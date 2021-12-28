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Доступен Sound Open Firmware 2.0, набор открытых прошивок к DSP-чипам

28.12.2021 09:53

Опубликован выпуск проекта Sound Open Firmware 2.0 (SOF), изначально созданного компанией Intel для ухода от практики поставки закрытых прошивок для DSP-чипов, связанных с обработкой звука. Впоследствии проект был переведён под крыло организации Linux Foundation и теперь разрабатывается с привлечением сообщества и при участии компаний AMD, Google и NXP. Проектом развивается SDK для упрощения разработки прошивок, звуковой драйвер для ядра Linux и набор готовых прошивок для различных DSP-чипов, для которых в том числе формируются бинарные сборки, заверенные цифровой подписью. Код прошивок написан на языке Си с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией BSD.

Благодаря модульной структуре Sound Open Firmware может быть портирован на различные архитектуры DSP и аппаратные платформы. Например, среди поддерживаемых платформ заявлена поддержка различных чипов Intel (Broadwell, Icelake, Tigerlake, Alderlake и т.п.), Mediatek (mt8195), NXP (i.MX8*) и AMD (Renoir), комплектуемых DSP на базе архитектур Xtensa HiFi 2, 3 и 4. В процессе разработки может применяться специальный эмулятор или QEMU. Использование открытых прошивок для DSP позволяет более оперативно исправлять и диагностировать проблемы в прошивке, а также даёт пользователям возможность самостоятельно адаптировать прошивки для своих нужд, вносить специфичные оптимизации и создавать легковесные варианты прошивок, содержащие только необходимую в продукте функциональность.

Проектом предоставляется фреймворк для разработки, оптимизации и тестирования решений, связанных с обработкой звука, а также с созданием драйверов и программ для взаимодействия с DSP. В состав входят реализации прошивок, инструментарий для тестирования прошивок, утилиты для преобразования ELF-файлов в образы прошивок, пригодные для установки на оборудование, отладочные инструменты, эмулятор DSP, эмулятор хост-платформы (на базе QEMU), инструменты для трассировки прошивок, скрипты на MATLAB/Octave для тонкой настройки коэффициентов для звуковых компонентов, приложения для организации взаимодействия и обмена данными с прошивкой, готовые примеры топологий обработки звука.

Проектом также развивается универсальный драйвер, который может применяться с устройствами, использующими прошивки на базе Sound Open Firmware. Драйвер уже входит в основной состав ядра Linux, начиная с выпуска 5.2, и поставляется под двойной лицензией - BSD и GPLv2. Драйвер отвечает за загрузку прошивки в память DSP, загрузку звуковых топологий в DSP, организацию работы звукового устройства (отвечает за обращение к функциям DSP из приложений) и предоставление точек доступа приложений к звуковым данным. Драйвер также предоставляет механизм IPC для взаимодействия между хост-системой и DSP, и слой для обращения к аппаратным возможностям DSP через типовой API. DSP c прошивкой Sound Open Firmware выглядит для приложений как обычное устройство ALSA, для управления которым можно использовать штатный программный интерфейс.

Ключевые новшества в Sound Open Firmware 2.0:

  • Значительно повышена производительность функций копирования звуковых данных и сокращено число операций обращения к памяти. В некоторых сценариях обработки звука наблюдается сокращение нагрузки до 40% при сохранении прежнего качества звука.
  • Повышена стабильность работы на многоядерных платформах Intel (cAVS), в том числе обеспечена поддержка запуска обработчиков на любом ядре DSP.
  • Для платформы Apollo Lake (APL) в качестве основы прошивки задействовано окружение Zephyr RTOS вместо XTOS. Уровень интеграции ОС Zephyr достиг паритета в функциональности для некоторых платформ Intel. Применение Zephyr позволяет значительно упростить и сократить код приложений Sound Open Firmware.
  • Реализована возможность использования протокола IPC4 для базовой поддержки захвата и воспроизведения звука на некоторых устройствах Tiger Lake (TGL) с ОС Windows (поддержка IPC4 позволяет из Windows взаимодействовать с DSP на базе прошивок Sound Open Firmware без применения специфичного драйвера).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sofproject.org/blo...)
  2. OpenNews: Проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  3. OpenNews: Уязвимость в прошивках DSP-чипов MediaTek, используемых во многих смартфонах
  4. OpenNews: Intel представил проект по развитию открытых прошивок для звуковых чипов
  5. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
  6. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56420-sound
Ключевые слова: sound, open, firmware, dsp
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BratishkaErik (ok), 11:15, 28/12/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    Извините за оффтоп, но R8188EU драйвер у всех фигово работает или только у меня?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:47, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    принцепе не плохой , мог быть и лучше но и сейчас более не менее
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:08, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И дай вам бог!
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:25, 28/12/2021 [ответить]  
    		• –6 +/
    А как же пшш-пщщщаудио?🗣️
    Сразу забыли, как только Поттеринг наигрался в программиста?🔇
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:30, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы вообще поняли, о чем эта новость?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:01, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это мимо проходил борцун с корпорациями и системдосом. Не мешай ему бороться за Правду
     
  • 3.9, Аноним (2), 12:05, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О том, что эти вредные мерзкие корпорации опять лезут своими капиталистическими лапами 🐾 в наш народный линукс ☭ и вновь доводят его до ума 🧑‍🔬

    Линусу Торвальдсу осталось только придумать, как отсечь от этой кормушки все остальные OC 🎅🎁 ныне существующие и возможные будущие, такие как *BSD и GNU\HURD 🎄

     
  • 2.6, Аноним (-), 11:51, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он поверх алсы работает. Значит и поверх этого работать будет, ему пофигу.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:31, 28/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    А я было подумал, что новая версия oss вышла.
     
  • 1.7, YetAnotherOnanym (ok), 11:54, 28/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    > созданного компанией Intel для ухода от практики поставки закрытых прошивок

    "Безобразие! Кто-то посторонний смеет выпускать закрытые прошивки? Никому, кроме нас, Интела, это не позволено!"

     
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