Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ

2.26 , Аноним ( 25 ), 01:09, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это значи Гарри Поттера Отпинали

2.46 , KhabMan ( ok ), 04:10, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я сейчас с навешанным SIM800C (шилдом) пытаюсь из него систему оповещения сделать. Всё бы ничего, но программист из меня такой себе, ппоэтому до покупки этого поделия я был знаком с Object Pascal и изучал Ruby.

Так, ситуация следующая: Lazarus на малинку портирован невероятно криво, и никакие модули к нему прикрутить не получится. Ruby до UART'а достучаться не смог.

Короче, учу плюсы...

3.51 , iPony129412 ( ? ), 07:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но программист из меня такой себе

> Lazarus не получилось

> Ruby не смог

> учу плюсы... Даже итог можно предсказать... "Читал "С++ за 21 день" забросил через неделю, ну эти системы оповещения, занялся рисованием". Склонность к занятию ерундой. Взял тот же Python так-сяк накидал, и нормально. Потом если надо, то и дальше и глубже 👌

4.65 , KhabMan ( ok ), 08:37, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Даже итог можно предсказать... "Читал "С++ за 21 день" забросил через неделю,

> ну эти системы оповещения, занялся рисованием". Ну вот, ты тут пишешь всё честно, а тебя глупым называют:( Откуда тебе знать, что это заброшу?) До этого я шибко не увлекался этим всем, потому что не нужно было.

Ну а в Lazarus я не смог, потому что нужный модуль (тестил пару библиотек и один модуль) отказался устанавливаться в этот самый Лазарус (в Windows-ноутбуке это сделалось с полпинка). Вручную писать библиотеку для UART я не стал, слишком ленивый для этого. Да и нужно ли?

3.57 , наноним ( ? ), 07:57, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – n_gsm, pppd и smstools3 вам в помощь. Там и программировать толком не надо

4.64 , KhabMan ( ok ), 08:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я пока не гуглил то, что вы написали, но > Там и программировать толком не надо мне явно не подходит, ибо мне нужно сделать железку под конкретные задачи для конкретного предприятия. Но спасибо, будем посмотреть, что это такое

