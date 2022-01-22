Компания Framework Computer открыла код прошивки для ноутбуков

Производитель ноутбуков Framework Computer, являющийся сторонником предоставления пользователям права на самостоятельный ремонт и пытающийся сделать свои продукта максимально удобными для разборки, модернизации и замены компонентов, объявил о публикации исходных текстов прошивки Embedded Controller (EC), используемой в ноутбуке Framework Laptop. Код открыт под лицензией BSD.

Основная идея Framework Laptop в предоставлении возможности компоновки ноутбука из модулей, по аналогии с тем как пользователь может собрать себе настольный компьютер из отдельных составных частей, не навязываемых конкретным производителем. Framework Laptop может быть заказан по запчастям и собран в конечное устройство самим пользователем. Каждый компонент в устройстве наглядно промаркирован и легко извлекаем. При необходимости пользователь может быстро заменить любой модуль, а в случае поломки попытаться самостоятельно отремонтировать своё устройство, используя предоставляемые производителем инструкции и видеоролики с информацией о сборке/разборке, замене компонентов и ремонте.

Кроме замены памяти и накопителя, предоставляется возможность замены материнской платы, корпуса (предлагаются разные цветовые исполнения), клавиатуры (разные раскладки) и беспроводного адаптера. Через слоты Expansion Card без разборки корпуса в ноутбук можно подключить до 4 дополнительных модулей с USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, MicroSD и вторым накопителем. Указанная особенность позволяет пользователю самому выбрать необходимый набор портов и в любой момент заменить их (например, если не хватает USB-порта, можно заменить модуль HDMI на USB). При поломке или для модернизации по-отдельности можно купить такие компоненты, как экран (13.5” 2256x1504), аккумулятор, тачпад, web-камеру, клавиатуру, звуковую плату, корпус, плату с датчиком отпечатка пальца, шарниры для крепления экрана и громкоговорители.

Открытие прошивки позволит энтузиастам создавать и устанавливать альтернативные прошивки. Прошивка EmbeddedController поддерживает материнские платы для 11 поколения процессоров Intel Core i5 и i7, и отвечает за выполнение низкоуровневых операций с оборудованием, таких как инициализации процессора и чипсета, управление подсветкой и индикаторами, взаимодействие с клавиатурой и тачпадом, управление питанием и организация начальной стадии загрузки. Код прошивки основан на наработках открытого проекта chromium-ec, в рамках которого компания Google развивает прошивки для устройств семейства Chromebook.

Из планов на будущее отмечается продолжение работы над созданием открытых прошивок для компонентов, которые пока остаются завязанными на проприетарный код (например, беспроводные чипы). На базе опубликованных пользователями рекомендаций и пожеланий развивается серия пошаговых руководств по установке на ноутбуке таких дистрибутивов Linux, как Fedora 35, Ubuntu 21.10, Manjaro 21.2.1, Mint, Arch, Debian и Elementary OS. В качестве рекомендуемого дистрибутива Linux называется Fedora 35, так как в данном дистрибутиве из коробки предоставляется полная поддержка Framework Laptop.