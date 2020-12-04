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Декабрьское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS

04.12.2020 23:52

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали декабрьское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 10 "Buster". Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (438 МБ) для серверных систем, с рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.9 ГБ). Дистрибутив поставляется с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на использование звукового сервера PulseAudio, вместо вывода через низкоуровневый интерфейс звуковой подсистемы ALSA. Использование PulseAudio позволило снять ограничение на одновременное использование только одного устройства входа и выхода звука, а также реализовать возможность обработки передачи звука через Bluetooth и смешивания звуков нескольких приложений. Отображаемый в панели интерфейс для управления громкостью и звуковыми устройствами остался почти тем же.

    Изменение в интерфейсе затрагивает лишь средства выбора устройств входа и выхода звука, в котором теперь используются звуковые профили, позволяющие использовать разные каналы вывода в одном устройстве, например, для Bluetooth-устройств можно выбрать профиль HSP для режима гарнитуры или профиль A2DP для высококачественного вывода звука.

  • Браузер Chromium обновлён до выпуска 84, в котором появилась поддержка доступных в Raspberry Pi механизмов аппаратного ускорения видео. Изменение позволило заметно повысить качество воспроизведения видео, как при просмотре роликов на сайтах, подобных YouTube, так и при использование сервисов проведения видеоконференций, таких как Google Meet, Microsoft Teams и Zoom.
  • В базовый состав включены сервер печати CUPS и интерфейс настройки вывода на печать system-config-printer, который предложен в качестве конфигуратора по умолчанию. Ранее для поддержки вывода на печать нужно было отдельно устанавливать CUPS из репозитория.
  • Улучшена поддержка инструментов для людей с проблемами со зрением. В экранном ридере Orca улучшено управление конфигуратором Raspberry Pi. Для быстрой установки Orca добавлена клавиатурная комбинация ctrl+alt+пробел.
  • В конфигураторе для плат с одним светодиодным индикатором (Raspberry Pi Zero или Raspberry Pi 400) предоставлена настройка для выбора режима использования индикатора - для показа включения питания или для отражения активности диска.

    Во вкладке управления производительностью добавлена настройка подключения кулера при использовании Raspberry Pi Case Fan - пользователь может выбрать к каким выводам GPIO подключён кулер и задать температуру, при которой он будет включаться.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.0
  3. OpenNews: Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой
  4. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 4
  5. OpenNews: В Raspberry Pi 4 появилась возможность загрузки с USB-накопителей
  6. OpenNews: Майское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54196-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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  • 1.1, Аноним (1), 23:59, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почти 2021 год
    @
    Использование PulseAudio позволило снять ограничение на одновременное использование только одного устройства входа и выхода звука

    Ну теперь-то винде точно капец!

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:39, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > снять ограничение на одновременное использование только одного устройства входа и выхода звука
    > смешивания звуков нескольких приложений.

    Ээээм... Вообще-то альса всё это делает.

     

  • 1.2, Аноним (2), 00:09, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    по сравнению с archlinux arm дефолтные дистры на малинке тунецируют лосося
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:09, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-то знает, как задействовать 8ГБ ОЗУ в топовой модельке?
     
     
  • 2.4, Рейка Сметанова (ok), 00:25, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставить x64 рач
     
     
  • 3.8, Daemon (??), 01:22, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetBSD поставить
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 02:06, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DragonFlyBSD поставить
     
  • 2.7, OpenEcho (?), 01:03, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там 32-bit LPAE kernel, так что все 8 гиг будут использоваться без проблем (и ничего дополнительно делать не надо !!!)
     
  • 2.16, Аноним (16), 03:02, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подними invidious и готово.
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:55, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дистрибутив поставляется с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE).

    А на LXQt они не планируют перейти?

     
     
  • 2.10, Shigolingus (?), 01:32, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не идиоты, то конечно нет, lxqt знатное овно.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 02:07, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ты видать дурачек! LXQT шикарен!
     
  • 3.15, Аноним (13), 02:24, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лови наркомана!
     

  • 1.9, Аноннчик (?), 01:23, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Осуществлён переход на использование звукового сервера PulseAudio

    Оперативность. Но его уже начинают прикапывать.

     
  • 1.11, NotaBug (ok), 01:42, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Совсем недавно даже Ubuntu умещалась в 700mb, сейчас урезаный недодистр  для малины 1.1gb, Runtu с кучей программ весила 430mb. Вопрос, это так программы разжирели или нам врут об усовершенствовании архиваторов? Вот какого чёрта я не могу скачать тот же Дебиан без чёртового либреофиса и кучи ненужного мне хлама? Да я знаю про нетинстал, но не всегда этот вариант подходит.
     
     
  • 2.14, Аноним (5), 02:10, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ожирели, когда с x32 на x64 перешли
     
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