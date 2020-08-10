Обновление VeraCrypt 1.24-Update7, форка TrueCrypt

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|2.2, fske (?), 14:45, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Товарищ майор тоже считает, что анонимы не нужны.
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|3.4, n00by (ok), 14:49, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Добрый день.
Нашел Вас в списке редакторов к программе, может поможете в решение вопроса.
У моего клиента зашифровали сервер, с помощью это*) программы.
Мы поняв, что без перспективно что-то сделать оплатили 10 000р. получили пароль (9148-095235789890221152!@#) .
При попытки расшифровки получаем ошибку
Error mount volume (F:)
Error code: 4
Обратились к "хакеру" он утверждает что пароль верный и готов вернуть 50% от ранее оплаченного ему.
Подскажите может, я что-то не так делаю с настройками проги?
Спасибо
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*) это другое
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|4.5, Аноним (5), 15:05, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Накатите бэкап, оплатите 10к из своего кармана, увольтесь и убейтесь о стену.
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|5.6, n00by (ok), 15:08, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здравствуйте
Прошу помочь в решение популярного вопроса (поврежденного заголовка диска), дабы помочь всем со столь частым вопросом.
У меня на windows server 2012 r2 происходило восстановление образа системного диска (штатным способом), а после чего пропал доступ к зашифрованному логическому диску (на этом же физическом диске). Просмотрев HEX диска я увидел что блок №0 записан нулями до 200 адреса. Я посчитал, что произошел сдвиг логического диска и удалил нулевой блок, перенеся полезную информацию (начиная с 200 сектора) на нулевой. Без положительного результата. Действия проводятся на посекторном образе. На другом компьютере и под ВинПЕ результат тот же.
Огромная просьба помочь в решении моего вопроса.
П.С. Возможно есть реализация автоматического сохранения заголовка?????
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|1.3, Аноним (3), 14:48, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0
Не свободно, так не пойдёт.
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|1.7, Аноним (7), 15:10, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Fips это часто более ослабленные или устаревшие алгоритмы, а в случае генератора рандома был вариант с бэкдором от анб.
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|1.8, Аноним (8), 15:18, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> шифрования дисковых разделов
"Зашифруй свой ~/ и потеряй пароль!" Вот ржача-то будет. Можно конечно прилепить стикер с паролем на монитор..
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|2.9, Umnik (?), 15:24, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я на работе лепил стикеры с паролем доменным на монитор. Просто пароль был не настоящим.
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|2.11, n00by (ok), 15:38, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно конечно прилепить стикер с паролем на монитор..
Dear *** and ***,
I know that *** development is finished and I even cannot participate in the forum any more but I still hope that you are so kind to give me a quick help, as I am about loosing all data on a very important hard drive.
I try to make it short, I gave a nice chess to myself:
I have the encrypted (boot) harddrive (samsung evo ssd), I have the usb bootloader which should load it, but my system is UEFI so it won't load at startup. I do not have the keyfile and the old passw is not working. Can I do anything to use the usb bootloader to access my data? Or can I transfer back key data from the usb drive to unlock somehow the hard drive?
I would really apreciate your help.
Many bests
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|2.14, Аноним (14), 15:58, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде есть фейковые пароли, которые используют, когда пограничники тебя просят расшифровать и показать файлы. В luks такого нет, вроде бы.
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|2.15, Immanuil Konstantynovych (?), 16:21, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не лучше, просто это кроссплатформенное решение. В т.ч. когда нужно переносить тома между различными системами. Плюс оно с понятным простому пользователю GUI, с показом разных подсказок и предупреждений.
p.s.: и чья "гениальная" задумка была в запрете русскоязычных имён? (ОШИБКА: Граничные пробелы и смешивание русских и английских букв в имени пользователя ('Иммануил Константинович ') запрещены! Используйте другое имя)
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|1.13, Дихлофос (?), 15:52, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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забыл пароль от образа TrueCrypt - кажется 16 символов был, какой прогой на видюхе можно подобрать, а то я пробовал всякие проги - чото не получилось
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