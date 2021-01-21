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Проект Raspberry Pi представил плату Pico на основе собственного микроконтроллера

21.01.2021 22:58

Проект Raspberry Pi объявил о доступности нового продукта Raspberry Pi Pico, представляющего собой плату с собственным микроконтроллером RP2040, разработанным участниками проекта. Плата поступит в продажу во втором квартале 2021 года по цене 4 доллара и ориентирована главным образом для совместного использования с компьютерами Raspberry Pi, разработки встраиваемых систем и систем управления различными устройствами.

Чип RP2040 включает в себя двухядерный процессор ARM Cortex-M0+ (133MHz) c 264 КБ встроенной оперативной памяти, контроллером DMA, датчиком температуры, таймером и контроллером USB 1.1. На плате размещено 2 МБ Flash-памяти, но чип поддерживает расширение до 16 МБ. Для ввода-вывода предусмотрены порты GPIO (30 пин, из которых 4 выделены под аналоговый ввод), UART, I2C, SPI, USB (клиент и хост с поддержкой загрузки с накопителей в формате UF2) и специализированный 8 контактов PIO (Programmable I/O state machines) для подключения собственной периферии. Питание может подаваться в диапазоне от 1.8 до 5.5 вольт, что позволяет задействовать различные источники энергии, включая две или три обычные батарейки AA или типовые литий-ионные аккумуляторы.

Для создания приложений может применяться язык Си или MicroPython. Порт MicroPython для Raspberry Pi Pico подготовлен совместно с автором проекта и поддерживает все возможности чипа, включая собственный интерфейс подключения расширений PIO. Для разработки для чипа RP2040 с использованием MicroPython адаптирована интегрированная среда программирования Thonny. Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения, для разработки которых подготовлен порт фреймворка TensorFlow Lite.

Отдельно заявлено о партнёрстве с компаниями Adafruit, Arduino, Pimoroni и Sparkfun, которые подготовили собственные варианты плат на базе микроконтроллера RP2040:

  • Adafruit Feather RP 2040, особенности: USB C, 4MB QSPI Flash, STEMMA QT I2C и отладочный порт SWD.
  • Adafruit ItsyBitsy RP 2040, особенности: GPIO, 4MB QSPI flash, кнопки загрузки и сброса, встроенный RGB NeoPixel.
  • Arduino Nano RP2040 Connect, особенности: формат Arduino Nano, датчики MEMS (гироскоп, акселерометр и микрофон), модуль WiFi/Bluetooth, крипточип ECC608.
  • Pimoroni PicoSystem, нацелен на создание игровых контроллеров, подключаемых по USB.
  • Pimoroni Pico Explorer Base, платформа для обучения электронике.
  • Thing Plus – RP2040, особенности: 18 GPIO, слот для SD-карт, 16MB (128Mbit) Flash , разъёмы JST и Qwiic, WS2812 RGB LED, JTAG PTH.
  • SparkFun MicroMod RP2040 Processor, подключаемый процессорный модуль с разъёмом MicroMod M.2 для подключения к платам MicroMod.
  • SparkFun Pro Micro - RP2040, плата для разработчиков с USB-C, WS2812B LED и разъёмом Qwiic.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Декабрьское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS
  3. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.0
  4. OpenNews: Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой
  5. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 4
  6. OpenNews: Для старых плат Raspberry Pi подготовлен GPU-драйвер с поддержкой API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54450-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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  • 1.1, Аноним (1), 23:15, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Проект зачётный.

    --
    А теперь нытьё старпёра. Мощности контроллеров растут, программисты начинают вместо быстрых компилируемых языков запускать на них тормозной питон. В итоге прогресса в скорости выполнения непосредственно прикладных задач не особо стоит ожидать.

     
     
  • 2.7, Онаним (?), 23:21, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не, это явно не для микропистонистов.
    264K RAM, USB 1.1...
    Применение у всего этого интересное, но не в таком форм-факторе.
    Его правильно в USB-брелок запихать. Как например тот самый эмулятор других брелков, которые мы обсуждали в теме про хак токенов. Или прочие применения в качестве "умной периферии".
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:24, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну на чистом С что-то программировать осилит 3,5 анонима...
    А с питоном охват аудитории невероятно повышается
     
     
  • 3.16, Онаним (?), 23:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли эта аудитория на железке с такими параметрами налепит что-то круче хеллоуворлда или очередного градусника / умной лампочки / машинки на радиоуправлении.
     
     
  • 4.22, uis (ok), 23:52, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вряд ли эта аудитория на железке с такими параметрами налепит что-то круче
    > хеллоуворлда или очередного градусника / умной лампочки / машинки на радиоуправлении.

    Машинку на радиоуправлении они таки не слелают. А хеллоуворлд они напишут на pigorust.js

     
  • 4.24, Аноним (11), 23:53, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так от них это и не требуется.
    Один из 100 сделает что-то реально крутое (если бы не было поддержки Python'а, то и у него бы никогда руки до этого не дошли)
    Остальные будут делать безделушки, да. Ну, люди развлекаются, будто что-то плохое...
     
  • 3.30, Сишник (?), 00:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Недавно ж была публикация рейтинга популярности, где С первое место занял. Вряд ли конечно это на самом деле так, но и не 3.5 анонима. А вот за яву обидно, она там явно уместнее будет.
     
  • 2.29, Сишник (?), 00:04, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам что, пары миллиграмм кремния жалко ради питончика?
     

  • 1.2, Онаним (?), 23:15, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Raspberry PiPico
     
     
  • 2.21, uis (ok), 23:49, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Raspberry PiPico

    Raspberry Peeco

     
  • 2.28, Сишник (?), 00:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pirduino
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:16, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    USB 1.1? Это шутка?
     
     
  • 2.4, Онаним (?), 23:18, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения

    Целых 264KB RAM. И это не шутка. Задачи машинного обучения, тензорфлоу, ага.
    Кто-то поехал.

     
     
  • 3.12, DildoZilla (?), 23:24, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С этими электронными големами совсем уже рехнулись...
     
     
  • 4.17, Онаним (?), 23:27, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже верно.
    Но я просто представил себе тензорфлоу в 264K RAM, и понял, что столько не выжру.
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:21, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А этот процессор смог бы обеспечить скорость передачи данных USB 2.0 или 3.x?  Или зачем вам там актуальный USB?
     
     
  • 3.8, Онаним (?), 23:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вот и фиг то. 133MHz, 264K рамы и в лучшем случае 16 метров флеша. Там 1.1 за глаза и за уши.
    Проблема только в том, что 1.1 имеет свойство часть хабов переводить полностью в легаси режим.
     
  • 3.9, Онаним (?), 23:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и с изохронкой по соседству с 2.0 и выше на том же хабе всё будет очень плохо.
     
  • 3.25, Аноним (25), 23:55, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Контроллеры многих 2.0/3.0 юсб флешек и с более простыми процессорами летают.
     
  • 3.34, Decaprox (?), 00:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причём тут процессор? Там DMA есть
     

  • 1.20, uis (ok), 23:47, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >ARM Cortex-M0+

    Дорого. Лучше RISC-V. Если совсем лень, то openrisc. Да энергоэффеетивность у них лучше.

    А так проект зачётный.

     
  • 1.23, Аноним (25), 23:52, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем оно лучше схожих по характеристикам стмок или чего угодно еще?
     
     
  • 2.26, uis (ok), 23:56, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своим чипом, думаю
     
     
  • 3.33, Аноним (25), 00:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и чем этот чип лучше? Обычная проприетарщина с кортухом в середине, но менее популярная, оттестированная и, вроде, даже дороже аналогов.

    Посмотрел документацию в надежде найти хотя бы какой-то апаратный модуль для модных алгоритмов, но и того нет. Но это не остановило маркетолухов упомянуть машинное обучение в релизе зачем-то.

     

  • 1.27, Сишник (?), 00:01, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    esp32-s3 поинтереснее будет.
     
  • 1.31, Аноним (31), 00:08, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же хочется свободное железо.
     
  • 1.32, Аноним (32), 00:16, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо понимать, что подобные устройства - это отладочные платы. А для отладочных плат нужно максимальное удобство отладки. Толку от питона на устройстве нет, если нельзя ставить пакеты (а на микропитон обычные пакеты не подойдут) и если нет Jupyter Notebook (или на крайняк IPythоn). То есть имеет смысл поставить полноценную малину с линуксом и всем обвесом. В результате это устройство - это просто экономия на спичках. Кончится тем, что купившие положат это устройство в шкаф, а вместо него вставят нормальную малину.
     
  • 1.35, Аноним (35), 00:41, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы мощный современный камень, к примеру М1 эппловский на миниплате.
     

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