Декабрьское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS

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|1.1, Аноним (1), 23:59, 04/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почти 2021 год
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Использование PulseAudio позволило снять ограничение на одновременное использование только одного устройства входа и выхода звука
Ну теперь-то винде точно капец!
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|2.5, Аноним (5), 00:39, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> снять ограничение на одновременное использование только одного устройства входа и выхода звука
> смешивания звуков нескольких приложений.
Ээээм... Вообще-то альса всё это делает.
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|1.2, Аноним (2), 00:09, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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по сравнению с archlinux arm дефолтные дистры на малинке тунецируют лосося
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|2.7, OpenEcho (?), 01:03, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там 32-bit LPAE kernel, так что все 8 гиг будут использоваться без проблем (и ничего дополнительно делать не надо !!!)
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|1.6, Аноним (6), 00:55, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Дистрибутив поставляется с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE).
А на LXQt они не планируют перейти?
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|1.9, Аноннчик (?), 01:23, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Осуществлён переход на использование звукового сервера PulseAudio
Оперативность. Но его уже начинают прикапывать.
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|1.11, NotaBug (ok), 01:42, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Совсем недавно даже Ubuntu умещалась в 700mb, сейчас урезаный недодистр для малины 1.1gb, Runtu с кучей программ весила 430mb. Вопрос, это так программы разжирели или нам врут об усовершенствовании архиваторов? Вот какого чёрта я не могу скачать тот же Дебиан без чёртового либреофиса и кучи ненужного мне хлама? Да я знаю про нетинстал, но не всегда этот вариант подходит.
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