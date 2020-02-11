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Выпуск Cryptsetup 2.3 с поддержкой шифрованных разделов BitLocker

11.02.2020 11:37

Состоялся релиз набора утилит Cryptsetup 2.3, предназначенных для настройки шифрования дисковых разделов в Linux при помощи модуля dm-crypt. Поддерживается работа с разделами dm-crypt, LUKS, LUKS2, loop-AES и TrueCrypt с расширениями VeraCrypt. В состав также входят утилиты veritysetup и integritysetup для настройки средств контроля целостности данных на основе модулей dm-verity и dm-integrity.

Ключевым улучшением в новом выпуске стала поддержка формата BITLK, применяемого для шифрования разделов в ОС Windows при использовании механизма BitLocker. Cryptsetup теперь может применяться для доступа к подобным шифрованным устройствам в Linux в режиме чтения и записи. Реализация поддержки BITLK создана с нуля на основе доступных спецификаций.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.saout.de/pipermail...)
  2. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.0
  3. OpenNews: Проблема с потерей данных на SSD при использовании ядра Linux 5.1, LVM и dm-crypt
  4. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.24, форка TrueCrypt
  5. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  6. OpenNews: Выпуск Stratis 2.0, инструментария для управления локальными хранилищами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cryptsetup, luks, crypt, bitlocker
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:40, 11/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Реализация поддержки BITLK создана с нуля на основе доступных спецификаций.

    А что, так можно было?

     
     
  • 2, Ольга (??), 11:48, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, давно есть проект dislocker-fuse. И подозреваю, что автор тоже воссоздал из открытых спецификаций, но это не точно.
     
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