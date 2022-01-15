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Уязвимость в cryptsetup, позволяющая отключить шифрование в LUKS2-разделах

15.01.2022 22:26

В пакете Cryptsetup, применяемом для шифрования дисковых разделов в Linux, выявлена уязвимость (CVE-2021-4122), позволяющая через модификацию метаданных добиться отключения шифрования в разделах в формате LUKS2 (Linux Unified Key Setup). Для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь физический доступ к зашифрованному носителю, т.е. метод имеет смысл в основном для атаки на зашифрованные внешние накопители, такие как Flash-диски, к которым злоумышленник имеет доступ, но не знает пароля для расшифровки данных.

Атака применима только для формата LUKS2 и связана с манипуляцией метаданными, отвечающими за активацию расширения "online reencryption", позволяющего при необходимости смены ключа доступа инициировать процесс перешифрования данных на лету без остановки работы с разделом. Так как процесс расшифровки и шифровки с новым ключом занимает много времени, "online reencryption" даёт возможность не прерывать работу с разделом и выполнять перешифрование в фоне, постепенно перешифровывая данных с одного ключа на другой. В том числе имеется возможность выбора пустого целевого ключа, что позволяет перевести раздел в расшифрованный вид.

Атакующий может внести в метаданные LUKS2 изменения, симулирующие аварийное прерывание выполнения операции расшифровки в результате сбоя и добиться расшифровки части раздела после активации и использования модифицированного накопителя владельцем. При этом пользователь, подключивший модифицированный накопитель и разблокировавший его корректным паролем, не получает какого-либо предупреждения о выполнении процесса восстановления прерванной операции перешифрования и может узнать о ходе данной операции только при помощи команды "luks Dump". Объём данных, расшифровки которых может добиться атакующий, зависит от размера заголовка LUKS2, но при размере по умолчанию (16 MiB) может превышать 3 ГБ.

Проблема вызвана тем, что несмотря на то, что перешифрование требует расчёта и проверки хэшей нового и старого ключей, для начала расшифровки хэш не требуется, если новое состояние подразумевает отсутствие ключа для шифрования (plaintext). Кроме того, метаданные LUKS2, в которых задаётся алгоритм шифрования, не защищены от модификации в случае попадания в руки злоумышленника. Для блокирования уязвимости разработчики добавили в LUKS2 дополнительную защиту метаданных, для которых теперь проверяется дополнительный хэш, вычисляемый на основе известных ключей и содержимого метаданных, т.е. атакующий теперь не может незаметно изменить метаданные, не зная пароля для расшифровки.

Типовой сценарий атаки требует, чтобы у злоумышленника была возможность несколько раз получить накопитель в свои руки. Вначале атакующий, который не знает пароля доступа, вносит в область метаданных изменения, инициирующие расшифровку части данных при следующей активации накопителя. Затем накопитель возвращается на место и атакующий ждёт, пока пользователь не подключит его, введя пароль. Во время активации устройства пользователем запускается фоновый процесс перешифрования, в ходе которого часть зашифрованных данных заменяется на расшифрованные данные. Далее, если атакующий сможет получить в свои руки устройство ещё раз, часть данных на накопителе будет находиться в расшифрованном виде.

Проблема выявлена мэйнтейнером проекта cryptsetup и устранена в обновлениях cryptsetup 2.4.3 и 2.3.7. Состояние формирования обновлений с устранением проблемы в дистрибутивах можно отследить на данных страницах: Debian, RHEL, SUSE, Fedora, Ubuntu, Arch. Уязвимость проявляется только начиная с выпуска cryptsetup 2.2.0, в котором появилась поддержка операции "online reencryption". В качестве обходного пути защиты может использоваться запуск с опцией "--disable-luks2-reencryption".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.3 с поддержкой шифрованных разделов BitLocker
  3. OpenNews: В MD/RAID6 в Linux выявлена проблема, которая может привести к потере данных
  4. OpenNews: Проблема с повреждением разделов Ext4 оказалась в md-raid0
  5. OpenNews: Уязвимость в Cryptsetup, позволяющая получить доступ к root shell
  6. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56513-luks2
Ключевые слова: luks2, crypt
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 22:41, 15/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:51, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вот поэтому я пользуюсь нормальными решениями типа bitlocker
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:56, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только битлогер по-моему даже по силе шифрования не отвечает анбшным стандартам для секретных данных (только самому минимальному для лайтового шифрования). Т.е. недостаточно секретен и у злоумышленников могут быть средства для дешифровки.
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 22:58, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато вот если ты потеряешь доступ к своим данным, то с ними можно попрощаться. Впрочем, для типового использования "хранить фоточки любимой кошки на лаптопе" его вполне достаточно и тут разрабы трукрипта вполне правы.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 00:18, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Откуда вы такие берётесь... Как ты потеряешь свои данные? Флэшку выронишь? Вот кто-нибудь другой её и перебрутфорсит на ноуте за пару дней, потом будешь радоваться, что все твои данные в целостности и сохранности на форче залили. Возможно даже место работы сменишь, если это были документы, которые по сути и не особо твои
     
     
  • 5.30, Аноним (3), 00:32, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало ли вариантов потерять доступ к данным при сохранении физического доступа? Ключ слетит и привет, поделки этим славятся.
     
     
  • 6.39, qwe (??), 02:10, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cryptsetup luksHeaderBackup ... - это первое что строго рекомендуют сделать сразу после создания зашифрованного раздела.
     
  • 3.6, . (?), 23:11, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, у мистических злоумышленников в сферическом вакууме - конечно могут быть. (паяльник, к примеру).

    Но я вполне уверен что ты, васян с воппеннета - ничегошеньки там не расшифруешь, и мне этого достаточно чтоб не прятать шифрованную флэшку в сейф, отходя за кофе, а просто ее выдернуть. А вот с шитсетап или как там оно у л@п4..х называется - увы и ах, но справится любой дятел вроде тебя.

     
     
  • 4.8, Аноним (3), 23:21, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Продолжай и дальше верить в секурность проприетарных поделок. Васян с впопенета вполне может иметь доступ к необходимым технологиям, другое дело, что зависит от того, насколько ценные и интересные эти твои данные. Если там миллион биткоинов,  почаще об этом сообщай всем, вот и проверишь, насколько безопасно зашифровано было.
     
  • 3.34, Михаил (??), 00:44, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По умолчанию AES-128, через групповые политики можно переключить на AES-256.
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:47, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нос не дави так сильно
     
  • 2.32, Михаил (??), 00:43, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальными — это Veracrypt.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:09, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Debian со своим подходом:

    [buster] - cryptsetup <not-affected> (Vulnerable code not present; does not support online LUKS2 reencryption)
    [stretch] - cryptsetup <not-affected> (Vulnerable code not present; does not support LUKS2)

    LMAO.

    // b.

     
     
  • 2.10, Rev (?), 23:27, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но ведь уже давно есть [bullseye], в нём всё так же, что ли?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 01:25, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, уже есть свежачок, подожду еще год два и обновлюсь.
     
  • 2.20, rm1 (?), 23:48, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Works as intended, нефиг сразу пихать слишком новый непроверенный софт с дырами в stable.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:20, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> для начала расшифровки хэш не требуется, если новое состояние подразумевает отсутствие ключа для шифрования (plaintext).

    Моя не понимайт... Так “для начала расшифровки”, или “указания необходимости запуска расшифровки при следующем подключении”? Вещи же совершенно разные...

     
     
  • 2.27, Аноним (26), 00:24, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее чтобы начать зашифровку в новый ключ, нужно знать новый ключ. Знание хэша не поможет. Но если LUKSу дана задача тупо расшифровать данные (нулевой ключ), то и хэш не нужен, и видимо виновник сабжа решил, что оставлять по сути команду для люкса о расшифровке накопителя в незашифрованном виде на этом самом накопителе, учитывая векторы атаки — хорошая идея.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:26, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В кальке в дефолтном sys-fs/cryptsetup собран и поставляется пакет без поддержки reencrypt (use не включен соответствующий)

    2.3.6-r2(0/12)(21:40:09 04.01.2022)(argon2 nls openssl udev -gcrypt -kernel -nettle -pwquality -reencrypt -static -static-libs -urandom)

     
     
  • 2.11, Аноним (3), 23:31, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть что-то там собрано с адекватными юзами.
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 23:39, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подскажи неадекватные юзы у них, пользуюсь калькой, мне актуально

     
     
  • 4.21, Аноним (3), 23:48, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно дропнул, раньше постоянно пересобирать половину пакетов приходилось из-за какой-то дичи.
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:31, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Это в очередной раз доказывает что линукс не такой уж и безопассный и что корпоративные ОС типа Windows 11 опережают Linux в плане безопассности. Ни одна ОС сделанная одним студентом не будет лучше это факт
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 23:34, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    В Windows 11 есть VBS который изолирует каждый процесс друг от друга посредством Hyper-V и дополнительно сверху SmartScreen + Windows Defender. Линуксу только мечтать о такой безопасности и вся его безопасность это введите пароль чтобы сдвинуть окно. Надо же додуматься на каждом шагу пароль вводить и заявлять что это безопасность
     
     
  • 3.28, Аноним (26), 00:28, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тварищ погромист, а что произойдёт, если я открою сотню калькуляторов, ваше банковское приложение выгрузится в своп на диск и потом я этот диск с собою унесу? Кто из выше вами перечисленных защитников локалхоста от локалхоста остановит меня от того, чтобы просто посмотреть, чё там на диске лежит?
     
  • 2.16, Аноним (12), 23:39, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Минусируйте давайте токсичное сообщество вам же лучше знать чем мне программисту
     
     
  • 3.18, Аноним (9), 23:40, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    человек-аноним
    выше толпа таких же анонимов комментирует, что ты там написал, чтобы тебя минусовать?
     
  • 3.22, Аноним (19), 23:48, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя не обманеш?
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:16, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты программист, то я - Фотошоп?
     
  • 3.31, Михрютка (ok), 00:40, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Минуссируйте меня минуссируйте меня полносстью токссичное ссообщество токссичное

    //сспелчек фиксс

     
  • 2.38, Аноним (38), 01:39, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не верю что ты правда так думаешь.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:36, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    zfs умеет шифрование, причем выборочное (целиком пул шифровать не обязательно).
     
     
  • 2.15, Аноним (9), 23:38, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это и ext4 умеет
     
  • 2.23, Аноним (19), 23:50, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько выборочное что шифровать метадату она умеет только костылями (как впрочем и все другие фс с поддержкой шифрования). Full-disk encryption все таки не про то
     

  • 1.24, Аноним (24), 00:15, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не зря я на luks1 сижу, и хэдер проще бекапить, т.к. пару мбайт занимает
     
  • 1.29, Аноним (26), 00:31, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните мне дураку, кому может понадобится фича автоматической расшифровки накопителя с любого компа, куда бы носитель не воткнули и не открыли ключом? Такие вещи можно обычным скриптом и явной командой сделать, зачем переусложнять формат и пихать метаданные?
     
     
  • 2.33, Аноним (19), 00:43, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы у тебя контейнер не поломался если ты во время фоновой перешифровки ребутнешься или крашнешься
     

  • 1.35, asdsad (?), 00:53, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоять, уязвимость в cryptsetup, т.е. ничего не изменится? Зачем злоумышленнику использовать "правильный" вариант утилиты?
     
  • 1.36, Аноним (36), 01:21, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обидно немного. Неужели в таком деле нельзя было один раз подумать нормально и всё предусмотреть? Это же не за указателями в сишечке неустанно следить, а просто один раз продумать и написать стандарт.
     

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