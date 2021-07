Опубликована ФС Oramfs, скрывающая характер доступа к данным

2.11 , Аноним ( 9 ), 10:41, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Смысл в списке баззвордов в тексте новости.

3.14 , Аноним ( 3 ), 10:50, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Хруст" французской булки?(как упоительны в России вечера)

4.21 , Аноним ( 21 ), 11:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ведь только олды знают что это за песня. Зуммеры такую и не слышали никогда.

5.28 , Жироватт ( ok ), 12:40, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как упоительны на хосте попинги...

Пакеты, юзеры, файрвола переулки,

Ах, генту красная, забавы и прогулки…

Как упоительны на хосте попинги.

5.37 , Ordu ( ok ), 13:19, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фух, слава богу. Мне есть чем гордиться перед зумерами. А то я уж думал, что меня пора в утиль списывать. Ан нет, я оказывается знаю про песню, про которую зумеры не знают. Лошки!

2.33 , Анто Нимно ( ? ), 12:59, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Облака дешевле для бизнеса, т.к., вероятно, штат админов может быть существенно менее профессиональный, плюс нет нагрузки в виде остального ПО и техники. Вот и думай _как_ это недостаточно ими не пользоваться, если на выходе реальная конкретная капуста в плюс или минус. Данные живут недолго - не музей ни разу, быстро выкидывают. Отсюда челлендж - хранить шифрованное годик у чужих и потом выкинуть. За годик цивилизация не поменяется кардинально с оооочень большой вероятностью. Имеет смысл использовать. Поэтому - недостаточно. Т.к. реальная капуста на балансе.

3.38 , Жироватт ( ok ), 13:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Давно так не проигрывал с бизнесмена. Начнем с того, что у людей, у которых *реальная* капуста на балансе и при этом нет запасного аэродрома в виде титьки госфинансирования и "безвозвратных" кредитов-за-лояльность "от человечка-кабанчика в министерстве, где все на мази" есть немного мозга и поэтому на технарях они обычно не экономят. Это раз. Два - архивная информация, а равно как статистика - это тебе не осетрина, где или первая свежесть, или никакой. Тут актуальность сведений зависит лишь от вопроса и выборки по этим сведениям. Три - любой более менее поднявшийся гражданин - я тут не про "ИП Смирнов" или "ООО ВекторПлюс" говорю - сам, интуитивно начинает понимать ценность информации и недопустимость хранения её у чужих, неподконтрольных людей, с которыми вопросики нельзя просто взять и обкашлять неформально и быстро ИЛИ пожирается другими участниками рынка ИЛИ присасывается к гоститьке. Другого не дано. Четыре. Облака дешевле в сиюминутной перспективе, но гораздо дороже даже в среднесрочной, когда вложенные в инфраструктуру и спецов бабки начинают окупать себя. И пять... И шесть... И девяносто девять... Учить мыслить поболее, чем уровнем ПГТшного перекупа или ларька с шавермой, которым и 1С с базами бухгалтерии и кадров в облаке "удобно".

3.49 , YetAnotherOnanym ( ok ), 18:21, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Облака дешевле для бизнеса, Ога, месячный платёж за облако меньше цены своего железа, ибп (а то и дизеля), кондиционера и прочего, а только однажды понимаешь, что на своём сервере ты сам себе хозяин, а вот в облаках за каждый пук и чих придётся платить.