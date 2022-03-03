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Intel, AMD и ARM представили UCIe, открытый стандарт для чиплетов

03.03.2022 13:58

Объявлено о формировании консорциума UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express), нацеленного на развитие открытых спецификаций и формирование экосистемы для технологии чиплетов (chiplet). Чиплеты позволяют создавать комбинированные гибридные интегральные схемы (многочиповые модули), образованные из независимых полупроводниковых блоков, не привязанных к одному производителю и взаимодействующих между собой при помощи стандарного высокоскоростного интерфейса UCIe.

Для разработки специализированного решения, например, создания процессора со встроенным ускорителем для машинного обучения или обработки сетевых операций, при использовании UCIe достаточно задействовать уже имеющиеся чиплеты c процессорными ядрами или ускорителями, предлагаемыми разными производителями. Если типовые решения отсутствуют можно создать собственный чиплет с необходимой функциональностью, применяя удобные для себя технологии и решения.

После этого достаточно объединить выбранные чиплеты, используя блочную компоновку в стиле конструкторов LEGO (предложенная технология чем то напоминает использование PCIe плат для компоновки начинки компьютера, но только на уровне интегральных схем). Обмен данными и взаимодействие между чиплетами осуществляется при помощи высокоскоростного интерфейса UCIe, а для компоновки блоков применяется парадигма "система в корпусе" (SoP, system-on-package) вместо "система на кристалле" (SoC, system-on-chip).

По сравнению с SoC технология чиплетов даёт возможность создавать заменяемые и повторно используемые полупроводниковые блоки, которые можно применять в разных устройствах, что значительно снижает стоимость разработки чипов. В системах на базе чиплетов могут комбинироваться различные архитектуры и производственные техпроцессы - так как каждый чиплет функционирует по отдельности, взаимодействуя через стандартные интерфейсы, в одном продукте могут совмещаться блоки с разными архитектурами набора команд (ISA), такими как RISC-V, ARM и x86. Применение чиплетов также упрощает тестирование - каждый чиплет может быть протестирован по-отдельности на стадии до интеграции в готовое решение.

К инициативе по продвижению технологии чиплетов присоединились компании Intel, AMD, ARM, Qualcomm, Samsung, ASE (Advanced Semiconductor Engineering), Google Cloud, Meta/Facebook, Microsoft и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Вниманию общественности представлена открытая спецификация UCIe 1.0, стандартизирующая методы соединения интегральных схем на общей основе, стек протоколов, программную модель и процесс тестирования. Из интерфейсов для подключения чиплетов заявлена поддержка PCIe (PCI Express) и CXL (Compute Express Link).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.uciexpress.org/_fi...)
  2. OpenNews: Intel подключился к разработке технологий на базе архитектуры RISC-V и открытых чиплетов
  3. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
  4. OpenNews: Компания Framework Computer открыла код прошивки для ноутбуков
  5. OpenNews: Доступен для заказа модульный смартфон Fairphone 2
  6. OpenNews: Доступен Sound Open Firmware 2.0, набор открытых прошивок к DSP-чипам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56797-ucie
Ключевые слова: ucie, chiplet
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ordu (ok), 14:44, 03/03/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 14:46, 03/03/2022 Скрыто модератором
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  • 3.11, Аноним (11), 15:12, 03/03/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Аноним (5), 14:57, 03/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы переизобретём возможность собирать модульный компьютер, который будет работать внутри модульного компьютера, чтобы взаимодействовать с модульным компьютером внутри модульного компьютера.

    Если это всё будет настолько открыто, легко заменяемо и легко доставаемо простыми смертными, то инициатива скорее хорошая, однако, под прикрытием благих намерений, как правило скрывается реализация какой-нибудь гадости.
    UEFI тому пример, например.

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 15:07, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с UEFI?
     
     
  • 3.12, Анонимно (ok), 15:12, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что спеки никто не соблюдает и городит кто что может
     
     
  • 4.14, ryoken (ok), 15:23, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут не UEFI виновато. А стадо злобных буратин.
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:17, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А что не так с UEFI?

    в 640k (точнее, те оставшиеся 64 сверху) нивлазиет.
    Луддиты страдают. На их P4 ничего не работает. А, впрочем, новых-то теперь и не будет, и UCI тоже не будет, будут скрепы и талоны на хлеб.
    А там и древние P4 пригодятся. Печку ими топить будем, к примеру.

     
  • 2.10, Аноним (10), 15:11, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и надо чтобы ты поверил что всё хорошо, а потом тебе резко как введут зонд. А тебе останется только радоваться. Кто не радуется тот идет на Эльбрус.
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:06, 03/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что с патентами? Защита рынка от конкурентов, картельный сговор?
     

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