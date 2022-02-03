Началась публикация 64-разрядных сборок дистрибутива Raspberry Pi OS

2.7 , z ( ?? ), 15:36, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – 5-7 ватт

3.11 , Аноним ( 6 ), 15:56, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Как у M1 прям эпл в шоке.

2.8 , мишалипут ( ? ), 15:46, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чуть слабее древних атомов. тех, которые eeePC. но за счет аппаратного ускорения видео некоторые задачи таки можно выполнять.

3.9 , n00by ( ok ), 15:49, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – eeePC разные же. Были 32-х разрядные, куда больше 2-х гб ОЗУ не воткнуть.

4.15 , Аноним ( 15 ), 16:14, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До недавнего времени у меня был такой, ASUS EEE PC 1000HE с 1Гб памяти.

На нём даже yandex.ru со скрипом запускается (секунд 5 надо ждать) на чистой системе (что в Win, что в Lin)

4.16 , Zed ( ?? ), 16:17, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того, были и 64 битные куда также больше 2 гиг не воткнуть (n550/n570 например)

3.10 , Аноним ( 6 ), 15:55, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В eeePC тоже было аппаратное ускорение видео. И видос 720p он вполне мог посмотреть.

2.12 , keydon ( ok ), 15:57, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В новости куча устройств вышедших в разное время для разных целей. Они даже между собой кратно отличаются.

Так что получите ответ соответствующий вопросу: по-разному, все ощутимо слабее современного пк, rpi4 по мощности может заменить слабый ноутбук ~начала 2010х, но не по отзывчивости.

В общем крутой медиацентр, ретроконсоль, суперский роутер, дешевая система наблюдения, "настоящая виртуалка" для домашней лабы это предел.

2.13 , iPony129412 ( ? ), 16:06, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раза в четыре слабее самого слабого Intel.

2.14 , Аноним ( 15 ), 16:10, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, скажем так, на моей Raspberry Pi 2 (1Gb RAM) при выполнении "apt upgrade" раз в 2 месяца - можно реально прождать минут 20-25.

Карта памяти - SD Class 10. При этом какие-нибудь нетребовательные сервисы даже на моей старой плате гонять можно.

Docker + Grafana + Prometheus + пара Exporter'ов держала, когда в последний раз пробовал, интерфейс этих приложений при этом на слайдшоу похож не был. Тесты производительности, честно, не гонял.

