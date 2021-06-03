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Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040, стоимостью 1 доллар

03.06.2021 09:23

Проект Raspberry Pi объявил о поступлении в продажу микроконтроллеров RP2040, разработанных для платы Raspberry Pi Pico и также задействованного в новых продуктах Adafruit, Arduino, Sparkfun и Pimoroni. Стоимость чипа - 1 доллар США. Микроконтроллер RP2040 включает в себя двухядерный процессор ARM Cortex-M0+ (133MHz) c 264 КБ встроенной оперативной памяти, датчиком температуры, контроллерами USB 1.1, DMA, UART, SPI и I2C.

Для создания приложений может применяться язык Си, C++ или MicroPython. Порт MicroPython для RP2040 подготовлен совместно с автором проекта и поддерживает все возможности чипа, включая собственный интерфейс подключения расширений PIO. Для разработки для чипа RP2040 с использованием MicroPython адаптирована интегрированная среда программирования Thonny. Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения, для разработки которых подготовлен порт фреймворка TensorFlow Lite. Поддерживается запуск на чипе FreeRTOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил плату Pico на основе собственного микроконтроллера
  3. OpenNews: Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой
  4. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.0
  5. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил плату Pico на основе собственного микроконтроллера
  6. OpenNews: В Raspberry Pi OS по умолчанию включены репозиторий и ключ заверения пакетов Microsoft
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55263-rp2040
Ключевые слова: rp2040, raspberrypi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:30, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он открытый? OpenHardware?
     
     
  • 2.18, OnTheEdge (ok), 10:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не полностью
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Питон там зачем? Для неосиляторов фигурных скобочек?

    256к, там же никакой сложной логмкм не сделать, смысл в динамическом языке?

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 09:35, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Смузихлебов заманить
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 09:38, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что это самый фапабельный скриптовый язык. 🐍
     
     
  • 3.11, A.Stahl (ok), 10:03, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда уж нам, консервативным старикашкам, понять на что нынче молодёжь может "фапать". Похоже что нет уже ничего такого, на что не могут...
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:24, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Минусуют тебя, наверное, любители JS.
     
  • 2.13, Урри (ok), 10:06, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Там дополнили новость - чтобы неосиляторы могли примеры с тензорфлоу копипастить.

    99% этих всех "я датасаентист, ска" - копипастеры готовых кусков кода, которые делают нужную им работу (распознают кошечек на картинках, например). А вот что они действительно делают, так это собирают нужный датасет (енотиков, например, в разных ракурсах) и снова таки готовым куском кода на большой мощной машине тренируют сеточку. После чего задача готова и типа даже работает.

    Ну вот я так понимаю, питон тут именно для этого: чтобы вообще не программировать, а скопировать уже готовое на контроллер.

    Только вот куда саму нейросеть то складывать? Это набор больших матриц, которые в вычислениях участвуют полностью - куда их-то запихивать? Элементарнейшая сеть, распознающая рукописные цифры из mnist, занимает 400к. Что уж говорить о более сложных задачах?

     
  • 2.23, kai3341 (ok), 10:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Питон там зачем? Для неосиляторов фигурных скобочек?

    Прототип накидать норм будет

     
  • 2.42, Аноним (42), 11:29, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для уменьшения производительности на несколько порядков.
     
  • 2.55, corvuscor (ok), 11:59, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это для местных анонимов, которые в жизни не написали строчки полезного кода.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:37, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Стоимость чипа - 1 доллар США

    ...но флеш нужно докупать отдельно

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:50, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >264 КБ встроенной оперативной памяти
    > MicroPython

    /0

    264 KB не хватит даже для программы на C, это всего-лишь 1 секунда сигнала из 4-байтных флоатов на 16 KHz.

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 09:52, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вернее не 1, а 4.
     
  • 2.8, commiethebeastie (ok), 09:59, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А TensorFlow Lite вас не смутил?
     
  • 2.9, acroobat (??), 10:01, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был бы фортран, народ бы заинтересовался.
     
     
  • 3.40, Аноним (37), 11:27, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cobol
     
  • 2.14, n00by (ok), 10:06, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > /0

    Вы удивитесь, но это легитимная операция, процессоры её исполняют не только для операндов IEEE-754. Отсюда и удивление остальным.

     
     
  • 3.15, Аноним (6), 10:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, только результат - бесполезный nan, превращающий в nan всё, до чего касается.
     
     
  • 4.19, n00by (ok), 10:25, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажете свою программу на Си, которой не хватает 264Кб?
     
     
  • 5.20, eganru (?), 10:35, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    [i]Покажете свою программу на Си[/i] - если отбросить в сторону шутки, то кадровый буфер для 320*240 при глубине цвета 1Б уже ~80кБ. потом celt какой-нибудь, чтобы хоть как-то в звук и сами звуковые буферы. потом сеть какая-нибудь, и, чтобы не подохнуть, cli.

    И вроде бы особо ничего не сделал, а уже приехали. И это без TLS и.т.д.

     
  • 4.24, Урри (ok), 11:07, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NaN - очень полезная вещь. Его, по желанию, можно сделать сигнализирующим (чтобы все падало по сигналу), а можно просто анализировать на выходе (такой себе математический аналог трай-кеч блока).
     
  • 2.29, ptr128 (?), 11:14, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если уж очень хочется хранить сырые данные, то никто не мешает писать их, например, на SD карту.
    Но на MCU, обычно, хранить данные не нужно. А ПИД регулятор с таким потоком даже на 8-битных MCU справляется.
     

  • 1.10, n00by (ok), 10:01, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот тут https://github.com/raspberrypi/pico-playground
    программируют PIO для формирования VGA сигнала и звука (в перспективе обещают поддержку SD-карт).
    В SDK пока не вошло.
     
     
  • 2.30, Lex (??), 11:16, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итого, из "малины" выкинули все более-менее интересное ( тот же CSI )
    И теперь всерьез предлагают поиграться с.. хреОвым микроконтроллером с убогой периферией..
    А то и погенерить вга-сигнал, а то и (!!) прикрутить поддержку сд-карт ( подобное много лет назад даже на авр'ках вполне умудрялись делать, только наигрались все, да и вга нафиг никому не нужен.. равно как и кривая поддержка сд-карт
     

  • 1.12, eganru (?), 10:04, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое фиговое в этом решении это применение cm0+, с которым заместо дешевого ldrex будет адильня с его mailbox костылями.

    В итоге заместо привычной всем логики программирования МК ос с потоками c дешевой синхронизацией будет что-то с дорогой синхронизацией(по сути 2 мало пересекающихся списка задач).

    Неужели сm3(хорошо известный даже детям) настолько дороже поставить было?

    С другой стороны - выпустили - и слава богу.

     
  • 1.16, Аноним (6), 10:13, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >thonny
    >Python IDE for beginners

    Говно какое-то, судя по скриншотам. Нормальная python-ide - это KDevelop. Или криэйтор с lsp, но сервер берите не от Палантира.

     
  • 1.17, lockywolf (ok), 10:17, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фу, дешёвка.
     
  • 1.21, Аноним (21), 10:50, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1 доллар США это 73,5 российского рубля. 72 российского рубля это 8 пачек лапши быстрого приготовления. 8 пачек лапши быстрого приготовления это целая недели жизни и ещё один пакет остается и в итоге ты живешь неделю и ещё один день! Дилемма!
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:56, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Продержись пару месяцев, экономя по одной пачке в неделю. Потом сэкономленное обменяешь на чип.
     
     
  • 3.26, ыы (?), 11:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и вставишь его себе...куда дотянешься... %))
     
     
  • 4.28, Аноним (21), 11:14, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу вставить его тебе
     
     
  • 5.32, ыы (?), 11:18, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты уже купил?
     
     
  • 6.34, Аноним (21), 11:20, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто сказал что я буду вставлять чип?
     
  • 2.25, Lex (??), 11:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лапша быстрого приготовления нифига не дешевая.

    По той же цене можно купить 1кг гречки, каши из которой одному человек хватит на неделю.. нормального питания.
    Или несколько кило перловки( порядка 20р/кг ), с которой и с желудком все будет норм и со здоровьем все будет норм [в отличие от лапши быстрого приготовления или чистого риса]

     
     
  • 3.27, ыы (?), 11:13, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо ведь не только клетчатка...нужны жиры, аминокислоты, витамины и микроэлементы... так что на одной перловке всетаки не очень хорошо...
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 11:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но хоть не на лапше. Там ещё меньше жиров и прочего. На кашах всё-таки выжить можно даже месяц, если не больше, я думаю, без того, чтобы без конца падать в обморок.
     
  • 3.38, CAE (ok), 11:26, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гречка уже дороже 80. Если не брать мусорную. Ну и перловка тоже.
     
     
  • 4.39, ыы (?), 11:26, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    план похоже идет к черту...
     
  • 4.41, Аноним (21), 11:28, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Трава что за весну уже выросла и бесплатна. Если закрыть глаза, то похожа на салатик.
     
     
  • 5.43, ыы (?), 11:31, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    действительно. а еще можно одуванчиков набрать желтых, и сварить из них варенье...
     
     
  • 6.48, Moomintroll (ok), 11:42, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... и сварить из них варенье

    Варенье - это сахар. Дорого.

     
  • 2.31, ыы (?), 11:17, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе, если держать один день разгрузочным - сейчас так модно и последователи ЗОЖ очень рекомендуют, то за два месяца действительно можно сэкономить и купить чип...

    Правда понадобстся еще гвозди и молоток, потому что без обвязки - этот чип только на стенку прибить...

     
     
  • 3.33, Аноним (21), 11:19, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ЗОЖ очень рекомендуют

    ЗОЖ это вообще пиз**ж (Ленинград)

     
     
  • 4.36, ыы (?), 11:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не придерживаюсь теории разгрузочных дней... я люблю кремированные стейки и омаров в топленом масле...
     
     
  • 5.47, Аноним (37), 11:41, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно другому не мешает.
     
  • 2.46, Аноним (37), 11:39, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >72 российского рубля это 8 пачек лапши быстрого приготовления.

    Это лапша "Каждый день" с жёлто-зелёной полоской?

     
     
  • 3.53, Аноним (21), 11:52, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, есть ещё Петра. Также полно всякой лапши за меньшую сумму в FiXprice. Там где-то за 4 рубля можно купить было. Я кстать из-за неё в студенческие годы себе гастродуоденит заработал.
     

  • 1.44, Аноним (42), 11:31, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ооо, хотя бы тут нормальный квадрат на пузе, а то в домашних условиях трудно припаивать из-за того, что полигон близко к выводам мк, и припой при надавливании может коротнуть.
     
     
  • 2.49, Аноним (37), 11:44, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так зачем надавливать-то? Оно само силами поверхностного натяжения выровняться должно.
     

  • 1.45, Аноним (42), 11:35, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В страны СНГ нет доставки. А если бы и была, то потом надо доказывать таможне, что это не коммерция, и зачем оно тебе нужно. Особенно если там криптофункции есть.
     
     
  • 2.50, Аноним (37), 11:45, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с Aliexpress как-то не особо нужно доказывать. Если, конечно, не похоже на шпионский девайс.
     
  • 2.51, ыы (?), 11:46, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на аллиексперсс готовые с платами продают...
     

  • 1.52, Аноним (52), 11:52, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    был бы безпроводной интерфейс - подумал бы
    а так нах надо. ну за бесплатно бы может и взял, хотя это не точно :}
     
  • 1.54, Аноним (1), 11:58, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Arduino такой фуйни не было
     
  • 1.56, Zenitur (ok), 12:00, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуясь случаем, хочу посоветовать материнскую плату для Raspberry Pi Compute Module и корпус для него
     
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