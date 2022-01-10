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Релиз OpenIPC 2.2, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения

10.01.2022 14:44

После почти 8 месяцев разработки опубликован значительный релиз проекта OpenIPC 2.2, развивающего дистрибутив Linux для установки в камеры видеонаблюдения вместо штатных прошивок. Образы прошивок подготовлены для IP-камер на основе чипов Hisilicon Hi35xx, SigmaStar SSC335/SSC337, XiongmaiTech XM510/XM530/XM550, Goke GK7205. Наиболее старым из поддерживаемых чипов является 3516CV100, выпуск которого прекращён производителем ещё в 2015 году. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

Предлагаемая прошивка предоставляет такие функции, как поддержка аппаратных детекторов движения, использование протокола RTSP для раздачи видео с одной камеры более чем 10 клиентам одновременно, аппаратное ускорение кодеков h264/h265, поддержка звука с частотой дискретизации до 96КГц, возможность перекодирования JPEG-изображений на лету для загрузки в режиме "progressive", и поддержка RAW-формата Adobe DNG, позволяющего решать задачи вычислительной фотографии.

Основные изменения по сравнению с предыдущей версией:

  • В дополнении к процессорам HiSilicon, SigmaStar и XiongMai добавлены чипы от Novatek и Goke (последний приобрел IPC бизнес HiSilicon в ответ на американские санкции против Huawei).
  • Для камер некоторых производителей появилась возможность установки прошивки с OpenIPC по воздуху без её разбора и подключению к UART адаптеру (используется система обновлений оригинальной прошивки).
  • У проекта появился web-интерфейс, написанный целиком на shell (связка Haserl и Ash).
  • В качестве базового аудио кодека теперь используется Opus, однако в зависимости от возможностей клиента осуществляется динамическое переключение на AAC.
  • Встроенный плеер, написанный на WebAssembly, поддерживает проигрывание видео в кодеке H.265 и работает на современных браузерах с поддержкой инструкций SIMD примерно два раза быстрее старой версии.
  • Добавлена поддержка режима передачи видео с низкой задержкой, что позволило в Glass-To-Glass тестах получить величину latency около 80 ms на бюджетных камерах.
  • Появилась возможность нестандартного использования камер в качестве систем оповещения или IP радио.


  1. Главная ссылка к новости (https://openipc.org...)
  2. OpenNews: Релиз OpenIPC 2.1, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения
  3. OpenNews: Cloudflare, Tesla многие другие компании скомпрометированы через камеры наблюдения Verkada
  4. OpenNews: Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения
  5. OpenNews: Проект FastoTV развивает новую открытую IPTV-платформу
  6. OpenNews: Программа для организации потокового вещания msd открыта под лицензией BSD
Автор новости: widgetii
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56483-openipc
Ключевые слова: openipc
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 17:15, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > для чересстрочной загрузки (progressive)

    Здесь какая-то ошибка. Развёртка изображения бывает либо прогрессивной (последовательной), либо чересстрочной (interlaced), но не то и другое одновмеренно.

     
     
  • 2.16, widgetii (ok), 17:48, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В новости ошибка, имелся ввиду формат JPEG progressive, который ничего с прогрессивной и чересстрочной развёрткой не имеет общего. Смысл для пользователя: начинать смотреть изображение пока оно грузится сначала в плохом качестве, а в конце в оригинальном
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:15, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего же свободной прошивке не поддерживать свободные VP8/VP9?
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 17:16, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чём она будет сжимать в реальном времени 1080p потоки?
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:51, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В случае с vp8/vp9 (и theora, ага) это тот случай, когда свободное значит отстой. AV1 в ту же кучу, только портят имидж.
     
     
  • 3.18, Дима (??), 17:57, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AV1 по степени сжатия хуже H.266, но зато лицензионно чист. Дело за производителями железа, которые очень любят творения института Фраунгофера
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:17, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чересстрочная - это "interlaced", "progressive" - это построчная
    https://www.google.com/search?channel=fs&q=interlaced
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Прогрессивная_развёртка
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 17:20, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пасиба.
     

  • 1.7, Аноним (-), 17:19, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Появилась возможность нестандартного использования камер в качестве систем оповещения

    Это как? "В подъезде не ссать!" или "Здравствуйте Марьванна давно вас не было в Турцию отдыхать ездили?".

     
     
  • 2.26, Kuromi (ok), 19:01, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, у знакомого в подьезде в лифте ссали нехорошие люди. УК поставили камерку в лифт, чтобы анйти виновников. В результате через пару дней камеру свиснули, чистенько, не сломав.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:21, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ткните, пожалуйста, кто-нибудь ссылкой где лежит "Встроенный плеер, написанный на WebAssembly, поддерживает проигрывание видео в кодеке H.265".
    Не могу что-то код найти.
     
     
  • 2.10, Тестировщик (?), 17:30, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо в прошивке запускается когда просматриваете видео.
    Не думаю что код именно этого плейера открыт, но он той-же группой расработчиков пишется, насколько я знаю..
     

  • 1.11, Шарп (ok), 17:30, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ваш основной стример majestic всё ещё с закрытым кодом? Проприетасты. Как не стыдно публиковаться на opennet?
     
     
  • 2.12, Серж (??), 17:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модули ядра отпроизводителя чипа как и библиотеки так-же закрыты.

    Если у вас, юноша, сильно подгорает - пишите админам opennet, пусть удалят новость.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 17:44, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если у вас, юноша, сильно подгорает

    Простите, сенсей

     
  • 3.19, Шарп (ok), 18:17, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Модули ядра отпроизводителя чипа как и библиотеки так-же закрыты.

    Закрыты. И вы не можете заставить производителя их открыть. А вот себя можете, но сознательно этого не делаете. Если бы это был сторонний софт, то вопросов никаких у меня не было. Но это ваш софт.


     
     
  • 4.23, widgetii (ok), 18:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не можем, так как часть библиотек финансировались спонсорами и они против этого. По ссылке ниже есть полностью свободный стример и никто не мешает его использовать

    OpenIPC это коллекция более 25 проектов, написанные и поддерживаемые разными разработчиками, кто-то не хочет открывать свой исходный код и это их право.

     
  • 2.14, Дима (??), 17:39, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В проекте несколько стримеров, один из них под GPL https://github.com/openipc/mini
     

  • 1.13, Аноним (15), 17:38, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    раз пошла такая катка, кто-нибудь знает, как подчинить Xiaomi Mi 360° Home Security Camera? чтобы в инет не долбилась и человеческим способом видео отдавала
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:20, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Съездить в Китай, поймать писавшего её прошивку китайца, и лупить его бамбуковой палкой, пока не исправит. Палка должна быть именно бамбуковой, это очень важно! Без этого не сработает!!!
     
     
  • 3.27, Kuromi (ok), 19:03, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слушайте его, это саботаж! Лучше что-то посерьезнее.
     
  • 2.22, Zampolit (ok), 18:33, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может поможет если не сама статья, то комментарии к ней
    "Программатор CH341A. Рассказ о том, как я, совершенно не разбираясь в теме, восстановил мёртвую IP камеру."
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/85764.html
     

  • 1.21, Аноним (-), 18:26, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как сделать видеонаблюдение для дома\двора - чтобы оно было безопасно (т.е. к примеру -- камера ничего никуда не сливала, доступ к видеопотоку извне наверное строго через onion сервис и т.п.)?
    какую нужно аппаратуру купить? (минимальный вариант\ оптимальный вариант)
     
     
  • 2.28, Гость (??), 19:07, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно бесполезно, особенно в современные масочные времена! закрой камере доступ в инет, извне обращайся по шифрованному тоннелю.
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:45, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимум? Что то, что поддерживает ffmpeg. Для ламеров - комп и VLC. В VLC просто настраиваете рестрим из RTSP во что то другое, например HTTP. К компу коннектитесь уже как вам угодно.
     

  • 1.24, Аноним (24), 18:50, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для видеорегистраторов есть, что нибудь подобное?
     
  • 1.25, Kuromi (ok), 18:59, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по количесву русским имен и русских логотипов на сайте легко предположитьч то бэкдор для siloviki гарантирован.
     
     
  • 2.29, Серж (??), 19:15, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько я знаю, это просто часть списка из тех, кто сделал донат железками или денежкой.
    Выше написано, что есть и открытый стример.
    Берите открытую часть операционки, открытый стример и вперед..
     
  • 2.30, блюститель (?), 19:16, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестань тогда говорить на русском вообще ибо товарищ майор только его и понимает
     

  • 1.31, Аноним (-), 19:17, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я поставил камеру в окне (снаружи её не видно) для наблюдения за соседом - он\его служба безопасности сможет определить из какого окна за ним слежу? (т.е. техническими средствами - визуально её не видно)
     
     
  • 2.36, Минона (ok), 22:03, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сможет.
     
  • 2.37, Аноним (37), 22:07, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле - определить по самому изображению откуда оно снималось? В принципе, по перспективе в изображении можно определить откуда велась съемка. Но в принципе можно и перспективу перебить (на языке крутится аффинное преобразование) так что будет выглядеть как будто снято из другого окна.
     

  • 1.32, Аноним (34), 19:38, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для гнусмусов есть? А то там такие прошивки, которые требуют IE, сервелат, ActiveX и самая последняя версия прошивки даже не открывается без всего этого - тупо кидает на страницу загрузки. Плюс они плохо держат несколько клиентов, особенно на максимальном качестве.
     
     
  • 2.33, Аноним (34), 19:39, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и стоит добавить, что сами гнусмусы на эти камеры забили и передали их поддержку какой-то левой непонятной компании, так что от гнусмуса там одно название.
     
  • 2.35, Kuromi (ok), 20:09, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ActiveX, серьезно? Его даже Микрософты предали анафеме...
     

  • 1.38, Аноним (37), 22:10, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раз уж тут разрабы светятся - как там с поддержкой RealTek RTL8197D (RLX5281)? Есть пара камер, родная прошивка поглюкивает.
     

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