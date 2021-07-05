Опубликована ФС Oramfs, скрывающая характер доступа к данным

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|1.1, Аноним (1), 10:15, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Любая операция с приватным каталогам отражается на состоянии этого файла-образа, который выглядит для внешнего наблюдателя как чёрный ящик, изменения в котором невозможно ассоциировать с изменениями в приватном каталоге.
И что весь образ перекачивать при изменении 1 кибибайта?
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|1.3, Аноним (3), 10:18, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Уже не верят на слово, что вся инфа в облаках неприкосновенна. Какие позорники эти людишки.)
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|2.25, Аноним (25), 12:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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толщина логики - основа безопасности, загрузил свежую шляпу и порядок
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|1.5, Аноним (5), 10:24, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Что-то упустил из всего набора хайпо-слоганов, по blockchain ничего не сказано ?
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|1.7, Аноним (7), 10:33, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не совсем понял концепт: если не известно какая операция осуществляется, но известно что за файл, и предположительно время операции, то должно быть ясно, что это чтение было или запись. Нет?
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|2.23, Rev (?), 11:27, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже об этом подумал, что тайминги чтения и записи слишком разные, и по ним можно определять какая операция осуществлена.
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|3.30, Аноним (30), 12:52, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наверное, при желании, можно будет сравнять (увеличить) время чтения со временем записи. А может, даже рандомизировать время обработки блоков одного и того же размера.
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|4.43, Lex (??), 16:50, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть смутное подозрение, что для внешнего пользователя операция выглядит "атомарно", т.е в какой-то момент просто перестроились блоки в ФС. Притом, в любом случае.
А то, что это заняло какое-то ненулевые время - это лишь на стороне "приватного" пользователя заметно, который либо читает либо пишет.
Это все кнчн здорово, не неясно, насколько это жрет ресурс ЖД. Если это полная перезапись всего содержимого после каждой операции - то как-то не очень весело и молодежно.
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|5.45, Аноним (45), 17:59, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если расчет этой фс - облачное хранение данных, то не все ли равно пользователю на ресурс дисков провайдера сервиса?
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|2.35, Ordu (ok), 13:11, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно совершать цикл чтение/запись в любом случае, вне зависимости хочешь ли ты прочитать или записать. Внешний наблюдатель, даже если он перехватывает операции, не сможет определить что именно было сделано, всё что он сможет сказать "либо чтение, либо запись, либо и то, и другое".
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|1.9, Аноним (9), 10:39, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никто кроме представителей этой компании ничего не узнает о данных в этой системе.
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|1.10, Жироватт (ok), 10:39, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Это как пинг локалхоста...
Смысл всего этого, если вполне достатчно НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ облаками?
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|4.21, Аноним (21), 11:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ведь только олды знают что это за песня. Зуммеры такую и не слышали никогда.
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|5.28, Жироватт (ok), 12:40, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как упоительны на хосте попинги...
Пакеты, юзеры, файрвола переулки,
Ах, генту красная, забавы и прогулки…
Как упоительны на хосте попинги.
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|5.37, Ordu (ok), 13:19, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фух, слава богу. Мне есть чем гордиться перед зумерами. А то я уж думал, что меня пора в утиль списывать. Ан нет, я оказывается знаю про песню, про которую зумеры не знают. Лошки!
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|2.33, Анто Нимно (?), 12:59, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Облака дешевле для бизнеса, т.к., вероятно, штат админов может быть существенно менее профессиональный, плюс нет нагрузки в виде остального ПО и техники. Вот и думай _как_ это недостаточно ими не пользоваться, если на выходе реальная конкретная капуста в плюс или минус.
Данные живут недолго - не музей ни разу, быстро выкидывают.
Отсюда челлендж - хранить шифрованное годик у чужих и потом выкинуть. За годик цивилизация не поменяется кардинально с оооочень большой вероятностью. Имеет смысл использовать.
Поэтому - недостаточно. Т.к. реальная капуста на балансе.
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|3.38, Жироватт (ok), 13:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Давно так не проигрывал с бизнесмена.
Начнем с того, что у людей, у которых *реальная* капуста на балансе и при этом нет запасного аэродрома в виде титьки госфинансирования и "безвозвратных" кредитов-за-лояльность "от человечка-кабанчика в министерстве, где все на мази" есть немного мозга и поэтому на технарях они обычно не экономят. Это раз.
Два - архивная информация, а равно как статистика - это тебе не осетрина, где или первая свежесть, или никакой. Тут актуальность сведений зависит лишь от вопроса и выборки по этим сведениям.
Три - любой более менее поднявшийся гражданин - я тут не про "ИП Смирнов" или "ООО ВекторПлюс" говорю - сам, интуитивно начинает понимать ценность информации и недопустимость хранения её у чужих, неподконтрольных людей, с которыми вопросики нельзя просто взять и обкашлять неформально и быстро ИЛИ пожирается другими участниками рынка ИЛИ присасывается к гоститьке. Другого не дано.
Четыре. Облака дешевле в сиюминутной перспективе, но гораздо дороже даже в среднесрочной, когда вложенные в инфраструктуру и спецов бабки начинают окупать себя.
И пять... И шесть... И девяносто девять... Учить мыслить поболее, чем уровнем ПГТшного перекупа или ларька с шавермой, которым и 1С с базами бухгалтерии и кадров в облаке "удобно".
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|3.49, YetAnotherOnanym (ok), 18:21, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Облака дешевле для бизнеса,
Ога, месячный платёж за облако меньше цены своего железа, ибп (а то и дизеля), кондиционера и прочего, а только однажды понимаешь, что на своём сервере ты сам себе хозяин, а вот в облаках за каждый пук и чих придётся платить.
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|1.13, ryoken (ok), 10:46, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>опциональньно
Поправьте плз :).
По сути - вот бы ещё нельзя было определить вообще, происходили в принципе какие-то операции или нет :).
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|1.26, Аноним (18), 12:28, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Короче пацаны, такая тема на DTF опеннет не любят, минусят люто, думаю что это школьники с LORа
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|2.29, Аноним (29), 12:41, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это с поста про аудасити решил?:)
И что? Автор темы много где рвался попусту.
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|3.39, Аноним (18), 13:26, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прочитал и в целом согласен, видимо он часть аргументов упустил в посте и излагал их в комментах
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|3.40, КО (?), 14:07, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я погуглил, но все равно не понял причем здесь это
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|3.42, Аноним (42), 16:11, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видеоигровой ресурс, раньше был про геймдев и около, сейчас про щитпост и консолесрачи с администрацией
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|1.44, Аноним (44), 17:01, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что мешает создавать файл через dd, примонтировать его и работать внутри этого файла?
По описанию получится примерно тоже самое.
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|1.48, YetAnotherOnanym (ok), 18:13, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> чтение файла размером 10МБ занимает около 1 секунды, а 25МБ - 3 сек. Запись 10 МБ занимает 15 секунд, а 25МБ - 50 секунд.
> какая именно операция выполняется (чтение или запись)
Эээ... а сопоставить объём данных, ушедших/пришедших по сети с временем перелопачивания своих локальных дисков хостер не может?
> каждая операция с хранилищем, в том числе операции чтения данных, приводят к перестроению блоков в образе ФС
Привет всем владельцам SSD!
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