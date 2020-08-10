Обновление VeraCrypt 1.24-Update7, форка TrueCrypt

Опубликован новый выпуск проекта VeraCrypt 1.24-Update7, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. При этом, VeraCrypt предоставляет режим совместимости с разделами TrueCrypt и содержит средства для преобразования TrueCrypt-разделов в формат VeraCrypt. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0. В новой версии предложено около 30 изменений, среди которых: Добавлена защита от использования одного и того же пароля, PIM и файлов ключей для скрытого и внешнего (Outer) разделов.

В генераторе псевдослучайных чисел JitterEntropy включён режим FIPS.

В Linux и macOS для внешнего раздела разрешено выбирать ФС, отличную от FAT.

При создании разделов добавлена поддержка ФС Btrfs.

В статических сборках реймворк wxWidgets обновлён до версии 3.0.5.

Реализована отдельная очистка важных областей памяти перед использованием, не полагаясь на вызов Memory::Erase, на работу которого могут влиять режимы оптимизации.

Добавлена большая порция исправлений, специфичных для платформы Windows, например, реализована совместимость с Windows 10 Modern Standby и Windows 8.1 Connected Standby, задействована штатная утилита форматирования разделов, добавлено определение спящего режима и режима быстрой загрузки.



