использующего TPM

|
|1.1, Аноним (1), 23:01, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это какая-то чушь, у тебя в аэропорту Бен-Гуриона отнимут ноут и спокойно залезут внутрь. Пароль нужен всегда.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 23:10, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И как они залезут не зная пароль пользователя при верифицированной загрузке? Если раскололся и свой пароль раскрыл, то и пароль от шифрования диска раскроешь.
|
|
|
|3.6, oficsu (ok), 23:18, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А зажимаем enter-enter-enter и мы в режиме восстановления с расшифрованным диском, opennet.ru/59702
|
|3.27, Аноним (27), 01:14, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что тогда мешает использовать пароль для расшифровки диска + автологин? Все равно один раз вводить.
|
|
|
|4.29, Аноним (29), 01:22, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В старом способе не шифруется EFI раздел с загрузчиком. В новом шифруется весь диск.
|
|2.5, Степанд (?), 23:13, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А доделай австрийский художник своё благородное дело, то и не было никакого аэропорта Бен-Гуриона.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 23:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Австрийский художник вам бы похуже цифровой концлагерь устроил (см. «Управление» Эшбаха).
|
|
|
|4.19, Аноним (19), 00:17, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
"Во всяком случае точно было бы не хуже" - слова моего деда, ветерана ВОВ и участника боевых действий, который войну видел глазами и на официальную пропаганду тогдашнего "героизма" (на самом деле кретинизма самодуров из лампасников) только лишь отборным матом реагировал.
|
|2.8, Аноним (19), 23:22, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Погранцы просто могут тебя развернуть обратно если откажешься говорить пароль. Если же речь идёт про тоаврища майора, то тебя могут просто сильно избить если откажешься разблокировать устройство и показать что ты лайкаешь вражеские телеграм каналы. А потом с помощью паяльника и швабры всё равно покажешь и расскажешь, даже если не виновный пойдешь на сделку со следствием.
|
|2.11, Аноним (11), 23:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Терморектальный криптоанализ позволит восстановить любой пароль, даже забытый. Кстати, живя в Украхе я никому не рекомендую шифровать свой комп. Безопаснее самому ввести пароль и дать порыться.
|
|
|
|3.13, Аноним (19), 23:58, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> живя в Украхе
Та же фигня. Если где-то что-то и делаю, то что порицается нынешним правительством, то всегда потом удаляю куки и чищу следы, но ничего не шифрую, т.к. такие меры наоборот вызовут в 100500 больше вопросов.
|
|
|
|2.7, Аноним (19), 23:19, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Локомотив всего линукса на планете
А причём тут шляпа?
|
|1.4, Аноним (19), 23:12, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> загрузчик GRUB и ядро Linux поставляются в пакетах в формате snap
Смешались в кучу кони, люди...
|
|1.10, Аноним (10), 23:46, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> TPM не позволит получить доступ к ключу
И как он это сделает? Как именно вещь, находящаяся в физическом доступе злоумышленника, может избирательно кому-то что-то позволять, а кому-то что-то нет?
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 00:43, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так оно скопировать ключ не даст, а так пользуйся для расшифровки на здоровье
|
|
|
|3.25, Аноним (10), 00:58, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> скопировать ключ не даст
Топнет ножкой? Шифрование диска -- это защита от злоумышленника с физическим доступом. Который может иметь любое оборудование. Разобрать железку, подключить куда надо и извлечь что надо. Отошел ты в магаз за пивчанским -- шифрование диска не даст злоумышленнику воспользоваться компом. При условии, что пароль ты унес с собой в межушном нерве, а не оставил его где-то там валяться в TPM непосредственно рядом с диском. В этом плане TPM -- это как стикер с паролем, приклеенный к монитору^W^W к жесткому диску.
|
|1.14, name (??), 00:00, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
TPM/Snapd/SecureBoot/Linux. Волшебные чипы безопасности и контейнеры с добром, линукс будущего!
|
|1.17, Аноним (17), 00:12, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Ядро Linux оформлено в виде унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющего обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd, применяемое для начальной инициализации на стадии до монтирования корневой ФС. UKI-образ скомпонован в виде одного исполняемого файла в формате PE и заверен цифровой подписью.
Сразу нафиг DRM-копирастов.
|
|1.18, Аноним (19), 00:14, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пора убунту переименовывать в Snapuntu. Даже винда так агрессивно не проталкивает свои говнотехнологии как эти шизы из каноникал.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 00:25, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю, что эпитета "snapанутые" доолжно быть вполне достаточно.
|
|1.28, Аноним (27), 01:18, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Такое чувство, что пытаются обеспечить основу для DRM, но придумывают, как бы все это так представить, чтобы выглядело в интересах пользователей.
|