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Компания Framework Computer открыла код прошивки для ноутбуков

22.01.2022 09:46

Производитель ноутбуков Framework Computer, являющийся сторонником предоставления пользователям права на самостоятельный ремонт и пытающийся сделать свои продукта максимально удобными для разборки, модернизации и замены компонентов, объявил о публикации исходных текстов прошивки Embedded Controller (EC), используемой в ноутбуке Framework Laptop. Код открыт под лицензией BSD.

Основная идея Framework Laptop в предоставлении возможности компоновки ноутбука из модулей, по аналогии с тем как пользователь может собрать себе настольный компьютер из отдельных составных частей, не навязываемых конкретным производителем. Framework Laptop может быть заказан по запчастям и собран в конечное устройство самим пользователем. Каждый компонент в устройстве наглядно промаркирован и легко извлекаем. При необходимости пользователь может быстро заменить любой модуль, а в случае поломки попытаться самостоятельно отремонтировать своё устройство, используя предоставляемые производителем инструкции и видеоролики с информацией о сборке/разборке, замене компонентов и ремонте.

Кроме замены памяти и накопителя, предоставляется возможность замены материнской платы, корпуса (предлагаются разные цветовые исполнения), клавиатуры (разные раскладки) и беспроводного адаптера. Через слоты Expansion Card без разборки корпуса в ноутбук можно подключить до 4 дополнительных модулей с USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, MicroSD и вторым накопителем. Указанная особенность позволяет пользователю самому выбрать необходимый набор портов и в любой момент заменить их (например, если не хватает USB-порта, можно заменить модуль HDMI на USB). При поломке или для модернизации по-отдельности можно купить такие компоненты, как экран (13.5” 2256x1504), аккумулятор, тачпад, web-камеру, клавиатуру, звуковую плату, корпус, плату с датчиком отпечатка пальца, шарниры для крепления экрана и громкоговорители.

Открытие прошивки позволит энтузиастам создавать и устанавливать альтернативные прошивки. Прошивка EmbeddedController поддерживает материнские платы для 11 поколения процессоров Intel Core i5 и i7, и отвечает за выполнение низкоуровневых операций с оборудованием, таких как инициализации процессора и чипсета, управление подсветкой и индикаторами, взаимодействие с клавиатурой и тачпадом, управление питанием и организация начальной стадии загрузки. Код прошивки основан на наработках открытого проекта chromium-ec, в рамках которого компания Google развивает прошивки для устройств семейства Chromebook.

Из планов на будущее отмечается продолжение работы над созданием открытых прошивок для компонентов, которые пока остаются завязанными на проприетарный код (например, беспроводные чипы). На базе опубликованных пользователями рекомендаций и пожеланий развивается серия пошаговых руководств по установке на ноутбуке таких дистрибутивов Linux, как Fedora 35, Ubuntu 21.10, Manjaro 21.2.1, Mint, Arch, Debian и Elementary OS. В качестве рекомендуемого дистрибутива Linux называется Fedora 35, так как в данном дистрибутиве из коробки предоставляется полная поддержка Framework Laptop.



  1. Главная ссылка к новости (https://frame.work/blog/open-s...)
  2. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие замену прошивок маршрутизаторов
  3. OpenNews: Первая версия InfiniTime, прошивки для открытых умных часов PineTime
  4. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
  5. OpenNews: Доступен Sound Open Firmware 2.0, набор открытых прошивок к DSP-чипам
  6. OpenNews: Релиз OpenIPC 2.2, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56559-firmware
Ключевые слова: firmware, notebook
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:38, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Код открыт под лицензией BSD."
    Истинная свобода!
     
  • 1.3, Это я (?), 10:43, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Крутая новость, и совсем на рекламу не похожа. Респект от ссообчества ага!
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:45, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Толку то, когда почти в каждой микросхеме собственная ОС крутится? Хотя, конечно, есть надежда на рабочий ACPI, тот же линукс обычно не поддерживается. Вот то, что хоть кто-то в наше время предлагает не одноразовое железо, дохнущее через полгода-год, это, конечно, прекрасно. Но не взлетит скорее всего, пользователи рады сидеть на игле и отстёгивать денег за распиаренный мусор. Чем больше рекламы, тем больше рады.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:50, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи не знают, что такое прошивка. Кому надо, сидят на железе 10-летней давности.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:52, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20-летней.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:50, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    интересно, что в мозгу у людей, которые рассчитывают, что их ноутбук будут использовать под линуксом, но при этом делают такие убогие стрелки?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:10, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопки курсора нормальные, пользоваться ими вслепую удобно. Я, как привыкший к кнопкам старых HP-шных ноутбуков, тоже долго пытался выбрать для нового ноута отдельно вынесенные кнопки "треугольничком", но на деле формат кнопок как у Framework Laptop оказался вполне удобен.
     
  • 2.15, keydon (ok), 11:42, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их вообще нужно убрать на F-слой. Они далеко, вслепую на них пальцы не поставишь, придётся потерять и внимание и позицию, при этом нужны редко, места занимают много, в случае механики увеличивают стоимость клавы. В общем легаси.
     

  • 1.7, IdeaFix (ok), 10:52, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот вам код фирмвари, который вы всё равно не будете копать, а ОС ставьте Федора 35.

    Мне это напоминает Мотороллу MPX200 - сношаться весело, если ты школьник и иных объектов для сношения нет, а вот звонить так себе.

     
     
  • 2.11, username (??), 11:15, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Владел 220, интересный был тренажер для желающих войти в айти.
     

  • 1.8, Корец (?), 10:52, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Капец. Закрытый код плохо. Открытый код тоже плохо. Кажется, что комментаторы с опеннет никогда не будут довольны.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:02, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это не открытый код. Это пиар компания этой фирмы и их ноутбука.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:24, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это не открытый код.

    Новость не читал?

    > Это пиар компания этой фирмы и их ноутбука.

    Как будто пиар это что-то плохое.

     
  • 3.14, Fantasmas (?), 11:27, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компания выпускает продукцию
    Pine и их pinephone, system76 и их ноуты, опенет - ууу молодцы, так и надо...
    Тем временем кто-то другой решил выпустить продукцию с открытыми исходниками, фуууу пиар.
     
     
  • 4.19, Михрютка (ok), 11:55, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Компания выпускает продукцию
    > system76 ребрендит китайчатину

    // быстрофикс

     

  • 1.13, Anonymus (?), 11:27, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И у этих чтобы до батареи добраться надо весь ноутбук разобрать. Дурацкая мода.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:43, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы до батареи добраться надо весь ноутбук разобрать. Дурацкая мода.

    Ты что хочешь, чтобы выполнение открытой прошивки внезапно прерывалось одним мимолетным желанием пользователя "отключить всё на хрен"?

     
  • 2.17, Это я (?), 11:44, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И у этих чтобы до батареи добраться надо весь ноутбук разобрать. Дурацкая мода.

    Это не мода такая, а технология. Сейчас же можно всё тонко делать, вот и кроят вплоть до миллиметра. А аккумулятор отдельно, это считай хоть 1 сантиметр, но займет лишнего места. Плюс нужна ёмкость куда эта батарея будет помещена, стенки-прослойки, крепеж и прочее.

     

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