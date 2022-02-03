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Началась публикация 64-разрядных сборок дистрибутива Raspberry Pi OS

03.02.2022 15:06

Разработчики проекта Raspberry Pi сообщили о начале формирования 64-разрядных сборок дистрибутива Raspberry Pi OS (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 11 и оптимизированного для плат Raspberry Pi. До сих пор дистрибутив предоставлял только унифицированные для всех плат 32-разрядные сборки. Отныне для плат с процессорами на базе архитектуры ARMv8-A, таких как Raspberry Pi Zero 2 (SoC BCM2710 с CPU Cortex-A53), Raspberry Pi 3 (SoC BCM2710 с CPU Cortex-A53) и Raspberry Pi 4 (SoC BCM2711 с CPU Cortex-A72), начали формироваться отдельные 64-разрядные сборки.

Для старых 32-разрядных плат Raspberry Pi 1 с CPU ARM1176 поставляется сборка arm6hf, а для более новых 32-разрядных плат Raspberry Pi 2 и Raspberry Pi Zero с процессором Cortex-A7 подготовлена отдельная сборка armhf. При этом все три предложенные сборки совместимы с платами сверху-вниз, например, сборка arm6hf может использоваться вместо сборок armhf и arm64, а сборка armhf вместо сборки arm64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4
  3. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, обновлённый до Debian 11
  4. OpenNews: Представлена новая плата Raspberry Pi Zero 2 W
  5. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.1
  6. OpenNews: Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040 стоимостью 1 доллар
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56630-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:17, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Теперь заживем!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:27, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да теперь перейдем на больший объем оперативной памяти.  
     
  • 2.17, Diozan (ok), 16:18, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что раньше-то мешало жить? Ставишь Генту, выставляешь CHOST="aarch64....." и компилируешь всё 64-х разрядное.
     

  • 1.2, Dioxis (?), 15:18, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красавцы, что поддерживают все свои аппаратные платформы и архитектуры, даже самые старые!
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:18, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если сравнивать с ПК вычислительная мощь у них какова?
     
     
  • 2.7, z (??), 15:36, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    5-7 ватт
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 15:56, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как у M1 прям эпл в шоке.  
     
  • 2.8, мишалипут (?), 15:46, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чуть слабее древних атомов. тех, которые eeePC. но за счет аппаратного ускорения видео некоторые задачи таки можно выполнять.
     
     
  • 3.9, n00by (ok), 15:49, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    eeePC разные же. Были 32-х разрядные, куда больше 2-х гб ОЗУ не воткнуть.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 16:14, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До недавнего времени у меня был такой, ASUS EEE PC 1000HE с 1Гб памяти.
    На нём даже yandex.ru со скрипом запускается (секунд 5 надо ждать) на чистой системе (что в Win, что в Lin)
     
  • 4.16, Zed (??), 16:17, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, были и 64 битные куда также больше 2 гиг не воткнуть (n550/n570 например)
     
  • 3.10, Аноним (6), 15:55, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В eeePC тоже было аппаратное ускорение видео.  И видос 720p он вполне мог посмотреть.  
     
  • 2.12, keydon (ok), 15:57, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости куча устройств вышедших в разное время для разных целей. Они даже между собой кратно отличаются.
    Так что получите ответ соответствующий вопросу: по-разному, все ощутимо слабее  современного пк, rpi4 по мощности может заменить слабый ноутбук ~начала 2010х, но не по отзывчивости.
    В общем крутой медиацентр, ретроконсоль, суперский роутер, дешевая система наблюдения, "настоящая виртуалка" для домашней лабы это предел.
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 16:06, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раза в четыре слабее самого слабого Intel.
     
  • 2.14, Аноним (15), 16:10, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, скажем так, на моей Raspberry Pi 2 (1Gb RAM) при выполнении "apt upgrade" раз в 2 месяца - можно реально прождать минут 20-25.
    Карта памяти - SD Class 10.

    При этом какие-нибудь нетребовательные сервисы даже на моей старой плате гонять можно.
    Docker + Grafana + Prometheus + пара Exporter'ов держала, когда в последний раз пробовал, интерфейс этих приложений при этом на слайдшоу похож не был.

    Тесты производительности, честно, не гонял.

     

  • 1.4, Аноним (3), 15:20, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это железо проприетарное?
     
     
  • 2.5, Аноним (6), 15:27, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блобный загрузчик и так по мелочи.
     
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