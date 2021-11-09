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Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, обновлённый до Debian 11

09.11.2021 11:23

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали осеннее обновление дистрибутива Raspberry Pi OS (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian. Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (463 МБ) для серверных систем, с рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (3 ГБ). Дистрибутив поставляется с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 "Bullseye" (ранее использовался Debian 10).
  • Все компоненты рабочего стола PIXEL и предлагаемые приложения переведены на использование библиотеки GTK3 вместо GTK2. В качестве причины миграции называется желание избавиться от пересечения в дистрибутиве разных версий GTK - в Debian 11 активно используется GTK3, но рабочий стол PIXEL был основан на GTK2. До сих пор миграция рабочего стола на GTK3 сдерживалась тем, что многие вещи, особенно связанные с настройкой внешнего вида виджетов, было значительно проще реализовать на GTK2, а в GTK3 были удалены некоторые полезные возможности, используемые в PIXEL. Переход потребовал внедрения замен для старых возможностей GTK2 и немного отразился на внешнем виде виджетов, но разработчики позаботились о том, что бы интерфейс сохранил привычный вид.
  • По умолчанию задействован композитный оконный менеджер Mutter. Ранее скруглённые углы всплывающих подсказок обрабатывались силами GTK2, но в GTK3 подобные операции были делегированы композитному менеджеру. По сравнению с ранее используемым оконным менеджером Openbox в Mutter обеспечивается предварительное формирование образа содержимого экрана в памяти (композитинг), перед фактическим выводом на экран, что позволяет реализовать дополнительные визуальные эффекты, такие как закругление углов окон, тени на границе окна и анимация открытия/закрытия окон. Миграция на Mutter и GTK3 также позволяет избавиться от привязки к протоколу X11 и в будущем обеспечить поддержку работы поверх Wayland.

    Обратной стороной перехода на Mutter стало увеличение потребления памяти. Отмечается, что платы Raspberry Pi с 2 ГБ ОЗУ для работы достаточно, но меньшего объёма памяти уже не хватает для графического окружения. Для плат с 1 ГБ ОЗУ предусмотрен запасной режим, возвращающий Openbox, в котором ограниченны возможности оформления интерфейса (например, показываются прямоугольные всплывающие подсказки вместо скруглённых и нет визуальных эффектов).

  • Реализована система вывода уведомлений, которая может быть использована в панели задач, в плагинх к панели и в различных приложениях. Уведомления выводятся в верхнем правом углу экрана в хронологическом порядке и автоматически закрываются через 15 секунд после появления (или могут быть сразу закрыты вручную). В настоящее время уведомления выводятся только при готовности к извлечению USB-устройств, при опасно низком заряде аккумулятора, при наличии обновлений и при выявлении ошибок на уровне прошивок.

    В настройки добавлены опции для изменения таймаута или отключения показа уведомлений.

  • Для панели реализован плагин с графическим интерфейсом для проверки наличия и установки обновлений, упрощающий поддержание системы и приложений в актуальном состоянии, и позволяющий обойтись без ручного запуска пакетного менеджера apt в терминале. Проверка наличия обновлений осуществляется при каждой загрузке или каждые 24 часа. При обнаружении новых версий пакетов в панели показывается специальный значок и выводится уведомление.

    При клике на значке выводится меню, через которое можно вызвать интерфейс для просмотра списка обновлений, ожидающих установки, и инициировать выборочную или полную установку обновлений.

  • В файловом менеджере сокращено число режимов просмотра - вместо четырёх режимов (миниатюры, пиктограммы, мелкие пиктограммы и список) предложено два - миниатюры и список, так как режимы миниатюр и пиктограмм по сути отличались лишь размером пиктограмм и показом эскизов содержимого, что вводило пользователей в заблуждение. Отключение показа эскизов содержимого управляется специальной опцией в меню View, а размер можно менять кнопками масштабирования.
  • Задействован по умолчанию KMS-драйвер modesetting, не привязанный к конкретным типам видеочипов и по своей сути напоминающий драйвер VESA, но работающий поверх интерфейса KMS, т.е. его можно использовать на любом оборудованием, для которого имеется работающий на уровне ядра драйвер DRM/KMS. Ранее для графической подсистемы Raspberry Pi предлагался специфичный драйвер, включающий закрытые компоненты прошивки. Использование штатного интерфейса KMS и задействование драйвера, предлагаемого в ядре Linux, позволяет избавиться от привязок к специфичному для Raspberry Pi проприетарному драйверу и даёт возможность работы с графической подсистемой приложений, рассчитанных на стандартный для Linux API.
  • Проприетарный драйвер для работы с камерой заменён на открытую библиотеку libcamera, предлагающую универсальный API.
  • В приложении Bookshelf предложен бесплатный доступ к PDF-выпускам журнала Custom PC.
  • Обновлены версии программ, в том числе задействован браузер Chromium 92 с оптимизациями для аппаратного ускорения воспроизведения видео.
  • Улучшен выбор часового пояса и параметров локализации в мастере начальной настройки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Декабрьское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS
  3. OpenNews: В Raspberry Pi OS по умолчанию включены репозиторий и ключ заверения пакетов Microsoft
  4. OpenNews: Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040 стоимостью 1 доллар
  5. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.1
  6. OpenNews: Представлена новая плата Raspberry Pi Zero 2 W
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56125-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, debian, pixel
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ET (?), 11:12, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    LXDE жив! Отрадно.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:26, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как жаль что PIXEL'а нету ни в репозиторях как собранного окружения, ни нормальной возможности без танцев с бубунами натянуть его на обычный LXDE. А так да, PIXEL хорош
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:19, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем плодить сущности? Лучше было бы, если бы они в апстрим дебиана наработки включили.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:31, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже есть на самом деле, в бете правда, для Pi 4 и 400
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:50, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Debian свои тараканы.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:20, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Класс. А 64-битную версию своей оси они хоть когда-то зарелизят?
     
     
  • 2.18, mozgoprav (ok), 12:40, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока можно юзать отсюда downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64/images/
     
     
  • 3.24, Аноним (3), 13:48, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, эт понятно, что можно. Но всё таки официально релиза до сих пор не состоялось. Будет смешно, если они успеют выпустить новую плату, тоже с arm64, а соответствующей оси всё равно не будет
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 16:28, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    64битные оффициально не выпускают из-за привязки к блобарям 32битным. Вроде как потихоньку разблобывание идёт, может когда то и релизнут
     

  • 1.4, Аноним (25), 11:22, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    PIXEL сделали то, что не захотели или не осилили в команде LXQt
     
     
  • 2.19, Камень (?), 12:55, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И куда это их привело, к mutter в системе? Они просто увидели неизбежное, и заранее решили свалить на qt
     
     
  • 3.23, Аноним (25), 13:48, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И это их привело к тому, что на Qt жрёт как не в себя, с кучей недостатков.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:55, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "На Qt" даже KDE жрёт меньше, чем XFCE, а уж LXQt жрёт ещё меньше.
     
  • 4.43, Аноним (43), 16:23, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда малинке уже 2 Гб еле хватает, чтобы рабочий стол на гтк3 крутить, но истинный гномосек на такие мелочи внимания не обращает.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:24, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Отмечается, что плат Raspberry Pi с 2 ГБ ОЗУ для работы достаточно, но меньшего объёма памяти уже недостаточно для графического окружения.

    Эх, не туда зашёл прогресс...

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:40, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да уж, надо было кде ставить - плазма с десятком виджетов 350мб, как раз на браузер остаётся. Если ядро там не 100мб жрёт, то ещё и меньше будет.
     

  • 1.7, Ефросии (?), 11:41, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Скруглённые углы во всплывающих подсказках и тени от окон - плюс гиг оперативы, на одноплатнике
     
     
  • 2.16, svsd_val (ok), 12:34, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже удивлён, чего ни туда напихали на гиг, у меня деба сид с крысой после старта выжирает в пике 200мб (но там у меня куча демонов ещё весит)... А тут "Шустрый" пиксель  не вмещающийся в 1гб озу О_о, даже с учётом композитинга, это сверху должно было дать не более 20мб
     

  • 1.8, Росен Александров (?), 11:44, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что с телеметрии Microsoft ? :>
     
     
  • 2.36, Растоманя (ok), 15:44, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С телеметрией все хорошо, не переживайте.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:48, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если чужого не берете то делайте
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:52, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что там с Pidora?
     
     
  • 2.12, x3who (?), 12:21, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этим а айбиэм надо обращаться, pidora если и есть, то там.
     
  • 2.20, Pidora team (?), 13:03, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё будет, на раст переписываем.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:14, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pidora team - это gay group sex?
     
  • 2.42, FSA (??), 16:22, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что там с Pidora?

    Если нужна Fedora, то просто заходите на официальный сайт и скачиваете. Если вы знаете, чем вам будет полезна именно данная конкретная сборка Fedora, то почему вы здесь такой вопрос задаёте?

     

  • 1.11, x3who (?), 12:19, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В приложении Bookshelf предложен бесплатный доступ к PDF-выпускам журнала Custom PC.

    "What is Custom PC magazine?

    Custom PC is the UK’s best-selling magazine for PC hardware, overclocking, gaming and modding. "

    самое то для юзеров пишечки :-/

     
  • 1.13, qux (ok), 12:22, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, 512 МБ памяти на версиях Zero даже не упомянуты. Интересно что там теперь будет с ее потреблением.
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 12:34, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да оно и раньше жутко лагало на зеро, сейчас вряд-ли что-то ощутимо изменится. Или на ней просто будут отключены некоторые фичи
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:04, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А накой тебе на зере ГУЙ?
     
     
  • 3.34, _kp (ok), 15:13, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуи на zero нормально, а DE обычно излишне, ну максимум иногда запустить для настроек.
    На нем же как правило одно приложение работает, и это явно не браузер.
     
     
  • 4.37, Тот же Аноним (?), 15:45, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, соглашусь. Но и для гуёв на пишке даже Иксы не нужны, там можно прям сдлом по фреймбуферу, как ретропай делает, например. Так что да. ДЕ ненужно на зере.
     

  • 1.22, Аноним (21), 13:07, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > задействован браузер Chromium 92 с оптимизациями для аппаратного ускорения воспроизведения видео.

    Да неужели наконец-то, ёлы-палы! Затестим...

     
     
  • 2.26, Аноним (25), 13:51, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это становится уже интересно.
     
  • 2.29, iPony129412 (?), 14:16, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да неужели наконец-то

    так этот конец постоянный же

     
  • 2.32, Аноним (6), 14:32, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в 93 вроде окончательно отломали ускорение декодирования, оставайтесь на протухшей версии. Хотя возможно возможно тот кто сообщил мне эту информацию и ошибся. У меня не работает во всяком случае, разбираться некогда.
     
  • 2.35, iPony129412 (?), 15:41, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и текущая версия — это 95.
    А тут с дырами. Сиди, надеясь, что ты Джо.
     
     
  • 3.39, Растоманя (ok), 15:46, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно с дырами, не забывайте что он написан на небезопастных языках
     
  • 3.40, Тот же Аноним (?), 15:53, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вы любитель анальных огородов... Да пусть ломают мою пишку полностью, я даже пароль рута не меняю на ней. Там нет ничего, а сама она за двумя NAT-ами сидит и нигде кроме тытрубы не бывает. Почти.
     

  • 1.38, А. Н. Оним (?), 15:46, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    pi изначально делал упор на цену и доступность. Сейчас pi 4 стоят абсолютно невменяемых денег (больше чем nuc), а pi 3 и меньше просто пропали из продажи. Так что новость интересная, но чисто теоритическая.
     
  • 1.41, кек (?), 16:14, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заканчивалась первая четверть XXI века, в Линукс закругляли всплывающие подсказки.
     
     
  • 2.46, Аноним (44), 16:34, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пойди к ним расскажи, что, где и как правильно закруглять
     

  • 1.45, FSA (??), 16:32, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вообще не понимаю смысл графического окружения для Pi ниже 4 версии. Что там можно делать с 1ГБ ОЗУ??? Понятное дело, что можно запустить какой-нибудь медиабокс. Но для медиабокса не нужно никаких окружений. Я как-то баловался, на Fedora ставил Kodi. Графическое окружение не нужно было. Работало. В интернете ковыряться? Так при запуске браузера и входе на любой современный сайт, обвешанный js, малинка превращается в тыкву. На простые сайты ещё можно зайти. Но если что-то в сторону Yandex и Google, то мёртвое зависание графического окружения гарантированно.
     

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