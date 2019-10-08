Релиз VeraCrypt 1.24, форка TrueCrypt

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|1.1, Аноним (1), 10:03, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код VeraCrypt поставляется под лицензией Apache 2.0.
Вот такие чудеса. Форк полупроприетарного TrueCrypt волшебным образом стал свободным.
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|3.20, тоже Аноним (ok), 11:37, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Бла-бла. Проприетарный, ага.
Лицензия ТС просто защищала его от "доработчиков", что для подобной программы - очевиднейшая необходимость. А FSF из своей хрустальной башни благородно протянул руку помощи киллерам и падальщикам, в едином порыве бросившихся заботиться о пользователях и оттаскивать их от этой зловредной программы, коварно не позволяющей им вскрыть ваши данные без вас.
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|2.34, gogo (?), 12:16, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну нафига писать коммент не прочитав статью??
"заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0."
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|3.39, Аноним (1), 12:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость отредактировали. В моей цитате ещё осталась точка в конце предложения, а в новости (как и в старых новостях, кстати) используется другая формулировка без упоминания проприетарной лицензии.
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|2.42, Аноним (42), 12:58, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В эпоху, когда все зловреды имеют настоящие сертификаты, это так.
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|2.11, timur.davletshin (ok), 10:37, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное доступность на платформах, отличных от Linux, является единственным радикальным плюсом в сравнении с LUKS/LUKS2 форматом.
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|2.12, OpenEcho (?), 10:41, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VeraCrypt:
C GUI и без, multi-platform, скрытые разделы, возможность - одновременно использовать разные криптоалгоритмы, возможность использовать файл-ключ (любой binary trash) в догонку к паролю (detached header в LUKS это не одно и то же как файл-ключ)... ну это в кратко, что первое вспомнил
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|3.16, Аноним (16), 10:49, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты хочешь использовать сырой ключ для шифрования (т.е. binary trash) - люкс тебе не нужен, хватит голого дмкрипта.
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|4.19, OpenEcho (?), 11:30, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если ты хочешь использовать сырой ключ для шифрования (т.е. binary trash) -
> люкс тебе не нужен, хватит голого дмкрипта.
файл-ключ(binary trash) в VeraCrypt можно использовать совместно с паролем (!!!) в отличии от вышеказанных
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|5.24, Аноним (24), 11:54, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В LUKS тоже можно на раздел до 8 ключей повесить. И не важно пароль это или файл.
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|6.32, OpenEcho (?), 12:10, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В LUKS тоже можно на раздел до 8 ключей повесить. И не
> важно пароль это или файл.
Я не знаю, может я не понято пишу???
VeraCrypt: Пароль AND файл - нужны ОБA !
LUKS: каждый из 8-ми слотов - независимы и для доступа нужен ИЛИ слот 1 ИЛИ слот 2 ИЛИ ... слот 8
Нет такого, чтобы требовались по AND пароль(фраза, буквы короче) и бинарный файл ключ
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|7.37, Ананнимас (?), 12:25, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FreeBSD - geli из коробки умеет и ключ и ключ + пароль.
И разработчикам FreeBSD я доверяю как-то больше.
для работы с geli разделы вообще не нужны. так что и палится не придется и скрывать что-либо.
Це чистый диск и докажите обратное. МОжно даже на CD/DVD записать без создания файловой системы и это будет работать. В винде я очень сильно сомневайюсь, что подобное возможно.
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|9.46, анонн (ok), 13:32, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще, geli - компонента из цепочки GEOM-стека, умеющая грубо говоря только ши... текст свёрнут, показать
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|9.47, анон (?), 14:09, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Простое форматирование ssd, с которым справится и домохозяйка, за 1сек превращае... текст свёрнут, показать
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|3.21, анон (?), 11:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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надеюсь любители скрытых томов, ос и прочей хрени понимают что перед тем как их будут бить 5долларовым гаечным ключем для получения пароля, со всех их дисков сделают побитовую копию на случай если "самый умный" наставил туда скрытых разделов которые самоуничтожаются при вводе определенного пароля.
Понимают ведь,да? )))))))
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|4.33, rshadow (ok), 12:12, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это только если ты террорист. Если промышленный шпионаж или например копирасты придут или налоговая, то бить не будут.
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|4.35, Аноним (35), 12:20, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да. Но от просто назойливых тупых пограничников, лезущих всюду при пересечении границы (привет ребятам из Бен Гуриона!), вполне спасает.
А от того, что ты описал, спасает, например, использование хардварного токена, который если что можно быстро переломить. Ну т.е. если конечно ущерб от слива инфы превышает ущерб от гаечного ключа.
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|4.40, Аноним (40), 12:50, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я смотрю этот болезный совсем не видит разницы между «получить физический доступ к ПК и тушке администратора этого ПК» и «получить доступ к файловой системе удалённого ПК и утащить оттуда файл-контейнер".
Ведь совсем не видишь же, да?
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|2.49, Аноним (49), 15:45, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сравниваете теплое с мягким, как мне кажется. Лукс шифрует, непосредственно, разделы. Сабж же создает свои собственные, которые потом можно перекинуть на флешку аки зип и примонтировать а-ля iso.
Не припомню чтобы тк/вк мог зашифровать уже существующий ext4, например
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|1.6, Аноним (6), 10:13, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В качестве альтернативы
Но разве не "чем больше - тем лучше"? Почему "в качестве альтернативы", а не "в добавок"?
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|2.13, Аноним (13), 10:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Увеличение менее качественной энтропии не всегда лучше, чем немного но качественной.
Мнение от криптоаналитика из https://paragonie.com/
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https://news.ycombinator.com/item?id=21187124
From https://github.com/smuellerDD/jitterentropy-rngd
> Using the Jitter RNG core, the rngd provides an entropy source that feeds into the Linux /dev/random device if its entropy runs low. It updates the /dev/random entropy estimator such that the newly provided entropy unblocks /dev/random.
This is a red flag. Entropy doesn't run low. https://www.2uo.de/myths-about-urandom
I'm calling it now: Don't use VeraCrypt.
They made a very questionable decision based on the sort of ignorance that leads people to use /dev/random and haveged rather than RtlGenRandom (Windows), getrandom(2) (new Linux), or /dev/urandom (old Linux).
Cryptography engineering requires care and this sort of ignorance tends to undermine secure implementations.
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|1.8, ryoken (ok), 10:16, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"физического контроля над CPU"
Поясните плз, в целях повышения уровня образованности. ЧТО ЭТО? Проц за ноги дёргают в процессе работы?
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|2.9, Чё (?), 10:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Лично ты можешь дёргать Проц-а за его хер, если за ноги не нравится.
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|2.48, n80 (?), 14:32, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно код под отладчиком/эмулятором/симулятором запускать. В зависимости от требуемой точности может хватить QEmu, а может понадобиться к обратиться к Bochs, AMD SimNow или вообще шкафу с FPGA'шками.
Можно проц подключить не напрямую, а через ICE (in-circuit emulator), но это уже давно практически вымерло, слишком быстрые интерфейсы.
Можно проц контролировать через отладочный интерфейс: у большинства это JTAG (а на микроконтроллерах можно встретить аналог попроще: SWD или что-то в разной степени проприетарное), у сколь-нибудь свежих Intel это более быстрый и очень проприетарный XDP (плюс, иногда есть поддержка отладки через выделенный USB порт, но там нужна и материнка не абы какая, и по пути всё равно нужен отладочный донгл, насколько помню, хотя сейчас вот нагуглил что в некоторых случаях и прямого кабеля достаточно).
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|1.14, Аноним (16), 10:46, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> максимальная длина паролей увеличена
Зачем ее вообще ограничивать, если пароль все равно скармливается KDF? Тяжкое наследие костылей из трукрипта?
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|2.27, Ordu (ok), 11:56, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем ее вообще ограничивать
Например, чтобы не дёргать кучу под хранение паролей в памяти. Я в коде не ковырялся, поэтому не знаю зачем, но могу предположить, что это может быть сделано для того, чтобы пароли хранились бы в специально выделенном куске памяти от ОС, с какими-нибудь специальными атрибутами, типа запрета на свопирование. Можно использовать mmap для того, чтобы выделить место под 64 символьный пароль при вводе, а когде не хватит использовать mmap ещё раз, выделить кусок побольше, а старый кусок занулить и отдать системе, но зачем? Это будет усложнение кода ради усложнения кода. Как много людей спотыкается о верхнюю планку в 64 символа? 1% пользователей? 1% это много? Ок, давайте сделаем 128 символов, тогда об ограничение будет спотыкаться будет 0.0001% пользователей, что в абсолютных значениях равно нулю пользователей. Проблема ушла, код не усложнился ни на йоту.
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|3.43, хотел спросить (?), 13:12, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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64 символа это 381 бит энтропии (для a-z, A-Z, 0-9)
а по-хорошему и 128 бит достаточно, чтобы это было много больше лет чем возраст Земли
так еще и итераций там адское количество.. подвисает на время логина весьма ощутимо
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|1.17, Аноним (16), 10:51, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там, кстати, luks2 то с aead и компанией? Последний раз когда трогал было еще экспериментал, надо посмотреть
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|1.45, robot228 (?), 13:30, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто переводил? Очередной клоун с борды?
Забыли упомянуть откуда код взят для противодействия доступа к памяти.
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