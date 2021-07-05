Выпуск Yggdrasil 0.4, реализации приватной сети, работающей поверх интернета

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|4.25, пох. (?), 15:40, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну неправда же - у каждого из них еще по десятку воображаемых друзей!
Такое сдохнуть не может.
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|5.36, Аноним (36), 16:12, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так даже если большинство боты, тоже неплохо. От них-то польза быть промежуточными узлами. Чем больше узлов, тем связность лучше.
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|6.37, пох. (?), 16:14, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, к сожалению от _воображаемых_ ботов воображаемых друзей пользы никакой.
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|2.9, Жироватт (ok), 15:10, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это чудо многих опеннетовцев переживет.
Особенно сейчас, когда за интернеты всерьёз взялись и скоро - если муссируемое все-таки прорвет гноем законодательных актов - едва ли не по паспорту пускать будут.
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|3.26, пох. (?), 15:42, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Это чудо многих опеннетовцев переживет.
да, фюрер ясно сказал - многие впопеннетовцы попадут в рай! И как-то не уточнил, насколько быстро - но судя по заполненности больничек - довольно таки да.
> если муссируемое все-таки прорвет гноем законодательных актов - едва ли не по паспорту пускать
> будут.
с разморозочкой.
Но подобные рукожопые поделки никого, увы, не спасут.
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|3.27, Аноним (36), 15:44, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто всегда не было по паспорту: договор с провайдером по паспорту, SIM-карта по паспорту.
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|5.29, Аноним (36), 15:50, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуюсь мобильной связью с 2004, уже по. Раньше - не знаю. Ну разве что, в переходе у распространителя взять.
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|6.39, пох. (?), 16:16, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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учитывая что даже гугль (не говоря уже о дурове) знают что ты ее там взял - я бы не брал уже.
Это из серии встречи в кафе где ты точно знаешь что под столиком стоит микрофон.
хочешь сказать что-то неполиткорректное - убедись что находишься по ту сторону границы.
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|7.53, Аноним (51), 17:16, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>гугль (не говоря уже о дурове) знают что ты ее там взял
Как же?
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|8.54, пох. (?), 17:31, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Надо думать - спросили у кого надо с данного телефона подтверждение регистраци... текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (4), 14:53, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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как определяется кто корень в дереве? что если он дисконнектнится? каково время доставки сообщения в среднем/худшем случае?
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|2.10, Аноним (-), 15:22, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У кого ключ в числовом представлении меньше - тот и корень. В предыдущих версиях при его отключении сеть какое-то время штормило и связанность падала. Сейчас выкатили какую-то DHT магию, чтобы этого небыло.
На практике первый пинг 300-700ms, а последующие от 0 до бесконечности в зависимости от расстояния и связанности, в среднем 50~100
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|2.6, Аноним (6), 14:57, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, это отдельная сеть поверх обычного интернета, со своими сайтами и сервисами внутри. Теоретически кто-нибудь может поднять у себя шлюз для доступа через Yggdrasil к обычным сайтам, но смысл?
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|3.15, Анончик (?), 15:27, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>со своими сайтами и сервисами внутри
ну и как много там сайтов и сервисов?
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|2.31, Аноним (36), 15:57, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наверное, в этом плане, следует рассматривать как возможность помощи в организации собственных VPN, если у вас нет белого адреса. Т.к. там все адреса публичные внутри этой сети, то можно достучаться до своего сервера VPN внутри её.
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|3.47, Аноним (36), 16:28, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выставляешь домашние сервисы опой в эту сеть или поверх неё VPN?
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|4.57, Аноним555 (?), 18:00, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут все ноды видны всем, так что желательно жопку прикрывать если не хочешь чтобы к тебе заходили посторонние, впрочем это касается всех и обычного IPv4 с белым айпи без файрвола.
Правда если раздаешь целую подсеть в локалку, тогда "хацкеру" придется брутфорсить айпишники подсети.
В будущих версиях, вроде, раздачу подсети собираются убрать.
В версии 0.3 был встроенный файрвол где можно было белый список сделать кто может к твоему айпишнику подключаться.
В версии 0.4 файрвол убрали.
Можно соединить только свои компы, не подключаясь к публичным пирам, тогда можно не беспокоиться про голые жопы. Я так и делал между домом и работой.
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|1.11, Аноним (11), 15:24, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Установил иггдрасиль 0.4, ввёл длинный список онлайновых пиров, завёл, выпил чаю, попробовал три форсируемых в русском сегменте ссылки, по всем, спустя несколько минут ожидания, получил таймаут.
Удалил иггдрасиль.
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|2.33, kai3341 (ok), 16:02, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы что-то сделали явно не так. Конфигурируется изячно, работает шустро
Единственный нюанс -- сказать yggdrasil не иcкать другие пиры внутри docker-контейнеров на хосте
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|3.42, Аноним (11), 16:22, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда будут статьи на хабре? А то собираетесь да собираетесь...
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|1.12, Аноним (12), 15:25, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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мешнет мертворожден, к сожалению - сам концепт работоспособен только в миллионниках, где достаточно пары глушилок чтобы все сломать (в странах где живут разработчики - не грозит, но там и смысла настолько шифроваться особо нет).
А оверлейных сетей и без сабжа хватает, одна мертвее другой (вон и2п уж сколько лет, а кроме полтора параноиков там ничерта нет)
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|2.17, Аноним (-), 15:29, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Остальные оверлейные работают только через прокси и между анонимностью и скоростью выбрали первое, а тут вездесущий ipv6 и быстро, может за счёт этого взлетит. Я уже применил для связи между своими хостами, брат жив, зависимость есть.
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|2.52, Rev (?), 17:16, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понял немного. Вы предлагаете бросить и этот проект, чтобы он пополнил количество мёртвых, или что?
Этот проект живее всех живых, и сообщество растёт и растёт.
А то, что это не прокси, а полноценный интерфейс на машине, позволяет поднимать любые сервисы.
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|1.16, Аноним (-), 15:28, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем оно нужно если есть i2p? Пускать это поверх i2p это бред. I2p и так всё, что нужно поддерживает.
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|2.19, Аноним (-), 15:30, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что:
- совместимо с существующими сетями
- быстро работает
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|3.20, Аноним (-), 15:31, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если оно работает поверх i2p оно не будет работать быстрее i2p. I2pd (на C++) достаточно быстр в отличии от эталонной реалтзации i2p на Java.
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|4.21, Аноним (-), 15:35, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно работает поверх tcp/ip в режиме mesh и оверлейном с возможностью проксирования во что угодно.
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|5.22, Аноним (-), 15:36, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оно так же работает поверх i2p если нужна анонимность. Мне нужна анонимность, а лишние сетевые слои понижающие скорость не нужны. Вывод, сабж не нужен.
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|4.35, kai3341 (ok), 16:08, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если оно работает поверх i2p оно не будет работать быстрее i2p.
Оно не зависит от i2p(d). i2p и yggdrasil ортогональны. Другое дело, что они друг с другом интегрируются и могут инкапсулировать друг друга
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|2.41, Штыбель (?), 16:18, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажите, кто-нибудь пробовал запускать I2P на AIX?
Имею мечту уцепить белый IP-адрес прямо на LPAR, да вкорячить туда I2P. Через полгодика, надеюсь, такая возможность появится.
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|5.68, Аноним (48), 19:10, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть при том, что оно на го написано? Сомневаюсь, что язык выбирали под название.
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|4.65, Здрасьте (?), 19:03, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё вокруг засрано Одином, Тором и Локи, а ты не знаешь что это за дерево?
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|1.61, КО (?), 18:15, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот заблочат у нас гитхаб, откуда качать этот Иггдрасил?
У Тора хотя бы свой сайт.
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|2.62, КО (?), 18:16, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"It is not a goal of the Yggdrasil project to provide anonymity"
Ну как всегда, главное отнекаться в случае чего.
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|1.63, Аноним (63), 18:28, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>информация о маршрутах рассчитывается отталкиваясь от расположения узла в сети относительно других узлов.
То есть любая нода может реализовать MitM?
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|1.67, anonymously (?), 19:10, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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- Даёшь трансформацию RUNET в Чебурнет!
- Кто против?
- Что, нет никого? Это хорошо!
- Кто воздержался?
- (в сторону) Вон, там в третьем ряду кто-то, возьмите его на заметку.
- Стало быть все остальные голосуют "За". Ну, вот и отлично! Так и запишем.
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|1.69, hefenud (ok), 19:22, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот то что совместимость ломают это плохо
Есть у меня хосты на которых не хотел бы обновлять по ряду причин
Ну что делать, придется всех обновить
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