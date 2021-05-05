Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 1.16

Представлен релиз системы автоматической синхронизации файлов Syncthing 1.16, в которой синхронизированные данные не загружаются в облачные хранилища, а напрямую реплицируются между системами пользователя при их одновременном появлении в online, используя развиваемый проектом протокол BEP (Block Exchange Protocol). Код Syncthing написан на языке Go и распространяется под свободной лицензией MPL. Готовые сборки подготовлены для Linux, Android, Windows, macOS, FreeBSD, Dragonfly BSD, NetBSD, OpenBSD и Solaris. Кроме решения задач по синхронизации данных между несколькими устройствами одного пользователя, при помощи Syncthing возможно создание больших децентрализованных сетей для хранения совместно используемых данных, которые распределены по системам участников. Предоставляются гибкие средства контроля доступа и создания исключений для синхронизации. Возможно определение хостов, которые будут только получать данные, т.е. изменение данных на этих хостах не будет отражаться на экземплярах данных, хранимых на других системах. Поддерживается несколько режимов версионирования файлов, при которых сохраняются прошлые версии изменившихся данных. При синхронизации файл логически разбивается на блоки, которые являются неделимой частью при передаче данных между системами пользователя. При синхронизации на новое устройство, в случае наличия идентичных блоков на нескольких устройствах, копирование блоков производится с разных узлов, по аналогии с работой системы BitTorrent. Чем больше устройств участвуют в синхронизации, тем быстрее будет проходить репликация новых данных за счёт распараллеливания. В процессе синхронизации изменённых файлов, по сети передаются только изменившиеся блоки данных, а при переименовании или изменении прав доступа синхронизируются только метаданные. Каналы передачи данных формируются при помощи TLS, все узлы аутентифицируют друг друга по сертификатам и идентификаторам устройств, для контроля целостности применяется SHA-256. Для определения узлов синхронизации в локальной сети может быть использован протокол UPnP, при котором не требуется ручной ввод IP-адресов синхронизируемых устройств. Для настройки системы и мониторинга предусмотрен встроенный web-интерфейс, CLI-клиент и GUI Syncthing-GTK, в котором дополнительно предоставляются средства управления узлами синхронизации и репозиториями. Для упрощения поиска узлов Syncthing развивается сервер координации обнаружения узлов. В новой версии реализована экспериментальная поддержка шифрования файлов, что позволяет использовать Syncthing с серверами не заслуживающими доверия, например, для синхронизации своих данных не только со своими устройствами, но и с внешними неподконтрольными пользователю серверами. Кроме того, в новом выпуске реализован диалог для запроса подтверждения перед отменой изменений или перезаписью каталога. Решены проблемы с излишним потреблением ресурсов CPU в диалогах с анимированными индикаторами прогресса выполнения операций. Следом сразу было выпущено обновление 1.16.1 , в котором устранена проблема в пакете для Debian.



