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Проект Raspberry Pi представил плату Pico W с поддержкой Wi-Fi

01.07.2022 15:24

Проект Raspberry Pi представил новую плату Raspberry Pi Pico W, продолжающую развитие миниатюрной платы Pico, оснащённой микроконтроллером RP2040 собственной разработки. Новая редакция отличается интеграцией поддержки Wi-Fi (2.4GHz 802.11n), реализованной на базе чипа Infineon CYW43439. Чип CYW43439 также поддерживает Bluetooth Classic и Bluetooth Low-Energy, но они пока не задействованы в плате. Стоимость новой платы - 6 долларов, что на два доллара дороже первого варианта. Из областей применения, помимо совместного использования с компьютерами Raspberry Pi, разработки встраиваемых систем и систем управления различными устройствами, вариант с Wi-Fi позиционируется как платформа для создания устройств интернета-вещей, взаимодействующих по сети.

Чип RP2040 включает в себя двухядерный процессор ARM Cortex-M0+ (133MHz) c 264 КБ встроенной оперативной памяти (SRAM), контроллером DMA, датчиком температуры, таймером и контроллером USB 1.1. На плате размещено 2 МБ Flash-памяти, но чип поддерживает расширение до 16 МБ. Для ввода-вывода предусмотрены порты GPIO (30 пин, из которых 4 выделены под аналоговый ввод), UART, I2C, SPI, USB (клиент и хост с поддержкой загрузки с накопителей в формате UF2) и специализированный 8 контактов PIO (Programmable I/O state machines) для подключения собственной периферии. Питание может подаваться в диапазоне от 1.8 до 5.5 вольт, что позволяет задействовать различные источники энергии, включая две или три обычные батарейки AA или типовые литий-ионные аккумуляторы.

Для создания приложений может применяться язык Си, C++ или MicroPython. Порт MicroPython для Raspberry Pi Pico подготовлен совместно с автором проекта и поддерживает все возможности чипа, включая собственный интерфейс подключения расширений PIO. Для разработки для чипа RP2040 с использованием MicroPython адаптирована интегрированная среда программирования Thonny. Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения, для разработки которых подготовлен порт фреймворка TensorFlow Lite. Для сетевого доступа предлагается использовать сетевой стек lwIP, который включён в состав новой версии Pico SDK для разработки приложений на языке Си, а также в новую прошивку с MicroPython.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил плату Pico на основе собственного микроконтроллера
  3. OpenNews: Представлена новая плата Raspberry Pi Zero 2 W
  4. OpenNews: Началась публикация 64-разрядных сборок дистрибутива Raspberry Pi OS
  5. OpenNews: Реализована загрузка ядра Linux на плате ESP32
  6. OpenNews: Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57438-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:30, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дорого, esp32 стоит 2$
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:45, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Пойти лесом вообще бесплатно, прикинь!
     
     
  • 3.5, анон (?), 15:49, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Втащить дизлойс на опеннете - бесценно)
     
  • 2.10, QwertyReg (ok), 15:59, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если 350 рублей для айтишника - это дорого, то я соболезную этому айтишнику.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:42, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на хабре лучше новость, хоть их там и google translate пишет
     
  • 1.3, Аноним (2), 15:44, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для сетевого доступа предлагается использовать сетевой стек lwIP

    т.е. сети там по сути нет, т.к. lwIP - кусок нерабочей вырвиглазной бесполезности

     
     
  • 2.7, wapmobil (ok), 15:50, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам то пробовал? Или это мнение с дивана?
    В моих проектах работает без проблем, даже UDP мультикаст.
     

  • 1.6, wapmobil (ok), 15:49, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы Ethernet порт вставили. А для WiFi уже есть esp32/esp8266, которые гораздо дешевле, производительнее, и имеют больше памяти. Почему никто не делает дешёвые платы с Ethernet?
     
     
  • 2.9, Бывалый смузихлёб (?), 15:56, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему никто не делает одноплатники с норм количеством памяти - благо, ддр3 нынче недорогая
    Или, скажем, с норм количеством линий мипи-цси, чтобы можно было подключать нормальные камеры а не недоразумения на 3-5-12-16 Мп
     
  • 2.11, Аноним (2), 16:04, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дохлый номер, пока там lwIP. нерабочее уг
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:52, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько секунд оно будет работать от пары щелочных АА элементов? При условии включенного файвая (минимум раз в 10 секунд).
     
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