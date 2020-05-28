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Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ

28.05.2020 23:21

Проект Raspberry Pi анонсировал расширенный вариант платы Raspberry Pi 4, поставляемый с 8 ГБ ОЗУ. Стоимость нового варианта платы составляет $75. Для сравнения платы с 2 и 4 Гб ОЗУ продаются за 35 и 55 долларов США соответственно.

Используемый в плате чип BCM2711 позволяет адресовать до 16 ГБ памяти, но в момент разработки платы в прошлом году в продаже отсутствовали подходящие чипы LPDDR4 SDRAM. Теперь компания Micron выпустила необходимые чипы c 8 ГБ, на базе которых и построен новый вариант Raspberry Pi 4. Поставка более энергоёмкого чипа 8 ГБ LPDDR4 SDRAM также потребовала небольшой модернизации цепей питания и перемещения импульсного преобразователя из области рядом с разъёмами USB 2.0 в область рядом с USB-C.

Напомним, что плата Raspberry Pi 4 оснащена SoC BCM2711 и включает в себя четыре 64-разрядных ядра ARMv8 Cortex-A72, работающих на частоте 1.5GHz, и графический ускоритель VideoCore VI, который поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора). Плата оснащена памятью LPDDR4, контроллером PCI Express, гигабитным Ethernet, двумя портами USB 3.0 (плюс два порта USB 2.0), двумя портами Micro HDMI (4K), 40-пиновым GPIO, DSI (подключение сенсорного экрана), CSI (подключение камеры) и чипом беспроводной связи, поддерживающим стандарт 802.11ac, работу на частотах 2.4GHz и 5GHz и Bluetooth 5.0. Питание может подаваться через порт USB-C (ранее применялся USB micro-B), через GPIO или через дополнительный модуль PoE HAT (Power over Ethernet). В тестах производительности Raspberry Pi 4 обгоняет Raspberry Pi 3B+ в 2-4 раза, а Raspberry Pi 1 в 40 раз.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Стоимость платы Raspberry Pi 4 с 2 Гб ОЗУ снижена до 35 долларов
  3. OpenNews: Выпуск Raspbian 2020-02-05, дистрибутива для Raspberry Pi. Новая плата HardROCK64 от проекта Pine64
  4. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка OpenGL ES 3.1 и развивается новый Vulkan-драйвер
  5. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi 4
  6. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 3+
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53048-raspberrypy
Ключевые слова: raspberrypy
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  • 1.1, Аноним (1), 23:35, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    8 гигов это уже достойно
     
     
  • 2.9, JL2001 (ok), 23:44, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 8 гигов это уже достойно

    говорят(с) что ютюб на 4х гиговом не очень

    хотя тут написано дофига
    > графический ускоритель VideoCore VI, который поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора)

    а для чего тут нужны 8 гигов?

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 23:58, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Для браузера 8 гигов самое оно
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 03:24, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Самому браузеру столько не нужно, но многим сайтам, к сожалению, да.
     
     
  • 5.63, kusb (?), 08:24, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня один гигабайт оперативки и 32 бита (специально). Сайты в общем работают достаточно нормально, может браузеры просто занимают память "для улучшения". Некоторые сайты тормозят. Ютуб и тег видео умудрились испортить (до сих пор удивляюсь, что сложного встроить проигрывание видео в браузер, почему ВНЕ браузера можно нормально воспроизводить куда более высокое качество, а ВНУТРИ - нельзя. Или так кажется.).
     
     
  • 6.66, AndrewR (?), 08:49, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> до сих пор удивляюсь, что сложного встроить проигрывание видео в браузер, почему ВНЕ браузера можно нормально воспроизводить куда более высокое качество, а ВНУТРИ - нельзя

    Там внутри по спекам должна поддерживаться трансформация видеообъектов - а это движок композитинга ВНУТРИ браузера, и если таскать картинку туда-сюда из видеопамяти в системную - производительность будет не сильно выше. (в последних Firefox вроде под wayland/vaapi что-то сделали, но как с ним на данной плате - непонятно ....)

    Саме смешное, что youtube использует какой-то js сборщик из фрагментированных потоков (DASH), так что тормозит оно ещё и на этой операции. Так-то чистый тэг (video) на m.facebook.com например работает, на celeron 1200 + GF6600 (OpenGL 2.1, AGP). Но есть подозрение, что и они могут этот  случай "оптимизировать".


    https://www.youtube.com/watch?v=6Fe99-loZF8

     
  • 3.31, Аноним (31), 01:28, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ютубу и несколько сотен метров хватит. Разумеется, надо смотреть его не через быдлосайт, а через youtube_dl + нормальный плеер
     
     
  • 4.37, Аноним (38), 03:21, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. MPV (и Celluloid — оболочка к нему) прекрасно открывают ссылки с Ютуба, включая плейлисты (прозрачно с помощью youtube-dl).
     
  • 3.45, bootforce (?), 04:09, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там проблема не с оперативной, а с работающим на предельных возможностях хардварным кодировщиком
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 09:21, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там проблема в том что вообще хардварная обработка не работает.
     
  • 2.68, FreeStyler (ok), 09:10, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это гипердостойно! Ибо сейчас даже буки не все на 8 идут!
    А с 4 гегами в 2020 нормально не поработаешь.. Мне даже 8 уже бывает начинает не хватать...
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:35, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Orange, твой выход
     
     
  • 2.3, vz_2 (?), 23:38, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запилят PCI-E x16 под видеокарты :)
     
     
  • 3.7, RPi (?), 23:43, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    RPi уже обладает PCI ex :)
    На нем висит Ethernet.

    В интернете уже есть моды с видеокартой.

     
     
  • 4.10, JL2001 (ok), 23:52, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RPi уже обладает PCI ex :)
    > На нем висит Ethernet.
    > В интернете уже есть моды с видеокартой.

    а какая версия pci?

     
     
  • 5.41, муу (?), 03:40, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)

    gen 2.0

     
  • 4.17, э2 (?), 00:16, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    раньше же к usb шине был подключен, в 4 поменяли?
     
     
  • 5.33, BSDun (?), 01:52, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, поменяли.
     
  • 4.39, муу (?), 03:36, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типичный ыкспeрд опеннета детeктeд ...

    Нет

    на pci-e 1x висит USB (VIA VL805)

    ethernet (bcmgenet) висит на RGMII

     
     
  • 5.42, муу (?), 03:41, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ЗЫ

    bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)

     

  • 1.4, JL2001 (ok), 23:40, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    //оффтоп

    1) сейчас существуют роутеры на открытом железе или хотяб без блобов?

    2) на сколько безопасно из роутера делать +nas +торенты +tor +web-server и тд - лишние программы == лишние уязвимости на роутере?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:08, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 1) сейчас существуют роутеры на открытом железе или хотяб без блобов?

    Turris Omnia. Там закрытая фирмварь нужна только для 802.11ac

     
  • 2.15, Аноним (14), 00:10, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 2) на сколько безопасно из роутера делать +nas +торенты +tor +web-server и тд - лишние программы == лишние уязвимости на роутере?

    Нежелательно конечно. Но вообще штатная прошивка Turris Omnia поддерживате lxc искаропки.

     
  • 2.32, Takishima (ok), 01:29, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    делай роутер отдельно, точку доступа отдельно
    с ноута/телефона — по VPN ходить
    AP в VLAN, всё закрыть, кроме VPN — пусть ломают сколько хотят

    в роутере сетевуху, смотрящую в интернет, взять USB'шную — меньше вероятность, что закладки, такие как в intel'овских NIC, сработают

     
     
  • 3.40, Ivan_83 (ok), 03:40, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лол!

    А потом она внептно станет:
    - юзби клавой
    - юзби мышкой
    - юзби сериал портом с доступом к tty

     
  • 2.50, bergentroll (ok), 06:45, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрите LibreCMC и список поддерживаемого оборудования.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:40, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Про 5тую версию все еще новостей нет? уже год прошел
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:41, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А на сколько сильнее  она стала греться в сравнении с 4гб версией?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 01:20, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А с чего ей греться ?
     
     
  • 3.56, Ю.Т. (?), 07:52, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с вычислительной нагрузки
    все эти системы серьёзно греются
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:44, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А зачем лично ты Аноним используешь это? Я понимаю в Штатах $75 это не много, но у нас можно 775 купить.
     
     
  • 2.13, BlackRot (ok), 23:59, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потребление электроэнергии меньше, компактнее
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:17, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У вас генератор на дровах? Сейчас бы в 2020 в России экономить на электроэнергии...
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 00:24, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты предлагаешь мне к шлагбауму или автоматической двери гаража прикрутить системник на 32-х ядерном зионе в паре с титанами?
     
     
  • 5.22, Ordu (ok), 00:52, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но к шлагбауму тебе ведь не нужны 8Гб ОЗУ?
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 01:06, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На шлагбауме мне надо 128 гб ОЗУ.
     
     
  • 7.44, zzz (??), 03:58, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И не меньше четырех ядер. Пробовали люди ставить на шлагбаум двухядерник - не хватает мощи, шлагбаум медленно открывается, а вот с четырьмя совсем другое дело.
     
  • 5.23, Аноним (25), 01:02, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем 32 ядерный зион?
    Достаточно будет 64 ядерного ryzen с radeon VII
     
  • 5.29, Карабьян (?), 01:11, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оффтоп есть ли где мануалы про пульты их лп диапазоны и программирование оных?
     
  • 3.19, zzz (??), 00:22, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купил железку за 75 долларов, сейчас экономлю по 30 рублей каждый месяц!
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:28, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Норм, всего за 30 лет отобьёшь вложение. Экономия должна быть экономной.
     
  • 2.27, Карабьян (?), 01:09, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    775 это что? Сокет что-ли?
     
  • 2.54, Печаль (?), 07:44, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На даче полоумный дом с полоумной баней, полоумное видеонаблюдение без транскодинга c распозновалкой объектов через movidius чтобы освещение на въезде выключать когда соседи свой автобус паркуют, + детям мультики через проектор показывать
     
     
  • 3.58, Сейд (ok), 07:57, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем освещение выключать?
     
     
  • 4.62, Дегенератор (ok), 08:23, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы не ускорять рост энтропии Вселенной
     

  • 1.11, анонимно (?), 23:52, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    всё это хождение кругами, нужен sata разъем
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:13, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тогда бери апельсинку
     
     
  • 3.28, Карабьян (?), 01:10, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это еще что?
     
     
  • 4.55, Ю.Т. (?), 07:50, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OrangePi
     
  • 2.36, turbo2001 (ok), 03:07, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем переходник usb-sata не устраивает?
     

  • 1.24, Аноним (24), 01:03, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дороговато, но нужно. Кстати, посоветуйте каких-нибудь инструкций для сборки этого конструктора? Какие модули на него навешать (GPIO), что из него приготовить? Про ретро-игровую приставку знаю, интересуют рецепты посложнее.

    // GPIO - Гарри Поттер и О? Что значит О?

     
     
  • 2.26, Аноним (25), 01:09, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значи Гарри Поттера Отпинали
     
  • 2.46, KhabMan (ok), 04:10, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я сейчас с навешанным SIM800C (шилдом) пытаюсь из него систему оповещения сделать. Всё бы ничего, но программист из меня такой себе, ппоэтому до покупки этого поделия я был знаком с Object Pascal и изучал Ruby.
    Так, ситуация следующая: Lazarus на малинку портирован невероятно криво, и никакие модули к нему прикрутить не получится. Ruby до UART'а достучаться не смог.
    Короче, учу плюсы...
     
     
  • 3.51, iPony129412 (?), 07:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но программист из меня такой себе
    > Lazarus  не получилось
    > Ruby не смог
    > учу плюсы...

    Даже итог можно предсказать... "Читал "С++ за 21 день" забросил через неделю, ну эти системы оповещения, занялся рисованием".

    Склонность к занятию ерундой. Взял тот же Python так-сяк накидал, и нормально. Потом если надо, то и дальше и глубже 👌

     
     
  • 4.65, KhabMan (ok), 08:37, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже итог можно предсказать... "Читал "С++ за 21 день" забросил через неделю,
    > ну эти системы оповещения, занялся рисованием".

    Ну вот, ты тут пишешь всё честно, а тебя глупым называют:( Откуда тебе знать, что это заброшу?) До этого я шибко не увлекался этим всем, потому что не нужно было.
    Ну а в Lazarus  я не смог, потому что нужный модуль (тестил пару библиотек и один модуль) отказался устанавливаться в этот самый Лазарус (в Windows-ноутбуке это сделалось с полпинка). Вручную писать библиотеку для UART я не стал, слишком ленивый для этого. Да и нужно ли?

     
  • 3.57, наноним (?), 07:57, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    n_gsm, pppd и smstools3 вам в помощь. Там и программировать толком не надо
     
     
  • 4.64, KhabMan (ok), 08:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пока не гуглил то, что вы написали, но

    > Там и программировать толком не надо

    мне явно не подходит, ибо мне нужно сделать железку под конкретные задачи для конкретного предприятия. Но спасибо, будем посмотреть, что это такое

     

  • 1.34, Eric Hartman (?), 01:59, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не дают покоя "инновации" Apple? Продавать 4 гига рамы по цене ещё одной малины — это вам не в тапки нагадить.
     
     
  • 2.35, НяшМяш (ok), 02:06, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых, 8 ГБ LPDDR4 SDRAM - это свежий чип и наверняка на него большой спрос - соответственно он стоит недёшево.
    Во-вторых, малинка никогда не считалась особо дешёвой платой.
     
     
  • 3.69, Eric Hartman (?), 09:12, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >8 ГБ LPDDR4 SDRAM - это свежий чип и наверняка на него большой спрос - соответственно он стоит недёшево.

    Маркетинговая туфта.

    >малинка никогда не считалась особо дешёвой платой

    Практическая ценность которой, под большим вопросом. Где её применять: десктоп, сервер? Не смешите. В качестве контроллера её использование тоже крайне неразумно, всё равно что на ехать на грузовике за хлебушком в магазинчик в соседнем доме.

     
  • 2.52, iPony129412 (?), 07:35, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ходовые решения на максималках всегда стоят недёшево.

    Единственный вариант, это разве что не продавать такое, чтобы не оскорблять чувства жлобов. Но понятно, что это смешно.

     

  • 1.43, Ilya Indigo (ok), 03:52, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучше бы систему охлаждения продумали. Греется как печь!
     
     
  • 2.47, KhabMan (ok), 04:12, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше бы SoC нормальный поставили. Желательно с наличием нормальных драйверов. А не это убожество бродкомовское, на котором лагает вообще всё, что может и не может лагать.
    Ну и да. SoC 2018 года сделан по 28нм процессу.
     

  • 1.48, m.makhno (ok), 05:46, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где купить-то можно такую малышку?
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 08:13, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже полгода как в продаже в Интернет-магазине. Дороговато немного - 6 тыс.р.
     

  • 1.49, Аноним (49), 06:38, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Такая маленькая, а мощнее ель-брусов. 😂
     
  • 1.53, Аноним (53), 07:42, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ПЗУ бы сюда ещё, как на их Compute Module.
     
  • 1.59, Аноним (61), 07:59, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ее основе (и предыдущих моделях) собирается умный дом.
     
  • 1.60, Аноним (60), 08:00, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открыл статью в rss, чтобы оставить эту ссылку https://memepedia.ru/kachok-doge-i-chims/ :)
     
  • 1.67, Сейд (ok), 08:56, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Orange pi подешевеет?
     
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