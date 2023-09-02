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Обход полнодискового шифрования в Linux через непрерывное нажатие клавиши Enter

02.09.2023 10:53

Майкл Финчем (Michael Fincham) из компании Pulse Security выявил уязвимость в реализации механизма разблокировки полнодискового шифрования, позволяющую при наличии физического доступа к компьютеру выполнить свои команды с правами root на раннем этапе загрузки, вручную снять блокировку с шифрованного диска и получить полный доступ к информации, хранимой на дисках. Уязвимость затрагивает Linux-системы в которых используется формат шифрования LUKS (Linux Unified Key Setup), механизмы защиты ключей на базе TPM (Trusted Platform Module) и компоненты Clevis, dracut и systemd для организации автоматической разблокировки во время загрузки.

Метод атаки напоминает выявленную в 2016 году уязвимость в пакете Cryptsetup, позволявшую получить доступ с правами root в командную оболочку начального загрузочного окружения при удерживании клавиши Enter в ответ на запрос ввода пароля для разблокировки зашифрованного раздела. Новый вариант атаки был выявлен после проверки как отреагирует система, если генерировать нажатия Enter не вручную, а при помощи эмулятора клавиатуры, обеспечивающего минимально возможную задержку между нажатиями. Для проведения эксперимента был собран USB-брелок на базе микроконтроллера Atmel ATMEGA32U4, непрерывно симулирующий нажатие Enter c задержкой на уровне 15 миллисекунд, что примерно в 10 раз больше, чем при удерживании клавиши на обычной клавиатуре.

Успешная атака продемонстрирована в удовлетворяющей вышеотмеченным требованиям конфигурации на базе Ubuntu 20.04, которая применялась одним из клиентов Pulse Security. Подобные конфигурации на базе фреймворка Clevis и хранения ключей в TPM обычно применяются, когда необходимо обеспечить шифрование дисков на удалённых серверах, на которых нет возможности после каждой перезагрузки вручную вводить пароль для разблокировки зашифрованных дисков. При этом помимо автоматизированной разблокировки в подобных системах остаётся и возможность ручного ввода пароля разблокировки зашифрованного раздела, которая оставлена на случай сбоя автоматизированного процесса разблокировки.

Атака сводится к тому, что злоумышленник может подключить устройство для симуляции непрерывного нажатия Enter, откатить процесс загрузки на ручной ввод пароля разблокировки и успеть исчерпать максимальный лимит на число попыток ввода пароля в небольшой промежуток времени до окончания выполнения обработчика автоматической разблокировки (автоматическая разблокировка требует времени и симулируя очень быстрые нажатия Enter можно успеть завершить выполнение процесса ручной разблокировки раньше, чем отработает параллельно запущенный процесс автоматической разблокировки). Systemd, получив управление после неудачных попыток ручной разблокировки, не сможет получить доступ к файловым системам на зашифрованных дисках, предложит перейти в режим восстановления после сбоя и предоставит доступ к командной оболочке с правами root в окружении загрузочного ram-диска.

Далее, так как ключи для разблокировки хранятся в TPM, атакующий, сохраняя за собой доступ с правами root, может инициировать штатный процесс автоматической разблокировки зашифрованных дисков при помощи инструментария Clevis и примонтировать корневой раздел из зашифрованного диска.

В качестве возможной меры для защиты от атаки рекомендуется выставить при загрузке параметры ядра rd.shell=0 и rd.emergency=reboot, при которых в случае сбоя на раннем этапе загрузки будет выполнена автоматическая перезагрузка, а не переход в интерактивный сеанс.

  1. Главная ссылка к новости (https://pulsesecurity.co.nz/ad...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Cryptsetup, позволяющая получить доступ к root shell
  3. OpenNews: Уязвимость в GRUB2, позволяющая обойти блокировку загрузки паролем
  4. OpenNews: Представлены исходные тексты для совершения атаки методом холодной перезагрузки
  5. OpenNews: Утечка пароля от шифрованных разделов в логе инсталлятора Ubuntu Server
  6. OpenNews: Уязвимость в cryptsetup, позволяющая отключить шифрование в LUKS2-разделах
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59702-luks
Ключевые слова: luks, boot, linux, crypt, clevis, darcut
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 02/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:12, 02/09/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:02, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В чём смысл TPM, если с его помощью система просто загружается без ввода пароля?
     
     
  • 2.4, Аноним (8), 12:04, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не взломав систему, не получишь доступ к данным на диске. Если просто вынуть диски, данные не извлечь.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:11, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сломалась материнка - прощай инфа на диске?
     
     
  • 4.9, Аноним (8), 12:13, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сломалась материнка - прощай инфа на диске?

    На этот случай есть пароль для ручной разблокировки.

     
  • 3.17, Аноним (17), 12:32, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
    Если я их в другой системе попробую примонтировать,
    появится диалог ввода пароля. Если знаете пароль, вводите
     
  • 2.6, Аноним (-), 12:09, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В чём смысл TPM, если с его помощью система просто загружается без ввода пароля?

    В данном случае видимо наглядное демо что удобство и безопасность живут по разные стороны улицы. Вы хотели автторазблокирование? Ну вот атакующий его оказывается тоже сможет. Удобно же!

     
  • 2.16, Аноним (16), 12:31, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TMP полная чушь. Гораздо надежнее использовать флешку для хранения ключей. Вынул флешку - нет ключа. Вставил - есть ключ. А TMP вынуть нельзя если заходел отдать комп в сервис. Так что TMP полная чушь.
     

  • 1.5, Аноним (-), 12:08, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Далее, так как ключи для разблокировки хранятся в TPM

    А вот не...фиг ключи хранить где попало. Т.е. на системе без TPM этот номер вообще совсем не прокатит?

     
  • 1.10, Ананимаз (?), 12:14, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну шо, съэкономили пару мс на паралельном запуске?
     
  • 1.11, Q2W (?), 12:20, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это за шифрование такое, если ключи можно просто попросить у этого TMP, и он их имеет и даст?

    Капец какой-то. Это как в автомобилях: для установки автозапуска вмуровывали в приборную панель оригинальный ключ.

     
     
  • 2.12, Q2W (?), 12:21, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/TMP/TPM/
     
  • 2.18, Аноним (17), 12:34, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас есть решения без оставления иммобилайзера в машине
     

  • 1.13, Балмерсекс (?), 12:27, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было ставить Windows!
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 12:35, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно!
    Там и шифровать не нужно
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:45, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вообще в свопе ключи
     

  • 1.14, Имя (?), 12:29, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как так получается, что хранимый ключ сам по себе не зашифрован паролем?
     
     
  • 2.20, Аноним (17), 12:35, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль на пароль?
    Супер
     

  • 1.15, Kuromi (ok), 12:29, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    HOLY SHI...простите, Святые угодники!
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:37, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Systemd кидок
     
  • 1.23, InuYasha (??), 13:00, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня такое чувство, что разработчики линуксов* работают на раскалённых клавиатурах. Потому что - тут ВВОД подержать и получишь рута, там PRINTSCREEN подержать - получишь смерть DBus, в иксах CTRL+SHIFT вообще запрещено держать... Если вы видите совпадение, я вижу систему.

    Есть такая штука как проекционная клавиатура (лазер рисует на глом столе клавиши, а камера смотрит на пальцы). Так вот: разработчикам, наверное, проецируют клавиши на раскалённую сковородку.

    (UJL)

     
  • 1.24, Аноним (24), 13:08, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    типичный системд
     

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