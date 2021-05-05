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Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 1.16

05.05.2021 12:11

Представлен релиз системы автоматической синхронизации файлов Syncthing 1.16, в которой синхронизированные данные не загружаются в облачные хранилища, а напрямую реплицируются между системами пользователя при их одновременном появлении в online, используя развиваемый проектом протокол BEP (Block Exchange Protocol). Код Syncthing написан на языке Go и распространяется под свободной лицензией MPL. Готовые сборки подготовлены для Linux, Android, Windows, macOS, FreeBSD, Dragonfly BSD, NetBSD, OpenBSD и Solaris.

Кроме решения задач по синхронизации данных между несколькими устройствами одного пользователя, при помощи Syncthing возможно создание больших децентрализованных сетей для хранения совместно используемых данных, которые распределены по системам участников. Предоставляются гибкие средства контроля доступа и создания исключений для синхронизации. Возможно определение хостов, которые будут только получать данные, т.е. изменение данных на этих хостах не будет отражаться на экземплярах данных, хранимых на других системах. Поддерживается несколько режимов версионирования файлов, при которых сохраняются прошлые версии изменившихся данных.

При синхронизации файл логически разбивается на блоки, которые являются неделимой частью при передаче данных между системами пользователя. При синхронизации на новое устройство, в случае наличия идентичных блоков на нескольких устройствах, копирование блоков производится с разных узлов, по аналогии с работой системы BitTorrent. Чем больше устройств участвуют в синхронизации, тем быстрее будет проходить репликация новых данных за счёт распараллеливания. В процессе синхронизации изменённых файлов, по сети передаются только изменившиеся блоки данных, а при переименовании или изменении прав доступа синхронизируются только метаданные.

Каналы передачи данных формируются при помощи TLS, все узлы аутентифицируют друг друга по сертификатам и идентификаторам устройств, для контроля целостности применяется SHA-256. Для определения узлов синхронизации в локальной сети может быть использован протокол UPnP, при котором не требуется ручной ввод IP-адресов синхронизируемых устройств. Для настройки системы и мониторинга предусмотрен встроенный web-интерфейс, CLI-клиент и GUI Syncthing-GTK, в котором дополнительно предоставляются средства управления узлами синхронизации и репозиториями. Для упрощения поиска узлов Syncthing развивается сервер координации обнаружения узлов.

В новой версии реализована экспериментальная поддержка шифрования файлов, что позволяет использовать Syncthing с серверами не заслуживающими доверия, например, для синхронизации своих данных не только со своими устройствами, но и с внешними неподконтрольными пользователю серверами. Кроме того, в новом выпуске реализован диалог для запроса подтверждения перед отменой изменений или перезаписью каталога. Решены проблемы с излишним потреблением ресурсов CPU в диалогах с анимированными индикаторами прогресса выполнения операций. Следом сразу было выпущено обновление 1.16.1 , в котором устранена проблема в пакете для Debian.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.syncthing.net/t/...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.1
  3. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.8
  4. OpenNews: Выпуск Venus 0.9, реализации платформы хранения FileCoin
  5. OpenNews: Первый публичный выпуск децентрализованной платформы совместной разработки Radicle
  6. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55084-syncthing
Ключевые слова: syncthing, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dimcha (ok), 12:37, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Использую уже несколько лет. Очень удобная вешь. Удачи проекту!
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:43, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    использовал когда-то
    все хорошо настроил - один центральный сервер с большим диском и штуки 4 к нему клиентов, которые на него бекапились
    увы, центральный сервер просто загнулся
    вот прям все время load average был в районе 3-4 (машина двухядерная)
    так что, к сожалению, пришлось отказаться
    может сейчас система менее прожорлива?
     
     
  • 2.9, OpenEcho (?), 13:17, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > может сейчас система менее прожорлива?

    127ТБ данных, 26 клиентов сливают(и сами синхронизируются) на один "сервер", полет нормальный, загрузка редко уходит за 25% на E5-2620. Раньше да, был ступор, но начиная с 1.х версий вылечилось

     

  • 1.4, Aaz (??), 12:45, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Устарела новость, на сайте коррекционная версия Syncthing v1.16.1
     
     
  • 2.19, eRIC (ok), 14:11, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Устарела новость, на сайте коррекционная версия Syncthing v1.16.1

    сим сала бим и новость актуальная ;)

     

  • 1.6, user (??), 12:57, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для шифрования в облаках есть encfs --reverse.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:21, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в которой синхронизированные данные не загружаются в облачные хранилища, а напрямую реплицируются между системами пользователя при их одновременном появлении в online

    Здесь облака не нужны.

     

  • 1.7, pfg21 (ok), 13:00, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пытался перескочить на него с ресилио (копией которого и является синхфинг) несколько раз за последние лет эдак пять.    
    но приложение на андроиде не может разрулить с правами доступа к внутренней и внешней "флешке".  
    плюс совершенно топорно сделана работа с "косячными" файлами. постоянно зависают "недокачанные" удаленные  файлы и из интерфейса синхфига эта проблема не разруливается.
    ну и плюс раздачи не расшариваются :( что очень жаль.
    так и возвращался на на ресилио, благо хватает пока хватает возможностей бесплатной версии.
     
     
  • 2.10, vrein (ok), 13:18, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://f-droid.org/en/packages/com.github.catfriend1.syncthingandroid/
    рекомендую попробовать, я этим пользуюсь, никаких проблем. Правда у меня синкаются только точечно папки.
     
  • 2.24, Просто (?), 15:10, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>но приложение на андроиде не может разрулить с правами доступа к внутренней и внешней "флешке"

    Это не проблема syncthing, это так работает андроид с внешней флэшкой. Политика такая - внешний носитель не является доверенным, что-то вроде того. Поэтому, данные можно класть только в путь порнографического характера от корня флэшки внутрь Android/...
    Там и на гихабе в issue несколько раз были репорты по этому поводу и обсуждения. Там и ссылки давали, по какой причине такая шляпа.
    Как-то так. Для более точного изучения "проблемы" можно загуглить.

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:09, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользовали на работе пару лет назад, переехали на seafile, и там и там были частые ошибки синхронизации, на сабже побольше. надеюсь в новых версиях постабильнее
     
     
  • 2.13, OpenEcho (?), 13:26, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все ошибки синхронизации сводятся к залоченным операционной системой файлам. Особенно сильно это чувствуются на виндо-клиентах, а это как вы понимаете банально не решается с помощью програм синхронизации.
     
     
  • 3.15, D (?), 13:35, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто надо с shadow copy уметь работать. На винде как раз система предоставляет варианты.
     
     
  • 4.17, T1000 (?), 14:00, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Товарищ синхронизирует базы данных под виндой?
    Да вы знаете толк в извращениях. Респект.

    Здесь пахнет upper senior DevOps release candidate'ом )

     
     
  • 5.18, ryoken (ok), 14:09, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Здесь пахнет upper senior DevOps release candidate'ом )

    А зачем вы его обнюхиваете..?

     
  • 4.21, OpenEcho (?), 14:18, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто надо с shadow copy уметь работать. На винде как раз система
    > предоставляет варианты.

    Во первых, для работы с shadow copy нужны администраторские права, которые обычно не дают сетевым приложениям смотрящим в интернет, во вторых, shadow copy - это не real time data, и в третьих - shadow copy это больше о бэкапах, а не о синхронизации файлов

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:24, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная штука. Не без косяков, но вполне рабочая. На андроиды ставлю Syncthing-Fork из репы F-Droid'а, так как возможностей у неё поболее, чем у версии из гуглплея, а на линуховых хостах QSyncthingTray в качестве морды.
     
     
  • 2.25, Просто (?), 15:15, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> так как возможностей у неё поболее, чем у версии из гуглплея

    Открываешь веб-морду и никаких отличий от версии на ПК

     

  • 1.14, OpenEcho (?), 13:29, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А откуда взялось в новости: "CLI-клиент" ?

    Он давным давно помер, кому надо редактируют xml-config или культурно юзают REST-API

     
  • 1.16, Аноним (16), 13:45, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вчера на debian 10 попытался обновиться - и не смог.
    Пришлось удалить, раз они даже опакетить не смогли.
     
     
  • 2.20, eRIC (ok), 14:15, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вчера на debian 10 попытался обновиться - и не смог.
    > Пришлось удалить, раз они даже опакетить не смогли.

    версию 1.16.1 юзайте https://github.com/syncthing/syncthing/issues/7628

     

  • 1.22, mumu (ok), 15:03, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная вещь. Для синхронизации лэптопа с ПК вполне устраивает.
     
  • 1.23, Аноним (23), 15:07, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    найти бы что-то лучше чем csync2 для георепликации мастер-мастер
     
  • 1.26, Аноним (26), 15:48, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю, что отписавшимся стоит указывать о сценарии использовании. Синхронизировать множество мелких файлов (KB) != синхронизировать большие файлы (GB).
     
  • 1.27, Аноним (27), 17:01, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через эту штуку можно с другими пользователями делится своими файлами?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:19, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
    1. Коннектишься девайсами
    2. Со своего девайса шаришь папку с девайсом друга
    3. Тот, соотвественно, должен принять папку.
    4. С этих пор папка общая, и любые изменения синкаются в обе стороны. Можно настроить, чтобы в одну из сторон синкалось.
     

  • 1.29, Аноним (29), 17:38, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>при помощи Syncthing возможно создание больших децентрализованных сетей для хранения совместно используемых данных, которые распределены по системам участников

    А можно про это поподробнее? В документации только про синхронизацию.

     

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