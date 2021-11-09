Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, обновлённый до Debian 11

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|2.14, Аноним (14), 12:26, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как жаль что PIXEL'а нету ни в репозиторях как собранного окружения, ни нормальной возможности без танцев с бубунами натянуть его на обычный LXDE. А так да, PIXEL хорош
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|1.2, Аноним (2), 11:19, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем плодить сущности? Лучше было бы, если бы они в апстрим дебиана наработки включили.
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|2.18, mozgoprav (ok), 12:40, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока можно юзать отсюда downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64/images/
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|3.24, Аноним (3), 13:48, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, эт понятно, что можно. Но всё таки официально релиза до сих пор не состоялось. Будет смешно, если они успеют выпустить новую плату, тоже с arm64, а соответствующей оси всё равно не будет
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|4.44, Аноним (44), 16:28, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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64битные оффициально не выпускают из-за привязки к блобарям 32битным. Вроде как потихоньку разблобывание идёт, может когда то и релизнут
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|2.19, Камень (?), 12:55, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И куда это их привело, к mutter в системе? Они просто увидели неизбежное, и заранее решили свалить на qt
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|3.23, Аноним (25), 13:48, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это их привело к тому, что на Qt жрёт как не в себя, с кучей недостатков.
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|4.33, Аноним (33), 14:55, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"На Qt" даже KDE жрёт меньше, чем XFCE, а уж LXQt жрёт ещё меньше.
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|4.43, Аноним (43), 16:23, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правда малинке уже 2 Гб еле хватает, чтобы рабочий стол на гтк3 крутить, но истинный гномосек на такие мелочи внимания не обращает.
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|1.5, Аноним (5), 11:24, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Отмечается, что плат Raspberry Pi с 2 ГБ ОЗУ для работы достаточно, но меньшего объёма памяти уже недостаточно для графического окружения.
Эх, не туда зашёл прогресс...
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|2.6, Аноним (6), 11:40, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да уж, надо было кде ставить - плазма с десятком виджетов 350мб, как раз на браузер остаётся. Если ядро там не 100мб жрёт, то ещё и меньше будет.
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|1.7, Ефросии (?), 11:41, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Скруглённые углы во всплывающих подсказках и тени от окон - плюс гиг оперативы, на одноплатнике
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|2.16, svsd_val (ok), 12:34, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тоже удивлён, чего ни туда напихали на гиг, у меня деба сид с крысой после старта выжирает в пике 200мб (но там у меня куча демонов ещё весит)... А тут "Шустрый" пиксель не вмещающийся в 1гб озу О_о, даже с учётом композитинга, это сверху должно было дать не более 20мб
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|2.12, x3who (?), 12:21, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С этим а айбиэм надо обращаться, pidora если и есть, то там.
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|2.42, FSA (??), 16:22, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что там с Pidora?
Если нужна Fedora, то просто заходите на официальный сайт и скачиваете. Если вы знаете, чем вам будет полезна именно данная конкретная сборка Fedora, то почему вы здесь такой вопрос задаёте?
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|1.11, x3who (?), 12:19, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В приложении Bookshelf предложен бесплатный доступ к PDF-выпускам журнала Custom PC.
"What is Custom PC magazine?
Custom PC is the UK’s best-selling magazine for PC hardware, overclocking, gaming and modding. "
самое то для юзеров пишечки :-/
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|1.13, qux (ok), 12:22, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда, 512 МБ памяти на версиях Zero даже не упомянуты. Интересно что там теперь будет с ее потреблением.
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|2.17, Аноним (14), 12:34, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да оно и раньше жутко лагало на зеро, сейчас вряд-ли что-то ощутимо изменится. Или на ней просто будут отключены некоторые фичи
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|3.34, _kp (ok), 15:13, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гуи на zero нормально, а DE обычно излишне, ну максимум иногда запустить для настроек.
На нем же как правило одно приложение работает, и это явно не браузер.
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|4.37, Тот же Аноним (?), 15:45, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, соглашусь. Но и для гуёв на пишке даже Иксы не нужны, там можно прям сдлом по фреймбуферу, как ретропай делает, например. Так что да. ДЕ ненужно на зере.
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|1.22, Аноним (21), 13:07, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> задействован браузер Chromium 92 с оптимизациями для аппаратного ускорения воспроизведения видео.
Да неужели наконец-то, ёлы-палы! Затестим...
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|2.32, Аноним (6), 14:32, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в 93 вроде окончательно отломали ускорение декодирования, оставайтесь на протухшей версии. Хотя возможно возможно тот кто сообщил мне эту информацию и ошибся. У меня не работает во всяком случае, разбираться некогда.
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|3.40, Тот же Аноним (?), 15:53, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот вы любитель анальных огородов... Да пусть ломают мою пишку полностью, я даже пароль рута не меняю на ней. Там нет ничего, а сама она за двумя NAT-ами сидит и нигде кроме тытрубы не бывает. Почти.
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|1.38, А. Н. Оним (?), 15:46, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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pi изначально делал упор на цену и доступность. Сейчас pi 4 стоят абсолютно невменяемых денег (больше чем nuc), а pi 3 и меньше просто пропали из продажи. Так что новость интересная, но чисто теоритическая.
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|1.41, кек (?), 16:14, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заканчивалась первая четверть XXI века, в Линукс закругляли всплывающие подсказки.
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|1.45, FSA (??), 16:32, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я вообще не понимаю смысл графического окружения для Pi ниже 4 версии. Что там можно делать с 1ГБ ОЗУ??? Понятное дело, что можно запустить какой-нибудь медиабокс. Но для медиабокса не нужно никаких окружений. Я как-то баловался, на Fedora ставил Kodi. Графическое окружение не нужно было. Работало. В интернете ковыряться? Так при запуске браузера и входе на любой современный сайт, обвешанный js, малинка превращается в тыкву. На простые сайты ещё можно зайти. Но если что-то в сторону Yandex и Google, то мёртвое зависание графического окружения гарантированно.
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