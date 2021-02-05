В Raspberry Pi OS по умолчанию включены репозиторий и ключ заверения пакетов Microsoft

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|1.1, Аноним (1), 13:02, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Зашкварились! Завезли троянского коня, и открыли возможность наливать шлак. Позор!
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|1.4, Андрей (??), 13:08, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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сейчас микрософты как выпустят arm windows10 для rpi4.и эти ваши вечно недоделанные 100500 разные линуксы никому будут уже не нужны.
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|2.6, Anonim (??), 13:11, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на "вечно недоделанные" хотя бы софт есть. а какой софт есть для арм-винды?
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|3.7, Андрей (??), 13:12, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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весь. что на x86. и под ARM64 очень быстро все пересоберут.
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|2.11, Сишник (?), 13:25, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дрисяточка ЙОпТ едишон давно под малинку есть, только вот не зашла как-то.
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|2.15, Амоним (?), 13:29, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Микрософты уже выпускали восьмую винду под арм. Не взлетело. А 100500 разных линуксов под арм пашут уже второй десяток лет.
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|1.5, Аноним (5), 13:10, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ставлю на RPi 3B обычный Debian, WiFi работает намного быстрее и стабильнее (brcmsmac все же намного лучше вендорского недодрайвера) и ядро можно хоть 5.9 из бэкпортов поставить.
От Raspbian и его наследника впечатление как от поделки школьников. Жалкая пародия на YaST из OpenSUSE в виде raspi-config это что-то с чем-то.
Разве что драйвер графики не знаю как работает, не пользуюсь чем-то кроме tty или ssh на RPi.
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|2.17, dfhs (?), 13:32, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На кой хрен тогда малина, если вся ее суть в графике? А для tty и ssh сошло бы что угодно.
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|1.8, Аноним (8), 13:18, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда говорил и буду говорить, что ставить ответвившиеся от основного дистрибутивы – моветон.
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|2.19, dfhs (?), 13:35, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем? Что это должно дать? Это на x86 зоопарк из всяких sse и mmx и прочего, а тут только neon.
Тем более собирать придется на самой малине, у которой даже харда/ssd нет.
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|3.23, Аноним (23), 13:41, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Спортивно.
2. Собрать систему с классическим SysVinit.
3. Собрать предпочитаемую DE, например, LXQt.
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|1.10, Аноним (23), 13:25, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>для установки среды разработки VSCode
И как "быстро" "летают" электроноподелия на Малине?
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|2.21, Аноним (1), 13:39, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мышки плачут, колятся, но продолжают жрать кактус.
Извращенцы, сэр
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|2.20, Аноним (23), 13:36, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Microsoft ♥️ Ubuntu, Canonical ♥️ Microsoft
Так что, добавление репозитория Microsoft в Ubuntu не за горами.
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|1.18, Аноним (18), 13:34, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ... он не подконтролен разработчикам Raspberry Pi OS и у пользователей не запрашивалось подтверждение на добавление GPG-ключа Microsoft. В случае компрометации инфраструктуры Microsoft через подобный репозиторий возможно ...
Подливать пользователям отзыв полезного функционала незаметно.
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|1.22, пох. (?), 13:39, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Утипусеньки - "без предупреждения тyпорылых пользователей". А то они ж маленькие и глупенькие, и хотят vscode, но какой-то такой... без microsoft.
Конечно же, ставить любой мусор из самого rpios от правильных васянов - это ок, а вот microsoft, конечно же ,корпорация зла, очень зла. Никак нельзя ее софт ставить - а то вдруг, вдруг там не vscode, а зловредный /bin/ls!
И да, конечно же, ms очень нужны ваши ip адреса. Вот бубунтяткам уже не нужны ваши cpu/uptime/точная версия wget(по которой нетрудно понять когда вы обновления ставили) и еще кучка всего, причем старательно подделанные под user-agent, чтоб никто не заметил. Видимо, покупателя так и не нашли, а сервер надо оплачивать ежемесячно.
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|2.25, Аноним (-), 13:53, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вдруг там не vscode, а зловредный /bin/ls!
Г(б)ля ты днище. ls команда встроенная. Кури RTFM.
>И да, конечно же, ms очень нужны ваши ip адреса.
Днище, ты читай выше, там про рекламу идет разговор. Реклама это такие деньги, что тебе из них надгробие сделают из одноцентовых монет величиной с мавзолей, или больше.
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|3.28, Аноним (13), 13:55, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Встроенная в шелл, но тем не менее /bin/ls используется и напрямую.
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|1.24, ryoken (ok), 13:47, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> закомментировать содержимое файла /etc/apt/sources.list.d/vscode.list и удалить ключ /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg
Лучше так: shred -uv /etc/apt/sources.list.d/vscode.list && shred -uv /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg
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|2.27, Аноним (-), 13:54, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот бальзам на душу. Можно ещё и scrum-ом сверху пройтись, чтоб даже не осталось воспоминаний.
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|1.26, Нанобот (ok), 13:54, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>поддерживаемый сообществом дистрибутив Raspbian проблеме не подвержен
"проблема" существует исключительно в головах параноиков, и решать её нужно именно там
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