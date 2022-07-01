Проект Raspberry Pi представил плату Pico W с поддержкой Wi-Fi

Проект Raspberry Pi представил новую плату Raspberry Pi Pico W, продолжающую развитие миниатюрной платы Pico, оснащённой микроконтроллером RP2040 собственной разработки. Новая редакция отличается интеграцией поддержки Wi-Fi (2.4GHz 802.11n), реализованной на базе чипа Infineon CYW43439. Чип CYW43439 также поддерживает Bluetooth Classic и Bluetooth Low-Energy, но они пока не задействованы в плате. Стоимость новой платы - 6 долларов, что на два доллара дороже первого варианта. Из областей применения, помимо совместного использования с компьютерами Raspberry Pi, разработки встраиваемых систем и систем управления различными устройствами, вариант с Wi-Fi позиционируется как платформа для создания устройств интернета-вещей, взаимодействующих по сети.

Чип RP2040 включает в себя двухядерный процессор ARM Cortex-M0+ (133MHz) c 264 КБ встроенной оперативной памяти (SRAM), контроллером DMA, датчиком температуры, таймером и контроллером USB 1.1. На плате размещено 2 МБ Flash-памяти, но чип поддерживает расширение до 16 МБ. Для ввода-вывода предусмотрены порты GPIO (30 пин, из которых 4 выделены под аналоговый ввод), UART, I2C, SPI, USB (клиент и хост с поддержкой загрузки с накопителей в формате UF2) и специализированный 8 контактов PIO (Programmable I/O state machines) для подключения собственной периферии. Питание может подаваться в диапазоне от 1.8 до 5.5 вольт, что позволяет задействовать различные источники энергии, включая две или три обычные батарейки AA или типовые литий-ионные аккумуляторы.

Для создания приложений может применяться язык Си, C++ или MicroPython. Порт MicroPython для Raspberry Pi Pico подготовлен совместно с автором проекта и поддерживает все возможности чипа, включая собственный интерфейс подключения расширений PIO. Для разработки для чипа RP2040 с использованием MicroPython адаптирована интегрированная среда программирования Thonny. Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения, для разработки которых подготовлен порт фреймворка TensorFlow Lite. Для сетевого доступа предлагается использовать сетевой стек lwIP, который включён в состав новой версии Pico SDK для разработки приложений на языке Си, а также в новую прошивку с MicroPython.



