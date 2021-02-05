The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Raspberry Pi OS по умолчанию включены репозиторий и ключ заверения пакетов Microsoft

05.02.2021 13:05

Пользователи плат Raspberry Pi обсуждают включение в штатной операционной системе Raspberry Pi OS обращения к репозиторию компании Microsoft и добавление GPG-ключа Microsoft для доверительной установки пакетов. Репозиторий Microsoft добавляется пакетом raspberrypi-sys-mods, в котором поставляются специфичные для Raspberry Pi OS настройки и скрипты. Настройки /etc/apt/sources.list.d меняются скриптом post-inst и используются для установки среды разработки VSCode. Основные претензии связаны с тем, что репозиторий и ключ Microsoft добавлены без предупреждения пользователей.

Подобное поведение представляет опасность по двум причинам. Во-первых, при любом обновлении сведений из репозиториев, осуществляемых при установке или обновлении пакетов, пакетный менеджер опрашивает все подключенные репозитории, т.е. на сервере Microsoft накапливается информация об IP-адресах всех пользователей Raspberry Pi OS, что может использоваться для построения профиля пользователя. Подобный профиль может, например, применяться для таргетированной рекламы при входе с того же IP в сервисы Microsoft.

Во-вторых, репозиторий Microsoft подключён как заслуживающий полного доверия, при том, что он не подконтролен разработчикам Raspberry Pi OS и у пользователей не запрашивалось подтверждение на добавление GPG-ключа Microsoft. В случае компрометации инфраструктуры Microsoft через подобный репозиторий возможно распространение поддельных обновлений для замены штатных пакетов или подмена зависимостей.

Отмечается, что поддерживаемый сообществом дистрибутив Raspbian проблеме не подвержен, изменение добавлено только в Raspberry Pi OS, варианте Raspbian, поддерживаемом организацией Raspberry Pi Foundations. Для удаления обращения к серверам Microsoft в Raspberry Pi OS следует закомментировать содержимое файла /etc/apt/sources.list.d/vscode.list и удалить ключ /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg. Дополнительно для блокирования обращений также можно добавить "127.0.0.1 packages.microsoft.com" в /etc/hosts.

  1. Главная ссылка к новости (https://old.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Проект VSCodium развивает полностью открытый вариант редактора Visual Studio Code
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
  5. OpenNews: Обновление OpenWrt 19.07.1 с устранением уязвимости, допускающей подмену пакетов
  6. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54531-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, raspbian, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:02, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Зашкварились! Завезли троянского коня, и открыли возможность наливать шлак. Позор!
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И сюда добрались…

    Ну, поехали. Embrace…

     
  • 1.3, Аноним (-), 13:06, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Microsoft ♥️ Linux.

    Like always.

     
  • 1.4, Андрей (??), 13:08, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    сейчас микрософты как выпустят arm windows10 для rpi4.и эти ваши вечно недоделанные 100500 разные линуксы никому будут уже не нужны.
     
     
  • 2.6, Anonim (??), 13:11, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на "вечно недоделанные" хотя бы софт есть. а какой софт есть для арм-винды?
     
     
  • 3.7, Андрей (??), 13:12, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    весь. что на x86. и под ARM64 очень быстро все пересоберут.  
     
     
  • 4.12, 1 (??), 13:26, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну будет попытка номер 2
     
  • 4.14, ололош (?), 13:27, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты у мамы фантазер
     
  • 2.11, Сишник (?), 13:25, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дрисяточка ЙОпТ едишон давно под малинку есть, только вот не зашла как-то.
     
  • 2.15, Амоним (?), 13:29, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософты уже выпускали восьмую винду под арм. Не взлетело. А 100500 разных линуксов под арм пашут уже второй десяток лет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:10, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ставлю на RPi 3B обычный Debian, WiFi работает намного быстрее и стабильнее (brcmsmac все же намного лучше вендорского недодрайвера) и ядро можно хоть 5.9 из бэкпортов поставить.

    От Raspbian и его наследника впечатление как от поделки школьников. Жалкая пародия на YaST из OpenSUSE в виде raspi-config это что-то с чем-то.

    Разве что драйвер графики не знаю как работает, не пользуюсь чем-то кроме tty или ssh на RPi.

     
     
  • 2.17, dfhs (?), 13:32, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На кой хрен тогда малина, если вся ее суть в графике? А для tty и ssh сошло бы что угодно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:18, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда говорил и буду говорить, что ставить ответвившиеся от основного дистрибутивы – моветон.
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:18, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, кто-нибудь пробовал собирать LFS для Raspberry?
     
     
  • 2.19, dfhs (?), 13:35, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Что это должно дать? Это на x86 зоопарк из всяких sse и mmx и прочего, а тут только neon.
    Тем более собирать придется на самой малине, у которой даже харда/ssd нет.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:41, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Спортивно.
    2. Собрать систему с классическим SysVinit.
    3. Собрать предпочитаемую DE, например, LXQt.
     

  • 1.10, Аноним (23), 13:25, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >для установки среды разработки VSCode

    И как "быстро" "летают" электроноподелия на Малине?

     
     
  • 2.21, Аноним (1), 13:39, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мышки плачут, колятся, но продолжают жрать кактус.

    Извращенцы, сэр

     

  • 1.13, Аноним (13), 13:26, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Две E из трёх!
     
  • 1.16, Устин (ok), 13:31, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что я ubuntu на свой raspberry медиасервер поставил)
     
     
  • 2.20, Аноним (23), 13:36, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Microsoft ♥️ Ubuntu, Canonical ♥️ Microsoft
    Так что, добавление репозитория Microsoft в Ubuntu не за горами.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:34, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > ... он не подконтролен разработчикам Raspberry Pi OS и у пользователей не запрашивалось подтверждение на добавление GPG-ключа Microsoft. В случае компрометации инфраструктуры Microsoft через подобный репозиторий возможно ...

    Подливать пользователям отзыв полезного функционала незаметно.

     
  • 1.22, пох. (?), 13:39, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Утипусеньки - "без предупреждения тyпорылых пользователей". А то они ж маленькие и глупенькие, и хотят vscode, но какой-то такой... без microsoft.

    Конечно же, ставить любой мусор из самого rpios от правильных васянов - это ок, а вот microsoft, конечно же ,корпорация зла, очень зла. Никак нельзя ее софт ставить - а то вдруг, вдруг там не vscode, а зловредный /bin/ls!

    И да, конечно же, ms очень нужны ваши ip адреса. Вот бубунтяткам уже не нужны ваши cpu/uptime/точная версия wget(по которой нетрудно понять когда вы обновления ставили) и еще кучка всего, причем старательно подделанные под user-agent, чтоб никто не заметил. Видимо, покупателя так и не нашли, а сервер надо оплачивать ежемесячно.

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 13:53, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вдруг там не vscode, а зловредный /bin/ls!

    Г(б)ля ты днище. ls команда встроенная. Кури RTFM.

    >И да, конечно же, ms очень нужны ваши ip адреса.

    Днище, ты читай выше, там про рекламу идет разговор. Реклама это такие деньги, что тебе из них надгробие сделают из одноцентовых монет величиной с мавзолей, или больше.

     
     
  • 3.28, Аноним (13), 13:55, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встроенная в шелл, но тем не менее /bin/ls  используется и напрямую.
     

  • 1.24, ryoken (ok), 13:47, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> закомментировать содержимое файла /etc/apt/sources.list.d/vscode.list и удалить ключ /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg

    Лучше так: shred -uv /etc/apt/sources.list.d/vscode.list && shred -uv /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 13:54, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бальзам на душу. Можно ещё и scrum-ом сверху пройтись, чтоб даже не осталось воспоминаний.
     

  • 1.26, Нанобот (ok), 13:54, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >поддерживаемый сообществом дистрибутив Raspbian проблеме не подвержен

    "проблема" существует исключительно в головах параноиков, и решать её нужно именно там

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру