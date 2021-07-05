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Выпуск Yggdrasil 0.4, реализации приватной сети, работающей поверх интернета

05.07.2021 14:25

Опубликован выпуск эталонной реализации протокола Yggdrasil 0.4, позволяющего поверх обычной глобальной сети развернуть отдельную децентрализованную приватную IPv6-сеть, для защиты конфиденциальности в которой применяется сквозное шифрование. Для работы через сеть Yggdrasil могут использоваться любые существующие приложения, поддерживающие IPv6. Реализация написана на языке Go и распространяется под лицензией LGPLv3. Поддерживаются платформы Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD и Ubiquiti EdgeRouter.

Yggdrasil развивает новую концепцию маршрутизации для создания глобальной децентрализованной сети, узлы в которой могут соединяться как напрямую между собой в режиме mesh-сети (например, через Wi-Fi или Bluetooth), так и взаимодействовать поверх существующих IPv6 или IPv4 сетей (сеть поверх сети). Отличительной особенностью Yggdrasil является самоорганизация работы, без необходимости явной настройки маршрутизации - информация о маршрутах рассчитывается отталкиваясь от расположения узла в сети относительно других узлов. Устройства адресуются через обычный адрес IPv6, который не меняется в случае перемещения узла (в Yggdrasil задействован неиспользуемый диапазон адресов 0200::/7).

Вся сеть Yggdrasil рассматривается не как объединение разрозненный подсетей, а как единое структурированное остовное дерево, у которого имеется один "корень", а каждый узел имеет одного родителя, а также одного или нескольких потомков. Подобная древовидная структура позволяет построить маршрут к узлу назначения, относительно узла источника, используя механизм "locator", определяющий оптимальный путь к узлу от корня.

Информация о дереве распределяется между узлами и не хранится централизованно. Для обмена данными о маршрутизации применяется распределённая хэш-таблица (DHT), при помощи которой узел может извлечь всю информацию о маршруте к другому узлу. Сама по себе сеть обеспечивает лишь сквозное шифрование (транзитные узлы не могут определить содержимое), но не анонимность (при подключении через интернет, одноранговые узлы, с которыми осуществляется прямое взаимодействие, могут определить реальный IP-адрес, поэтому для анонимности предлагается подключать узлы через Tor или I2P).

Отмечается, что несмотря на нахождение проекта на стадии альфа-разработки, он уже достаточно стабилен для ежедневного использования, но не гарантирует обратную совместимость между выпусками. Для Yggdrasil 0.4 сообществом поддерживается набор сервисов, включая платформу для размещения Linux-контейнеров для хостига своих сайтов, поисковую систему YaCy, коммуникационный сервер Matrix, IRC-сервер, DNS, систему VoIP, BitTorrent-трекер карту точек подключения, шлюз в IPFS и прокси для обращения к сетям Tor, I2P и clearnet.

В новой версии:

  • Реализована новая схема маршрутизации, не совместимая с прошлыми выпусками Yggdrasil.
  • При установке TLS-соединений с узлами задействована привязка открытых ключей (key pinning). Если привязка при соединении отсутствовала, полученный ключ будет закреплён за соединением. Если привязка была установлена, но ключ ей не соответствует, соединение будет отвергнуто. TLS с привязкой ключей определён как рекомендованный метод подключения к пирам.
  • Полностью переработан и переписан код для маршрутизации и управления сеансами, что позволило увеличить пропускную способность и надёжность работы, особенно для узлов, часто меняющих пиры. В криптографических сеансах реализована периодическая ротация ключей. Добавлена поддержка маршрутизации по источнику (Source routing), которая может использоваться для перенаправления пользовательского IPv6 трафика. Переработана архитектура распределённой хэш-таблицы (DHT) и добавлена поддержка маршрутизации на основе DHT. Реализация алгоритмов маршрутизации вынесена в отдельную библиотеку.
  • IP-адреса IPv6 теперь формируются из открытых ключей ed25519, а не их хэша X25519, что приведёт к смене всех внутренних IP после перехода на выпуск Yggdrasil 0.4.
  • Предоставлены дополнительные настройки для поиска Multicast-пиров.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/yggdrasil-n...)
  2. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
  3. OpenNews: Проект Darknet по созданию свободного интернета с помощью беспроводных mesh-сетей
  4. OpenNews: Опубликован код Telegram Open Network и связанных P2P и блокчейн технологий
  5. OpenNews: Анонсирован GitTorrent для доступа к Git-репозиториям при помощи BitTorrent
  6. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55440-yggdrasil
Ключевые слова: yggdrasil, mesh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:41, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    это чудо еще живо?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 14:45, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А почему не должно?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 14:46, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    потому что бред с десятью пользователями
     
     
  • 4.8, barbarella (?), 15:05, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    все когда-то начинается как бред с 10ю пользователями
     
  • 4.25, пох. (?), 15:40, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну неправда же - у каждого из них еще по десятку воображаемых друзей!

    Такое сдохнуть не может.

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 16:12, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так даже если большинство боты, тоже неплохо. От них-то польза быть промежуточными узлами. Чем больше узлов, тем связность лучше.
     
     
  • 6.37, пох. (?), 16:14, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, к сожалению от _воображаемых_ ботов воображаемых друзей пользы никакой.

     
  • 2.9, Жироватт (ok), 15:10, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это чудо многих опеннетовцев переживет.
    Особенно сейчас, когда за интернеты всерьёз взялись и скоро - если муссируемое все-таки прорвет гноем законодательных актов - едва ли не по паспорту пускать будут.
     
     
  • 3.26, пох. (?), 15:42, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Это чудо многих опеннетовцев переживет.

    да, фюрер ясно сказал - многие впопеннетовцы попадут в рай! И как-то не уточнил, насколько быстро - но судя по заполненности больничек - довольно таки да.

    > если муссируемое все-таки прорвет гноем законодательных актов - едва ли не по паспорту пускать
    > будут.

    с разморозочкой.

    Но подобные рукожопые поделки никого, увы, не спасут.

     
     
  • 4.51, Аноним (51), 17:15, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня иммунитет. А ещё я НЕ антипривичник.
     
  • 3.27, Аноним (36), 15:44, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто всегда не было по паспорту: договор с провайдером по паспорту, SIM-карта по паспорту.
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 15:47, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Истины ради: не всегда.
     
     
  • 5.29, Аноним (36), 15:50, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь мобильной связью с 2004, уже по. Раньше - не знаю. Ну разве что, в переходе у распространителя взять.
     
     
  • 6.39, пох. (?), 16:16, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    учитывая что даже гугль (не говоря уже о дурове) знают что ты ее там взял - я бы не брал уже.
    Это из серии встречи в кафе где ты точно знаешь что под столиком стоит микрофон.

    хочешь сказать что-то неполиткорректное - убедись что находишься по ту сторону границы.

     
     
  • 7.53, Аноним (51), 17:16, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >гугль (не говоря уже о дурове) знают что ты ее там взял

    Как же?

     
     
  • 8.54, пох. (?), 17:31, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо думать - спросили у кого надо с данного телефона подтверждение регистраци... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, Анонимус123 (?), 19:07, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы наверное через смс на кнопочном пытаетесь зарегаться в Гугле - это не прокати... текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:53, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как определяется кто корень в дереве? что если он дисконнектнится? каково время доставки сообщения в среднем/худшем случае?
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 15:22, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У кого ключ в числовом представлении меньше - тот и корень. В предыдущих версиях при его отключении сеть какое-то время штормило и связанность падала. Сейчас выкатили какую-то DHT магию, чтобы этого небыло.

    На практике первый пинг 300-700ms, а последующие от 0 до бесконечности в зависимости от расстояния и связанности, в среднем 50~100

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:53, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скажите ламеру сетевому, это замена VPN?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:57, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, это отдельная сеть поверх обычного интернета, со своими сайтами и сервисами внутри. Теоретически кто-нибудь может поднять у себя шлюз для доступа через Yggdrasil  к обычным сайтам, но смысл?
     
     
  • 3.15, Анончик (?), 15:27, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >со своими сайтами и сервисами внутри

    ну и как много там сайтов и сервисов?

     
     
  • 4.23, Аноним (-), 15:37, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделайте сами
     
  • 2.31, Аноним (36), 15:57, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное, в этом плане, следует рассматривать как возможность помощи в организации собственных VPN, если у вас нет белого адреса. Т.к. там все адреса публичные внутри этой сети, то можно достучаться до своего сервера VPN внутри её.
     
  • 2.44, xor (??), 16:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    использую для доступа к домашней сети
     
     
  • 3.47, Аноним (36), 16:28, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выставляешь домашние сервисы опой в эту сеть или поверх неё VPN?
     
     
  • 4.57, Аноним555 (?), 18:00, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут все ноды видны всем, так что желательно жопку прикрывать если не хочешь чтобы к тебе заходили посторонние, впрочем это касается всех и обычного IPv4 с белым айпи без файрвола.
    Правда если раздаешь целую подсеть в локалку, тогда "хацкеру" придется брутфорсить айпишники подсети.
    В будущих версиях, вроде, раздачу подсети собираются убрать.

    В версии 0.3 был встроенный файрвол где можно было белый список сделать кто может к твоему айпишнику подключаться.
    В версии 0.4 файрвол убрали.

    Можно соединить только свои компы, не подключаясь к публичным пирам, тогда можно не беспокоиться про голые жопы. Я так и делал между домом и работой.

     

  • 1.7, Беня Коломоймкий (?), 14:58, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Клёвый проект и название хорошее.
     
     
  • 2.32, Аноним (36), 16:00, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И-го-го дразнил. Наверное, навеяно применением языка Go. :)
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:24, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Установил иггдрасиль 0.4, ввёл длинный список онлайновых пиров, завёл, выпил чаю, попробовал три форсируемых в русском сегменте ссылки, по всем, спустя несколько минут ожидания, получил таймаут.
    Удалил иггдрасиль.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 15:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Держи в курсе.
     
  • 2.14, flexagoon (ok), 15:27, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УМВР
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:55, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпрями лапки
     
  • 2.33, kai3341 (ok), 16:02, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что-то сделали явно не так. Конфигурируется изячно, работает шустро
    Единственный нюанс -- сказать yggdrasil не иcкать другие пиры внутри docker-контейнеров на хосте
     
     
  • 3.42, Аноним (11), 16:22, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда будут статьи на хабре? А то собираетесь да собираетесь...
     
     
  • 4.49, kai3341 (ok), 16:41, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые из? Про релиз yggdrasil написал acetone: https://habr.com/ru/company/itsoft/blog/566072/
    Мои немного про другую тематику, и в i2p я пока залётный, хоть и активно его использую: https://habr.com/ru/users/kai3341/posts/
     
  • 2.40, Аноним (30), 16:17, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ламониасилятор)))))))))))
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:25, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    мешнет мертворожден, к сожалению - сам концепт работоспособен только в миллионниках, где достаточно пары глушилок чтобы все сломать (в странах где живут разработчики - не грозит, но там и смысла настолько шифроваться особо нет).

    А оверлейных сетей и без сабжа хватает, одна мертвее другой (вон и2п уж сколько лет, а кроме полтора параноиков там ничерта нет)

     
     
  • 2.17, Аноним (-), 15:29, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остальные оверлейные работают только через прокси и между анонимностью и скоростью выбрали первое, а тут вездесущий ipv6 и быстро, может за счёт этого взлетит. Я уже применил для связи между своими хостами, брат жив, зависимость есть.
     
  • 2.52, Rev (?), 17:16, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял немного. Вы предлагаете бросить и этот проект, чтобы он пополнил количество мёртвых, или что?
    Этот проект живее всех живых, и сообщество растёт и растёт.
    А то, что это не прокси, а полноценный интерфейс на машине, позволяет поднимать любые сервисы.
     

  • 1.16, Аноним (-), 15:28, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем оно нужно если есть i2p? Пускать это поверх i2p это бред. I2p и так всё, что нужно поддерживает.
     
     
  • 2.18, Аноним2 (?), 15:30, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не белый айпи, то через иггдрасиль скорость будет выше.
     
  • 2.19, Аноним (-), 15:30, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что:
    - совместимо с существующими сетями
    - быстро работает
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 15:31, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если оно работает поверх i2p оно не будет работать быстрее i2p. I2pd (на C++) достаточно быстр в отличии от эталонной реалтзации i2p на Java.
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 15:35, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно работает поверх tcp/ip в режиме mesh и оверлейном с возможностью проксирования во что угодно.
     
     
  • 5.22, Аноним (-), 15:36, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно так же работает поверх i2p если нужна анонимность. Мне нужна анонимность, а лишние сетевые слои понижающие скорость не нужны. Вывод, сабж не нужен.
     
     
  • 6.24, Аноним (-), 15:38, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Срочно выкидваем всё, анониму ненужно!
     
  • 4.35, kai3341 (ok), 16:08, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если оно работает поверх i2p оно не будет работать быстрее i2p.

    Оно не зависит от i2p(d). i2p и yggdrasil ортогональны. Другое дело, что они друг с другом интегрируются и могут инкапсулировать друг друга

     
  • 2.41, Штыбель (?), 16:18, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажите, кто-нибудь пробовал запускать I2P на AIX?
    Имею мечту уцепить белый IP-адрес прямо на LPAR, да вкорячить туда I2P. Через полгодика, надеюсь, такая возможность появится.
     

  • 1.34, Аноним (36), 16:06, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А CJDNS тоже на эту же тему и тоже IPv6.
     
     
  • 2.43, xor (??), 16:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cjdns - предок этого
     
  • 2.45, Аноним (11), 16:26, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О Господи Боже ты мой...
     

  • 1.38, pashev.me (?), 16:15, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как это произносится?
     
     
  • 2.46, Аноним (11), 16:26, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ИГГДРАСИЛЬ
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 16:31, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На го же, игогодразил. Типа, каламбур.
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 19:01, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Балбес, это древо жизни. Причем тут go вообще?
     
     
  • 5.68, Аноним (48), 19:10, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть при том, что оно на го написано? Сомневаюсь, что язык выбирали под название.
     
  • 3.58, Штыбель (?), 18:13, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучанием, женское имя напоминает...
     
     
  • 4.65, Здрасьте (?), 19:03, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё вокруг засрано Одином, Тором и Локи, а ты не знаешь что это за дерево?
     

  • 1.50, Аноним (50), 16:44, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду не дождусь четвёртого сезона Overlord'a
     
  • 1.55, Аноним (55), 17:33, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Yggdrasil 0.4(c)тов.Майор.

     
     
  • 2.56, d (??), 17:34, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5 капель валидола товарищу.
     
     
  • 3.60, Аноним (55), 18:15, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yggdrasil 0.4(c)NSA.
     

  • 1.59, Аноним (59), 18:14, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это типа Lokinet, но хуже?
     
  • 1.61, КО (?), 18:15, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот заблочат у нас гитхаб, откуда качать этот Иггдрасил?
    У Тора хотя бы свой сайт.
     
     
  • 2.62, КО (?), 18:16, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "It is not a goal of the Yggdrasil project to provide anonymity"
    Ну как всегда, главное отнекаться в случае чего.
     

  • 1.63, Аноним (63), 18:28, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >информация о маршрутах рассчитывается отталкиваясь от расположения узла в сети относительно других узлов.

    То есть любая нода может реализовать MitM?

     
  • 1.67, anonymously (?), 19:10, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Даёшь трансформацию RUNET в Чебурнет!

    - Кто против?
    - Что, нет никого? Это хорошо!
    - Кто воздержался?
    - (в сторону) Вон, там в третьем ряду кто-то, возьмите его на заметку.
    - Стало быть все остальные голосуют "За". Ну, вот и отлично! Так и запишем.

     
  • 1.69, hefenud (ok), 19:22, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот то что совместимость ломают это плохо
    Есть у меня хосты на которых не хотел бы обновлять по ряду причин

    Ну что делать, придется всех обновить

     
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