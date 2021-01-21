Проект Raspberry Pi представил плату Pico на основе собственного микроконтроллера

Проект Raspberry Pi объявил о доступности нового продукта Raspberry Pi Pico, представляющего собой плату с собственным микроконтроллером RP2040, разработанным участниками проекта. Плата поступит в продажу во втором квартале 2021 года по цене 4 доллара и ориентирована главным образом для совместного использования с компьютерами Raspberry Pi, разработки встраиваемых систем и систем управления различными устройствами.

Чип RP2040 включает в себя двухядерный процессор ARM Cortex-M0+ (133MHz) c 264 КБ встроенной оперативной памяти, контроллером DMA, датчиком температуры, таймером и контроллером USB 1.1. На плате размещено 2 МБ Flash-памяти, но чип поддерживает расширение до 16 МБ. Для ввода-вывода предусмотрены порты GPIO (30 пин, из которых 4 выделены под аналоговый ввод), UART, I2C, SPI, USB (клиент и хост с поддержкой загрузки с накопителей в формате UF2) и специализированный 8 контактов PIO (Programmable I/O state machines) для подключения собственной периферии. Питание может подаваться в диапазоне от 1.8 до 5.5 вольт, что позволяет задействовать различные источники энергии, включая две или три обычные батарейки AA или типовые литий-ионные аккумуляторы.

Для создания приложений может применяться язык Си или MicroPython. Порт MicroPython для Raspberry Pi Pico подготовлен совместно с автором проекта и поддерживает все возможности чипа, включая собственный интерфейс подключения расширений PIO. Для разработки для чипа RP2040 с использованием MicroPython адаптирована интегрированная среда программирования Thonny. Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения, для разработки которых подготовлен порт фреймворка TensorFlow Lite.

Отдельно заявлено о партнёрстве с компаниями Adafruit, Arduino, Pimoroni и Sparkfun, которые подготовили собственные варианты плат на базе микроконтроллера RP2040: