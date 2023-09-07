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В Ubuntu появится поддержка полнодискового шифрования, использующего TPM

07.09.2023 22:50

Компания Canonical анонсировала появление в осеннем выпуске Ubuntu 23.10 экспериментальной поддержки шифрования дисков, не требующего ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM (Trusted Platform Module). Автоматическая разблокировка зашифрованного диска в привязке к аппаратному обеспечению и верифицированной загрузке упрощает внедрение шифрования дисков в корпоративных и совместно используемых системах, а также на удалённых серверах, на которых нет возможности после каждой перезагрузки вручную вводить пароль.

От ранее предлагавшейся в Ubuntu поддержки полнодискового шифрования, реализация на базе TPM отличается использованием архитектуры, задействованной в проекте Ubuntu Core. В инсталляторе предоставлена возможность выбора старого режима полнодискового шифрования, требующего ввода пароля, и нового режима, хранящего данные для расшифровки ключей в TPM. При выборе нового режима, загрузчик GRUB и ядро Linux поставляются в пакетах в формате snap, а управление шифрованием диска осуществляется при помощи специального агента в Snapd (при выборе старого режима GRUB и ядро устанавливаются из традиционных deb-пакетов).

В новой реализации полнодискового шифрования вместо автоматической генерации конфигурации загрузчика на локальной системе, логика выбора режима загрузки и ядра в GRUB задаётся в заранее определённой дистрибутивом конфигурации, передаваемой Snapd. Ядро Linux оформлено в виде унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющего обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd, применяемое для начальной инициализации на стадии до монтирования корневой ФС. UKI-образ скомпонован в виде одного исполняемого файла в формате PE и заверен цифровой подписью. При вызове данного образа из UEFI обеспечивается проверка целостности и достоверности ядра и содержимого initrd как единого целого. Помимо ядра и загрузчика все остальные компоненты системного окружения остаются как в классическом Ubuntu.

Доступ к хранимым в TPM параметрам расшифровки осуществляется на стадии ранней загрузки и только из специально авторизированного образа initrd, заверенного цифровой подписью дистрибутива. Утверждается, что задействованная схема уже два года применяется в Ubuntu Core и обеспечивает должную защиту данных в случае кражи устройства или совершения атак на оставленное без присмотра оборудование. Возможность загрузки только верифицированного системного окружения достигается через применение UEFI Secure Boot. В случае внесения изменений в начальный загрузочный UKI-образ и нарушения цепочки верифицированной загрузки, TPM не позволит получить доступ к ключу, применяемому для расшифровки.

  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com//blog/tp...)
  2. OpenNews: Обход шифрования диска в Linux через непрерывное нажатие клавиши Enter
  3. OpenNews: Уязвимости в эталонной реализации TPM 2.0, позволяющие получить доступ к данным в крипточипе
  4. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.25.4, форка TrueCrypt
  5. OpenNews: Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux
  6. OpenNews: Опубликован Shufflecake, инструментарий для создания скрытых шифрованных разделов на диске
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59728-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, disk, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:01, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это какая-то чушь, у тебя в аэропорту Бен-Гуриона отнимут ноут и спокойно залезут внутрь. Пароль нужен всегда.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:10, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как они залезут не зная пароль пользователя при верифицированной загрузке? Если раскололся и свой пароль раскрыл, то и пароль от шифрования диска раскроешь.

     
     
  • 3.6, oficsu (ok), 23:18, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А зажимаем enter-enter-enter и мы в режиме восстановления с расшифрованным диском, opennet.ru/59702
     
  • 3.27, Аноним (27), 01:14, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тогда мешает использовать пароль для расшифровки диска + автологин? Все равно один раз вводить.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 01:22, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В старом способе не шифруется EFI раздел с загрузчиком. В новом шифруется весь диск.
     
  • 2.5, Степанд (?), 23:13, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А доделай австрийский художник своё благородное дело, то и не было никакого аэропорта Бен-Гуриона.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Австрийский художник вам бы похуже цифровой концлагерь устроил (см. «Управление» Эшбаха).
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 00:17, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Во всяком случае точно было бы не хуже" - слова моего деда, ветерана ВОВ и участника боевых действий, который войну видел глазами и на официальную пропаганду тогдашнего "героизма" (на самом деле кретинизма самодуров из лампасников) только лишь отборным матом реагировал.
     
     
  • 5.24, derfenix (ok), 00:57, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, мылу-то без разницы, кто им мылиться будет..
     
  • 2.8, Аноним (19), 23:22, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Погранцы просто могут тебя развернуть обратно если откажешься говорить пароль. Если же речь идёт про тоаврища майора, то тебя могут просто сильно избить если откажешься разблокировать устройство и показать что ты лайкаешь вражеские телеграм каналы. А потом с помощью паяльника и швабры всё равно покажешь и расскажешь, даже если не виновный пойдешь на сделку со следствием.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Терморектальный криптоанализ позволит восстановить любой пароль, даже забытый. Кстати, живя в Украхе я никому не рекомендую шифровать свой комп. Безопаснее самому ввести пароль и дать порыться.
     
     
  • 3.13, Аноним (19), 23:58, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > живя в Украхе

    Та же фигня. Если где-то что-то и делаю, то что порицается нынешним правительством, то всегда потом удаляю куки и чищу следы, но ничего не шифрую, т.к. такие меры наоборот вызовут в 100500 больше вопросов.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:02, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Локомотив всего линукса на планете
     
     
  • 2.7, Аноним (19), 23:19, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Локомотив всего линукса на планете

    А причём тут шляпа?

     

  • 1.4, Аноним (19), 23:12, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > загрузчик GRUB и ядро Linux поставляются в пакетах в формате snap

    Смешались в кучу кони, люди...

     
  • 1.9, Аноним (19), 23:30, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    TPM вещь нужная и полезная. Только не панацея.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:46, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > TPM не позволит получить доступ к ключу

    И как он это сделает? Как именно вещь, находящаяся в физическом доступе злоумышленника, может избирательно кому-то что-то позволять, а кому-то что-то нет?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:43, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так оно скопировать ключ не даст, а так пользуйся для расшифровки на здоровье
     
     
  • 3.25, Аноним (10), 00:58, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скопировать ключ не даст

    Топнет ножкой? Шифрование диска -- это защита от злоумышленника с физическим доступом. Который может иметь любое оборудование. Разобрать железку, подключить куда надо и извлечь что надо. Отошел ты в магаз за пивчанским -- шифрование диска не даст злоумышленнику воспользоваться компом. При условии, что пароль ты унес с собой в межушном нерве, а не оставил его где-то там валяться в TPM непосредственно рядом с диском. В этом плане TPM -- это как стикер с паролем, приклеенный к монитору^W^W к жесткому диску.

     

  • 1.14, name (??), 00:00, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    TPM/Snapd/SecureBoot/Linux. Волшебные чипы безопасности и контейнеры с добром, линукс будущего!
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 00:18, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши свой линyпс. Или только комменты строчить умеешь?
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:46, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз делают, значит есть запрос в обществе.
     

  • 1.15, AliRzaev (?), 00:08, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Загрузчик GRUB внутри snapd... Мне от этой новости стало плохо
     
     
  • 2.16, name (??), 00:10, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Соре, там всё из одного места, т.е. из снапа.
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:12, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Ядро Linux оформлено в виде унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющего обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd, применяемое для начальной инициализации на стадии до монтирования корневой ФС. UKI-образ скомпонован в виде одного исполняемого файла в формате PE и заверен цифровой подписью.

    Сразу нафиг DRM-копирастов.

     
  • 1.18, Аноним (19), 00:14, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора убунту переименовывать в Snapuntu. Даже винда так агрессивно не проталкивает свои говнотехнологии как эти шизы из каноникал.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:25, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, что эпитета "snapанутые" доолжно быть вполне достаточно.
     

  • 1.26, kawaii boy (?), 01:04, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На днях убунту 22.04 обновилась и сеть перестала работать.
     
  • 1.28, Аноним (27), 01:18, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое чувство, что пытаются обеспечить основу для DRM, но придумывают, как бы все это так представить, чтобы выглядело в интересах пользователей.
     
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