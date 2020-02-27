Стоимость платы Raspberry Pi 4 с 2 Гб ОЗУ снижена до 35 долларов

В честь восьмилетия с момента начала производства организация Raspberry Pi Foundation объявила о снижении стоимости платы Raspberry Pi 4 с 2 Гб ОЗУ с 45 до 35 долларов, благодаря тому, что чипы памяти подешевели в прошлом году. Стоимость вариантов платы с 1 и 4 Гб ОЗУ осталась неизменной и составляет 35 и 55 долларов США соответственно.

Напомним, что плата Raspberry Pi 4 оснащена SoC BCM2711 и включает в себя четыре 64-разрядных ядра ARMv8 Cortex-A72, работающих на частоте 1.5GHz, и графический ускоритель VideoCore VI, который поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора). Плата оснащена памятью LPDDR4, контроллером PCI Express, гигабитным Ethernet, двумя портами USB 3.0 (плюс два порта USB 2.0), двумя портами Micro HDMI (4K), 40-пиновым GPIO, DSI (подключение сенсорного экрана), CSI (подключение камеры) и чипом беспроводной связи, поддерживающим стандарт 802.11ac, работу на частотах 2.4GHz и 5GHz и Bluetooth 5.0. Питание может подаваться через порт USB-C (ранее применялся USB micro-B), через GPIO или через дополнительный модуль PoE HAT (Power over Ethernet). В тестах производительности Raspberry Pi 4 обгоняет Raspberry Pi 3B+ в 2-4 раза, а Raspberry Pi 1 в 40 раз.



