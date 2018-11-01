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Релиз VeraCrypt 1.25.4, форка TrueCrypt

06.12.2021 09:43

После года разработки опубликован выпуск проекта VeraCrypt 1.25.4, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0. Готовые сборки формируются для Linux, FreeBSD, Windows и macOS.

VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. При этом, VeraCrypt предоставляет режим совместимости с разделами TrueCrypt и содержит средства для преобразования TrueCrypt-разделов в формат VeraCrypt.

В новой версии предложено около 40 изменений, среди которых:

  • Добавлена поддержка платформы OpenBSD.
  • В утилиту командной строки добавлена опция "--size=max" для предоставления шифрованному контейнеру всего доступного свободного дискового пространства. Аналогичная настройка добавлена в интерфейс конфигуратора.
  • Обеспечен вывод ошибки при указании в опции "--filesystem" неизвестной файловой системы вместо игнорирования стадии создания ФС.
  • В Linux обеспечена возможность подключения переводов текста в интерфейсе пользователя. Язык для интерфейса выбирается на основании переменной окружения LANG, а файлы с переводами хранятся в XML-формате.
  • В Linux обеспечена совместимость с PAM-модулем pam_tmpdir.
  • В Ubuntu 18.04 и более новых выпусках обеспечено отображения пиктограммы VeraCrypt в области уведомлений.
  • Во FreeBSD реализована возможность шифрования системных устройств.
  • Проведена оптимизация производительности криптографической хэш-функции Streebog (ГОСТ 34.11-2018).
  • В сборках для Windows добавлена поддержка устройств на базе архитектуры ARM64 (Microsoft Surface Pro X), но шифрование системных разделов для них пока не поддерживается. Прекращена поддержка Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Добавлен инсталлятор в формате MSI. Устранены специфичные для Windows ошибки при работе с памятью. Задействованы защищённые варианты функций wcscpy, wcscat и strcpy.


  1. Главная ссылка к новости (https://veracrypt.fr/en/Releas...)
  2. OpenNews: Обновление VeraCrypt 1.24-Update7, форка TrueCrypt
  3. OpenNews: Устаревание корневого сертификата IdenTrust приведёт к потере доверия к Let's Encrypt на старых устройствах
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  5. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.3 с поддержкой шифрованных разделов BitLocker
  6. OpenNews: Новая криптографическая библиотека EverCrypt с математическим доказательством надёжности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56286-veracrypt
Ключевые слова: veracrypt, truecrypt
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:06, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:14, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Проведена оптимизация производительности криптографической хэш-функции Streebog (ГОСТ 34.11-2018).

    Внезапно!

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:16, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шифрование - зло, данные должны быть даны!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:47, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тебе не дают, вот ты и бесишься
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Streebog (ГОСТ 34.11-2018).

    Reverse-Engineering the S-Box of Streebog, Kuznyechik and STRIBOBr1 https://eprint.iacr.org/2016/071

     
  • 1.5, тоже Аноним (ok), 10:18, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256

    А враньем он не примечателен?
    Открываю TC 7.0a, создаю новый контейнер.
    Выбор HASH Algorithm:
    - RIPEMD-160
    - SHA-512
    - Whirlpool

    > увеличением числа итераций хэширования

    Это при использовании SHA-256 вместо SHA-512? Ага...

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:38, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так sha512 это и есть 2x sha256, разве нет? Ну в том смысле что тупо 2 рада прогоняют sha256. Других не существует. Всё лучше sha1 с его постоянными коллизиями. И ripemd как я понимаю ещё слабее sha1.
     
     
  • 3.12, Онаним (?), 10:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Разные сдвиги, разные константы, раунды над данными разной длины.
     
  • 2.15, Аноним (13), 10:51, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в TC они не по умолчанию (ну да, особенность подачи переводов, контекст протеряли)
    и ещё, Петька, есть нюанс...
    '''
    В то время как TrueCrypt использует 1000 итераций при генерации ключа, которым шифруется системный раздел при использовании алгоритма PBKDF2-RIPEMD-160, VeraCrypt использует 327 661 итерацию. Для стандартных шифруемых разделов на диске и файловых контейнеров VeraCrypt использует 655 331 итерацию для хеш-функции RIPEMD-160 и 500 000 итераций для SHA-2 и Whirlpool. Это существенно замедляет VeraCrypt при открытии зашифрованных разделов диска при их монтировании, но делает его не менее чем в 10 (и не более чем в 300) раз более устойчивым к атаке прямым перебором[5].
    '''
     
     
  • 3.17, тоже Аноним (ok), 10:55, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для умеющих читать тут действительно есть нюанс.
    Информация о том, сколько итераций делает ТС при использовании SHA-512 и Whirlpool, _почему-то_ опущена. Протеряно, значить. Все в те же ворота...
    Зато ничтоже сумняшеся нарисовано, что результат лучше в 10 раз.
    Какие-то слишком знакомые пассы руками. Придерживаем карманы, граждане.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:25, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0.

    Это несвободное ПО.

     
     
  • 2.7, Ононимус (?), 10:29, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость про веру, а она -- свободна.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:39, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что означает: "Актуализация на Windows 10 за ноември 2021 г."? Что за слово такое: "ноември"?
     
     
  • 2.14, Аноним (9), 10:50, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в теме по VeraCrypt спрашивать про Windows?

    Тут новости по Linux а не Windows. ТЫ ПОНЯЛ???

     

  • 1.10, Archer73 (ok), 10:40, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень годная штука, но создает зашифрованный раздел, что не позволяет использовать её для шифрования синхронизируемых через облако данных. Любое изменение и облако должно заново тащить весь зашифрованный раздел. Приходится использовать ecryptfs как альтернативу.
     
     
  • 2.18, Аноним (13), 10:55, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же NFS, SMB, iSCSI или iSCSI-VTL, по которым монтируй что хочешь, как хочешь. Но нет, надо воткнуться в максимально кривое дырявое "облако" и жаловаться, что оно тебе не принадлежит
     

  • 1.11, Онаним (?), 10:42, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я бы застремался этим поделием пользоваться, хз чего они ещё туда напихали, раз про погост знают.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:56, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю это просто потому, что на западе опасаются западных спецслужб. И поэтому есть интерес добавить что-то, что было разработано не под их контролем.
    У российских же Васянов совсем другая модель угроз.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:52, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1"
    это ещё почему? Что за дичь?
     
  • 1.20, Имя (?), 11:00, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему его нет в репах ни одного дистрибутива?
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 11:03, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я вижу, в Void Linux есть. Но вопрос всё равно актуальный.
     
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