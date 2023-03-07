Уязвимости в эталонной реализации TPM 2.0, позволяющие получить доступ к данным в крипточипе

2.59 , Аноним ( 58 ), 14:51, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это защита и сабж это защита. Просто надо знать кого и от кого она защищает. А враги нашли это защиту и пришлось её убрать чтобы другие ею не пользовались.

2.63 , пох. ( ? ), 14:58, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только опеннетовским экспертам и п314раshкинским недоучкам. Им запрещено. Остальным можно - правда, совершенно неясно, нахрена.

Назло злому дяде отморожу уши? Ну это из вышеперечисленного контингента, им нельзя, лично билгейц не велит.

3.65 , Аноним ( 58 ), 15:10, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты путаешь возможность установить вин 11 на комп без тпм 2.0 и то что там много чего будет не доступно в том числе не будет нормальных обновлений. Это как разница между жить и выживать. Вот ты никогда не жил всю жизнь выживал и поэтому не понимаешь что такое жить.

4.72 , пох. ( ? ), 15:35, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – все там будет доступно. Ну мне - мне блингец ничего не запретил - симпатизирует, что-ли. А тебе конечно. Он вообще ж последние десять лет посвятил филантропии и заботе о существах стоящих на ультранизкой ступени интеллекуального развития. > Вот ты никогда не жил всю жизнь выживал дай угадаю - ты из тех 75% которые никогда в жизни не были за границей и одновременно 80% у которых нет загранпаспорта - и рассказываешь мне, как я "всю жизнь выживал" из-за своей колючей проволоки? 5.81 , Аноним ( 88 ), 15:51, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Быть за границей и общаться с иностранцами знаешь ли разница. Если ты в своем ауле жил, а потом поехал в другой аул, который внезапно требует загранпаспорта то наверное будешь вещать про проволоки. Хотя всем пофиг на таких людей без родины. Ты ж не к иностранцам пришел вещать какой ты о великий мудрый нехочуха. Ну есть загранпаспорт. Никого кроме предателей работающих на запад запад не принимает последний год уж точно. И твои телки тебе ничего путного проблеять не смогут ибо таких кислотных они не любят.

5.82 , Аноним ( 58 ), 15:53, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По всем пунктам мимо. Это уже не говоря про то что не можешь себе позволить самого просто компа с TPM 2.0 всегда будешь объезжать на хромой корове по полям. Лишь бы не заплатить лишнего. Твой менталитет страдальца виден в каждом твоём комментарии.

5.103 , Аноним ( 103 ), 17:44, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажи хрю

4.102 , Аноним ( 103 ), 17:42, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > там много чего будет не доступно в том числе не будет нормальных обновлений Бред. Всё прекрасно обновляется и работает. Пол офиса древних хасвэлов на 11 винду перевёл в обход тпм и секьюре бут штатным способом через реестр в момент установки. Второй год полёт нормальный.

3.78 , Аноним ( 88 ), 15:45, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего ты разбухтелся? Ну бывают ноуты с 10-кой в комплекте. Кому ты такой продаш как актуальный в скором будущем? Или ты один во всем мире? Пока нет массового ухода с винды этот вопрос важен. Хотя ты лично можешь объявить скажем vp9 устаревшим и ненужным, хотя 4К или 8К видео это не мешает в нем просматривать. Или ты каждой домохозяйке собрался объяснять тонны всего чего ей не нужно перед выбором покупать или нет?

4.84 , Аноним ( 58 ), 15:56, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и не только для шинды могут сделать TPM 2.0 обязательным. Так что тут вилами по воде.

