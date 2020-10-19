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Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 4

19.10.2020 22:20

Разработчики проекта Raspberry Pi представили новую плату Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4), которая представляет собой портативный вариант модели Raspberry Pi 4, размером всего 55 × 40 мм.

Плата оснащена SoC BCM2711, который также применяется в Raspberry Pi 4, и включает в себя четыре 64-разрядных ядра ARMv8 Cortex-A72, работающих на частоте 1.5GHz, и графический ускоритель VideoCore VI. Имеется два видеовыхода HDMI. Видеоускоритель поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора).

На плате присутствует интерфейс PCI Express 2.0, два интерфейса MIPI DSI для экрана и два MIPI CSI-2 для камеры, Gigabit Ethernet, 28-пиновый GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI. Разъём для подключения отличается от прошлых моделей Raspberry Pi Compute Module и теперь не идентичен слотам оперативной памяти в ноутбуках и не совместим с ранее выпускаемыми платами ввода/вывода (Compute Module IO Board). В отличие от ранее применяемого форм-фактора DDR2 SODIMM, размером 67.6 x 30 мм, новая плата на 12 мм короче, но на 10 мм шире. Рабочи диапазон температур от 0 до 80°C (прошлая редакция платы могла работать в диапазоне от -20°C до 70°C).

В отличие от ранее поставляемых редакций Raspberry Pi, новая плата предложена в 32 вариантах с различным размером ОЗУ (1GB, 2GB, 4GB, 8GB) и eMMC Flash (0GB, 8GB, 16GB, 32GB), а также с поддержкой или без поддержки беспроводной связи (2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, BLE). Цена платы составляет от 25 до 90 долларов, в зависимости от выбранного варианта.

Дополнительно за $35 предлагается плата с дополнительными портами ввода/вывода (Compute Module IO Board), снабжённая двумя полноразмерными портами HDMI, Gigabit Ethernet, двумя портами USB 2.0, MicroSD, PCI Express Gen 2 x1, 40-pin GPIO, FPC-слотами для камеры и дисплея, батарейкой для встроенных часов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: В гипервизоре Xen реализована поддержка платы Raspberry Pi 4
  3. OpenNews: В Raspberry Pi 4 появилась возможность загрузки с USB-накопителей
  4. OpenNews: Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ
  5. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi 4
  6. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 3+
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53919-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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  • 1.1, Козлетто (?), 22:25, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >На плате присутствует интерфейс PCI Express 2.0

    А я думаю зачем при установки иксов в Raspbian в зависимостях тащатся всякие *radeon, *nouveau и т.д, я их даже выпиливать пытался. А оно оказывается как

     
     
  • 2.3, Анонимный селебрити (?), 22:51, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Наконец-то на RPI можно сделать NAS, зацепив на pci-e sata адаптер. Не фонтан, но 500МБ/с и железобетоннее, чем USB3 вариант
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:07, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Бери выше, вообще полноценный RAID-контроллер
     
  • 3.9, пох. (?), 23:18, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    говняс на ней можно сделать, а не nas.

    > зацепив на pci-e sata адаптер

    single lane ? Да ты уху ел.

    > Не фонтан, но 500МБ/с и железобетоннее, чем USB3 вариант

    оба г-но.
    Причем цена вопроса совершенно невменяемая.

    Правильные пацаны строят не nas, а san на базе _дешевых_ (а не стадолларовых как это ненужно) элементов от hardkernel и иже с ним. И их совершенно не огорчает даже usb3 (да, г-но, но мощности платы вполне хватает и еще лишняя остается - можно майнить) - потому что там один диск на одного уродца.

    Неправильные пацаны просто находят на помойке нормальную ненужную плату (например - снятый с эксплуатации из-за ddr3 и несовместимого с модными-современными виртуализационными хостами дуалксеон или даже квад), пихают в нее lsi it-mode и sas-expander (так дешевле чем два lsi) и 4x 10Ge и подключают пару полок от выброшенной на помойку ненужно-схд от netapp.

    Цена вопроса - $300 за все про все (500 если хватать что есть сейчас в продаже, а не ждать по пол-года дешевого), но еще нужно выиграть гринкарту. Потому что ввезти все эти запчасти в одну ресурсную педерацию тебе не даст таможня, а местные энтер-прайсы скорее болгаркой пополам распилят, чем позволят тебе купить по бросовой остаточной стоимости.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:00, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё, нормально ты теперь писать комменты стал...
     
     
  • 5.16, _ (??), 00:48, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо сильно чорные нагибают, ничё привыкнет, будет рассказывать как это прогрессивно :)
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:43, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем это ненужно?
    Как я понимаю, без "io board" на это недоразумение даже питание-то толком не подать, не говоря уже о невозможности хоть как-то к нему подключиться. И ни с чем несовместимый разъем явно для того и выбран, чтоб без нее ничего не работало.

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:01, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    зачем оно нужно? Вот серьезно. Пока что видел только китайские портативные эмуляторы древних консолей (которые не нужны, ибо есть телефон), где все эти малинки заходят на ура.

    Модемы получаются из них довольно плохенькие, файлопомойки тоже. Десктопный пк, чтобы смотреть ютуб и работать с офисными документами если только... но для этого подойдет и маломощный мини-пк, из плюс-минус той же ценовой категории (учитывая необходимость покупки всяких комплектующих для одноплатника).

     
     
  • 2.6, Рейка Сметанова (ok), 23:14, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как личный сервер для простых скриптеков и прочего, Малинка в самый раз
     
     
  • 3.14, НяшМяш (ok), 00:09, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простенькие скриптики я и на локалхосте могу погонять. Если нужны простенькие скриптики автономно - есть древний TL-MR3020 с overlayfs.
     
  • 2.8, Сейд (ok), 23:18, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для почтового и XMPP-сервера.
     
     
  • 3.10, gni (ok), 23:26, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот вот, недавно решилься поопробовать RaPi для KODI + проектор. Радует что в этой модели полноразмерные HDMI, а то до этого были micro/mini HDMI
     
  • 2.15, Андрей (??), 00:10, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, RPi4 по-прежнему дискредитирует себя из-за отсутствия ARMv8 Crypto Extensions (https://en.wikipedia.org/wiki/AES_instruction_set#ARM_architecture): https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=243410.
     

  • 1.7, Аноним 80_уровня (ok), 23:18, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > портативный вариант модели Raspberry Pi 4

    Эх, миниатюризация, бессердечная ты...
    Теперь уже и RPI сама по себе не считается портативной.

     
  • 1.12, Аноним (11), 00:03, 20/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то маловаты дроссельки на большой плате.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 00:08, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааа, они на 3.3мкГн, ну это ещё норм, ампера по 3 вытянут.
    Вангую, что китайские клоны отсыпят поменьше керамики, тут неплохо выглядит.
     
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