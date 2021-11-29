Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware

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|1.8, Аноним (8), 14:20, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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От таких корпораций ничего хорошего ждать не приходится для пользователя.
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|1.10, Онаним (?), 14:25, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Попахивает вендорлочком как раз на уровне POL/FSP.
Вопрос насколько это будет обложено патентами.
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|2.42, Аноним (-), 16:12, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да здравствует Свободное железо! Да здравтсвует Великий Столлман!
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|3.47, th3m3 (ok), 16:56, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не просто же так, вдруг у нас Intel стал какие-то там открытые архитектуры развивать) Ну или хотя бы делать вид. Но этого будет недостаточно, когда RISC-V расправит плечи)
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|4.50, pofigist (?), 17:21, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да-да-да... Я это уже слышал - неоднократно. MIPS, Alpha, Transmetia, PPC, Cell... Сейчас вот ARM и RISС-V
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|5.54, th3m3 (ok), 17:42, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейчас вот ARM и RISС-V
ARM как переходный период перед RISC-V. Кстати, а что ARM? Он уже везде. Теперь и на десктопе. Показывает неплохие результаты. Но в течении 10 лет многое изменится.
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|6.56, Аноним (56), 17:48, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где в Мск купить ноут на ARM? Только яблочный утюг не предлагать
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|1.14, Аноним (-), 14:34, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Intel с Microsoft чрезвычайно усложнившие систему загрузки. Intel упрощает систему загрузки. сидит на двух стульях?
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|2.21, Онаним (?), 15:21, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Все мечтают соскочить на ARM, закадычный друг в лице Microsoft, тоже. Земля под Intel'ом зашаталась.
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|1.15, keydon (ok), 14:36, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Ну да, конечно, корпорация которая всем (кроме особых клиентов вроде армии сша и гугл) вставила Intel ME, которая неоднократно вставляла аппаратные палки (например ограничивающих разгон или использование новых процессоров с материнками) там где это не было технически оправдано, которая скрытно доплачивала производителям, чтобы те не использовали конкурентов, которая помогала мелкософту пилить UEFI с сомнительной открытостью, вдруг внезпано решает сделать открытую архитектуру. Оооо, такая толстая лапша не помещается на мои маленькие ушки.
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|2.45, атынедрочи (?), 16:23, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> кроме особых клиентов вроде армии сша и гугл
Эх, не быть тебе президентом, всему виной порно с понями
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|1.16, Аноним (16), 14:38, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Скорее всего у всех вендоров накопилась пачка кода, которая делает +- то же самое, потому что графический интерфейс у каждого производителя похожий, саму прошивку и так надо уметь обновлять по сути куском, в котором заезжают исправления для процессоров, а вся эта инициатива просто для того, чтобы официально пошарить и пользоваться кодом. К тому же, если часть компонентов станет открытой, то туда прибежит сообщество и будет бесплатно фиксить проблемы - ещё экономия
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|2.23, Онаним (?), 15:24, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Материнские платы уж шибко дорогие выходят, видимо это попытка их удешевить, путем унификации прошивок, чтоб вендоры не заморачивались и брали готовое.
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|3.51, Аноним (51), 17:23, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да там производятлы глядят на цены видеокарт, и думают: а материнки чем хуже? Унификация не поможет, теперь только массовые расстрелы майнеров спасут ПК.
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|2.57, Аноним (57), 17:53, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Скорее всего у всех вендоров накопилась пачка кода, которая делает +- то же самое
Ага, EDK2 называется. По сути все UEFI прошивки собираются из общих модулей EDK2 и дальше уже докидывают модули для инициализации железа и гуй разной степени накрученности.
К слову интол туда тоже коммитит, и куча модулей для инициализации там уже лежат в открытую. Но видимо у них NIH (лол) опять засвербил и они решили запилить свой фреймворк.
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|1.17, Аноним (17), 14:38, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А оно будет потом портить жизнь людям как их любимая уефя? Когда не только лишь другую ОС поставить проблема, но и в основную починить загрузку - ехали глабли через грабли.
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|1.18, Аноним (18), 14:43, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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UEFI стали слишком распространены.
Нужно дропнуть UEFI и продавать материнки с USFI. А то старых железок, совместимых с UEFI, уже на руках слишком много, пора превратить их в бесполезный хлам.
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|2.20, ista011 (?), 15:14, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут речь о другом. UEFI никуда не девается, просто появляется дополнительный слой абстракции под ним.
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|3.27, ынтел (?), 15:26, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага, а потом мы объявим его deprecated и удалим.
С CSM мы вас уже так на ую повертели, теперь и с uefi повертим.
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|1.19, Аноним (18), 14:44, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>USF выделяет отдельный слой для поддержки оборудования (FSP, Firmware Support Package),
Проприетарный блоб от интела.
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|1.22, X86 (ok), 15:24, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Снизить сложность и стоимость разработки прошивок для новых устройств за счёт повторного задействования кода готовых типовых компонентов, модульной архитектуры, не привязанной к конкретным загрузчикам, и возможности использования универсального API для настройки модулей."
Чтобы интел было проще контролировать весь этот зоопарк и делать унифицированные системы удаленного доступа)
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|1.24, InuYasha (??), 15:24, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, и для старых железок, конечно, никто этого переделывать не будет, тем более - под AMD какие-нибудь. А уж про открытость прошивок всё равно говорить вряд-ли придётся. И уже точно - если пройдёт через грязные лапы Ameriken Megatrolls и десятки OEMов.
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|1.53, Аноним (53), 17:32, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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API может и будет открытое, но это шило на мыло. Что UEFI, с которым уже более менее разобрались, бутится и хрен бы с ним, что это поделие без гарантий долгой поддержки
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