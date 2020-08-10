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Обновление VeraCrypt 1.24-Update7, форка TrueCrypt

10.08.2020 14:05

Опубликован новый выпуск проекта VeraCrypt 1.24-Update7, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. При этом, VeraCrypt предоставляет режим совместимости с разделами TrueCrypt и содержит средства для преобразования TrueCrypt-разделов в формат VeraCrypt. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0.

В новой версии предложено около 30 изменений, среди которых:

  • Добавлена защита от использования одного и того же пароля, PIM и файлов ключей для скрытого и внешнего (Outer) разделов.
  • В генераторе псевдослучайных чисел JitterEntropy включён режим FIPS.
  • В Linux и macOS для внешнего раздела разрешено выбирать ФС, отличную от FAT.
  • При создании разделов добавлена поддержка ФС Btrfs.
  • В статических сборках реймворк wxWidgets обновлён до версии 3.0.5.
  • Реализована отдельная очистка важных областей памяти перед использованием, не полагаясь на вызов Memory::Erase, на работу которого могут влиять режимы оптимизации.
  • Добавлена большая порция исправлений, специфичных для платформы Windows, например, реализована совместимость с Windows 10 Modern Standby и Windows 8.1 Connected Standby, задействована штатная утилита форматирования разделов, добавлено определение спящего режима и режима быстрой загрузки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.veracrypt.fr/en/Re...)
  2. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.3 с поддержкой шифрованных разделов BitLocker
  3. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.24, форка TrueCrypt
  4. OpenNews: Уязвимость, предоставляющая доступ к данным на самошифруемых SSD-накопителях
  5. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.23, форка TrueCrypt
  6. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53524-veracrypt
Ключевые слова: veracrypt, truecrypt, crypt, disk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:36, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Не нужен
     
     
  • 2.2, fske (?), 14:45, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Товарищ майор тоже считает, что анонимы не нужны.
     
     
  • 3.4, n00by (ok), 14:49, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Добрый день.
    Нашел Вас в списке редакторов к программе, может поможете в решение вопроса.
    У моего клиента зашифровали сервер, с помощью это*) программы.
    Мы поняв, что без перспективно что-то сделать оплатили 10 000р. получили пароль (9148-095235789890221152!@#) .
    При попытки расшифровки получаем ошибку

    Error mount volume (F:)
    Error code: 4

    Обратились к "хакеру" он утверждает что пароль верный и готов вернуть 50% от ранее оплаченного ему.

    Подскажите может, я что-то не так делаю с настройками проги?
    Спасибо

    --
    *) это другое

     
     
  • 4.5, Аноним (5), 15:05, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Накатите бэкап, оплатите 10к из своего кармана, увольтесь и убейтесь о стену.
     
     
  • 5.6, n00by (ok), 15:08, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здравствуйте

    Прошу помочь в решение популярного вопроса (поврежденного заголовка диска), дабы помочь всем со столь частым вопросом.

    У меня на windows server 2012 r2 происходило восстановление образа системного диска (штатным способом), а после чего пропал доступ к зашифрованному логическому диску (на этом же физическом диске). Просмотрев HEX диска я увидел что блок №0 записан нулями до 200 адреса. Я посчитал, что  произошел сдвиг логического диска и удалил нулевой блок, перенеся полезную информацию (начиная с 200 сектора) на нулевой. Без положительного результата. Действия проводятся на посекторном образе. На другом компьютере и под ВинПЕ результат тот же.

    Огромная просьба помочь в решении моего вопроса.

    П.С. Возможно есть реализация автоматического сохранения заголовка?????  

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:48, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0

    Не свободно, так не пойдёт.

     
  • 1.7, Аноним (7), 15:10, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Fips это часто более ослабленные или устаревшие алгоритмы, а в случае генератора рандома был вариант с бэкдором от анб.
     
  • 1.8, Аноним (8), 15:18, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > шифрования дисковых разделов

    "Зашифруй свой ~/ и потеряй пароль!" Вот ржача-то будет. Можно конечно прилепить стикер с паролем на монитор..

     
     
  • 2.9, Umnik (?), 15:24, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я на работе лепил стикеры с паролем доменным на монитор. Просто пароль был не настоящим.
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:38, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под клавиатуру же, всему учить нужно
     
  • 2.11, n00by (ok), 15:38, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно конечно прилепить стикер с паролем на монитор..

    Dear *** and ***,

    I know that *** development is finished and I even cannot participate in the forum any more but I still hope that you are so kind to give me a quick help, as I am about loosing all data on a very important hard drive.
    I try to make it short, I gave a nice chess to myself:
    I have the encrypted (boot) harddrive (samsung evo ssd), I have the usb bootloader which should load it, but my system is UEFI so it won't load at startup. I do not have the keyfile and the old passw is not working. Can I do anything to use the usb bootloader to access my data? Or can I transfer back key data from the usb drive to unlock somehow the hard drive?
    I would really apreciate your help.

    Many bests

     

  • 1.12, Аноним (12), 15:48, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем VeraCrypt лучше, чем LUKS или geli?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:58, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде есть фейковые пароли, которые используют, когда пограничники тебя просят расшифровать и показать файлы. В luks такого нет, вроде бы.
     
  • 2.15, Immanuil Konstantynovych (?), 16:21, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не лучше, просто это кроссплатформенное решение. В т.ч. когда нужно переносить тома между различными системами. Плюс оно с понятным простому пользователю GUI, с показом разных подсказок и предупреждений.

    p.s.: и чья "гениальная" задумка была в запрете русскоязычных имён? (ОШИБКА: Граничные пробелы и смешивание русских и английских букв в имени пользователя ('Иммануил Константинович ') запрещены! Используйте другое имя)

     

  • 1.13, Дихлофос (?), 15:52, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    забыл пароль от образа TrueCrypt - кажется 16 символов был, какой прогой на видюхе можно подобрать, а то я пробовал всякие проги - чото не получилось
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 16:35, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hashcat же, будто их много. Не забудь видюху из 2525 года.
     
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