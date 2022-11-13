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Опубликован Shufflecake, инструментарий для создания скрытых шифрованных разделов на диске

13.11.2022 11:22

Компания Kudelski Security, специализирующаяся на проведении аудита безопасности, опубликовала инструментарий Shufflecake, который позволяет создавать скрытые файловые системы, размазанные по имеющемуся свободному пространству в существующих разделах и не отличимые от случайных остаточных данных. Разделы создаются таким образом, что не зная ключ доступа существование их проблематично доказать даже при проведении криминалистического анализа. Код утилит (shufflecake-userland) и модуля ядра Linux (dm-sflc) написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3, что делает невозможным включение опубликованного модуля ядра в основной состав ядра Linux из-за несовместимости с лицензией GPLv2, под которой поставляется ядро.

Проект позиционируется как более совершенное, чем Truecrypt и Veracrypt, решение для скрытия требующих защиты данных, которое имеет родную поддержку платформы Linux и позволяет размещать до 15 скрытых разделов на устройстве, вложенных друг в друга для запутывания разбора их существования. Если само применение Shufflecake не представляет тайну, о чем можно судить, например, по наличию в системе соответствующих утилит, то общее число созданных скрытых разделов определить невозможно. Создаваемые скрытые разделы на усмотрение пользователя могут форматироваться для размещения любых ФС, например, ext4, xfs или btrfs. Каждый раздел обрабатывается как отдельное виртуальное блочное устройство со своим ключом разблокировки.

Для запутывания следов предлагается использовать модель поведения "правдоподобное отрицание" (plausible deniability), суть которого в том, что представляющие ценность данные скрываются в качестве дополнительных слоёв в шифрованных разделах с менее ценными данными, образуя своеобразную скрытую иерархию разделов. В случае давления владелец устройства может раскрыть ключ к шифрованному разделу, но в этом разделе могут скрываться другие разделы (вплоть до 15 вложенных уровней), а определить их наличие и доказать существование проблематично.

Скрытие обеспечивается благодаря формированию каждого раздела как набора шифрованных слайсов, размещаемых в случайных позициях на устройстве хранения. Каждый слайс создаётся динамически в момент когда в разделе требуется дополнительное пространство для хранения. Для затруднения анализа слайсы разных разделов чередуются, т.е. разделы Shufflecake не связываются с непрерывными областями и слайсы всех разделов смешиваются. Информация об используемых и свободных слайсах хранится в привязанной к каждому разделу карте местоположения, на которую ссылается зашифрованный заголовок. Карты и заголовок зашифрованы и без знания ключа доступа неотличимы от случайных данных.

Заголовок разделён на слоты, каждый из которых определяет свой раздел и связанные с ним слайсы. Слоты в заголовке размещены в стековом порядке и рекурсивно связаны - текущий слот содержит ключ для расшифровки параметров предыдущего раздела в иерархии (менее скрытого), что позволяет использовать один пароль для расшифровки всех менее скрытых разделов, связанных с выбранным разделом. Каждый менее скрытый раздел рассматривает слайсы вложенных разделов как свободные.

По умолчанию все вложенные разделы Shufflecake имеют тот же видимый размер, что и раздел верхнего уровня. Например, если на устройстве, размером 1 ГБ задействовано три раздела, каждый из них будет виден для системы как раздел с размером 1 ГБ и общее доступное дисковое пространство будет совместно использоваться во всех разделах - если в сумме размер сохранённых данных превысит фактический размер устройства, начнёт выдаваться ошибка ввода/вывода.

Не открытые вложенные разделы не участвуют в распределении места, т.е. попытка заполнения раздела верхнего уровня приведёт к перетиранию данных во вложенных разделах, но не даст возможность раскрыть их наличие через анализ размера данных, который удастся разместить в разделе до начала вывода ошибки (предполагается, что верхние разделы содержат неизменяемые данные для отвлечения внимания и никогда по отдельности не используются, а штатная работа осуществляется всегда с самым последним вложенным разделом, сама схема подразумевает, что важнее сохранить тайну существования данных, чем потерять эти данные).

Фактически всегда создаётся 15 разделов Shufflecake - к используемым разделам привязывается пароль пользователя, а неиспользованные разделы снабжаются случайно сгенерированным паролем (невозможно понять сколько реально разделов используется). При инициализации разделов Shufflecake, выделенные для их размещения диск, раздел или виртуальное блочное устройство заполняется случайными данными, что не позволяет определить на общем фоне метаданные и данные Shufflecake.

Реализация Shufflecake имеет достаточно высокую производительность, но из-за наличия накладных расходов примерно в два раза отстаёт по пропускной способности по сравнению с шифрованием дисков на базе подсистемы LUKS. Применение Shufflecake также приводит к дополнительным затратам оперативной памяти и места для хранения служебных данных на диске. Затраты памяти оценивается в 60 МБ на каждый раздел, а места на диске - в 1% от общего размера. Для сравнение, аналогичная по назначению техника WORAM приводит к замедлению от 5 до 200 раз с 75% потерей полезного места на диске.

Инструментарий и модуль ядра протестированы только при работе в Debian и Ubuntu с ядрами 5.13 и 5.15 (поддерживается работа в Ubuntu 22.04). Отмечается, что проект пока стоит рассматривать как рабочий прототип, который не стоит использовать для хранения важных данных. В будущем планируется провести дополнительную оптимизацию производительности, надёжности и безопасности, а также обеспечить возможность загрузки с разделов Shufflecake.

  1. Главная ссылка к новости (https://research.kudelskisecur...)
  2. OpenNews: Опубликована ФС Oramfs, скрывающая характер доступа к данным
  3. OpenNews: Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2
  4. OpenNews: Выпуск Venus 1.0, реализации платформы хранения FileCoin
  5. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9
  6. OpenNews: Выпуск Yggdrasil 0.4, реализации приватной сети, работающей поверх интернета
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58105-shufflecake
Ключевые слова: shufflecake
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 11:56, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +31 +/
    Это прекрасно! А вообще, помнится что-то подобное было в TrueCrypt. Там тоже можно было создавать скрытые зашифрованные разделы.

    > Разделы создаются таким образом, что не зная ключ доступа существование их проблематично доказать даже при проведении криминалистического анализа.

    В TrueCrypt тоже настолько серьезно все было?

    > Код утилит (shufflecake-userland) и модуля ядра Linux (dm-sflc) написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3, что делает невозможным включение опубликованного модуля ядра в основной состав ядра Linux из-за несовместимости с лицензией GPLv2, под которой поставляется ядро.

    А вот это серьезный минус. Так бы можно было поставлять сей полезнейший инструмент в составе дистрибутивов. Может поменяют лицензию потом?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключевое слово было. Truecrypt устарел, не развивается, уязвимости не исправляются. Скрытые тома можно найти. В veracrypt сделали костыль, который всегда показывает, будто скрытый том есть, даже когда его нет. Но как доказать, что скрытого тома нет? Этот костыль всё портит.
     
     
  • 3.12, Сушисухари (?), 12:48, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    > В veracrypt сделали костыль, который всегда показывает, будто скрытый том есть, даже когда его нет.

    Т.е. товарищ майор на бутылку посадит в любом случае? Нафиг тогда эту верукриптъ. Не добро!

    > Но как доказать, что скрытого тома нет? Этот костыль всё портит.

    Никак. Вот недавно чувака за мессенджер посадили. Достали паяльник, и сам против себя наговорил, даже такого, чего не было... Это Россия. :(

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 13:03, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Никак.

    Михаил, напишете патч?

     
     
  • 5.51, Аноним (-), 15:24, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он еще и програмить умеет?
     
  • 4.37, Аноним (37), 14:26, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Достали паяльник, и сам против себя наговорил, даже такого, чего не было...

    Вёл свои нелегальные дела по продаже солей школьникам и о закупках оной через "супер приватный" войс-месенджер, думая что он британский, а он оказался российский.

    Ой, неудобная информация ИГНОРИРУЕМ

     
     
  • 5.41, Аноним (8), 14:59, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Описанный тобой человек – обыватель. Такой видит громкие заявления о приватности и успокаивается.
    Настоящей защитой занимаются только домашние параноики, которым не с кем общаться по защищённым каналам, потому что нормисы не захотят это настраивать и пользоваться.
     
     
  • 6.46, Аноним (46), 15:06, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может нехрен всяким "обывателям" стремными химикалиями в стремном месенжере барыжить? Казалось бы что в этой схеме может пойти не так...
     
  • 4.53, Аноним123 (?), 15:32, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поезжайте в США, испробуйте тамошние рецепты, кмк, бутылка тов.майора вам покажется сущим пустяком после этого.
     
  • 2.11, Аноним (8), 12:43, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так бы можно было поставлять сей полезнейший инструмент в составе дистрибутивов.

    Можно пакет отдельный от ядра распространять. Как zfs.

     
     
  • 3.48, Аноним (-), 15:10, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но в составе кернела он бы значительно меньше светился на радаре, если уж идея разделы прятать. А так спрятал разделы, засветил характерный модуль... все правильно сделал, неуловимый Джо? :)
     
  • 2.24, Аноним (-), 13:36, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А вот это серьезный минус. Так бы можно было поставлять сей полезнейший
    > инструмент в составе дистрибутивов. Может поменяют лицензию потом?

    Прикольно, что у _современных_ "линухоидов" улучшенная и более враждебная к проприетарщикам лицензия вызывает бомбежку ...

    И да, внезапно - GPLv3 никак не запрещает поставлять сей модуль в составе дистра.

     

  • 1.2, user90 (?), 11:57, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Оверинжиниринг?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:32, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но полезный.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:59, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея хорошая, но опыт показывает что такие нишевые проекты получают пару багфиксов и потом остаются без поддержки, т.к. автор или забил, или ушел в другую компанию, или просто не было достаточно пользователей.
     
  • 1.4, InuYasha (??), 12:01, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем лучше Веры?
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 12:15, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Is Shufflecake similar to Truecrypt / Veracrypt?
    Similar, yes, but vastly improved. Shufflecake is indeed inspired by Truecrypt and similar solutions, but with the precise goal of overcoming many technical limitations that make the adoption of such software unrealistic nowadays. Most importantly: Shufflecake works natively on Linux, supports arbitrary filesystems, and can manage different nested volumes per device, so to make deniability of the existence of these partitions really plausible.
     
     
  • 3.20, InuYasha (??), 13:18, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически, я имел в виду.

    >> Most importantly: Shufflecake works natively on Linux

    А вера/тк как будто под ваеном работают... (хотя, конечно, под линущами там сплошная боль, да)

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:37, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    тов. майор проиграет в любом случае по единственному закону нашей Вселенной ему не известному - не сунь нос не в свои дела
     
  • 1.13, X86 (ok), 13:01, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А разве обычная дефрагментация не уничтожит эти данные?
     
     
  • 2.23, Самый Лучший Гусь (?), 13:30, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да. Как это вообще будет работать на CD ROM. Я болванки выкидывать не буду,  не все ещё могут это делать.
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:46, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно что так называемые "разработчики" об этом не подумали
     
  • 2.43, неуловимыйДжо (?), 15:02, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскольку скрывать наличие первого слоя шифрования смысла нет, делаем шифроконтейнер на 4гб, заливаем в него 2гб жесткого прона, в оставшихся 2х гб делаем скрытые разделы и пишем туда что хотим.
    Все это добро спокойно лежит в любой фс и радостно дефрагментируется при необходимости.
    Если надо на болванку закатать, суем контейнер в .iso и прожигаем на dvd.

     

  • 1.14, Аноним (-), 13:02, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Годно и нужно. Особенно, в наши непростые времена...
     
  • 1.15, Вася (??), 13:03, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они решили фундаментальную проблему веры, когда забыл ввести пароль скрытого тома и данные перезаписались?
     
  • 1.17, Avririon (ok), 13:04, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гениально.
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:05, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    кто владельцы/акционеры кудельски секурити?
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:14, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то выглядит как параша. Есть тов. майор знает, что такое "Shufflecake", то терморектальный криптоанализ будет проводиться до самого 15-го раздела, не так ли?

    Куда полезнее был бы другая система. В общих словах: диск полностью зашифрован (никаких efi и пр.). Загрузчик хранится на флешке. При вводе разных паролей загрузчик загружает разные скрытые системы. Либо: диск зашифрован не полностью, выглядит как обычная установка, обычный luks. Но загрузка со со специальной флешки позволяет запустить скрытую систему. Вот это была бы бомба! А этот Shufflecake -- тот же luks, только в профиль.

     
     
  • 2.22, Аноним (8), 13:27, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > скрытые файловые системы, размазанные по имеющемуся свободному пространству в существующих разделах и не отличимые от случайных остаточных данных

    Что из этого тебе непонятно?

     
  • 2.38, Аноним (39), 14:44, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом вся суть современных так называемых разработчиков, они ничего хорошего сделать не в состоянии.
    Определенно вам нужно разработать свою собственную криптографическую систему
     
  • 2.42, Аноним (-), 15:00, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тов.майор обычно не знает ни про какой "Shufflecake" и прочие системы. Зато об этом знают форенсик-программы, которые он (скорее и не он даже) и запустит на стенде для анализа содержимого. А они уже предоставят отчет со всеми пояснениями.
     
  • 2.47, неуловимыйДжо (?), 15:09, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть в твоих словах правда, но у твоего способа тоже есть недостаток.
    Когда тов.майор введя пароль от твоего раздела поймет, что файлы в нем изменялись в прошлом году а ты согласно оперативным данным пользовался ноутбуком весь месяц, он принесет шампанское.
     
  • 2.54, Аноним (54), 15:36, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Применение терморектального криптоанализа - не более чем детеррент а ты не испо... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:21, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Если само применение Shufflecake не представляет тайну, о чем можно судить, например, по наличию в системе соответствующих утилит..."

    "...сама схема подразумевает, что важнее сохранить тайну существования данных, чем потерять эти данные"

    Мда-а-а. Л-логика

    "если в сумме размер сохранённых данных превысит фактический размер устройства, начнёт выдаваться ошибка ввода/вывода."

    "попытка заполнения раздела верхнего уровня приведёт к перетиранию данных во вложенных разделах, но не даст возможность раскрыть их наличие через анализ размера данных, который удастся разместить в разделе до начала вывода ошибки"

    Ясно-понятно

     
     
  • 2.25, beck (??), 13:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Мда-а-а. Л-логика

    Есть два подхода к засекречиванию данных.
    1. Несмотря на компрометацию, доступ к данным необходим. Данные важнее тайны.

    2. Ни при каких условиях данные не должны быть доступны. Лучше потерять данные,  чем скомпрометировать их. Тайна важнее данных.

    Как я понимаю,  используется второй подход.

     
     
  • 3.31, Читайте внимательнее уважаемый (?), 14:00, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Мда-а-а. Л-логика
    > Есть два подхода к засекречиванию данных.
    > 1. Несмотря на компрометацию, доступ к данным необходим. Данные важнее тайны.
    > 2. Ни при каких условиях данные не должны быть доступны. Лучше потерять
    > данные,  чем скомпрометировать их. Тайна важнее данных.
    > Как я понимаю,  используется второй подход.

    Вот вы, уважаемый, чем читаете, я не могу понять. В статье взаимоисключающие параграфы, как они есть, об этом и был намёк.

     
     
  • 4.36, Аноним (39), 14:24, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто авторы даже не в состоянии сделать шифрование которое невозможно обнаружить и чтобы данные не терялись.
    Кому этот "продукт" такой нужен?
     
  • 2.50, Аноним (50), 15:20, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мда-а-а. Л-логика

    Логика в том, что примонтировав скрытый Shufflecake-раздел по сообщённому паролю спецслужбист получит лишь видимость доступа к данным, настоящий раздел с важными данными останется невидим и понять есть он или нет невозможно.

    > Ясно-понятно

    Дело в том, что раздел верхнего уровня при работе пользователя никогда не используется и подключается кем-то левым когда всё засветилось и у пользователя выбили пароль шифрования. В этом случае лучше потерять данные (дать им самим уничтожить улики), чем возможность кому-то получить к ним доступ.

     
     
  • 3.52, Аноним (50), 15:30, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дополнение. Shufflecake не столько для уклонения от следствия, сколько для обхода неприятных проверок. Например, кто-то типа Сноудена может использовать Shufflecake для обмана проверок и выноса секретов за пределы периметра безопасности, или чтобы не светить свои данные когда в мягкой форме при проверках просят разблокировать раздел для ознакомления, что у вас нет чего-то запрещённого.
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 15:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, где Сноуден работал, вообще пронос носителя данных запрещён и при обнаружении его проноса даже доказывать ничего не надо, а нужно оценить ущерб от уже вынесенного. Более того, чистые флешки инициализируются OxFF, при стирании блока так же. Любое шумоподобное, выглядит подозрительно. А в ошмётки файлов вы данные не спрячете.
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:41, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Если само применение Shufflecake не представляет тайну, о чем можно судить, например, по наличию в системе соответствующих утилит

    Если безопасность очень важна, почему бы не удалять Shufflecake из системы, когда он не нужен?
    Или держать его на отдельном компьютере, а HDD компьютера со скрытыми разделами подключать как съемный диск?

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 13:49, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нельзя этот шаффл, не знаю... На загрузочную флешку запилить? Или так это не работает?
     
     
  • 3.28, Аноним (3), 13:51, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Can you boot Linux from a Shufflecake-encrypted partition?
    In theory yes, and we are working on that. It requires a bit of work, because you need to load Shufflecake at bootloader time, but yes, it's possible.

     
     
  • 4.29, Аноним (-), 13:55, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красавы. Ждем подробную инструкцию от разрабов.
     
  • 3.44, MrSmithhhh (?), 15:03, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А нельзя этот шаффл, не знаю... На загрузочную флешку запилить? Или так
    > это не работает?

    Единственное, что приходит на ум, это храниение статически слинкованного бинаря со всеми потрохами на флэшке, которую хранить... "в тайном укромном месте на теле мужчины"...

    Главное, чтобы когда условный тащмайор будет применять криптоанализатор в районе этого самого тайного места, случайно не обнаружилось, что там ещё и какая-то флэшка.

     
  • 2.32, ничегонепонятнонооченьинтересна (?), 14:04, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Если само применение Shufflecake не представляет тайну, о чем можно судить, например, по наличию в системе соответствующих утилит
    > Если безопасность очень важна, почему бы не удалять Shufflecake из системы, когда
    > он не нужен?
    > Или держать его на отдельном компьютере, а HDD компьютера со скрытыми разделами
    > подключать как съемный диск?

    - А когда надо расшифровать локально без доступа к сети, где брать установщик?
    - Отдельный коспьютер должен находиться где? Если нужно раскрыть шифрованный арихив без доступа к интернетам? Если "отдельный компьютер и HDD со скрытыми разделами в том же помещении, что и искомое условным тащмайором, что мешает ему провести анализ "отдельного компьютера" и HDD? Нахождение их в подпространстве или на другом уровне сумрака, откуда вы их некой магией будете в нужный момент извлекать? Проясните пожалуйста этот момент, а то я тупенький, не могу уловить гениального плана?

     
     
  • 3.35, Аноним (26), 14:14, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз вы прикидываетесь тупеньким, объясняю.

    Наверняка подойдет не всем.

    Но возможно, кому-то все же будет полезно.

     

  • 1.33, Анонм (?), 14:08, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разделы создаются таким образом, что не зная ключ доступа существование их проблематично доказать даже при проведении криминалистического анализа.

    Доказывать нет необходимости. Достаточно приговорить задержанного, у которого обнаружены эти утилиты, к пожизненному (сколько его организм выдержит) лишению свободы с пожизненной пыткой.

     
     
  • 2.49, Аноним (-), 15:12, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замайнлайнить чтобы посмотреть хватит ли пытателей на всех юзеров линукса.
     

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