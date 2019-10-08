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Релиз VeraCrypt 1.24, форка TrueCrypt

08.10.2019 09:58

После года разработки опубликован релиз проекта VeraCrypt 1.24, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. При этом, VeraCrypt предоставляет режим совместимости с разделами TrueCrypt и содержит средства для преобразования TrueCrypt-разделов в формат VeraCrypt. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0.

В новом выпуске:

  • Для не системных разделов максимальная длина паролей увеличена до 128 символов в кодировке UTF-8. Для обеспечения совместимости со старыми системами добавлена опция для ограничения максимального размера пароля 64 символами;
  • В качестве альтернативы инструкции CPU RDRAND добавлена поддержка библиотеки Jitterentropy, использующей для аппаратной генерации псевдослучайных чисел джиттер (jitter), основанный на учёте отклонения времени повторного исполнения определённого набора инструкций на CPU (CPU execution time jitter), которое зависит от множества внутренних факторов и непредсказуемо без физического контроля над CPU;
  • Проведена оптимизация производительности режима XTS на 64-разрядных системах с поддержкой инструкций SSE2. Оптимизации в среднем позволили поднять производительность на 10%;
  • Добавлен код для определения наличия в CPU поддержки инструкций RDRAND/RDSEED и процессоров Hygon. Решены проблемы с определением поддержки AVX2/BMI2;
  • Для Linux в CLI добавлена опция "--import-token-keyfiles", совместимая с неинтерактивным режимом;
  • Для Linux и macOS добавлена проверка наличия свободного места в ФС для размещения создаваемого файлового контейнера. Для отключения проверки предусмотрен флаг "--no-size-check";
  • Для Windows реализован режим хранения ключей и паролей в памяти в зашифрованном виде, используя шифр ChaCha12, хэш t1ha и CSPRNG на основе ChaCha20. По умолчанию данный режим отключён, так как приводит к увеличению накладных расходов приблизительно на 10% и не позволяет переводить систему в спящий режим. Для Windows также добавлена защита от атак пользователями, имеющими доступ к памяти приложения VeraCrypt. Добавлена очистка ключей перед завершением работы, перед перезагрузкой или (опционально) при подключении нового устройства. Внесены улучшения в загрузчик UEFI. Добавлена поддержка использования инструкций CPU RDRAND и RDSEED как дополнительного источника энтропии. Добавлен режим монтирования без присвоения разделу буквы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.veracrypt.fr/en/Re...)
  2. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.23, форка TrueCrypt
  3. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.22, форка TrueCrypt
  4. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.21, форка TrueCrypt
  5. OpenNews: Инициирован аудит безопасности проекта VeraCrypt
  6. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: veracrypt, crypt, truecrypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код VeraCrypt поставляется под лицензией Apache 2.0.

    Вот такие чудеса. Форк полупроприетарного TrueCrypt волшебным образом стал свободным.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:07, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот что вера всемогущая творит.
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:10, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу дам ссылочку:
    https://www.gnu.org/licenses/license-list#Truecrypt-3.0
     
     
  • 3.20, тоже Аноним (ok), 11:37, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бла-бла. Проприетарный, ага.
    Лицензия ТС просто защищала его от "доработчиков", что для подобной программы - очевиднейшая необходимость. А FSF из своей хрустальной башни благородно протянул руку помощи киллерам и падальщикам, в едином порыве бросившихся заботиться о пользователях и оттаскивать их от этой зловредной программы, коварно не позволяющей им вскрыть ваши данные без вас.
     
     
  • 4.23, Аноним (1), 11:50, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть обезболивающего выпей, сильно ты головой ударился.
     
  • 2.34, gogo (?), 12:16, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нафига писать коммент не прочитав статью??
    "заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0."
     
     
  • 3.39, Аноним (1), 12:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость отредактировали. В моей цитате ещё осталась точка в конце предложения, а в новости (как и в старых новостях, кстати) используется другая формулировка без упоминания проприетарной лицензии.
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:06, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Криптография основанная на вере. Одобряю.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:55, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Освятил водой из кулера.
     
  • 2.29, IRASoldier_registered (ok), 11:58, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так всегда было. Ты либо доверяешь коду софта для шифрования, либо занимаешься его аудитом.
     
  • 2.36, Аноним84701 (ok), 12:25, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Криптография основанная на вере. Одобряю.

    Все лучше, чем на петросянстве 🙄

    https://en.wiktionary.org/wiki/verus
    > Latin
    > true, real, actual (conforming to the actual state of reality or fact; factually correct)
    >

     
  • 2.42, Аноним (42), 12:58, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В эпоху, когда все зловреды имеют настоящие сертификаты, это так.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:11, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем лучше LUKS?
     
     
  • 2.11, timur.davletshin (ok), 10:37, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное доступность на платформах, отличных от Linux, является единственным радикальным плюсом в сравнении с LUKS/LUKS2 форматом.
     
  • 2.12, OpenEcho (?), 10:41, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VeraCrypt:
    C GUI и без, multi-platform, скрытые разделы, возможность - одновременно использовать разные криптоалгоритмы, возможность использовать файл-ключ (любой binary trash) в догонку к паролю (detached header в LUKS это не одно и то же как файл-ключ)... ну это в кратко, что первое вспомнил
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:49, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты хочешь использовать сырой ключ для шифрования (т.е. binary trash) - люкс тебе не нужен, хватит голого дмкрипта.
     
     
  • 4.19, OpenEcho (?), 11:30, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ты хочешь использовать сырой ключ для шифрования (т.е. binary trash) -
    > люкс тебе не нужен, хватит голого дмкрипта.

    файл-ключ(binary trash) в VeraCrypt можно использовать совместно с паролем (!!!) в отличии от вышеказанных

     
     
  • 5.24, Аноним (24), 11:54, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В LUKS тоже можно на раздел до 8 ключей повесить. И не важно пароль это или файл.
     
     
  • 6.32, OpenEcho (?), 12:10, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В LUKS тоже можно на раздел до 8 ключей повесить. И не
    > важно пароль это или файл.

    Я не знаю, может я не понято пишу???

    VeraCrypt: Пароль AND файл - нужны ОБA !

    LUKS: каждый из 8-ми слотов - независимы и для доступа нужен ИЛИ слот 1 ИЛИ слот 2 ИЛИ ... слот 8
    Нет такого, чтобы требовались по AND пароль(фраза, буквы короче) и бинарный файл ключ

     
     
  • 7.37, Ананнимас (?), 12:25, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD - geli из коробки умеет и ключ и ключ + пароль.
    И разработчикам FreeBSD я доверяю как-то больше.

    для работы с geli разделы вообще не нужны. так что и палится не придется и скрывать что-либо.
    Це чистый диск и докажите обратное. МОжно даже на CD/DVD записать без создания файловой системы и это будет работать. В винде я очень сильно сомневайюсь, что подобное возможно.

     
     
  • 8.41, OpenEcho (?), 12:51, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильней навернoе - разработчик в ед числе , т к в основном geli только Павл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, анонн (ok), 13:32, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще, geli - компонента из цепочки GEOM-стека, умеющая грубо говоря только ши... текст свёрнут, показать
     
  • 9.47, анон (?), 14:09, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простое форматирование ssd, с которым справится и домохозяйка, за 1сек превращае... текст свёрнут, показать
     
  • 2.15, Аноним (16), 10:48, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем не лучше, если тебя не интересует кросс-платформа
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:52, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержкой скрытых томов, скрытых ОС и прочей паранойей.
     
     
  • 3.21, анон (?), 11:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    надеюсь любители скрытых томов, ос и прочей хрени понимают что перед тем как их будут бить 5долларовым гаечным ключем для получения пароля, со всех их дисков сделают побитовую копию на случай если "самый умный" наставил туда скрытых разделов которые самоуничтожаются при вводе определенного пароля.

    Понимают ведь,да? )))))))

     
     
  • 4.31, Аноним (25), 12:00, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас никто никого не бъет.
     
  • 4.33, rshadow (ok), 12:12, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это только если ты террорист. Если промышленный шпионаж или например копирасты придут или налоговая, то бить не будут.
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:20, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да. Но от просто назойливых тупых пограничников, лезущих всюду при пересечении границы (привет ребятам из Бен Гуриона!), вполне спасает.

    А от того, что ты описал, спасает, например, использование хардварного токена, который если что можно быстро переломить. Ну т.е. если конечно ущерб от слива инфы превышает ущерб от гаечного ключа.

     
  • 4.40, Аноним (40), 12:50, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю этот болезный совсем не видит разницы между «получить физический доступ к ПК и тушке администратора этого ПК» и «получить доступ к файловой системе удалённого ПК и утащить оттуда файл-контейнер".
    Ведь совсем не видишь же, да?
     
  • 3.26, Аноним (24), 11:56, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Функция скрытой ОС доступна только для мастдая
     
  • 2.38, пофигист (?), 12:26, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скрытыми разделами,только и всего
     
  • 2.49, Аноним (49), 15:45, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сравниваете теплое с мягким, как мне кажется. Лукс шифрует, непосредственно, разделы. Сабж же создает свои собственные, которые потом можно перекинуть на флешку аки зип и примонтировать а-ля iso.

    Не припомню чтобы тк/вк мог зашифровать уже существующий ext4, например

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:13, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В качестве альтернативы

    Но разве не "чем больше - тем лучше"? Почему "в качестве альтернативы", а не "в добавок"?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увеличение менее качественной энтропии не всегда лучше, чем немного но качественной.

    Мнение от криптоаналитика из https://paragonie.com/
    ------

    https://news.ycombinator.com/item?id=21187124

    From https://github.com/smuellerDD/jitterentropy-rngd

    > Using the Jitter RNG core, the rngd provides an entropy source that feeds into the Linux /dev/random device if its entropy runs low. It updates the /dev/random entropy estimator such that the newly provided entropy unblocks /dev/random.

    This is a red flag. Entropy doesn't run low. https://www.2uo.de/myths-about-urandom

    I'm calling it now: Don't use VeraCrypt.

    They made a very questionable decision based on the sort of ignorance that leads people to use /dev/random and haveged rather than RtlGenRandom (Windows), getrandom(2) (new Linux), or /dev/urandom (old Linux).

    Cryptography engineering requires care and this sort of ignorance tends to undermine secure implementations.

     
     
  • 3.30, Аноним (25), 11:58, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну фиг знает, я увидел Systemd и сразу закрыл.
     

  • 1.7, Аноним (6), 10:15, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >хэш t1ha

    который никогда не позиционировался как криптографический.

     
  • 1.8, ryoken (ok), 10:16, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "физического контроля над CPU"
    Поясните плз, в целях повышения уровня образованности. ЧТО ЭТО? Проц за ноги дёргают в процессе работы?
     
     
  • 2.9, Чё (?), 10:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Лично ты можешь дёргать Проц-а за его хер, если за ноги не нравится.
     
     
  • 3.44, я (?), 13:27, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поца
     
  • 2.10, timur.davletshin (ok), 10:36, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://www.chronox.de/jent/doc/CPU-Jitter-NPTRNG.html — вам сюда. В случае отсутствия аппаратного rng это самый годный и уже достаточно давно появившийся и в ядре и в юзерспейсе метод пополнения энтропии.
     
  • 2.48, n80 (?), 14:32, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно код под отладчиком/эмулятором/симулятором запускать. В зависимости от требуемой точности может хватить QEmu, а может понадобиться к обратиться к Bochs, AMD SimNow или вообще шкафу с FPGA'шками.

    Можно проц подключить не напрямую, а через ICE (in-circuit emulator), но это уже давно практически вымерло, слишком быстрые интерфейсы.

    Можно проц контролировать через отладочный интерфейс: у большинства это JTAG (а на микроконтроллерах можно встретить аналог попроще: SWD или что-то в разной степени проприетарное), у сколь-нибудь свежих Intel это более быстрый и очень проприетарный XDP (плюс, иногда есть поддержка отладки через выделенный USB порт, но там нужна и материнка не абы какая, и по пути всё равно нужен отладочный донгл, насколько помню, хотя сейчас вот нагуглил что в некоторых случаях и прямого кабеля достаточно).

     

  • 1.14, Аноним (16), 10:46, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > максимальная длина паролей увеличена

    Зачем ее вообще ограничивать, если пароль все равно скармливается KDF? Тяжкое наследие костылей из трукрипта?

     
     
  • 2.22, анон (?), 11:49, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно!
     
  • 2.27, Ordu (ok), 11:56, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем ее вообще ограничивать

    Например, чтобы не дёргать кучу под хранение паролей в памяти. Я в коде не ковырялся, поэтому не знаю зачем, но могу предположить, что это может быть сделано для того, чтобы пароли хранились бы в специально выделенном куске памяти от ОС, с какими-нибудь специальными атрибутами, типа запрета на свопирование. Можно использовать mmap для того, чтобы выделить место под 64 символьный пароль при вводе, а когде не хватит использовать mmap ещё раз, выделить кусок побольше, а старый кусок занулить и отдать системе, но зачем? Это будет усложнение кода ради усложнения кода. Как много людей спотыкается о верхнюю планку в 64 символа? 1% пользователей? 1% это много? Ок, давайте сделаем 128 символов, тогда об ограничение будет спотыкаться будет 0.0001% пользователей, что в абсолютных значениях равно нулю пользователей. Проблема ушла, код не усложнился ни на йоту.

     
     
  • 3.43, хотел спросить (?), 13:12, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    64 символа это 381 бит энтропии (для a-z, A-Z, 0-9)

    а по-хорошему и 128 бит достаточно, чтобы это было много больше лет чем возраст Земли

    так еще и итераций там адское количество.. подвисает на время логина весьма ощутимо

     

  • 1.17, Аноним (16), 10:51, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там, кстати, luks2 то с aead и компанией? Последний раз когда трогал было еще экспериментал, надо посмотреть
     
     
  • 2.28, Аноним (24), 11:56, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GRUB всё ещё не понимает что это такое
     

  • 1.45, robot228 (?), 13:30, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто переводил? Очередной клоун с борды?
    Забыли упомянуть откуда код взят для противодействия доступа к памяти.
     
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