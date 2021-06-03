Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040, стоимостью 1 доллар

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|1.2, Аноним (2), 09:33, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Питон там зачем? Для неосиляторов фигурных скобочек?
256к, там же никакой сложной логмкм не сделать, смысл в динамическом языке?
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|3.11, A.Stahl (ok), 10:03, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда уж нам, консервативным старикашкам, понять на что нынче молодёжь может "фапать". Похоже что нет уже ничего такого, на что не могут...
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|2.13, Урри (ok), 10:06, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Там дополнили новость - чтобы неосиляторы могли примеры с тензорфлоу копипастить.
99% этих всех "я датасаентист, ска" - копипастеры готовых кусков кода, которые делают нужную им работу (распознают кошечек на картинках, например). А вот что они действительно делают, так это собирают нужный датасет (енотиков, например, в разных ракурсах) и снова таки готовым куском кода на большой мощной машине тренируют сеточку. После чего задача готова и типа даже работает.
Ну вот я так понимаю, питон тут именно для этого: чтобы вообще не программировать, а скопировать уже готовое на контроллер.
Только вот куда саму нейросеть то складывать? Это набор больших матриц, которые в вычислениях участвуют полностью - куда их-то запихивать? Элементарнейшая сеть, распознающая рукописные цифры из mnist, занимает 400к. Что уж говорить о более сложных задачах?
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|2.23, kai3341 (ok), 10:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Питон там зачем? Для неосиляторов фигурных скобочек?
Прототип накидать норм будет
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|2.55, corvuscor (ok), 11:59, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, это для местных анонимов, которые в жизни не написали строчки полезного кода.
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|1.6, Аноним (6), 09:50, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>264 КБ встроенной оперативной памяти
> MicroPython
/0
264 KB не хватит даже для программы на C, это всего-лишь 1 секунда сигнала из 4-байтных флоатов на 16 KHz.
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|2.14, n00by (ok), 10:06, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> /0
Вы удивитесь, но это легитимная операция, процессоры её исполняют не только для операндов IEEE-754. Отсюда и удивление остальным.
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|3.15, Аноним (6), 10:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, только результат - бесполезный nan, превращающий в nan всё, до чего касается.
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|5.20, eganru (?), 10:35, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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[i]Покажете свою программу на Си[/i] - если отбросить в сторону шутки, то кадровый буфер для 320*240 при глубине цвета 1Б уже ~80кБ. потом celt какой-нибудь, чтобы хоть как-то в звук и сами звуковые буферы. потом сеть какая-нибудь, и, чтобы не подохнуть, cli.
И вроде бы особо ничего не сделал, а уже приехали. И это без TLS и.т.д.
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|4.24, Урри (ok), 11:07, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NaN - очень полезная вещь. Его, по желанию, можно сделать сигнализирующим (чтобы все падало по сигналу), а можно просто анализировать на выходе (такой себе математический аналог трай-кеч блока).
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|2.29, ptr128 (?), 11:14, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если уж очень хочется хранить сырые данные, то никто не мешает писать их, например, на SD карту.
Но на MCU, обычно, хранить данные не нужно. А ПИД регулятор с таким потоком даже на 8-битных MCU справляется.
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|2.30, Lex (??), 11:16, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Итого, из "малины" выкинули все более-менее интересное ( тот же CSI )
И теперь всерьез предлагают поиграться с.. хреОвым микроконтроллером с убогой периферией..
А то и погенерить вга-сигнал, а то и (!!) прикрутить поддержку сд-карт ( подобное много лет назад даже на авр'ках вполне умудрялись делать, только наигрались все, да и вга нафиг никому не нужен.. равно как и кривая поддержка сд-карт
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|1.12, eganru (?), 10:04, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое фиговое в этом решении это применение cm0+, с которым заместо дешевого ldrex будет адильня с его mailbox костылями.
В итоге заместо привычной всем логики программирования МК ос с потоками c дешевой синхронизацией будет что-то с дорогой синхронизацией(по сути 2 мало пересекающихся списка задач).
Неужели сm3(хорошо известный даже детям) настолько дороже поставить было?
С другой стороны - выпустили - и слава богу.
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|1.16, Аноним (6), 10:13, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>thonny
>Python IDE for beginners
Говно какое-то, судя по скриншотам. Нормальная python-ide - это KDevelop. Или криэйтор с lsp, но сервер берите не от Палантира.
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|1.21, Аноним (21), 10:50, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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1 доллар США это 73,5 российского рубля. 72 российского рубля это 8 пачек лапши быстрого приготовления. 8 пачек лапши быстрого приготовления это целая недели жизни и ещё один пакет остается и в итоге ты живешь неделю и ещё один день! Дилемма!
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|2.22, Аноним (22), 10:56, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Продержись пару месяцев, экономя по одной пачке в неделю. Потом сэкономленное обменяешь на чип.
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|2.25, Lex (??), 11:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лапша быстрого приготовления нифига не дешевая.
По той же цене можно купить 1кг гречки, каши из которой одному человек хватит на неделю.. нормального питания.
Или несколько кило перловки( порядка 20р/кг ), с которой и с желудком все будет норм и со здоровьем все будет норм [в отличие от лапши быстрого приготовления или чистого риса]
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|3.27, ыы (?), 11:13, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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надо ведь не только клетчатка...нужны жиры, аминокислоты, витамины и микроэлементы... так что на одной перловке всетаки не очень хорошо...
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|4.35, Аноним (35), 11:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но хоть не на лапше. Там ещё меньше жиров и прочего. На кашах всё-таки выжить можно даже месяц, если не больше, я думаю, без того, чтобы без конца падать в обморок.
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|3.38, CAE (ok), 11:26, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гречка уже дороже 80. Если не брать мусорную. Ну и перловка тоже.
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|4.41, Аноним (21), 11:28, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Трава что за весну уже выросла и бесплатна. Если закрыть глаза, то похожа на салатик.
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|5.43, ыы (?), 11:31, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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действительно. а еще можно одуванчиков набрать желтых, и сварить из них варенье...
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|2.31, ыы (?), 11:17, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе, если держать один день разгрузочным - сейчас так модно и последователи ЗОЖ очень рекомендуют, то за два месяца действительно можно сэкономить и купить чип...
Правда понадобстся еще гвозди и молоток, потому что без обвязки - этот чип только на стенку прибить...
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|4.36, ыы (?), 11:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не придерживаюсь теории разгрузочных дней... я люблю кремированные стейки и омаров в топленом масле...
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|2.46, Аноним (37), 11:39, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>72 российского рубля это 8 пачек лапши быстрого приготовления.
Это лапша "Каждый день" с жёлто-зелёной полоской?
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|3.53, Аноним (21), 11:52, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, есть ещё Петра. Также полно всякой лапши за меньшую сумму в FiXprice. Там где-то за 4 рубля можно купить было. Я кстать из-за неё в студенческие годы себе гастродуоденит заработал.
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|1.44, Аноним (42), 11:31, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ооо, хотя бы тут нормальный квадрат на пузе, а то в домашних условиях трудно припаивать из-за того, что полигон близко к выводам мк, и припой при надавливании может коротнуть.
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|2.49, Аноним (37), 11:44, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так зачем надавливать-то? Оно само силами поверхностного натяжения выровняться должно.
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|1.45, Аноним (42), 11:35, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В страны СНГ нет доставки. А если бы и была, то потом надо доказывать таможне, что это не коммерция, и зачем оно тебе нужно. Особенно если там криптофункции есть.
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|2.50, Аноним (37), 11:45, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с Aliexpress как-то не особо нужно доказывать. Если, конечно, не похоже на шпионский девайс.
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|1.52, Аноним (52), 11:52, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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был бы безпроводной интерфейс - подумал бы
а так нах надо. ну за бесплатно бы может и взял, хотя это не точно :}
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|1.56, Zenitur (ok), 12:00, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуясь случаем, хочу посоветовать материнскую плату для Raspberry Pi Compute Module и корпус для него
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