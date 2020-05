Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ

2.3 , vz_2 ( ? ), 23:38, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Запилят PCI-E x16 под видеокарты :)

3.7 , RPi ( ? ), 23:43, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – RPi уже обладает PCI ex :)

На нем висит Ethernet. В интернете уже есть моды с видеокартой.

4.10 , JL2001 ( ok ), 23:52, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > RPi уже обладает PCI ex :)

> На нем висит Ethernet.

> В интернете уже есть моды с видеокартой. а какая версия pci?

5.41 , муу ( ? ), 03:40, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC) gen 2.0

4.17 , э2 ( ? ), 00:16, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – раньше же к usb шине был подключен, в 4 поменяли?

5.33 , BSDun ( ? ), 01:52, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да, поменяли.

4.39 , муу ( ? ), 03:36, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Типичный ыкспeрд опеннета детeктeд ... Нет на pci-e 1x висит USB (VIA VL805) ethernet (bcmgenet) висит на RGMII

5.42 , муу ( ? ), 03:41, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ЗЫ bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)