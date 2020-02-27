Стоимость платы Raspberry Pi 4 с 2 Гб ОЗУ снижена до 35 долларов

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|1.1, Аноним (1), 21:29, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> VideoCore
Она до сих пор грузится с него через какие-то адские закрытые блобы, как первая?
очень свабодна
очень па опеннетовски
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|2.2, Х (?), 21:30, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мир - он черно-белый, да, если опеннет, то ничего интересного тут низззя и публиковать, точно!
Ату его!
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|3.11, Аноним (1), 22:15, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не столько упрек в сторону опеннета, сколько недоумение, почему при всех данных rpi считают чуть не свободным бордом
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|2.5, rm_ (ok), 21:38, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не только грузится, но они и работают в фоне постоянно.
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|1.3, nelson (??), 21:31, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> В тестах производительности Raspberry Pi 4 обгоняет Raspberry Pi 3B+ в 2-4 раза, а Raspberry Pi 1 в 40 раз
и потребляет 15 Вт против 3,5 Вт Raspberry Pi 1
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|2.26, Аноним (26), 01:05, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однако разница по потреблению — четыре раза, по производительности — сорок раз.
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|2.12, rico (ok), 22:15, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там 15Вт, и очень горячий чип будет. Я не знаю насчет 4 малины, но первая версия не сильно греется.
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|3.17, h31 (ok), 22:51, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чип там вполне себе холодный. У меня стоит с радиатором, но вроде как даже без него не троттлит. 15 ватт - это с учётом всей возможной периферии. В RPi 4 тоже по-моему рекомендуется питание на 3A.
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|2.15, h31 (ok), 22:44, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там A53, а в малине A72 и частота выше. Ещё в Rock64 глючный USB 3.0 и не работает аппаратное кодирование видео, говорю как обладатель.
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|2.18, Антон (??), 23:06, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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к распберрипи еще обвязки надо докупать всякой, так что не 165 долларов надо добавлять. а поменьше.
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|1.13, Аноним (13), 22:36, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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дада, оно вроде как все выходит за 5 копеек, а на деле стоит почему-то дороже. Вот и ща окажется, что выпустили в америке в каком-нибудь штате, где наверх 35 баксов будет налог такой же
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|1.19, user90 (?), 23:09, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Переусложненная херня на базе другой хери в общем-то. Иногда смотришь, что ЭТИ делают, и понимаешь, что спаять платку проще и дешевле. Ах прототипирование? Засуньте его себе в задницу, школота!
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|2.21, Аноним (21), 23:42, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаешь самостоятельно спроектировать, правильно развести с учётом скоростных цепей платку для CPU с 4-мя ядрами и MMU на кухне?
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|2.24, Lex (??), 00:15, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё бы ничего, но "руками" в домашних условиях не так уж просто сделать плату для BGA-подобных чипов, особенно, больших.
Но RPi, кнчн., тот ещё мусор - слишком дорогой и мощный для чего-то простого, слишком слабый и бесполезный для чего-то серьезного. Так, чисто поиграться.
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|1.25, Аноним (25), 00:44, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Действительно интересная вещь эта малинка .....
была для меня, когда была версия 1 с крошечным потреблением.
Да, кино фулхд толком не посмотришь, но ведь и не надо.
Для этого компьютер полноценный есть.
На мой взгляд это был огромный плюс первых моделей - малое потребление.
А сейчас погнали куда-то ....
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