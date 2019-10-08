Релиз VeraCrypt 1.24, форка TrueCrypt

2.11 , timur.davletshin ( ok ), 10:37, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверное доступность на платформах, отличных от Linux, является единственным радикальным плюсом в сравнении с LUKS/LUKS2 форматом.

2.12 , OpenEcho ( ? ), 10:41, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – VeraCrypt:

C GUI и без, multi-platform, скрытые разделы, возможность - одновременно использовать разные криптоалгоритмы, возможность использовать файл-ключ (любой binary trash) в догонку к паролю (detached header в LUKS это не одно и то же как файл-ключ)... ну это в кратко, что первое вспомнил

3.16 , Аноним ( 16 ), 10:49, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты хочешь использовать сырой ключ для шифрования (т.е. binary trash) - люкс тебе не нужен, хватит голого дмкрипта.

4.19 , OpenEcho ( ? ), 11:30, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если ты хочешь использовать сырой ключ для шифрования (т.е. binary trash) -

> люкс тебе не нужен, хватит голого дмкрипта. файл-ключ(binary trash) в VeraCrypt можно использовать совместно с паролем (!!!) в отличии от вышеказанных

5.24 , Аноним ( 24 ), 11:54, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В LUKS тоже можно на раздел до 8 ключей повесить. И не важно пароль это или файл.

6.32 , OpenEcho ( ? ), 12:10, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В LUKS тоже можно на раздел до 8 ключей повесить. И не

> важно пароль это или файл. Я не знаю, может я не понято пишу??? VeraCrypt: Пароль AND файл - нужны ОБA ! LUKS: каждый из 8-ми слотов - независимы и для доступа нужен ИЛИ слот 1 ИЛИ слот 2 ИЛИ ... слот 8

Нет такого, чтобы требовались по AND пароль(фраза, буквы короче) и бинарный файл ключ

7.37 , Ананнимас ( ? ), 12:25, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – FreeBSD - geli из коробки умеет и ключ и ключ + пароль.

И разработчикам FreeBSD я доверяю как-то больше. для работы с geli разделы вообще не нужны. так что и палится не придется и скрывать что-либо.

Це чистый диск и докажите обратное. МОжно даже на CD/DVD записать без создания файловой системы и это будет работать. В винде я очень сильно сомневайюсь, что подобное возможно.

8.41 , OpenEcho ( ? ), 12:51, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Правильней навернoе - разработчик в ед числе , т к в основном geli только Павл... 9.46 , анонн ( ok ), 13:32, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А еще, geli - компонента из цепочки GEOM-стека, умеющая грубо говоря только ши... 9.47 , анон ( ? ), 14:09, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Простое форматирование ssd, с которым справится и домохозяйка, за 1сек превращае... 2.15 , Аноним ( 16 ), 10:48, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничем не лучше, если тебя не интересует кросс-платформа

2.18 , Аноним ( 18 ), 10:52, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поддержкой скрытых томов, скрытых ОС и прочей паранойей.

3.21 , анон ( ? ), 11:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – надеюсь любители скрытых томов, ос и прочей хрени понимают что перед тем как их будут бить 5долларовым гаечным ключем для получения пароля, со всех их дисков сделают побитовую копию на случай если "самый умный" наставил туда скрытых разделов которые самоуничтожаются при вводе определенного пароля. Понимают ведь,да? )))))))

4.31 , Аноним ( 25 ), 12:00, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сейчас никто никого не бъет.

4.33 , rshadow ( ok ), 12:12, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это только если ты террорист. Если промышленный шпионаж или например копирасты придут или налоговая, то бить не будут.

4.35 , Аноним ( 35 ), 12:20, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да. Но от просто назойливых тупых пограничников, лезущих всюду при пересечении границы (привет ребятам из Бен Гуриона!), вполне спасает. А от того, что ты описал, спасает, например, использование хардварного токена, который если что можно быстро переломить. Ну т.е. если конечно ущерб от слива инфы превышает ущерб от гаечного ключа.

4.40 , Аноним ( 40 ), 12:50, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я смотрю этот болезный совсем не видит разницы между «получить физический доступ к ПК и тушке администратора этого ПК» и «получить доступ к файловой системе удалённого ПК и утащить оттуда файл-контейнер".

Ведь совсем не видишь же, да?

3.26 , Аноним ( 24 ), 11:56, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Функция скрытой ОС доступна только для мастдая

2.38 , пофигист ( ? ), 12:26, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – скрытыми разделами,только и всего

2.49 , Аноним ( 49 ), 15:45, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сравниваете теплое с мягким, как мне кажется. Лукс шифрует, непосредственно, разделы. Сабж же создает свои собственные, которые потом можно перекинуть на флешку аки зип и примонтировать а-ля iso. Не припомню чтобы тк/вк мог зашифровать уже существующий ext4, например

