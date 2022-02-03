Началась публикация 64-разрядных сборок дистрибутива Raspberry Pi OS

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|2.17, Diozan (ok), 16:18, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что раньше-то мешало жить? Ставишь Генту, выставляешь CHOST="aarch64....." и компилируешь всё 64-х разрядное.
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|1.2, Dioxis (?), 15:18, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Красавцы, что поддерживают все свои аппаратные платформы и архитектуры, даже самые старые!
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|2.8, мишалипут (?), 15:46, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чуть слабее древних атомов. тех, которые eeePC. но за счет аппаратного ускорения видео некоторые задачи таки можно выполнять.
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|3.9, n00by (ok), 15:49, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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eeePC разные же. Были 32-х разрядные, куда больше 2-х гб ОЗУ не воткнуть.
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|4.15, Аноним (15), 16:14, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До недавнего времени у меня был такой, ASUS EEE PC 1000HE с 1Гб памяти.
На нём даже yandex.ru со скрипом запускается (секунд 5 надо ждать) на чистой системе (что в Win, что в Lin)
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|4.16, Zed (??), 16:17, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того, были и 64 битные куда также больше 2 гиг не воткнуть (n550/n570 например)
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|3.10, Аноним (6), 15:55, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В eeePC тоже было аппаратное ускорение видео. И видос 720p он вполне мог посмотреть.
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|2.12, keydon (ok), 15:57, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости куча устройств вышедших в разное время для разных целей. Они даже между собой кратно отличаются.
Так что получите ответ соответствующий вопросу: по-разному, все ощутимо слабее современного пк, rpi4 по мощности может заменить слабый ноутбук ~начала 2010х, но не по отзывчивости.
В общем крутой медиацентр, ретроконсоль, суперский роутер, дешевая система наблюдения, "настоящая виртуалка" для домашней лабы это предел.
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|2.14, Аноним (15), 16:10, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, скажем так, на моей Raspberry Pi 2 (1Gb RAM) при выполнении "apt upgrade" раз в 2 месяца - можно реально прождать минут 20-25.
Карта памяти - SD Class 10.
При этом какие-нибудь нетребовательные сервисы даже на моей старой плате гонять можно.
Docker + Grafana + Prometheus + пара Exporter'ов держала, когда в последний раз пробовал, интерфейс этих приложений при этом на слайдшоу похож не был.
Тесты производительности, честно, не гонял.
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