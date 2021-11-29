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Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware

29.11.2021 13:50

Компания Intel развивает новую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware (USF), нацеленную на упрощение разработки всех компонентов программного стека прошивок для различных категорий устройств, от серверов до систем на кристалле (SoC). USF предоставляет уровни абстракции, позволяющие отделить логику низкоуровневой инициализации аппаратного обеспечения от компонентов платформы, отвечающих за настройку, обновление прошивки, обеспечение безопасности и загрузку операционной системы. Черновой вариант спецификации и реализации типовых элементов архитектуры USF размещены на GitHub.

USF имеет модульную структуру, не привязанную к конкретным решениям и позволяющую использовать различные существующие проекты, реализующие стадии инициализации оборудования и загрузки, такие как UEFI-стек TianoCore EDK2, минималистичную прошивку Slim Bootloader, загрузчик U-Boot и платформу CoreBoot. В качестве payload-окружений, применяемых для поиска загрузчика и передачи управления операционной системе, могут применяться интерфейс UEFI, прослойка LinuxBoot (для прямой загрузки ядра Linux), VaultBoot (верифицированная загрузка) и гипервизор ACRN. Для операционных систем предоставляются типовые интерфейсы, такие как ACPI, UEFI, Kexec и Multi-boot.

USF выделяет отдельный слой для поддержки оборудования (FSP, Firmware Support Package), который взаимодействует с универсальным и настраиваемым слоем оркестровки платформы (POL, Platform Orchestration Layer) через общий API. FSP абстрагирует такие операции, как сброс CPU, инициализация оборудования, работа с SMM (System Management Mode), аутентификация и верификация на уровне SoC. Слой оркестровки упрощает создание интерфейсов ACPI, поддерживает типовые библиотеки загрузчиков, позволяет использовать язык Rust для создания защищённых компонентов прошивки и даёт возможность определять конфигурацию при помощи языка разметки YAML. На уровне POL также выполняется аттестация (подтверждение подлинности), аутентификация и организация безопасной установки обновлений.

Ожидается, что новая архитектура позволит:

  • Снизить сложность и стоимость разработки прошивок для новых устройств за счёт повторного задействования кода готовых типовых компонентов, модульной архитектуры, не привязанной к конкретным загрузчикам, и возможности использования универсального API для настройки модулей.
  • Повысить качество и безопасность прошивок, благодаря применению верифицируемых модулей взаимодействия с оборудованием и более безопасной инфраструктуры для проверки подлинности и верификации прошивок.
  • Использовать различные загрузчики и payload-компоненты, в зависимости от решаемых задач.
  • Ускорить продвижение новых технологий и сократить цикл разработки - разработчики могут сосредоточиться только на добавлении специфичной функциональности, в остальном используя готовые проверенные компоненты.
  • Масштабировать разработку прошивок для различных смешанных вычислительных архитектур (XPU), например, включающих помимо CPU встроенный дискретный графический ускоритель (dPGU) и программируемые сетевые устройства для ускорения выполнения сетевых операций в ЦОД, обеспечивающих работу облачных систем (IPU, Infrastructure Processing Unit).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW
  3. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  4. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
  5. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  6. OpenNews: Компания Microsoft представила Mu, открытую модульную систему для создания UEFI-прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56239-usf
Ключевые слова: usf, boot, intel, uefi, firmware
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Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:09, 29/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Anonimous (?), 14:11, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 3.4, Аноним (4), 14:16, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 3.5, омоним (?), 14:16, 29/11/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.3, А где же каменты (?), 14:15, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Наконец-то!!!
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:25, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 3.30, гн (?), 15:32, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 4.31, Аноним (25), 15:35, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 5.33, гн (?), 15:42, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 6.39, Аноним (25), 15:56, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 7.40, гн (?), 15:59, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 8.41, Аноним (13), 16:11, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 4.32, leibniz (ok), 15:40, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 5.35, Аноним (4), 15:47, 29/11/2021 Скрыто модератором
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  • 6.38, leibniz (ok), 15:53, 29/11/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.6, Аноним (6), 14:19, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь станет меньше блобов
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:29, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    От Intel? Ну прям не знаю...
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 15:26, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    чё ты не знаешь пёс
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:52, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот и интелоблобофанатики подтянулись.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:19, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как раз х86 догнивает, самое то.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 17:03, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все на arm?
     
     
  • 3.58, псевдонимус (?), 17:55, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При сгнило при рождении.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:20, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    От таких корпораций ничего хорошего ждать не приходится для пользователя.
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 15:28, 29/11/2021 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     

  • 1.10, Онаним (?), 14:25, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Попахивает вендорлочком как раз на уровне POL/FSP.
    Вопрос насколько это будет обложено патентами.
     
     
  • 2.29, Аноним (25), 15:32, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    жопа твоя будет обложена
     
  • 2.59, псевдонимус (?), 17:56, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не попахивает, а за версту смердит.
     

  • 1.12, th3m3 (ok), 14:29, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Предсмертные потуги. RISC-V грядёт и порядок наведёт)
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 16:12, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да здравствует Свободное железо! Да здравтсвует Великий Столлман!
     
  • 2.46, Аноним (46), 16:42, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ты наивный.
     
     
  • 3.47, th3m3 (ok), 16:56, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто же так, вдруг у нас Intel стал какие-то там открытые архитектуры развивать) Ну или хотя бы делать вид. Но этого будет недостаточно, когда RISC-V расправит плечи)
     
     
  • 4.50, pofigist (?), 17:21, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да-да... Я это уже слышал - неоднократно. MIPS, Alpha, Transmetia, PPC, Cell... Сейчас вот ARM и RISС-V
     
     
  • 5.54, th3m3 (ok), 17:42, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас вот ARM и RISС-V

    ARM как переходный период перед RISC-V. Кстати, а что ARM? Он уже везде. Теперь и на десктопе. Показывает неплохие результаты. Но в течении 10 лет многое изменится.

     
     
  • 6.56, Аноним (56), 17:48, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где в Мск купить ноут на ARM? Только яблочный утюг не предлагать
     

  • 1.14, Аноним (-), 14:34, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Intel с Microsoft чрезвычайно усложнившие систему загрузки. Intel упрощает систему загрузки. сидит на двух стульях?
     
     
  • 2.21, Онаним (?), 15:21, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Все мечтают соскочить на ARM, закадычный друг в лице Microsoft, тоже. Земля под Intel'ом зашаталась.
     

  • 1.15, keydon (ok), 14:36, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Ну да, конечно, корпорация которая всем (кроме особых клиентов вроде армии сша и гугл) вставила Intel ME, которая неоднократно вставляла аппаратные палки (например ограничивающих разгон или использование новых процессоров с материнками) там где это не было технически оправдано, которая скрытно доплачивала производителям, чтобы те не использовали конкурентов, которая помогала мелкософту пилить UEFI с сомнительной открытостью, вдруг внезпано решает сделать открытую архитектуру. Оооо, такая толстая лапша не помещается на мои маленькие ушки.
     
     
  • 2.45, атынедрочи (?), 16:23, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > кроме особых клиентов вроде армии сша и гугл

    Эх, не быть тебе президентом, всему виной порно с понями

     

  • 1.16, Аноним (16), 14:38, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скорее всего у всех вендоров накопилась пачка кода, которая делает +- то же самое, потому что графический интерфейс у каждого производителя похожий, саму прошивку и так надо уметь обновлять по сути куском, в котором заезжают исправления для процессоров, а вся эта инициатива просто для того, чтобы официально пошарить и пользоваться кодом. К тому же, если часть компонентов станет открытой, то туда прибежит сообщество и будет бесплатно фиксить проблемы - ещё экономия
     
     
  • 2.23, Онаним (?), 15:24, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Материнские платы уж шибко дорогие выходят, видимо это попытка их удешевить, путем унификации прошивок, чтоб вендоры не заморачивались и брали готовое.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 17:23, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да там производятлы глядят на цены видеокарт, и думают: а материнки чем хуже? Унификация не поможет, теперь только массовые расстрелы майнеров спасут ПК.
     
  • 2.57, Аноним (57), 17:53, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Скорее всего у всех вендоров накопилась пачка кода, которая делает +- то же самое

    Ага, EDK2 называется. По сути все UEFI прошивки собираются из общих модулей EDK2 и дальше уже докидывают модули для инициализации железа и гуй разной степени накрученности.
    К слову интол туда тоже коммитит, и куча модулей для инициализации там уже лежат в открытую. Но видимо у них NIH (лол) опять засвербил и они решили запилить свой фреймворк.

     

  • 1.17, Аноним (17), 14:38, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А оно будет потом портить жизнь людям как их любимая уефя? Когда не только лишь другую ОС поставить проблема, но и в основную починить загрузку - ехали глабли через грабли.
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:43, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    UEFI стали слишком распространены.

    Нужно дропнуть UEFI и продавать материнки с USFI. А то старых железок, совместимых с UEFI, уже на руках слишком много, пора превратить их в бесполезный хлам.

     
     
  • 2.20, ista011 (?), 15:14, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут речь о другом. UEFI никуда не девается, просто появляется дополнительный слой абстракции под ним.
     
     
  • 3.27, ынтел (?), 15:26, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, а потом мы объявим его deprecated и удалим.

    С CSM мы вас уже так на ую повертели, теперь и с uefi повертим.

     

  • 1.19, Аноним (18), 14:44, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >USF выделяет отдельный слой для поддержки оборудования (FSP, Firmware Support Package),

    Проприетарный блоб от интела.

     
  • 1.22, X86 (ok), 15:24, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Снизить сложность и стоимость разработки прошивок для новых устройств за счёт повторного задействования кода готовых типовых компонентов, модульной архитектуры, не привязанной к конкретным загрузчикам, и возможности использования универсального API для настройки модулей."
    Чтобы интел было проще контролировать весь этот зоопарк и делать унифицированные системы удаленного доступа)
     
  • 1.24, InuYasha (??), 15:24, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, и для старых железок, конечно, никто этого переделывать не будет, тем более - под AMD какие-нибудь. А уж про открытость прошивок всё равно говорить вряд-ли придётся. И уже точно - если пройдёт через грязные лапы Ameriken Megatrolls и десятки OEMов.
     
  • 1.34, Аноним (34), 15:46, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Упорядочат все зонды
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 16:15, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Упорядочат все зонды

    В этой шутке всё же есть доля истины!

     
     
  • 3.60, псевдонимус (?), 17:59, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это не шутка.
     

  • 1.36, Аноним (37), 15:51, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пчелы против меда?
     
  • 1.44, Gannet (ok), 16:22, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно всё так же к FAT32 будет прибито гвоздями, как и овно-UEFI?
     
     
  • 2.49, ryoken (ok), 17:05, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное чтоб не к ZFS какой.
     
     
  • 3.55, Аноним (17), 17:47, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чо, не осилил?))
     
  • 2.52, pofigist (?), 17:23, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К exFAT - инфа соточка :)
     

  • 1.53, Аноним (53), 17:32, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    API может и будет открытое, но это шило на мыло. Что UEFI, с которым уже более менее разобрались, бутится и хрен бы с ним, что это поделие без гарантий долгой поддержки
     
  • 1.61, yurikoles (ok), 18:13, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь Штеуд сможет вставить больше зондов: больше уровней — больше зондов!
     

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