Анонсирована плата Raspberry Pi 5

Спустя более четырёх лет с момента создания платы Raspberry Pi 4 организация Raspberry Pi Foundation представила плату нового поколения - Raspberry Pi 5, которая поступит в продажу в конце октября по цене $60 за вариант с 4 ГБ ОЗУ и $80 за вариант с 8 ГБ ОЗУ. Для сравнения плата Raspberry Pi 4 с 2 ГБ ОЗУ продавалась за $35, 4 ГБ ОЗУ - $55, а 8 ГБ ОЗУ - $75, но при этом заявлено, что производительность платы Raspberry Pi 5 в 2-3 раза выше Raspberry Pi 4. Спецификация: SoC Broadcom BCM2712 2.4GHz на базе 4-ядерного 64-разрядного CPU Arm Cortex-A76. Процессор производится по техпроцессу 16nm, поддерживает расширение для ускорения криптографических операций, оснащён L2-кэшем в 512KB на каждое ядро и общим L3-кэшем в 2 МБ. Чип специально разработан для платы Raspberry Pi 5 и по уровню производительности способен справляться с типовыми нагрузками для рабочих станций. При проектировании платы использовалась концепция чиплетов. Для сравнения плата Raspberry Pi 4 поставлялась с SoC BCM2711 на базе 4-ядерного 64-разрядного CPU Arm Cortex-A72, производимого по техпроцессу 28nm и работающего на частоте 1.5GHz.

GPU VideoCore VII 800MHz c поддержкой графических API OpenGL ES 3.1 и Vulkan 1.2 (в Raspberry Pi 4 поставлялся GPU VideoCore VI).

2 порта Micro HDMI с поддержкой HDR и качества 4Kp60 при одновременном выводе через два порта. Заявлено об изначальной поставке полностью открытых драйверов для Mesa. В Raspberry Pi 4 было два порта Micro HDMI, поддерживающих вывод с качеством 4Kp60 при выводе через один порт и 4Kp30 при выводе через два порта.

Встроенный аппаратный декодировщик для видео в формате HEVC, поддерживающий декодирование видео с качеством 4Kp60. В Raspberry Pi 4 был декодировщик H.265 с качеством 4Kp60.

4 или 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X-4267 SDRAM). Производительность памяти более чем в два раза выше, чем в Raspberry Pi 4 (4267MT/s против 2000MT/s). В дальнейшем ожидается версия с 16 ГБ ОЗУ.

Wi-Fi 802.11ac с поддержкой работы на частотах 2.4GHz и 5GHz.

Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE).

Слот microSD с поддержкой высокоскоростного режима SDR104.

Два порта USB 3.0 с пропускной способностью 5Gbps и два порта USB 2.0.

Гигабитный Ethernet с поддержкой PoE (Power over Ethernet).

Два 4-линейных MIPI-трансивера для камеры и экрана (сдвоенный разъём MIPI CSI/DSI).

Один слот PCIe 2.0 (из-за необходимости уместить слот в миниатюрный форм-фактор использован нестандартный разъём).

Питание 5V/5A через USB-C. Из-за возрастания энергопотребления блоки питания от старых плат Raspberry Pi могут не подойти, рекомендуется БП с мощностью 27W. Также рекомендуется использовать корпус с кулером для активного охлаждения.

Типичный для Raspberry Pi 40-пиновый GPIO.

RTC (Real-time clock) с отдельным аккумулятором.

Кнопка включения питания.

Размер платы и форм-фактор не изменился и по-прежнему соответствует моделям "B" плат Raspberry Pi. В качестве операционной системы на Raspberry Pi 5 можно будет использовать следующий выпуск Raspberry Pi OS на базе Debian 12, который планируют сформировать в середине октября.



