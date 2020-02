Стоимость платы Raspberry Pi 4 с 2 Гб ОЗУ снижена до 35 долларов

2.12 , rico ( ok ), 22:15, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там 15Вт, и очень горячий чип будет. Я не знаю насчет 4 малины, но первая версия не сильно греется.

3.17 , h31 ( ok ), 22:51, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чип там вполне себе холодный. У меня стоит с радиатором, но вроде как даже без него не троттлит. 15 ватт - это с учётом всей возможной периферии. В RPi 4 тоже по-моему рекомендуется питание на 3A.

2.15 , h31 ( ok ), 22:44, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там A53, а в малине A72 и частота выше. Ещё в Rock64 глючный USB 3.0 и не работает аппаратное кодирование видео, говорю как обладатель.