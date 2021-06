Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040, стоимостью 1 доллар

2.3 , Аноним ( 1 ), 09:35, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Смузихлебов заманить

2.5 , iPony129412 ( ? ), 09:38, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Потому что это самый фапабельный скриптовый язык. 🐍

3.11 , A.Stahl ( ok ), 10:03, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куда уж нам, консервативным старикашкам, понять на что нынче молодёжь может "фапать". Похоже что нет уже ничего такого, на что не могут...

3.37 , Аноним ( 37 ), 11:24, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Минусуют тебя, наверное, любители JS.

2.13 , Урри ( ok ), 10:06, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Там дополнили новость - чтобы неосиляторы могли примеры с тензорфлоу копипастить. 99% этих всех "я датасаентист, ска" - копипастеры готовых кусков кода, которые делают нужную им работу (распознают кошечек на картинках, например). А вот что они действительно делают, так это собирают нужный датасет (енотиков, например, в разных ракурсах) и снова таки готовым куском кода на большой мощной машине тренируют сеточку. После чего задача готова и типа даже работает. Ну вот я так понимаю, питон тут именно для этого: чтобы вообще не программировать, а скопировать уже готовое на контроллер. Только вот куда саму нейросеть то складывать? Это набор больших матриц, которые в вычислениях участвуют полностью - куда их-то запихивать? Элементарнейшая сеть, распознающая рукописные цифры из mnist, занимает 400к. Что уж говорить о более сложных задачах?

2.23 , kai3341 ( ok ), 10:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Питон там зачем? Для неосиляторов фигурных скобочек? Прототип накидать норм будет

2.42 , Аноним ( 42 ), 11:29, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для уменьшения производительности на несколько порядков.

2.55 , corvuscor ( ok ), 11:59, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, это для местных анонимов, которые в жизни не написали строчки полезного кода.