Релиз OpenIPC 2.2, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения

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|1.3, Аноним (3), 17:15, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для чересстрочной загрузки (progressive)
Здесь какая-то ошибка. Развёртка изображения бывает либо прогрессивной (последовательной), либо чересстрочной (interlaced), но не то и другое одновмеренно.
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|2.16, widgetii (ok), 17:48, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости ошибка, имелся ввиду формат JPEG progressive, который ничего с прогрессивной и чересстрочной развёрткой не имеет общего. Смысл для пользователя: начинать смотреть изображение пока оно грузится сначала в плохом качестве, а в конце в оригинальном
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|2.17, Аноним (17), 17:51, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В случае с vp8/vp9 (и theora, ага) это тот случай, когда свободное значит отстой. AV1 в ту же кучу, только портят имидж.
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|3.18, Дима (??), 17:57, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AV1 по степени сжатия хуже H.266, но зато лицензионно чист. Дело за производителями железа, которые очень любят творения института Фраунгофера
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|1.7, Аноним (-), 17:19, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Появилась возможность нестандартного использования камер в качестве систем оповещения
Это как? "В подъезде не ссать!" или "Здравствуйте Марьванна давно вас не было в Турцию отдыхать ездили?".
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|2.26, Kuromi (ok), 19:01, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, у знакомого в подьезде в лифте ссали нехорошие люди. УК поставили камерку в лифт, чтобы анйти виновников. В результате через пару дней камеру свиснули, чистенько, не сломав.
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|1.9, Аноним (9), 17:21, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ткните, пожалуйста, кто-нибудь ссылкой где лежит "Встроенный плеер, написанный на WebAssembly, поддерживает проигрывание видео в кодеке H.265".
Не могу что-то код найти.
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|2.10, Тестировщик (?), 17:30, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прямо в прошивке запускается когда просматриваете видео.
Не думаю что код именно этого плейера открыт, но он той-же группой расработчиков пишется, насколько я знаю..
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|1.11, Шарп (ok), 17:30, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ваш основной стример majestic всё ещё с закрытым кодом? Проприетасты. Как не стыдно публиковаться на opennet?
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|2.12, Серж (??), 17:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Модули ядра отпроизводителя чипа как и библиотеки так-же закрыты.
Если у вас, юноша, сильно подгорает - пишите админам opennet, пусть удалят новость.
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|3.19, Шарп (ok), 18:17, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Модули ядра отпроизводителя чипа как и библиотеки так-же закрыты.
Закрыты. И вы не можете заставить производителя их открыть. А вот себя можете, но сознательно этого не делаете. Если бы это был сторонний софт, то вопросов никаких у меня не было. Но это ваш софт.
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|4.23, widgetii (ok), 18:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не можем, так как часть библиотек финансировались спонсорами и они против этого. По ссылке ниже есть полностью свободный стример и никто не мешает его использовать
OpenIPC это коллекция более 25 проектов, написанные и поддерживаемые разными разработчиками, кто-то не хочет открывать свой исходный код и это их право.
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|1.13, Аноним (15), 17:38, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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раз пошла такая катка, кто-нибудь знает, как подчинить Xiaomi Mi 360° Home Security Camera? чтобы в инет не долбилась и человеческим способом видео отдавала
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|2.20, Аноним (20), 18:20, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Съездить в Китай, поймать писавшего её прошивку китайца, и лупить его бамбуковой палкой, пока не исправит. Палка должна быть именно бамбуковой, это очень важно! Без этого не сработает!!!
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|1.21, Аноним (-), 18:26, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как сделать видеонаблюдение для дома\двора - чтобы оно было безопасно (т.е. к примеру -- камера ничего никуда не сливала, доступ к видеопотоку извне наверное строго через onion сервис и т.п.)?
какую нужно аппаратуру купить? (минимальный вариант\ оптимальный вариант)
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|2.28, Гость (??), 19:07, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно бесполезно, особенно в современные масочные времена! закрой камере доступ в инет, извне обращайся по шифрованному тоннелю.
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|2.34, Аноним (34), 19:45, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минимум? Что то, что поддерживает ffmpeg. Для ламеров - комп и VLC. В VLC просто настраиваете рестрим из RTSP во что то другое, например HTTP. К компу коннектитесь уже как вам угодно.
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|1.25, Kuromi (ok), 18:59, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по количесву русским имен и русских логотипов на сайте легко предположитьч то бэкдор для siloviki гарантирован.
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|2.29, Серж (??), 19:15, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я знаю, это просто часть списка из тех, кто сделал донат железками или денежкой.
Выше написано, что есть и открытый стример.
Берите открытую часть операционки, открытый стример и вперед..
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|2.30, блюститель (?), 19:16, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перестань тогда говорить на русском вообще ибо товарищ майор только его и понимает
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|1.31, Аноним (-), 19:17, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я поставил камеру в окне (снаружи её не видно) для наблюдения за соседом - он\его служба безопасности сможет определить из какого окна за ним слежу? (т.е. техническими средствами - визуально её не видно)
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|2.37, Аноним (37), 22:07, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле - определить по самому изображению откуда оно снималось? В принципе, по перспективе в изображении можно определить откуда велась съемка. Но в принципе можно и перспективу перебить (на языке крутится аффинное преобразование) так что будет выглядеть как будто снято из другого окна.
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|1.32, Аноним (34), 19:38, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А для гнусмусов есть? А то там такие прошивки, которые требуют IE, сервелат, ActiveX и самая последняя версия прошивки даже не открывается без всего этого - тупо кидает на страницу загрузки. Плюс они плохо держат несколько клиентов, особенно на максимальном качестве.
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|2.33, Аноним (34), 19:39, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и стоит добавить, что сами гнусмусы на эти камеры забили и передали их поддержку какой-то левой непонятной компании, так что от гнусмуса там одно название.
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|1.38, Аноним (37), 22:10, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раз уж тут разрабы светятся - как там с поддержкой RealTek RTL8197D (RLX5281)? Есть пара камер, родная прошивка поглюкивает.
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