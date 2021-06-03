Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040, стоимостью 1 доллар

2.22 , Аноним ( 22 ), 10:56, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Продержись пару месяцев, экономя по одной пачке в неделю. Потом сэкономленное обменяешь на чип.

3.26 , ыы ( ? ), 11:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и вставишь его себе...куда дотянешься... %))

4.28 , Аноним ( 21 ), 11:14, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Могу вставить его тебе

5.32 , ыы ( ? ), 11:18, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты уже купил?

6.34 , Аноним ( 21 ), 11:20, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто сказал что я буду вставлять чип?

2.25 , Lex ( ?? ), 11:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Лапша быстрого приготовления нифига не дешевая. По той же цене можно купить 1кг гречки, каши из которой одному человек хватит на неделю.. нормального питания.

Или несколько кило перловки( порядка 20р/кг ), с которой и с желудком все будет норм и со здоровьем все будет норм [в отличие от лапши быстрого приготовления или чистого риса]

3.27 , ыы ( ? ), 11:13, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – надо ведь не только клетчатка...нужны жиры, аминокислоты, витамины и микроэлементы... так что на одной перловке всетаки не очень хорошо...

4.35 , Аноним ( 35 ), 11:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но хоть не на лапше. Там ещё меньше жиров и прочего. На кашах всё-таки выжить можно даже месяц, если не больше, я думаю, без того, чтобы без конца падать в обморок.

3.38 , CAE ( ok ), 11:26, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гречка уже дороже 80. Если не брать мусорную. Ну и перловка тоже.

4.39 , ыы ( ? ), 11:26, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – план похоже идет к черту...

4.41 , Аноним ( 21 ), 11:28, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Трава что за весну уже выросла и бесплатна. Если закрыть глаза, то похожа на салатик.

5.43 , ыы ( ? ), 11:31, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – действительно. а еще можно одуванчиков набрать желтых, и сварить из них варенье...

6.48 , Moomintroll ( ok ), 11:42, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ... и сварить из них варенье Варенье - это сахар. Дорого.

2.31 , ыы ( ? ), 11:17, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В принципе, если держать один день разгрузочным - сейчас так модно и последователи ЗОЖ очень рекомендуют, то за два месяца действительно можно сэкономить и купить чип... Правда понадобстся еще гвозди и молоток, потому что без обвязки - этот чип только на стенку прибить...

3.33 , Аноним ( 21 ), 11:19, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ЗОЖ очень рекомендуют ЗОЖ это вообще пиз**ж (Ленинград)

4.36 , ыы ( ? ), 11:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не придерживаюсь теории разгрузочных дней... я люблю кремированные стейки и омаров в топленом масле...

5.47 , Аноним ( 37 ), 11:41, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Одно другому не мешает.

2.46 , Аноним ( 37 ), 11:39, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >72 российского рубля это 8 пачек лапши быстрого приготовления. Это лапша "Каждый день" с жёлто-зелёной полоской?

3.53 , Аноним ( 21 ), 11:52, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, есть ещё Петра. Также полно всякой лапши за меньшую сумму в FiXprice. Там где-то за 4 рубля можно купить было. Я кстать из-за неё в студенческие годы себе гастродуоденит заработал.

