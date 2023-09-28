Анонсирована плата Raspberry Pi 5

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|3.21, вымя (?), 18:08, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если нестандартный PCIe-разъём, через кабель до райзера можешь хоть M.2, хоть GTX9090 вставить.
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|1.4, Аноним (4), 17:54, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не дешево. нам давно пора переходить на FPGA и прогрммную схематихнику. купил чип - подпоял нужный штекер, записал программу и готово.
ща почти все библиотеки готовы в плоть до wifi
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|2.23, Аноним2 (?), 18:12, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соглашусь с оратором выше, но не с его посылом, потому что fpga ещё дороже выйдет.
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|1.5, Аноним (5), 17:56, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Orange pi быстрее и дешевле, для рабочей машины и мелких серверов самое то, особенно учитывая цены на малину у перекупов.
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|1.6, Аноним (6), 17:57, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Wi-Fi 802.11ac
Уже Wi-Fi 7 на подходе, а у них до сих пор 5-я версия.
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|1.7, Анон по имени Антон (?), 17:57, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Устройство состоит чуть менее чем полностью из проприетарных закрытых запатентованных компонентов. И казалось бы причем тут опеннет?
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|1.9, IdeaFix (ok), 17:58, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1. Часы с батарейкой - это прекрасно.
2. Отсутствие "биоса" - это моветон.
3. Враки про новый workstation experience вроде уже были.
Чо как с ESXi?
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|1.25, Аноним (25), 18:17, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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такое дорогое а уже морально устаревшее железо! Лучше нюк взять на свежем инел.
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|2.26, Tron is Whistling (?), 18:18, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это на том, у которого TDP приходится запиливать даже в ноутах, чтобы хоть как-то жило?
Если хочется миньку на x86 - оптимальнее в сторону AMD смотреть, они много интересного приставочного и около железа наделали.
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|2.27, Tron is Whistling (?), 18:19, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Снос интеловского "оптимизационного софта" у ряда вендоров = слёту с гарантии.
Хорошая попытка, штеуд, теперь точно нет.
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|3.29, Аноним (29), 18:20, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Товарищ, не позорьтесь своими глубокими незнаниями и не вводите других в заблуждение
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|1.30, Аноним (30), 18:21, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Часы это хорошо, без часов боль.
Но почти все заявленные в списке "поддержки" -- лажа. Никакого 4к там и близко не поддерживается, кроме как если в видео файле ничего, кроме чёрного цвета, нет.
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