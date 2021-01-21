Проект Raspberry Pi представил плату Pico на основе собственного микроконтроллера

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|1.1, Аноним (1), 23:15, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Проект зачётный.
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А теперь нытьё старпёра. Мощности контроллеров растут, программисты начинают вместо быстрых компилируемых языков запускать на них тормозной питон. В итоге прогресса в скорости выполнения непосредственно прикладных задач не особо стоит ожидать.
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|2.7, Онаним (?), 23:21, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да не, это явно не для микропистонистов.
264K RAM, USB 1.1...
Применение у всего этого интересное, но не в таком форм-факторе.
Его правильно в USB-брелок запихать. Как например тот самый эмулятор других брелков, которые мы обсуждали в теме про хак токенов. Или прочие применения в качестве "умной периферии".
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|2.11, Аноним (11), 23:24, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну на чистом С что-то программировать осилит 3,5 анонима...
А с питоном охват аудитории невероятно повышается
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|3.16, Онаним (?), 23:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вряд ли эта аудитория на железке с такими параметрами налепит что-то круче хеллоуворлда или очередного градусника / умной лампочки / машинки на радиоуправлении.
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|4.22, uis (ok), 23:52, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вряд ли эта аудитория на железке с такими параметрами налепит что-то круче
> хеллоуворлда или очередного градусника / умной лампочки / машинки на радиоуправлении.
Машинку на радиоуправлении они таки не слелают. А хеллоуворлд они напишут на pigorust.js
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|4.24, Аноним (11), 23:53, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так от них это и не требуется.
Один из 100 сделает что-то реально крутое (если бы не было поддержки Python'а, то и у него бы никогда руки до этого не дошли)
Остальные будут делать безделушки, да. Ну, люди развлекаются, будто что-то плохое...
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|3.30, Сишник (?), 00:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Недавно ж была публикация рейтинга популярности, где С первое место занял. Вряд ли конечно это на самом деле так, но и не 3.5 анонима. А вот за яву обидно, она там явно уместнее будет.
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|2.4, Онаним (?), 23:18, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения
Целых 264KB RAM. И это не шутка. Задачи машинного обучения, тензорфлоу, ага.
Кто-то поехал.
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|4.17, Онаним (?), 23:27, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже верно.
Но я просто представил себе тензорфлоу в 264K RAM, и понял, что столько не выжру.
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|2.6, Аноним (6), 23:21, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А этот процессор смог бы обеспечить скорость передачи данных USB 2.0 или 3.x? Или зачем вам там актуальный USB?
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|3.8, Онаним (?), 23:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вот и фиг то. 133MHz, 264K рамы и в лучшем случае 16 метров флеша. Там 1.1 за глаза и за уши.
Проблема только в том, что 1.1 имеет свойство часть хабов переводить полностью в легаси режим.
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|3.9, Онаним (?), 23:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и с изохронкой по соседству с 2.0 и выше на том же хабе всё будет очень плохо.
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|3.25, Аноним (25), 23:55, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Контроллеры многих 2.0/3.0 юсб флешек и с более простыми процессорами летают.
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|1.20, uis (ok), 23:47, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>ARM Cortex-M0+
Дорого. Лучше RISC-V. Если совсем лень, то openrisc. Да энергоэффеетивность у них лучше.
А так проект зачётный.
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|3.33, Аноним (25), 00:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и чем этот чип лучше? Обычная проприетарщина с кортухом в середине, но менее популярная, оттестированная и, вроде, даже дороже аналогов.
Посмотрел документацию в надежде найти хотя бы какой-то апаратный модуль для модных алгоритмов, но и того нет. Но это не остановило маркетолухов упомянуть машинное обучение в релизе зачем-то.
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|1.32, Аноним (32), 00:16, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо понимать, что подобные устройства - это отладочные платы. А для отладочных плат нужно максимальное удобство отладки. Толку от питона на устройстве нет, если нельзя ставить пакеты (а на микропитон обычные пакеты не подойдут) и если нет Jupyter Notebook (или на крайняк IPythоn). То есть имеет смысл поставить полноценную малину с линуксом и всем обвесом. В результате это устройство - это просто экономия на спичках. Кончится тем, что купившие положат это устройство в шкаф, а вместо него вставят нормальную малину.
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|1.35, Аноним (35), 00:41, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотелось бы мощный современный камень, к примеру М1 эппловский на миниплате.
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