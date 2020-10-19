Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 4

Разработчики проекта Raspberry Pi представили новую плату Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4), которая представляет собой портативный вариант модели Raspberry Pi 4, размером всего 55 × 40 мм.

Плата оснащена SoC BCM2711, который также применяется в Raspberry Pi 4, и включает в себя четыре 64-разрядных ядра ARMv8 Cortex-A72, работающих на частоте 1.5GHz, и графический ускоритель VideoCore VI. Имеется два видеовыхода HDMI. Видеоускоритель поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора).

На плате присутствует интерфейс PCI Express 2.0, два интерфейса MIPI DSI для экрана и два MIPI CSI-2 для камеры, Gigabit Ethernet, 28-пиновый GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI. Разъём для подключения отличается от прошлых моделей Raspberry Pi Compute Module и теперь не идентичен слотам оперативной памяти в ноутбуках и не совместим с ранее выпускаемыми платами ввода/вывода (Compute Module IO Board). В отличие от ранее применяемого форм-фактора DDR2 SODIMM, размером 67.6 x 30 мм, новая плата на 12 мм короче, но на 10 мм шире. Рабочи диапазон температур от 0 до 80°C (прошлая редакция платы могла работать в диапазоне от -20°C до 70°C).

В отличие от ранее поставляемых редакций Raspberry Pi, новая плата предложена в 32 вариантах с различным размером ОЗУ (1GB, 2GB, 4GB, 8GB) и eMMC Flash (0GB, 8GB, 16GB, 32GB), а также с поддержкой или без поддержки беспроводной связи (2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, BLE). Цена платы составляет от 25 до 90 долларов, в зависимости от выбранного варианта.

Дополнительно за $35 предлагается плата с дополнительными портами ввода/вывода (Compute Module IO Board), снабжённая двумя полноразмерными портами HDMI, Gigabit Ethernet, двумя портами USB 2.0, MicroSD, PCI Express Gen 2 x1, 40-pin GPIO, FPC-слотами для камеры и дисплея, батарейкой для встроенных часов.