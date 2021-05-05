Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 1.16

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|1.3, Аноним (3), 12:43, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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использовал когда-то
все хорошо настроил - один центральный сервер с большим диском и штуки 4 к нему клиентов, которые на него бекапились
увы, центральный сервер просто загнулся
вот прям все время load average был в районе 3-4 (машина двухядерная)
так что, к сожалению, пришлось отказаться
может сейчас система менее прожорлива?
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|2.9, OpenEcho (?), 13:17, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> может сейчас система менее прожорлива?
127ТБ данных, 26 клиентов сливают(и сами синхронизируются) на один "сервер", полет нормальный, загрузка редко уходит за 25% на E5-2620. Раньше да, был ступор, но начиная с 1.х версий вылечилось
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|1.4, Aaz (??), 12:45, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Устарела новость, на сайте коррекционная версия Syncthing v1.16.1
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|2.19, eRIC (ok), 14:11, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Устарела новость, на сайте коррекционная версия Syncthing v1.16.1
сим сала бим и новость актуальная ;)
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|2.11, Аноним (11), 13:21, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в которой синхронизированные данные не загружаются в облачные хранилища, а напрямую реплицируются между системами пользователя при их одновременном появлении в online
Здесь облака не нужны.
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|1.7, pfg21 (ok), 13:00, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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пытался перескочить на него с ресилио (копией которого и является синхфинг) несколько раз за последние лет эдак пять.
но приложение на андроиде не может разрулить с правами доступа к внутренней и внешней "флешке".
плюс совершенно топорно сделана работа с "косячными" файлами. постоянно зависают "недокачанные" удаленные файлы и из интерфейса синхфига эта проблема не разруливается.
ну и плюс раздачи не расшариваются :( что очень жаль.
так и возвращался на на ресилио, благо хватает пока хватает возможностей бесплатной версии.
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|2.24, Просто (?), 15:10, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>но приложение на андроиде не может разрулить с правами доступа к внутренней и внешней "флешке"
Это не проблема syncthing, это так работает андроид с внешней флэшкой. Политика такая - внешний носитель не является доверенным, что-то вроде того. Поэтому, данные можно класть только в путь порнографического характера от корня флэшки внутрь Android/...
Там и на гихабе в issue несколько раз были репорты по этому поводу и обсуждения. Там и ссылки давали, по какой причине такая шляпа.
Как-то так. Для более точного изучения "проблемы" можно загуглить.
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|1.8, Аноним (8), 13:09, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользовали на работе пару лет назад, переехали на seafile, и там и там были частые ошибки синхронизации, на сабже побольше. надеюсь в новых версиях постабильнее
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|2.13, OpenEcho (?), 13:26, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все ошибки синхронизации сводятся к залоченным операционной системой файлам. Особенно сильно это чувствуются на виндо-клиентах, а это как вы понимаете банально не решается с помощью програм синхронизации.
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|3.15, D (?), 13:35, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто надо с shadow copy уметь работать. На винде как раз система предоставляет варианты.
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|4.17, T1000 (?), 14:00, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Товарищ синхронизирует базы данных под виндой?
Да вы знаете толк в извращениях. Респект.
Здесь пахнет upper senior DevOps release candidate'ом )
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|5.18, ryoken (ok), 14:09, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Здесь пахнет upper senior DevOps release candidate'ом )
А зачем вы его обнюхиваете..?
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|4.21, OpenEcho (?), 14:18, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто надо с shadow copy уметь работать. На винде как раз система
> предоставляет варианты.
Во первых, для работы с shadow copy нужны администраторские права, которые обычно не дают сетевым приложениям смотрящим в интернет, во вторых, shadow copy - это не real time data, и в третьих - shadow copy это больше о бэкапах, а не о синхронизации файлов
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|1.12, Аноним (12), 13:24, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная штука. Не без косяков, но вполне рабочая. На андроиды ставлю Syncthing-Fork из репы F-Droid'а, так как возможностей у неё поболее, чем у версии из гуглплея, а на линуховых хостах QSyncthingTray в качестве морды.
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|2.25, Просто (?), 15:15, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> так как возможностей у неё поболее, чем у версии из гуглплея
Открываешь веб-морду и никаких отличий от версии на ПК
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|1.14, OpenEcho (?), 13:29, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А откуда взялось в новости: "CLI-клиент" ?
Он давным давно помер, кому надо редактируют xml-config или культурно юзают REST-API
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|1.16, Аноним (16), 13:45, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вчера на debian 10 попытался обновиться - и не смог.
Пришлось удалить, раз они даже опакетить не смогли.
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|1.22, mumu (ok), 15:03, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная вещь. Для синхронизации лэптопа с ПК вполне устраивает.
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|1.26, Аноним (26), 15:48, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думаю, что отписавшимся стоит указывать о сценарии использовании. Синхронизировать множество мелких файлов (KB) != синхронизировать большие файлы (GB).
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|2.28, Аноним (28), 17:19, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да.
1. Коннектишься девайсами
2. Со своего девайса шаришь папку с девайсом друга
3. Тот, соотвественно, должен принять папку.
4. С этих пор папка общая, и любые изменения синкаются в обе стороны. Можно настроить, чтобы в одну из сторон синкалось.
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|1.29, Аноним (29), 17:38, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>при помощи Syncthing возможно создание больших децентрализованных сетей для хранения совместно используемых данных, которые распределены по системам участников
А можно про это поподробнее? В документации только про синхронизацию.
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