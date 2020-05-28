Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ

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|2.9, JL2001 (ok), 23:44, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 8 гигов это уже достойно
говорят(с) что ютюб на 4х гиговом не очень
хотя тут написано дофига
> графический ускоритель VideoCore VI, который поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора)
а для чего тут нужны 8 гигов?
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|4.38, Аноним (38), 03:24, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Самому браузеру столько не нужно, но многим сайтам, к сожалению, да.
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|5.63, kusb (?), 08:24, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня один гигабайт оперативки и 32 бита (специально). Сайты в общем работают достаточно нормально, может браузеры просто занимают память "для улучшения". Некоторые сайты тормозят. Ютуб и тег видео умудрились испортить (до сих пор удивляюсь, что сложного встроить проигрывание видео в браузер, почему ВНЕ браузера можно нормально воспроизводить куда более высокое качество, а ВНУТРИ - нельзя. Или так кажется.).
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|6.66, AndrewR (?), 08:49, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> до сих пор удивляюсь, что сложного встроить проигрывание видео в браузер, почему ВНЕ браузера можно нормально воспроизводить куда более высокое качество, а ВНУТРИ - нельзя
Там внутри по спекам должна поддерживаться трансформация видеообъектов - а это движок композитинга ВНУТРИ браузера, и если таскать картинку туда-сюда из видеопамяти в системную - производительность будет не сильно выше. (в последних Firefox вроде под wayland/vaapi что-то сделали, но как с ним на данной плате - непонятно ....)
Саме смешное, что youtube использует какой-то js сборщик из фрагментированных потоков (DASH), так что тормозит оно ещё и на этой операции. Так-то чистый тэг (video) на m.facebook.com например работает, на celeron 1200 + GF6600 (OpenGL 2.1, AGP). Но есть подозрение, что и они могут этот случай "оптимизировать".
https://www.youtube.com/watch?v=6Fe99-loZF8
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|3.31, Аноним (31), 01:28, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ютубу и несколько сотен метров хватит. Разумеется, надо смотреть его не через быдлосайт, а через youtube_dl + нормальный плеер
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|4.37, Аноним (38), 03:21, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживаю. MPV (и Celluloid — оболочка к нему) прекрасно открывают ссылки с Ютуба, включая плейлисты (прозрачно с помощью youtube-dl).
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|3.45, bootforce (?), 04:09, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там проблема не с оперативной, а с работающим на предельных возможностях хардварным кодировщиком
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|4.70, Аноним (70), 09:21, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там проблема в том что вообще хардварная обработка не работает.
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|2.68, FreeStyler (ok), 09:10, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это гипердостойно! Ибо сейчас даже буки не все на 8 идут!
А с 4 гегами в 2020 нормально не поработаешь.. Мне даже 8 уже бывает начинает не хватать...
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|3.7, RPi (?), 23:43, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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RPi уже обладает PCI ex :)
На нем висит Ethernet.
В интернете уже есть моды с видеокартой.
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|4.10, JL2001 (ok), 23:52, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> RPi уже обладает PCI ex :)
> На нем висит Ethernet.
> В интернете уже есть моды с видеокартой.
а какая версия pci?
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|5.41, муу (?), 03:40, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
gen 2.0
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|4.17, э2 (?), 00:16, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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раньше же к usb шине был подключен, в 4 поменяли?
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|4.39, муу (?), 03:36, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Типичный ыкспeрд опеннета детeктeд ...
Нет
на pci-e 1x висит USB (VIA VL805)
ethernet (bcmgenet) висит на RGMII
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|5.42, муу (?), 03:41, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ЗЫ
bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
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|1.4, JL2001 (ok), 23:40, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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//оффтоп
1) сейчас существуют роутеры на открытом железе или хотяб без блобов?
2) на сколько безопасно из роутера делать +nas +торенты +tor +web-server и тд - лишние программы == лишние уязвимости на роутере?
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|2.14, Аноним (14), 00:08, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 1) сейчас существуют роутеры на открытом железе или хотяб без блобов?
Turris Omnia. Там закрытая фирмварь нужна только для 802.11ac
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|2.15, Аноним (14), 00:10, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 2) на сколько безопасно из роутера делать +nas +торенты +tor +web-server и тд - лишние программы == лишние уязвимости на роутере?
Нежелательно конечно. Но вообще штатная прошивка Turris Omnia поддерживате lxc искаропки.
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|2.32, Takishima (ok), 01:29, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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делай роутер отдельно, точку доступа отдельно
с ноута/телефона — по VPN ходить
AP в VLAN, всё закрыть, кроме VPN — пусть ломают сколько хотят
в роутере сетевуху, смотрящую в интернет, взять USB'шную — меньше вероятность, что закладки, такие как в intel'овских NIC, сработают
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|3.40, Ivan_83 (ok), 03:40, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Лол!
А потом она внептно станет:
- юзби клавой
- юзби мышкой
- юзби сериал портом с доступом к tty
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|3.56, Ю.Т. (?), 07:52, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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с вычислительной нагрузки
все эти системы серьёзно греются
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|1.8, Аноним (8), 23:44, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А зачем лично ты Аноним используешь это? Я понимаю в Штатах $75 это не много, но у нас можно 775 купить.
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|3.18, Аноним (18), 00:17, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У вас генератор на дровах? Сейчас бы в 2020 в России экономить на электроэнергии...
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|4.20, Аноним (20), 00:24, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты предлагаешь мне к шлагбауму или автоматической двери гаража прикрутить системник на 32-х ядерном зионе в паре с титанами?
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|7.44, zzz (??), 03:58, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И не меньше четырех ядер. Пробовали люди ставить на шлагбаум двухядерник - не хватает мощи, шлагбаум медленно открывается, а вот с четырьмя совсем другое дело.
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|5.23, Аноним (25), 01:02, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем 32 ядерный зион?
Достаточно будет 64 ядерного ryzen с radeon VII
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|5.29, Карабьян (?), 01:11, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оффтоп есть ли где мануалы про пульты их лп диапазоны и программирование оных?
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|3.19, zzz (??), 00:22, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Купил железку за 75 долларов, сейчас экономлю по 30 рублей каждый месяц!
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|4.21, Аноним (21), 00:28, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Норм, всего за 30 лет отобьёшь вложение. Экономия должна быть экономной.
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|2.54, Печаль (?), 07:44, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На даче полоумный дом с полоумной баней, полоумное видеонаблюдение без транскодинга c распозновалкой объектов через movidius чтобы освещение на въезде выключать когда соседи свой автобус паркуют, + детям мультики через проектор показывать
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|1.24, Аноним (24), 01:03, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дороговато, но нужно. Кстати, посоветуйте каких-нибудь инструкций для сборки этого конструктора? Какие модули на него навешать (GPIO), что из него приготовить? Про ретро-игровую приставку знаю, интересуют рецепты посложнее.
// GPIO - Гарри Поттер и О? Что значит О?
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|2.46, KhabMan (ok), 04:10, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я сейчас с навешанным SIM800C (шилдом) пытаюсь из него систему оповещения сделать. Всё бы ничего, но программист из меня такой себе, ппоэтому до покупки этого поделия я был знаком с Object Pascal и изучал Ruby.
Так, ситуация следующая: Lazarus на малинку портирован невероятно криво, и никакие модули к нему прикрутить не получится. Ruby до UART'а достучаться не смог.
Короче, учу плюсы...
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|3.51, iPony129412 (?), 07:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но программист из меня такой себе
> Lazarus не получилось
> Ruby не смог
> учу плюсы...
Даже итог можно предсказать... "Читал "С++ за 21 день" забросил через неделю, ну эти системы оповещения, занялся рисованием".
Склонность к занятию ерундой. Взял тот же Python так-сяк накидал, и нормально. Потом если надо, то и дальше и глубже 👌
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|4.65, KhabMan (ok), 08:37, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даже итог можно предсказать... "Читал "С++ за 21 день" забросил через неделю,
> ну эти системы оповещения, занялся рисованием".
Ну вот, ты тут пишешь всё честно, а тебя глупым называют:( Откуда тебе знать, что это заброшу?) До этого я шибко не увлекался этим всем, потому что не нужно было.
Ну а в Lazarus я не смог, потому что нужный модуль (тестил пару библиотек и один модуль) отказался устанавливаться в этот самый Лазарус (в Windows-ноутбуке это сделалось с полпинка). Вручную писать библиотеку для UART я не стал, слишком ленивый для этого. Да и нужно ли?
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|3.57, наноним (?), 07:57, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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n_gsm, pppd и smstools3 вам в помощь. Там и программировать толком не надо
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|4.64, KhabMan (ok), 08:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пока не гуглил то, что вы написали, но
> Там и программировать толком не надо
мне явно не подходит, ибо мне нужно сделать железку под конкретные задачи для конкретного предприятия. Но спасибо, будем посмотреть, что это такое
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|1.34, Eric Hartman (?), 01:59, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не дают покоя "инновации" Apple? Продавать 4 гига рамы по цене ещё одной малины — это вам не в тапки нагадить.
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|2.35, НяшМяш (ok), 02:06, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-первых, 8 ГБ LPDDR4 SDRAM - это свежий чип и наверняка на него большой спрос - соответственно он стоит недёшево.
Во-вторых, малинка никогда не считалась особо дешёвой платой.
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|3.69, Eric Hartman (?), 09:12, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>8 ГБ LPDDR4 SDRAM - это свежий чип и наверняка на него большой спрос - соответственно он стоит недёшево.
Маркетинговая туфта.
>малинка никогда не считалась особо дешёвой платой
Практическая ценность которой, под большим вопросом. Где её применять: десктоп, сервер? Не смешите. В качестве контроллера её использование тоже крайне неразумно, всё равно что на ехать на грузовике за хлебушком в магазинчик в соседнем доме.
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|2.52, iPony129412 (?), 07:35, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не ходовые решения на максималках всегда стоят недёшево.
Единственный вариант, это разве что не продавать такое, чтобы не оскорблять чувства жлобов. Но понятно, что это смешно.
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|2.47, KhabMan (ok), 04:12, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучше бы SoC нормальный поставили. Желательно с наличием нормальных драйверов. А не это убожество бродкомовское, на котором лагает вообще всё, что может и не может лагать.
Ну и да. SoC 2018 года сделан по 28нм процессу.
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|2.61, Аноним (61), 08:13, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже полгода как в продаже в Интернет-магазине. Дороговато немного - 6 тыс.р.
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