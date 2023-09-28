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Анонсирована плата Raspberry Pi 5

28.09.2023 17:34

Спустя более четырёх лет с момента создания платы Raspberry Pi 4 организация Raspberry Pi Foundation представила плату нового поколения - Raspberry Pi 5, которая поступит в продажу в конце октября по цене $60 за вариант с 4 ГБ ОЗУ и $80 за вариант с 8 ГБ ОЗУ. Для сравнения плата Raspberry Pi 4 с 2 ГБ ОЗУ продавалась за $35, 4 ГБ ОЗУ - $55, а 8 ГБ ОЗУ - $75, но при этом заявлено, что производительность платы Raspberry Pi 5 в 2-3 раза выше Raspberry Pi 4.

Спецификация:

  • SoC Broadcom BCM2712 2.4GHz на базе 4-ядерного 64-разрядного CPU Arm Cortex-A76. Процессор производится по техпроцессу 16nm, поддерживает расширение для ускорения криптографических операций, оснащён L2-кэшем в 512KB на каждое ядро и общим L3-кэшем в 2 МБ. Чип специально разработан для платы Raspberry Pi 5 и по уровню производительности способен справляться с типовыми нагрузками для рабочих станций. При проектировании платы использовалась концепция чиплетов. Для сравнения плата Raspberry Pi 4 поставлялась с SoC BCM2711 на базе 4-ядерного 64-разрядного CPU Arm Cortex-A72, производимого по техпроцессу 28nm и работающего на частоте 1.5GHz.
  • GPU VideoCore VII 800MHz c поддержкой графических API OpenGL ES 3.1 и Vulkan 1.2 (в Raspberry Pi 4 поставлялся GPU VideoCore VI).
  • 2 порта Micro HDMI с поддержкой HDR и качества 4Kp60 при одновременном выводе через два порта. Заявлено об изначальной поставке полностью открытых драйверов для Mesa. В Raspberry Pi 4 было два порта Micro HDMI, поддерживающих вывод с качеством 4Kp60 при выводе через один порт и 4Kp30 при выводе через два порта.
  • Встроенный аппаратный декодировщик для видео в формате HEVC, поддерживающий декодирование видео с качеством 4Kp60. В Raspberry Pi 4 был декодировщик H.265 с качеством 4Kp60.
  • 4 или 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X-4267 SDRAM). Производительность памяти более чем в два раза выше, чем в Raspberry Pi 4 (4267MT/s против 2000MT/s). В дальнейшем ожидается версия с 16 ГБ ОЗУ.
  • Wi-Fi 802.11ac с поддержкой работы на частотах 2.4GHz и 5GHz.
  • Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE).
  • Слот microSD с поддержкой высокоскоростного режима SDR104.
  • Два порта USB 3.0 с пропускной способностью 5Gbps и два порта USB 2.0.
  • Гигабитный Ethernet с поддержкой PoE (Power over Ethernet).
  • Два 4-линейных MIPI-трансивера для камеры и экрана (сдвоенный разъём MIPI CSI/DSI).
  • Один слот PCIe 2.0 (из-за необходимости уместить слот в миниатюрный форм-фактор использован нестандартный разъём).
  • Питание 5V/5A через USB-C. Из-за возрастания энергопотребления блоки питания от старых плат Raspberry Pi могут не подойти, рекомендуется БП с мощностью 27W. Также рекомендуется использовать корпус с кулером для активного охлаждения.
  • Типичный для Raspberry Pi 40-пиновый GPIO.
  • RTC (Real-time clock) с отдельным аккумулятором.
  • Кнопка включения питания.
  • Размер платы и форм-фактор не изменился и по-прежнему соответствует моделям "B" плат Raspberry Pi.

В качестве операционной системы на Raspberry Pi 5 можно будет использовать следующий выпуск Raspberry Pi OS на базе Debian 12, который планируют сформировать в середине октября.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил плату Pico W с поддержкой Wi-Fi
  4. OpenNews: Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi
  5. OpenNews: Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ
  6. OpenNews: Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59840-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, danonimous (?), 17:49, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужен российский аналог.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:57, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Флаг в руки
     
  • 2.15, soarin (ok), 18:01, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну Repka есть
     
  • 2.17, Анон по имени Антон (?), 18:04, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://repka-pi.ru/
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:51, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    радиатор, как всегда, в комплект не входит?
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:53, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё бы слот для мелкой ssd и вообще топчик
     
     
  • 2.13, Tron is Whistling (?), 17:59, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, где хотя бы M.2, блд.
     
     
  • 3.21, вымя (?), 18:08, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нестандартный PCIe-разъём, через кабель до райзера можешь хоть M.2, хоть GTX9090 вставить.
     
     
  • 4.28, Анон по имени Антон (?), 18:19, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GTX9090

    Не будет работать. Там video bios в машинных инструкциях x86.

     
  • 2.19, Tron is Whistling (?), 18:06, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, плин, стоп. Там PCIe2.0 есть, вот туда можно и подвесить.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:54, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не дешево. нам давно пора переходить на FPGA и прогрммную схематихнику. купил чип - подпоял нужный штекер, записал программу и готово.

    ща почти все библиотеки готовы в плоть до wifi

     
     
  • 2.23, Аноним2 (?), 18:12, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соглашусь с оратором выше, но не с его посылом, потому что fpga ещё дороже выйдет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:56, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Orange pi быстрее и дешевле, для рабочей машины и мелких серверов самое то, особенно учитывая цены на малину у перекупов.
     
     
  • 2.12, Анон по имени Антон (?), 17:59, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какой-нибудь б\у неттоп hp elitedesk ещё дешевле и несравнимо более производителен. Особенно по части графики.
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:57, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Wi-Fi 802.11ac

    Уже Wi-Fi 7 на подходе, а у них до сих пор 5-я версия.

     
     
  • 2.11, Tron is Whistling (?), 17:58, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фига устройству, которое с трудом тащит пару сотен мегабит, что-то выше ac?
     
  • 2.14, Анон по имени Антон (?), 18:00, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты собираешься качать на таких скоростях? Для 99% случаев тебе хватит 2.4GHz "g" стандарта.
     

  • 1.7, Анон по имени Антон (?), 17:57, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Устройство состоит чуть менее чем полностью из проприетарных закрытых запатентованных компонентов. И казалось бы причем тут опеннет?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 18:21, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.raspberrypi.com/documentation/
     

  • 1.9, IdeaFix (ok), 17:58, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Часы с батарейкой - это прекрасно.
    2. Отсутствие "биоса" - это моветон.
    3. Враки про новый workstation experience вроде уже были.

    Чо как с ESXi?

     
  • 1.10, Tron is Whistling (?), 17:58, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну накотец-то, на древнющий A72 смотреть было невозможно.
    Вот ето себе и возьму на замену RPi3.
     
     
  • 2.16, Анон по имени Антон (?), 18:02, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше ROCK 4A на полностью открытом rk3399 который рекомендует даже free software foundation.
     
     
  • 3.18, Tron is Whistling (?), 18:05, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Это скорее для любителей китайских подвальных поделий.
    Ну и A53 и всего 2-4 гига?
    Шпасиба, нет.
     
     
  • 4.22, Анон по имени Антон (?), 18:08, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам ты подвальный. Не поленись зайти на их сайт и посмотри сколько там документации вплоть до ШИМок по питанию.
     
     
  • 5.24, Tron is Whistling (?), 18:16, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь рассказать, на фига мне оно?
     

  • 1.20, Tron is Whistling (?), 18:06, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще A76, PCIe и RTC - это успехЪ.
     
  • 1.25, Аноним (25), 18:17, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    такое дорогое а уже морально устаревшее железо! Лучше нюк взять на свежем инел.
     
     
  • 2.26, Tron is Whistling (?), 18:18, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это на том, у которого TDP приходится запиливать даже в ноутах, чтобы хоть как-то жило?
    Если хочется миньку на x86 - оптимальнее в сторону AMD смотреть, они много интересного приставочного и около железа наделали.
     
  • 2.27, Tron is Whistling (?), 18:19, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Снос интеловского "оптимизационного софта" у ряда вендоров = слёту с гарантии.
    Хорошая попытка, штеуд, теперь точно нет.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 18:20, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищ, не позорьтесь своими глубокими незнаниями и не вводите других в заблуждение
     

  • 1.30, Аноним (30), 18:21, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Часы это хорошо, без часов боль.

    Но почти все заявленные в списке "поддержки" -- лажа. Никакого 4к там и близко не поддерживается, кроме как если в видео файле ничего, кроме чёрного цвета, нет.

     
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