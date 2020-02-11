Выпуск Cryptsetup 2.3 с поддержкой шифрованных разделов BitLocker

Состоялся релиз набора утилит Cryptsetup 2.3, предназначенных для настройки шифрования дисковых разделов в Linux при помощи модуля dm-crypt. Поддерживается работа с разделами dm-crypt, LUKS, LUKS2, loop-AES и TrueCrypt с расширениями VeraCrypt. В состав также входят утилиты veritysetup и integritysetup для настройки средств контроля целостности данных на основе модулей dm-verity и dm-integrity.

Ключевым улучшением в новом выпуске стала поддержка формата BITLK, применяемого для шифрования разделов в ОС Windows при использовании механизма BitLocker. Cryptsetup теперь может применяться для доступа к подобным шифрованным устройствам в Linux в режиме чтения и записи. Реализация поддержки BITLK создана с нуля на основе доступных спецификаций.



