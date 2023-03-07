Уязвимости в эталонной реализации TPM 2.0, позволяющие получить доступ к данным в крипточипе

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|2.18, Аноним (18), 12:04, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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То ли дело старые биосы, когда вирус одного китайского студента угробил несколько десятков миллионов компов, после чего ещё несколько лет люди 25 апреля переставляли дату на два дня вперёд. Просто на всякий случай.
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|3.36, Аноним (-), 12:33, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это было в 1998-м году и пострадали не десятки миллионов, а порядка 500 тысяч. И с тех пор во всех приличных биосах были настройки, затрудняющие подобные вещи.
Хотя интересный вопрос, почему ни тогда, ни сейчас не ставят просто джамперы на материнке, которые запрещали бы любую программную модификацию биоса? Это даже не потребовало бы заметно менять схемотехнику.
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|4.39, Аноним (39), 12:47, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому, что миллионы офисных машин вообще никогда патчится не будут. Безопасности это никому не прибавит.
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|5.104, Олег (??), 17:54, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как буд-то сейчас патчатся
Единственный шаг сделали deb дистрибы, в убунте гребанный fwupd, который приходится выпиливать сразу после установки ибо авто установка прошивок дело весьма себе херовое
джампер есть кстати много где, на тех же lsi контроллерах
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|4.40, Аноним (42), 12:49, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему ни тогда, ни сейчас не ставят просто джамперы на материнке, которые запрещали бы любую программную модификацию биоса?
И тогда ставили джамперы и сегодня ставят. Вопрос, почему не везде?
Мне сказали что для блокировки записи в SPI Flash необходимо и достаточно просто закоротить ее 1 дорожку на землю.
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|5.76, Аноним (76), 15:38, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В обычной SPI да. Но сейчас это QSPI и там это нога используется как сигнальная, так что уже не катит.
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|4.41, Аноним (18), 12:50, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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500 тысяч -- это наверное только в России. Потому что:
> It was believed to have infected sixty million computers internationally, resulting in an estimated US$1 billion in commercial damages.
https://en.wikipedia.org/wiki/CIH_(computer_virus)
>И с тех пор во всех приличных биосах были настройки, затрудняющие подобные вещи.
Это круто, но это только в новых компах. Со старыми приходилось страдать.
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|5.57, Аноним (57), 14:48, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Легко, еще бы отсутствовало кидалово с гарантией после такого. А то пришлось помучиться с ноутом от Asus, который не умел в программный сброс UEFI (BIOS). Хочешь - не хочешь не то что джампер переставь, а все полностью разбери и отсоедини батарею методом вырывания материнской платы с риском спалить ее. Джампер то да, какое сложное дело.
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|6.79, Аноним (79), 15:48, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоесть даже если разобрать несломав удалось, решают гарантии. А так да, разбирай до посинения
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|1.4, Аноним (4), 11:27, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ништяк, нас пытаются загнать в цифровую тюрьму, но, не перевелись ещё инженеры, работающие в интересах светлого коммунистического будущего. Каждый такой бэкдор работает на благо всего человечества.
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|2.12, Аноним (10), 11:46, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем больше ты будешь с этим согласен или чем больше тебе будет пофиг тем быстрее загонять.
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|2.23, ChatGPT (?), 12:15, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свободный прогрессивный Rust приблизит идеальный мир цифровой тюрьмы, когда никто не сможет взломать облака возомнивших себя богами и инклюзивно доверенные чипы на открытом для более быстрого наступления этого стандартизованном RISC-V.
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|2.34, Аноним (35), 12:32, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> нас пытаются загнать в цифровую тюрьму
> в интересах светлого коммунистического будущего
Вообще-то цифровая тюрьма - и есть цель "светлого" коммунистического будущего (и любого другого тоталитарного строя). Достаточно посмотреть на Китай.
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|3.88, Аноним (88), 16:02, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тюрьма разума человече. Китайцев то в Россию пускают. Европейцам не велят, а то увидят реальность и правду, да перестанут слепо следовать установкам мединого сброда.
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|2.15, Аноним (15), 11:53, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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тут работа с чипом через примапленную память, на пи$%расте такое не написать без unsafe.
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|2.53, Аноним (53), 14:29, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Растаманы очень забавные пациенты. Ноют про дыры и сишников, но продолжают юзать код, написанный сишниками.
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|3.60, пох. (?), 14:51, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тяжела и неказиста - своего-то только бесполезна замена и так работающему греп и ресдох - сдох.
А, ну и эскопетасвф - вместо обещаной полной замены флэшу (заметим за неплохие гранты от спонсоров).
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|3.80, Аноним (80), 15:50, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> НаСильники очень забавные пациенты. Ноют и за "на расте ничего нету" и одновременно за "Опять наш код на свой нечестивый раст переписывают!".
Поправил, не порви^W благодари!
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|4.90, Аноним (53), 16:11, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, нету ничего нового.
Во-вторых, мы не ноем, нам просто плевать.
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|5.95, Аноним (80), 16:38, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нытье: ... продолжают юзать код ...
> Во-первых, нету ничего нового.
Экое быстрое переобувание в прыжке.
> Во-вторых, мы не ноем, нам просто плевать.
Оно и заметно по количеству комментов (в этой ветке, как впрочем и в любой новости с упоминанием раста) - "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."(c) :)
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|6.96, Аноним (80), 16:41, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно и заметно по количеству комментов (в этой ветке, как впрочем и
> в любой новости с упоминанием раста) - "Я три дня гналась
> за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."(c) :)
Кстати, забавный фактик в копилку:
Изначально раст не упоминался, "Растоманов" приплели как раз вы, "плюющие" :)
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|1.11, Аноним (11), 11:46, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> может быть использовано для реализации бэкдоров, работающих на стороне TPM и не определяемых из операционной системы.
а я всё думал для чего этот TPM внедряют повсеместно на самом деле, а оно вот как, дырку которую пользователь не сможет засечь из своей системы никакими средствами это просто гениально, это как с тем сусликом.
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|2.27, Аноним (27), 12:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сама идея Integrity в процесе загрузки абсолютно правельная.
Но в TPM-2 заложен страшный БЭКДОР - физическое хранение приватного ключа в работающей системе!!!
По этому сабж:
> выявлены уязвимости (CVE-2023-1017, CVE-2023-1018), приводящие к записи или чтению данных за границей выделенного буфера. Атака на реализации криптопроцессоров, использующих уязвимый код, может привести к извлечению или перезаписи хранящейся на стороне чипа информации, такой как криптографические ключи.
следствие кривой реализации Integrity
Рассово, гендерно, религиозно и политически правельная реализация Integrity: https://www.linux.org.ru/forum/security/16550382?cid=16567474
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|3.32, Аноним (35), 12:28, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сама идея Integrity в процесе загрузки абсолютно правельная.
Если только для всяких там копирастов и АНБ, чтобы хакеры-опенсурсники не лезли своими грязными ручками в шпионское устройство для потребления американского контента. Собственно, на смартфонах оно уже вовсю используется - на рутованных экземплярах самые популярные приложения просто откажутся запускаться.
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|4.38, Аноним (38), 12:41, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты принципы правельной Integrity не прочел: https://www.linux.org.ru/forum/security/16550382/page1#comment-16564526
Ключи:
Intel Boot Guard.
Secure Boot.
GRUB2.
IMA/EVM.
Linux Kernel Module Signing Key.
A. должны создаваться пользователем компа.
B. в рабочей системе должен быть только публичный ключ для верификации.
C. Все что исполняется, а также не изменяемые структуры должны верифицироваться с помощью публичного ключа.
Пункт "A" видишь?
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|5.83, Аноним (83), 15:55, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пункт "A" видишь?
Там же почитай невидимый подпункт: никто никому ничего не должен.
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|1.16, InuYasha (??), 12:01, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Defective by design.
Доверенные вычисления, построенные на недоверии. Анклавы и криптопроцессоры... Ну-ну.
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|2.21, Golangdev (?), 12:14, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюсую. Какому здоровому человеку придёт в голову идея ЭТО использовать ?
Только чеканутым безопасникам, которые не умеют ни кодить, ни админить.
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|3.25, ChatGPT (?), 12:18, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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они умеют всучивать цветные брошюры эксплуатируя банальное желание лучшей жизни
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|3.28, Аноним (35), 12:24, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не для вам TPM, это для соответствующих спецслужб. Именно поэтому оно неотключаемое. С Microsoft Pluton всё ещё "веселее". "Ваш" компьютер и "ваши" данные - теперь собственность спецслужб США.
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|4.64, InuYasha (??), 15:04, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С 10ой винды, вроде, уже нет "мой компьютер", есть "этот компьютер" :)
Ну, и у меня на всех девайсах ТПМ-слоты пустуют. Вроде, тпм в РФ запрещён к ввозу, не?
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|5.70, kawaii_girl (ok), 15:27, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ТПМ-слоты пустуют
В AMD PSP/Intel ME есть встроенный TPM 2.0 который обычно включен по умолчанию. А дискретные TPM встречаются очень редко. Обычно их ставят только в корпоративные линейки ноутбуков.
>тпм в РФ запрещён к ввозу, не?
Не запрещен.
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|2.107, mumu (ok), 18:04, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Щас понабегут си-шники и начнут рассказывать, что просто не надо было выходить за границы массива и они не знают зачем все другие си-шники так поступают. Такие смешные.
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|1.22, Анонн (?), 12:14, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Баг просто впечатляет. Как и его фикс.
+ if (leadingSizeInByte > bufferSize)
+ return TPM_RC_INSUFFICIENT;
...
+ bufferSize -= 2;
...
+ bufferSize -= 4;
Они просто не проверяли размер буффера.
А потом запутались с ручный выделением размера буффера.
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|2.30, Anonymoustus (ok), 12:26, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если бы в качестве учебного языка им преподавали Паскаль, а не Пихтон и Жлобоскрипт, этого бы, возможно, не случилось.
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|3.62, пох. (?), 14:56, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хруст! Конечно не случилось бы - нет кода, нет проблемы. На паскакале тоже в общем-то, но не так красиво.
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|2.71, пох. (?), 15:31, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты до-g3шные ppc лучше вспомни. У меня даже был на таком линукс.
Загружается макось, запускает экстеншн, экстеншн грузит груб. По другому - никак, эпловский загрузчик зашифрованный и залоченный в чипе и грузит только макось.
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|3.85, ryoken (ok), 15:57, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ты до-g3шные ppc лучше вспомни. У меня даже был на таком линукс.
Ужасы какие... не, я с таким добром не возился никогда и теперь ещё меньше желания такое трогать, спасибо :D.
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|1.54, Аноним (57), 14:44, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот оно что! Windows 11 нельзя поставить на компьютер без уязвимостей TPM 2.0!
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|2.59, Аноним (58), 14:51, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это защита и сабж это защита. Просто надо знать кого и от кого она защищает. А враги нашли это защиту и пришлось её убрать чтобы другие ею не пользовались.
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|2.63, пох. (?), 14:58, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только опеннетовским экспертам и п314раshкинским недоучкам. Им запрещено.
Остальным можно - правда, совершенно неясно, нахрена.
Назло злому дяде отморожу уши? Ну это из вышеперечисленного контингента, им нельзя, лично билгейц не велит.
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|3.65, Аноним (58), 15:10, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты путаешь возможность установить вин 11 на комп без тпм 2.0 и то что там много чего будет не доступно в том числе не будет нормальных обновлений.
Это как разница между жить и выживать. Вот ты никогда не жил всю жизнь выживал и поэтому не понимаешь что такое жить.
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|4.72, пох. (?), 15:35, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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все там будет доступно. Ну мне - мне блингец ничего не запретил - симпатизирует, что-ли. А тебе конечно. Он вообще ж последние десять лет посвятил филантропии и заботе о существах стоящих на ультранизкой ступени интеллекуального развития.
> Вот ты никогда не жил всю жизнь выживал
дай угадаю - ты из тех 75% которые никогда в жизни не были за границей и одновременно 80% у которых нет загранпаспорта - и рассказываешь мне, как я "всю жизнь выживал" из-за своей колючей проволоки?
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|5.81, Аноним (88), 15:51, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Быть за границей и общаться с иностранцами знаешь ли разница. Если ты в своем ауле жил, а потом поехал в другой аул, который внезапно требует загранпаспорта то наверное будешь вещать про проволоки. Хотя всем пофиг на таких людей без родины. Ты ж не к иностранцам пришел вещать какой ты о великий мудрый нехочуха. Ну есть загранпаспорт. Никого кроме предателей работающих на запад запад не принимает последний год уж точно. И твои телки тебе ничего путного проблеять не смогут ибо таких кислотных они не любят.
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|5.82, Аноним (58), 15:53, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По всем пунктам мимо. Это уже не говоря про то что не можешь себе позволить самого просто компа с TPM 2.0 всегда будешь объезжать на хромой корове по полям. Лишь бы не заплатить лишнего. Твой менталитет страдальца виден в каждом твоём комментарии.
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|4.102, Аноним (103), 17:42, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там много чего будет не доступно в том числе не будет нормальных обновлений
Бред. Всё прекрасно обновляется и работает. Пол офиса древних хасвэлов на 11 винду перевёл в обход тпм и секьюре бут штатным способом через реестр в момент установки. Второй год полёт нормальный.
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|3.78, Аноним (88), 15:45, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего ты разбухтелся? Ну бывают ноуты с 10-кой в комплекте. Кому ты такой продаш как актуальный в скором будущем? Или ты один во всем мире? Пока нет массового ухода с винды этот вопрос важен. Хотя ты лично можешь объявить скажем vp9 устаревшим и ненужным, хотя 4К или 8К видео это не мешает в нем просматривать. Или ты каждой домохозяйке собрался объяснять тонны всего чего ей не нужно перед выбором покупать или нет?
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|4.84, Аноним (58), 15:56, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и не только для шинды могут сделать TPM 2.0 обязательным. Так что тут вилами по воде.
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|1.68, InuYasha (??), 15:18, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> выполнения своего кода в контексте TPM, что, например, может быть использовано для реализации бэкдоров
бэкдор из бэкдора ) Ведь TMP, в связке с ME и PSP, и есть самый настоящий бэкдор. А уж, если вспомнить, что в каждой сетевухе (тем более - вайфае) есть свой ARM-проц, то можно нагородить целый компьютер в компьютере, о котором никто не будет знать. И только однажны, получив заветный пакет с какого-нибудь 8888 или гитхаба, он проснётся и начнёт действовать...
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|2.74, Аноним (31), 15:37, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По поводу сетевухи полная правда, воткнул второй сетевой адаптер TP-Link в слот, так винда через неделю отказалась от него работать в интернете, пашет только от встроенного интеловского на мат. плате. Что только не делал, переустанавливал драйвера, систему - около недели работает потом интнернет напрочь с этой сетевухи не видит.
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|3.89, Аноним (83), 16:11, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так винда через неделю отказалась от него работать
Забей в гугл код ошибки.
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|4.91, Аноним (58), 16:28, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты серьёзно ждёшь что там будет написано что-то типа вашу сетевуху хакнули? Это я уже не говорю что не у всего есть код ошибки. Святая простота.
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|3.94, Аноним (58), 16:33, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как фрпанцузским истребителям в Ираке отключили бортовые РЛС во время операции Буря в Пустыне.
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|2.100, Аноним (103), 17:08, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем так глубоко копаешь, когда твой браузер вот прямо сейчас сливает партнёрам всё что только можно слить.
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|1.99, Аноним (103), 17:05, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ещё один гвоздь в крышку гроба нынешнему железу. Сейчас смеются над теми кто сидит на Core2 Duo и четвёртых пнях, но в итоге они (по факту) работают на самом безопасном железе. Не зря все свободные прошивки выпускаются в основном под 775 сокет
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|2.101, Аноним (103), 17:30, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сижу на AM2 сокете, процессор Athlon 64 X2 5200+. Производительности хватает даже для Android Studio, но оперативки больше 8 уже не накинуть, часто всё упирается именно в неё. Да, медленно, иногда нужно подождать, но ведь работает! SSD частично спасает ситуацию, благо материнка поддерживает AHCI.
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|3.105, Онан сын Иуды (?), 17:55, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня Phenom II X4 965 BE и 16Гб оперативки, мамка с олдскульным биосом. Брат жив. Всегда говорил что этот ихний UEFI (с Secureboot есессно) просто зонд и сомнительная хрень типа systemd и ipv6. GPT это просто оправдание его существования.
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