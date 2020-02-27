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Стоимость платы Raspberry Pi 4 с 2 Гб ОЗУ снижена до 35 долларов

27.02.2020 21:17

В честь восьмилетия с момента начала производства организация Raspberry Pi Foundation объявила о снижении стоимости платы Raspberry Pi 4 с 2 Гб ОЗУ с 45 до 35 долларов, благодаря тому, что чипы памяти подешевели в прошлом году. Стоимость вариантов платы с 1 и 4 Гб ОЗУ осталась неизменной и составляет 35 и 55 долларов США соответственно.

Напомним, что плата Raspberry Pi 4 оснащена SoC BCM2711 и включает в себя четыре 64-разрядных ядра ARMv8 Cortex-A72, работающих на частоте 1.5GHz, и графический ускоритель VideoCore VI, который поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора). Плата оснащена памятью LPDDR4, контроллером PCI Express, гигабитным Ethernet, двумя портами USB 3.0 (плюс два порта USB 2.0), двумя портами Micro HDMI (4K), 40-пиновым GPIO, DSI (подключение сенсорного экрана), CSI (подключение камеры) и чипом беспроводной связи, поддерживающим стандарт 802.11ac, работу на частотах 2.4GHz и 5GHz и Bluetooth 5.0. Питание может подаваться через порт USB-C (ранее применялся USB micro-B), через GPIO или через дополнительный модуль PoE HAT (Power over Ethernet). В тестах производительности Raspberry Pi 4 обгоняет Raspberry Pi 3B+ в 2-4 раза, а Raspberry Pi 1 в 40 раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Выпуск Raspbian 2020-02-05, дистрибутива для Raspberry Pi. Новая плата HardROCK64 от проекта Pine64
  3. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка OpenGL ES 3.1 и развивается новый Vulkan-драйвер
  4. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi 4
  5. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 3+
  6. OpenNews: Представлена новая плата Raspberry Pi 3 Model A+
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:29, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > VideoCore

    Она до сих пор грузится с него через какие-то адские закрытые блобы, как первая?
    очень свабодна
    очень па опеннетовски

     
     
  • 2.2, Х (?), 21:30, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мир - он черно-белый, да, если опеннет, то ничего интересного тут низззя и публиковать, точно!

    Ату его!

     
     
  • 3.11, Аноним (1), 22:15, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не столько упрек в сторону опеннета, сколько недоумение, почему при всех данных rpi считают чуть не свободным бордом
     
  • 2.5, rm_ (ok), 21:38, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не только грузится, но они и работают в фоне постоянно.
     
  • 2.14, h31 (ok), 22:38, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Четвёртая уже нет, переделали таки
     

  • 1.3, nelson (??), 21:31, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> В тестах производительности Raspberry Pi 4 обгоняет Raspberry Pi 3B+ в 2-4 раза, а Raspberry Pi 1 в 40 раз

    и потребляет 15 Вт против 3,5 Вт Raspberry Pi 1

     
     
  • 2.4, анон (?), 21:34, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для вас придумали атмегу.
     
     
  • 3.6, Michael Shigorin (ok), 21:50, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А для Вас -- башенные кулеры.  Ну, если в том же стиле отвечать.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 21:58, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно воткнуть в винтажный ноут
     
     
  • 5.8, Аноним (7), 21:59, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И попробовать запустить альт
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:05, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако разница по потреблению — четыре раза, по производительности — сорок раз.
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:07, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За те же деньги есть более приятный чип:

    https://store.pine64.org/?product=rock64-media-board-computer

    У него хотябы загрузка не через ж... GPU.И даже не один ;)

     
     
  • 2.12, rico (ok), 22:15, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там 15Вт, и очень горячий чип будет. Я не знаю насчет 4 малины, но первая версия не сильно греется.
     
     
  • 3.17, h31 (ok), 22:51, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чип там вполне себе холодный. У меня стоит с радиатором, но вроде как даже без него не троттлит. 15 ватт - это с учётом всей возможной периферии. В RPi 4 тоже по-моему рекомендуется питание на 3A.
     
  • 2.15, h31 (ok), 22:44, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там A53, а в малине A72 и частота выше. Ещё в Rock64 глючный USB 3.0 и не работает аппаратное кодирование видео, говорю как обладатель.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:12, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Можно добавить 165 долларов и купить ноутбук
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:48, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего за ноутбук такой? На ARM?
     
  • 2.18, Антон (??), 23:06, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к распберрипи еще обвязки надо докупать всякой, так что не 165 долларов надо добавлять. а поменьше.
     
  • 2.20, Аноним (-), 23:11, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У разных вещей разные задачи.
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:36, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    дада, оно вроде как все выходит за 5 копеек, а на деле стоит почему-то дороже. Вот и ща окажется, что выпустили в америке в каком-нибудь штате, где наверх 35 баксов будет налог такой же
     
     
  • 2.22, Anonymou (?), 23:45, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Экономика, это не ваше, похоже.
     

  • 1.19, user90 (?), 23:09, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переусложненная херня на базе другой хери в общем-то. Иногда смотришь, что ЭТИ делают, и понимаешь, что спаять платку проще и дешевле. Ах прототипирование? Засуньте его себе в задницу, школота!
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:42, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь самостоятельно спроектировать, правильно развести с учётом скоростных цепей платку для CPU с 4-мя ядрами и MMU на кухне?
     
     
  • 3.23, user90 (?), 00:07, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да у тебя ж она парой выключателей управляет)) Ну, обычно.
     
  • 2.24, Lex (??), 00:15, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё бы ничего, но "руками" в домашних условиях не так уж просто сделать плату для BGA-подобных чипов, особенно, больших.

    Но RPi, кнчн., тот ещё мусор - слишком дорогой и мощный для чего-то простого, слишком слабый и бесполезный для чего-то серьезного. Так, чисто поиграться.

     

  • 1.25, Аноним (25), 00:44, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Действительно интересная вещь эта малинка .....
    была для меня, когда была версия 1 с крошечным потреблением.
    Да, кино фулхд толком не посмотришь, но ведь и не надо.
    Для этого компьютер полноценный есть.
    На мой взгляд это был огромный плюс первых моделей - малое потребление.
    А сейчас погнали куда-то ....
     
  • 1.27, Аноним (27), 02:16, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Броадкомовское говнище и даром не надо.
     
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