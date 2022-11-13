Опубликован Shufflecake, инструментарий для создания скрытых шифрованных разделов на диске

|
|1.1, Аноним (-), 11:56, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+31 +/–
|
Это прекрасно! А вообще, помнится что-то подобное было в TrueCrypt. Там тоже можно было создавать скрытые зашифрованные разделы.
> Разделы создаются таким образом, что не зная ключ доступа существование их проблематично доказать даже при проведении криминалистического анализа.
В TrueCrypt тоже настолько серьезно все было?
> Код утилит (shufflecake-userland) и модуля ядра Linux (dm-sflc) написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3, что делает невозможным включение опубликованного модуля ядра в основной состав ядра Linux из-за несовместимости с лицензией GPLv2, под которой поставляется ядро.
А вот это серьезный минус. Так бы можно было поставлять сей полезнейший инструмент в составе дистрибутивов. Может поменяют лицензию потом?
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 12:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ключевое слово было. Truecrypt устарел, не развивается, уязвимости не исправляются. Скрытые тома можно найти. В veracrypt сделали костыль, который всегда показывает, будто скрытый том есть, даже когда его нет. Но как доказать, что скрытого тома нет? Этот костыль всё портит.
|
|
|
|3.12, Сушисухари (?), 12:48, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
|
> В veracrypt сделали костыль, который всегда показывает, будто скрытый том есть, даже когда его нет.
Т.е. товарищ майор на бутылку посадит в любом случае? Нафиг тогда эту верукриптъ. Не добро!
> Но как доказать, что скрытого тома нет? Этот костыль всё портит.
Никак. Вот недавно чувака за мессенджер посадили. Достали паяльник, и сам против себя наговорил, даже такого, чего не было... Это Россия. :(
|
|
|
|4.37, Аноним (37), 14:26, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Достали паяльник, и сам против себя наговорил, даже такого, чего не было...
Вёл свои нелегальные дела по продаже солей школьникам и о закупках оной через "супер приватный" войс-месенджер, думая что он британский, а он оказался российский.
Ой, неудобная информация ИГНОРИРУЕМ
|
|
|
|5.41, Аноним (8), 14:59, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Описанный тобой человек – обыватель. Такой видит громкие заявления о приватности и успокаивается.
Настоящей защитой занимаются только домашние параноики, которым не с кем общаться по защищённым каналам, потому что нормисы не захотят это настраивать и пользоваться.
|
|
|
|6.46, Аноним (46), 15:06, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А может нехрен всяким "обывателям" стремными химикалиями в стремном месенжере барыжить? Казалось бы что в этой схеме может пойти не так...
|
|4.53, Аноним123 (?), 15:32, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поезжайте в США, испробуйте тамошние рецепты, кмк, бутылка тов.майора вам покажется сущим пустяком после этого.
|
|2.11, Аноним (8), 12:43, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Так бы можно было поставлять сей полезнейший инструмент в составе дистрибутивов.
Можно пакет отдельный от ядра распространять. Как zfs.
|
|
|
|3.48, Аноним (-), 15:10, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно, но в составе кернела он бы значительно меньше светился на радаре, если уж идея разделы прятать. А так спрятал разделы, засветил характерный модуль... все правильно сделал, неуловимый Джо? :)
|
|2.24, Аноним (-), 13:36, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А вот это серьезный минус. Так бы можно было поставлять сей полезнейший
> инструмент в составе дистрибутивов. Может поменяют лицензию потом?
Прикольно, что у _современных_ "линухоидов" улучшенная и более враждебная к проприетарщикам лицензия вызывает бомбежку ...
И да, внезапно - GPLv3 никак не запрещает поставлять сей модуль в составе дистра.
|
|1.3, Аноним (3), 11:59, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Идея хорошая, но опыт показывает что такие нишевые проекты получают пару багфиксов и потом остаются без поддержки, т.к. автор или забил, или ушел в другую компанию, или просто не было достаточно пользователей.
|
|
|
|2.5, Аноним (3), 12:15, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Is Shufflecake similar to Truecrypt / Veracrypt?
Similar, yes, but vastly improved. Shufflecake is indeed inspired by Truecrypt and similar solutions, but with the precise goal of overcoming many technical limitations that make the adoption of such software unrealistic nowadays. Most importantly: Shufflecake works natively on Linux, supports arbitrary filesystems, and can manage different nested volumes per device, so to make deniability of the existence of these partitions really plausible.
|
|
|
|3.20, InuYasha (??), 13:18, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Практически, я имел в виду.
>> Most importantly: Shufflecake works natively on Linux
А вера/тк как будто под ваеном работают... (хотя, конечно, под линущами там сплошная боль, да)
|
|1.7, Аноним (7), 12:37, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
тов. майор проиграет в любом случае по единственному закону нашей Вселенной ему не известному - не сунь нос не в свои дела
|
|
|
|2.23, Самый Лучший Гусь (?), 13:30, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати да. Как это вообще будет работать на CD ROM. Я болванки выкидывать не буду, не все ещё могут это делать.
|
|2.43, неуловимыйДжо (?), 15:02, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поскольку скрывать наличие первого слоя шифрования смысла нет, делаем шифроконтейнер на 4гб, заливаем в него 2гб жесткого прона, в оставшихся 2х гб делаем скрытые разделы и пишем туда что хотим.
Все это добро спокойно лежит в любой фс и радостно дефрагментируется при необходимости.
Если надо на болванку закатать, суем контейнер в .iso и прожигаем на dvd.
|
|1.15, Вася (??), 13:03, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Они решили фундаментальную проблему веры, когда забыл ввести пароль скрытого тома и данные перезаписались?
|
|1.19, Аноним (19), 13:14, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Что-то выглядит как параша. Есть тов. майор знает, что такое "Shufflecake", то терморектальный криптоанализ будет проводиться до самого 15-го раздела, не так ли?
Куда полезнее был бы другая система. В общих словах: диск полностью зашифрован (никаких efi и пр.). Загрузчик хранится на флешке. При вводе разных паролей загрузчик загружает разные скрытые системы. Либо: диск зашифрован не полностью, выглядит как обычная установка, обычный luks. Но загрузка со со специальной флешки позволяет запустить скрытую систему. Вот это была бы бомба! А этот Shufflecake -- тот же luks, только в профиль.
|
|
|
|2.22, Аноним (8), 13:27, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> скрытые файловые системы, размазанные по имеющемуся свободному пространству в существующих разделах и не отличимые от случайных остаточных данных
Что из этого тебе непонятно?
|
|2.38, Аноним (39), 14:44, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В этом вся суть современных так называемых разработчиков, они ничего хорошего сделать не в состоянии.
Определенно вам нужно разработать свою собственную криптографическую систему
|
|2.42, Аноним (-), 15:00, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тов.майор обычно не знает ни про какой "Shufflecake" и прочие системы. Зато об этом знают форенсик-программы, которые он (скорее и не он даже) и запустит на стенде для анализа содержимого. А они уже предоставят отчет со всеми пояснениями.
|
|2.47, неуловимыйДжо (?), 15:09, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Есть в твоих словах правда, но у твоего способа тоже есть недостаток.
Когда тов.майор введя пароль от твоего раздела поймет, что файлы в нем изменялись в прошлом году а ты согласно оперативным данным пользовался ноутбуком весь месяц, он принесет шампанское.
|
|2.54, Аноним (54), 15:36, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Применение терморектального криптоанализа - не более чем детеррент а ты не испо... большой текст свёрнут, показать
|
|1.21, Аноним (21), 13:21, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"Если само применение Shufflecake не представляет тайну, о чем можно судить, например, по наличию в системе соответствующих утилит..."
"...сама схема подразумевает, что важнее сохранить тайну существования данных, чем потерять эти данные"
Мда-а-а. Л-логика
"если в сумме размер сохранённых данных превысит фактический размер устройства, начнёт выдаваться ошибка ввода/вывода."
"попытка заполнения раздела верхнего уровня приведёт к перетиранию данных во вложенных разделах, но не даст возможность раскрыть их наличие через анализ размера данных, который удастся разместить в разделе до начала вывода ошибки"
Ясно-понятно
|
|
|
|2.25, beck (??), 13:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Мда-а-а. Л-логика
Есть два подхода к засекречиванию данных.
1. Несмотря на компрометацию, доступ к данным необходим. Данные важнее тайны.
2. Ни при каких условиях данные не должны быть доступны. Лучше потерять данные, чем скомпрометировать их. Тайна важнее данных.
Как я понимаю, используется второй подход.
|
|
|
|3.31, Читайте внимательнее уважаемый (?), 14:00, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Мда-а-а. Л-логика
> Есть два подхода к засекречиванию данных.
> 1. Несмотря на компрометацию, доступ к данным необходим. Данные важнее тайны.
> 2. Ни при каких условиях данные не должны быть доступны. Лучше потерять
> данные, чем скомпрометировать их. Тайна важнее данных.
> Как я понимаю, используется второй подход.
Вот вы, уважаемый, чем читаете, я не могу понять. В статье взаимоисключающие параграфы, как они есть, об этом и был намёк.
|
|
|
|4.36, Аноним (39), 14:24, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Просто авторы даже не в состоянии сделать шифрование которое невозможно обнаружить и чтобы данные не терялись.
Кому этот "продукт" такой нужен?
|
|2.50, Аноним (50), 15:20, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мда-а-а. Л-логика
Логика в том, что примонтировав скрытый Shufflecake-раздел по сообщённому паролю спецслужбист получит лишь видимость доступа к данным, настоящий раздел с важными данными останется невидим и понять есть он или нет невозможно.
> Ясно-понятно
Дело в том, что раздел верхнего уровня при работе пользователя никогда не используется и подключается кем-то левым когда всё засветилось и у пользователя выбили пароль шифрования. В этом случае лучше потерять данные (дать им самим уничтожить улики), чем возможность кому-то получить к ним доступ.
|
|
|
|3.52, Аноним (50), 15:30, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В дополнение. Shufflecake не столько для уклонения от следствия, сколько для обхода неприятных проверок. Например, кто-то типа Сноудена может использовать Shufflecake для обмана проверок и выноса секретов за пределы периметра безопасности, или чтобы не светить свои данные когда в мягкой форме при проверках просят разблокировать раздел для ознакомления, что у вас нет чего-то запрещённого.
|
|
|
|4.55, Аноним (55), 15:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там, где Сноуден работал, вообще пронос носителя данных запрещён и при обнаружении его проноса даже доказывать ничего не надо, а нужно оценить ущерб от уже вынесенного. Более того, чистые флешки инициализируются OxFF, при стирании блока так же. Любое шумоподобное, выглядит подозрительно. А в ошмётки файлов вы данные не спрячете.
|
|1.26, Аноним (26), 13:41, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Если само применение Shufflecake не представляет тайну, о чем можно судить, например, по наличию в системе соответствующих утилит
Если безопасность очень важна, почему бы не удалять Shufflecake из системы, когда он не нужен?
Или держать его на отдельном компьютере, а HDD компьютера со скрытыми разделами подключать как съемный диск?
|
|
|
|2.27, Аноним (-), 13:49, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А нельзя этот шаффл, не знаю... На загрузочную флешку запилить? Или так это не работает?
|
|
|
|3.28, Аноним (3), 13:51, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Can you boot Linux from a Shufflecake-encrypted partition?
In theory yes, and we are working on that. It requires a bit of work, because you need to load Shufflecake at bootloader time, but yes, it's possible.
|
|3.44, MrSmithhhh (?), 15:03, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А нельзя этот шаффл, не знаю... На загрузочную флешку запилить? Или так
> это не работает?
Единственное, что приходит на ум, это храниение статически слинкованного бинаря со всеми потрохами на флэшке, которую хранить... "в тайном укромном месте на теле мужчины"...
Главное, чтобы когда условный тащмайор будет применять криптоанализатор в районе этого самого тайного места, случайно не обнаружилось, что там ещё и какая-то флэшка.
|
|2.32, ничегонепонятнонооченьинтересна (?), 14:04, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Если само применение Shufflecake не представляет тайну, о чем можно судить, например, по наличию в системе соответствующих утилит
> Если безопасность очень важна, почему бы не удалять Shufflecake из системы, когда
> он не нужен?
> Или держать его на отдельном компьютере, а HDD компьютера со скрытыми разделами
> подключать как съемный диск?
- А когда надо расшифровать локально без доступа к сети, где брать установщик?
- Отдельный коспьютер должен находиться где? Если нужно раскрыть шифрованный арихив без доступа к интернетам? Если "отдельный компьютер и HDD со скрытыми разделами в том же помещении, что и искомое условным тащмайором, что мешает ему провести анализ "отдельного компьютера" и HDD? Нахождение их в подпространстве или на другом уровне сумрака, откуда вы их некой магией будете в нужный момент извлекать? Проясните пожалуйста этот момент, а то я тупенький, не могу уловить гениального плана?
|
|
|
|3.35, Аноним (26), 14:14, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раз вы прикидываетесь тупеньким, объясняю.
Наверняка подойдет не всем.
Но возможно, кому-то все же будет полезно.
|
|1.33, Анонм (?), 14:08, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Разделы создаются таким образом, что не зная ключ доступа существование их проблематично доказать даже при проведении криминалистического анализа.
Доказывать нет необходимости. Достаточно приговорить задержанного, у которого обнаружены эти утилиты, к пожизненному (сколько его организм выдержит) лишению свободы с пожизненной пыткой.
|
|
|
|2.49, Аноним (-), 15:12, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Замайнлайнить чтобы посмотреть хватит ли пытателей на всех юзеров линукса.
|