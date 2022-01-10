Релиз OpenIPC 2.2, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения

После почти 8 месяцев разработки опубликован значительный релиз проекта OpenIPC 2.2, развивающего дистрибутив Linux для установки в камеры видеонаблюдения вместо штатных прошивок. Образы прошивок подготовлены для IP-камер на основе чипов Hisilicon Hi35xx, SigmaStar SSC335/SSC337, XiongmaiTech XM510/XM530/XM550, Goke GK7205. Наиболее старым из поддерживаемых чипов является 3516CV100, выпуск которого прекращён производителем ещё в 2015 году. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Предлагаемая прошивка предоставляет такие функции, как поддержка аппаратных детекторов движения, использование протокола RTSP для раздачи видео с одной камеры более чем 10 клиентам одновременно, аппаратное ускорение кодеков h264/h265, поддержка звука с частотой дискретизации до 96КГц, возможность перекодирования JPEG-изображений на лету для загрузки в режиме "progressive", и поддержка RAW-формата Adobe DNG, позволяющего решать задачи вычислительной фотографии. Основные изменения по сравнению с предыдущей версией: В дополнении к процессорам HiSilicon, SigmaStar и XiongMai добавлены чипы от Novatek и Goke (последний приобрел IPC бизнес HiSilicon в ответ на американские санкции против Huawei).

Для камер некоторых производителей появилась возможность установки прошивки с OpenIPC по воздуху без её разбора и подключению к UART адаптеру (используется система обновлений оригинальной прошивки).

У проекта появился web-интерфейс, написанный целиком на shell (связка Haserl и Ash).

В качестве базового аудио кодека теперь используется Opus, однако в зависимости от возможностей клиента осуществляется динамическое переключение на AAC.

Встроенный плеер, написанный на WebAssembly, поддерживает проигрывание видео в кодеке H.265 и работает на современных браузерах с поддержкой инструкций SIMD примерно два раза быстрее старой версии.

Добавлена поддержка режима передачи видео с низкой задержкой, что позволило в Glass-To-Glass тестах получить величину latency около 80 ms на бюджетных камерах.

Появилась возможность нестандартного использования камер в качестве систем оповещения или IP радио.



