Уязвимость в cryptsetup, позволяющая отключить шифрование в LUKS2-разделах

|
|
|
|2.3, Аноним (3), 22:56, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Только битлогер по-моему даже по силе шифрования не отвечает анбшным стандартам для секретных данных (только самому минимальному для лайтового шифрования). Т.е. недостаточно секретен и у злоумышленников могут быть средства для дешифровки.
|
|
|
|3.4, Аноним (3), 22:58, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зато вот если ты потеряешь доступ к своим данным, то с ними можно попрощаться. Впрочем, для типового использования "хранить фоточки любимой кошки на лаптопе" его вполне достаточно и тут разрабы трукрипта вполне правы.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 00:18, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Откуда вы такие берётесь... Как ты потеряешь свои данные? Флэшку выронишь? Вот кто-нибудь другой её и перебрутфорсит на ноуте за пару дней, потом будешь радоваться, что все твои данные в целостности и сохранности на форче залили. Возможно даже место работы сменишь, если это были документы, которые по сути и не особо твои
|
|
|
|5.30, Аноним (3), 00:32, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мало ли вариантов потерять доступ к данным при сохранении физического доступа? Ключ слетит и привет, поделки этим славятся.
|
|
|
|6.39, qwe (??), 02:10, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
cryptsetup luksHeaderBackup ... - это первое что строго рекомендуют сделать сразу после создания зашифрованного раздела.
|
|3.6, . (?), 23:11, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угу, у мистических злоумышленников в сферическом вакууме - конечно могут быть. (паяльник, к примеру).
Но я вполне уверен что ты, васян с воппеннета - ничегошеньки там не расшифруешь, и мне этого достаточно чтоб не прятать шифрованную флэшку в сейф, отходя за кофе, а просто ее выдернуть. А вот с шитсетап или как там оно у л@п4..х называется - увы и ах, но справится любой дятел вроде тебя.
|
|
|
|4.8, Аноним (3), 23:21, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Продолжай и дальше верить в секурность проприетарных поделок. Васян с впопенета вполне может иметь доступ к необходимым технологиям, другое дело, что зависит от того, насколько ценные и интересные эти твои данные. Если там миллион биткоинов, почаще об этом сообщай всем, вот и проверишь, насколько безопасно зашифровано было.
|
|3.34, Михаил (??), 00:44, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По умолчанию AES-128, через групповые политики можно переключить на AES-256.
|
|1.5, Аноним (5), 23:09, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Debian со своим подходом:
[buster] - cryptsetup <not-affected> (Vulnerable code not present; does not support online LUKS2 reencryption)
[stretch] - cryptsetup <not-affected> (Vulnerable code not present; does not support LUKS2)
LMAO.
// b.
|
|
|
|2.10, Rev (?), 23:27, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Но ведь уже давно есть [bullseye], в нём всё так же, что ли?
|
|2.20, rm1 (?), 23:48, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Works as intended, нефиг сразу пихать слишком новый непроверенный софт с дырами в stable.
|
|1.7, Аноним (7), 23:20, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> для начала расшифровки хэш не требуется, если новое состояние подразумевает отсутствие ключа для шифрования (plaintext).
Моя не понимайт... Так “для начала расшифровки”, или “указания необходимости запуска расшифровки при следующем подключении”? Вещи же совершенно разные...
|
|
|
|2.27, Аноним (26), 00:24, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По идее чтобы начать зашифровку в новый ключ, нужно знать новый ключ. Знание хэша не поможет. Но если LUKSу дана задача тупо расшифровать данные (нулевой ключ), то и хэш не нужен, и видимо виновник сабжа решил, что оставлять по сути команду для люкса о расшифровке накопителя в незашифрованном виде на этом самом накопителе, учитывая векторы атаки — хорошая идея.
|
|1.9, Аноним (9), 23:26, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В кальке в дефолтном sys-fs/cryptsetup собран и поставляется пакет без поддержки reencrypt (use не включен соответствующий)
2.3.6-r2(0/12)(21:40:09 04.01.2022)(argon2 nls openssl udev -gcrypt -kernel -nettle -pwquality -reencrypt -static -static-libs -urandom)
|
|
|
|
|
|3.17, Аноним (9), 23:39, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
подскажи неадекватные юзы у них, пользуюсь калькой, мне актуально
|
|
|
|4.21, Аноним (3), 23:48, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Давно дропнул, раньше постоянно пересобирать половину пакетов приходилось из-за какой-то дичи.
|
|1.12, Аноним (12), 23:31, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
|
Это в очередной раз доказывает что линукс не такой уж и безопассный и что корпоративные ОС типа Windows 11 опережают Linux в плане безопассности. Ни одна ОС сделанная одним студентом не будет лучше это факт
|
|
|
|2.13, Аноним (12), 23:34, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
В Windows 11 есть VBS который изолирует каждый процесс друг от друга посредством Hyper-V и дополнительно сверху SmartScreen + Windows Defender. Линуксу только мечтать о такой безопасности и вся его безопасность это введите пароль чтобы сдвинуть окно. Надо же додуматься на каждом шагу пароль вводить и заявлять что это безопасность
|
|
|
|3.28, Аноним (26), 00:28, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тварищ погромист, а что произойдёт, если я открою сотню калькуляторов, ваше банковское приложение выгрузится в своп на диск и потом я этот диск с собою унесу? Кто из выше вами перечисленных защитников локалхоста от локалхоста остановит меня от того, чтобы просто посмотреть, чё там на диске лежит?
|
|2.16, Аноним (12), 23:39, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Минусируйте давайте токсичное сообщество вам же лучше знать чем мне программисту
|
|
|
|3.18, Аноним (9), 23:40, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
человек-аноним
выше толпа таких же анонимов комментирует, что ты там написал, чтобы тебя минусовать?
|
|3.31, Михрютка (ok), 00:40, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>>Минуссируйте меня минуссируйте меня полносстью токссичное ссообщество токссичное
//сспелчек фиксс
|
|1.14, Аноним (14), 23:36, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
zfs умеет шифрование, причем выборочное (целиком пул шифровать не обязательно).
|
|
|
|2.23, Аноним (19), 23:50, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насколько выборочное что шифровать метадату она умеет только костылями (как впрочем и все другие фс с поддержкой шифрования). Full-disk encryption все таки не про то
|
|1.24, Аноним (24), 00:15, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
не зря я на luks1 сижу, и хэдер проще бекапить, т.к. пару мбайт занимает
|
|1.29, Аноним (26), 00:31, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Объясните мне дураку, кому может понадобится фича автоматической расшифровки накопителя с любого компа, куда бы носитель не воткнули и не открыли ключом? Такие вещи можно обычным скриптом и явной командой сделать, зачем переусложнять формат и пихать метаданные?
|
|
|
|2.33, Аноним (19), 00:43, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чтобы у тебя контейнер не поломался если ты во время фоновой перешифровки ребутнешься или крашнешься
|
|1.35, asdsad (?), 00:53, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Стоять, уязвимость в cryptsetup, т.е. ничего не изменится? Зачем злоумышленнику использовать "правильный" вариант утилиты?
|
|1.36, Аноним (36), 01:21, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Обидно немного. Неужели в таком деле нельзя было один раз подумать нормально и всё предусмотреть? Это же не за указателями в сишечке неустанно следить, а просто один раз продумать и написать стандарт.
|