Релиз VeraCrypt 1.25.4, форка TrueCrypt

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|2.2, Аноним (2), 10:14, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Проведена оптимизация производительности криптографической хэш-функции Streebog (ГОСТ 34.11-2018).
Внезапно!
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|1.5, тоже Аноним (ok), 10:18, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256
А враньем он не примечателен?
Открываю TC 7.0a, создаю новый контейнер.
Выбор HASH Algorithm:
- RIPEMD-160
- SHA-512
- Whirlpool
> увеличением числа итераций хэширования
Это при использовании SHA-256 вместо SHA-512? Ага...
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|2.8, Аноним (8), 10:38, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так sha512 это и есть 2x sha256, разве нет? Ну в том смысле что тупо 2 рада прогоняют sha256. Других не существует. Всё лучше sha1 с его постоянными коллизиями. И ripemd как я понимаю ещё слабее sha1.
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|3.12, Онаним (?), 10:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Разные сдвиги, разные константы, раунды над данными разной длины.
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|2.15, Аноним (13), 10:51, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только в TC они не по умолчанию (ну да, особенность подачи переводов, контекст протеряли)
и ещё, Петька, есть нюанс...
'''
В то время как TrueCrypt использует 1000 итераций при генерации ключа, которым шифруется системный раздел при использовании алгоритма PBKDF2-RIPEMD-160, VeraCrypt использует 327 661 итерацию. Для стандартных шифруемых разделов на диске и файловых контейнеров VeraCrypt использует 655 331 итерацию для хеш-функции RIPEMD-160 и 500 000 итераций для SHA-2 и Whirlpool. Это существенно замедляет VeraCrypt при открытии зашифрованных разделов диска при их монтировании, но делает его не менее чем в 10 (и не более чем в 300) раз более устойчивым к атаке прямым перебором[5].
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|3.17, тоже Аноним (ok), 10:55, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для умеющих читать тут действительно есть нюанс.
Информация о том, сколько итераций делает ТС при использовании SHA-512 и Whirlpool, _почему-то_ опущена. Протеряно, значить. Все в те же ворота...
Зато ничтоже сумняшеся нарисовано, что результат лучше в 10 раз.
Какие-то слишком знакомые пассы руками. Придерживаем карманы, граждане.
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|1.6, Аноним (6), 10:25, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0.
Это несвободное ПО.
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|1.9, Аноним (9), 10:39, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что означает: "Актуализация на Windows 10 за ноември 2021 г."? Что за слово такое: "ноември"?
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|2.14, Аноним (9), 10:50, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем в теме по VeraCrypt спрашивать про Windows?
Тут новости по Linux а не Windows. ТЫ ПОНЯЛ???
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|1.10, Archer73 (ok), 10:40, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень годная штука, но создает зашифрованный раздел, что не позволяет использовать её для шифрования синхронизируемых через облако данных. Любое изменение и облако должно заново тащить весь зашифрованный раздел. Приходится использовать ecryptfs как альтернативу.
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|2.18, Аноним (13), 10:55, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть же NFS, SMB, iSCSI или iSCSI-VTL, по которым монтируй что хочешь, как хочешь. Но нет, надо воткнуться в максимально кривое дырявое "облако" и жаловаться, что оно тебе не принадлежит
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|1.11, Онаним (?), 10:42, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я бы застремался этим поделием пользоваться, хз чего они ещё туда напихали, раз про погост знают.
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|2.19, Аноним (19), 10:56, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю это просто потому, что на западе опасаются западных спецслужб. И поэтому есть интерес добавить что-то, что было разработано не под их контролем.
У российских же Васянов совсем другая модель угроз.
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|1.16, Аноним (16), 10:52, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1"
это ещё почему? Что за дичь?
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|2.21, Аноним (19), 11:03, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я вижу, в Void Linux есть. Но вопрос всё равно актуальный.
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