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Представлена новая плата Raspberry Pi Zero 2 W

28.10.2021 11:34

Проект Raspberry Pi объявил о поступлении в продажу нового поколения платы Raspberry Pi Zero W, сочетающей компактные размеры и наличие поддержки Bluetooth и Wi-Fi. Новая модель Raspberry Pi Zero 2 W выполнена в том же миниатюрном форм-факторе (65 x 30 x 5 мм), т.е. примерно в два раза меньше обычного Raspberry Pi. Продажи пока начались только в Великобритании, Евросоюзе, США, Канаде и Гонконге, поставки в остальные страны будут открываться по мере прохождения сертификации беспроводного модуля. Стоимость Raspberry Pi Zero 2 W составляет 15 долларов США (для сравнения стоимость платы Raspberry Pi Zero W - $10, а Raspberry Pi Zero - $5, производство более дешёвых плат будет продолжено).

Ключевым отличием новой модели Raspberry Pi Zero является переход на использование SoC Broadcom BCM2710A1, близкий к использованному в платах Raspberry Pi 3 (в прошлом поколении плат Zero поставлялся SoC Broadcom BCM2835, как в первом Raspberry Pi). В отличие от Raspberry Pi 3 для снижения энергопотребления частота процессора была снижена с 1.4GHz до 1GHz. Судя по многопоточному тесту sysbench обновление SoC позволило поднять производительность платы в 5 раз (в новом SoC применяется четырёхъядерный 64-разрядный CPU Arm Cortex-A53 вместо одноядерного 32-разрядного ARM11 ARM1176JZF-S).

Как и в прошлой редакции в Raspberry Pi Zero 2 W предлагается 512MB ОЗУ, порт Mini-HDMI, два порта Micro-USB (USB 2.0 с OTG и порт для подачи питания), слот microSD, 40-контактный разъём GPIO (не распаян), выводы для композитного видео и камеры (CSI-2). Плата оснащена беспроводным чипом, поддерживающим Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 4.2 и Bluetooth Low Energy (BLE). Для прохождения сертификации FCC и защиты от внешних помех беспроводной чип в новой плате прикрыт металлическим кожухом.

Интегрированный в SoC GPU поддерживает OpenGL ES 1.1 и 2.0, и предоставляет средства для ускорения декодирования видео в форматах H.264 и MPEG-4 c качеством 1080p30, а также кодирования в формате H.264, что расширяет область использования платы различными мультимедийными устройствами и системами для умного дома. К сожалению размер оперативной памяти ограничен 512 MB и не может быть увеличен из-за физических ограничений размера платы. Для поставки 1GB ОЗУ потребовалось бы применение усложнённой многослойной конструкции, реализовать которую разработчики пока не готовы.

Основной проблемой при проектировании платы Raspberry Pi Zero 2 W было решение вопроса с размещением памяти LPDDR2 SDRAM. В первом поколении платы память размещалась в дополнительном слое над чипом SoC, реализованном при помощи технологии PoP (package-on-package), но в новых чипах Broadcom такой приём реализовать не получалось из-за увеличения размера SoC. Для решения возникшей проблемы совместно с компанией Broadcom был разработан специальный вариант чипа, в котором память была интегрирована в SoC.

Ещё одной проблемой стало повышение тепловыделения из-за использования более мощного процессора. Проблему удалось решить через добавление в плату толстых медных слоёв для отвода и рассеивания тепла от процессора. Вес платы из-за этого заметно увеличился, но приём признан удачным и его оказалось достаточно для избежания перегрева при выполнении неограниченного по времени стресс-теста линейной алгебры LINPACK при температуре окружающей среды 20 градусов.

Из конкурирующих устройств наиболее близка к Raspberry Pi Zero 2 W китайская плата Orange Pi Zero Plus2, которая имеет размер 46×48мм и поставляется за 35 долларов с 512MB ОЗУ и чипом Allwinner H3. Плата Orange Pi Zero Plus2 оснащена 8 GB EMMC Flash, имеет полноценный HDMI-порт, слот TF Card, USB OTG, а также контакты для соединения микрофона, инфракрасного приёмника (IR) и двух дополнительных USB-портов. Плата оснащена четырёхъядерным процессором Allwinner H5 (Cortex-A53) c GPU Mali Mali450 или Allwinner H3 (Cortex-A7) с GPU Mali400MP2. Вместо 40-контактного GPIO поставляется сокращённый 26-контактный разъём, совместимый с Raspberry Pi B+. Также доступна менее мощная плата Orange Pi Zero 2, но она укомплектована 1 GB ОЗУ и портом Ethernet в дополнение к Wi-Fi.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040 стоимостью 1 доллар
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил плату Pico на основе собственного микроконтроллера
  4. OpenNews: Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой
  5. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 4
  6. OpenNews: Проект Raspberry Pi анонсировал плату Zero W с Bluetooth и Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56057-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:59, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    когда уже их графический чип будет тянуть игры.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:01, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё немного подождать и современным играм хватит и такого чипа для работы
     
     
  • 3.29, Массоны Рептилоиды (?), 14:21, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если подождать ещё немного, то современным играм хватит и колоды
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:00, 28/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:01, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Zero - $5

    Шутка юмора на опеннет.

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:11, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > для сравнения стоимость платы Zero W - $10, а Zero - $5

    только их нигде не купить за эту цену

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:31, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >только их нигде не купить за эту цену

    https://thepihut.com/products/raspberry-pi-zero-2?src=raspberrypi например.

    Там же пишут: We remove UK VAT during checkout. You may be charged local taxes/customs/fees on delivery

    Доставка есть в Нигерию, а на родину слонов доставки почему-то нет.

     
  • 2.28, Аноним (28), 14:00, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в штатах часто можно купить в microcenter за эту цену, но обычно там лимит в 1 плату на рыло и только в оффлайновом магазе.
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:23, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Выпустили новую плату с закрытым дизайном, не работающую без блобов? Надо срочно запилить новость на опеннет!
     
  • 1.13, TormoZilla (?), 12:23, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    H.264?

    date
    Thu 28 Oct 2021 12:22:56 PM EEST

     
  • 1.14, Аноним (14), 12:25, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenGL ES 1.1 и 2.0

    Vulkan не?

    > и предоставляет средства для ускорения декодирования видео в форматах H.264 и MPEG-4 c качеством 1080p30, а также кодирования в формате H.264

    Так оно же всё ещё не потянет нормально видосики с ютуба. Тем более в такое ОЗУ уже и браузер не влезет.

    И вообще можно половину портов выпилить в пользу одного type-c уже

     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:25, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и WiFi без 5GHz... ну грустно
     
     
  • 3.16, QwertyReg (ok), 12:27, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как будто 5 ГГц сейчас вытеснили 2,4.
     
     
  • 4.21, Anonymous XE (?), 12:36, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вытеснили, но его сейчас нет только самых-самых дешёвых роутерах.
     
  • 4.26, Аноним (14), 12:51, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот такие порнографы как ты весь канал 2,4 и зафлудили
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:32, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    banana-pi ещё есть за 15 баксов, но там поддержка камеры никакущая
     
  • 1.19, Шарп (ok), 12:33, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин. Только неделю назад купил первую версию за 4 косаря.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:45, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато доставка не из китая, а со склада в РФ. Так что считай что ты еще заплатил налоги и спишь спокойно.
     

  • 1.22, Аноним (24), 12:42, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помнится raspberry pi знатно подставил производителям изменив форм фактор своих compute module в версии 4. Например вот этим https://habr.com/ru/post/523798/ Там что изменения форма фактора сабжевой балалайки лишь вопрос времени. Не используйте их форм фактор в своих проектах. Лучше делает свой.
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:44, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >использование SoC Broadcom BCM2710A1

    Не люблю броадкомы. Пользоваться Wi-Fi модулями броадкомов - это боль и унижение. Ибо падают драйвера для линукса, весь dmesg в таких падениях, когда wi-fi включаю (да ещё он и не работает, как только на роутер OpenWRT поставил - так перестало к нему подключаться).

     
  • 1.25, Аноним (25), 12:46, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто покупает эти "обрубки"?! С ними же намучаешься!
    Если я беру Малину вместо Ардуины, то ради комфорта, а не ради трахли.
     

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