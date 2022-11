Опубликован Shufflecake, инструментарий для создания скрытых шифрованных разделов на диске

2.5 , Аноним ( 3 ), 12:15, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Is Shufflecake similar to Truecrypt / Veracrypt?

Similar, yes, but vastly improved. Shufflecake is indeed inspired by Truecrypt and similar solutions, but with the precise goal of overcoming many technical limitations that make the adoption of such software unrealistic nowadays. Most importantly: Shufflecake works natively on Linux, supports arbitrary filesystems, and can manage different nested volumes per device, so to make deniability of the existence of these partitions really plausible.

3.20 , InuYasha ( ?? ), 13:18, 13/11/2022

Практически, я имел в виду. >> Most importantly: Shufflecake works natively on Linux А вера/тк как будто под ваеном работают... (хотя, конечно, под линущами там сплошная боль, да)