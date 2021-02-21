Программа для организации потокового вещания msd открыта под лицензией BSD

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|3.19, Аноним (19), 15:15, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уж коль бери - не жалко, то на кой упоминать что-то в обязательном порядке? Лучше MIT тогда.
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|2.5, Аноним (5), 09:50, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Это уже в три раза больше, чем мог бы сделать ты, если бы ты делал хоть что-то, а не кормил /dev/null
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|2.28, анонн (ok), 16:43, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проприераст-->Открытый код-->Проприераст
> Круговорот BSD
Я так понимаю, опеннетных экспертов-знатоков не затруднит кинуть ссылку на свежие версии кода (ex)GPL-ных Nessus или FBReader, да?
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|3.7, Аноним (7), 09:58, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А какая разница? Что там чёрное окошка с буквами, что там.
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|3.8, lockywolf (ok), 10:02, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> как ты начал юзать бздю, почему не линукс?
Я использую Линукс на десктопе уже лет 15, и где-то 5 лет использую только Линукс. Из вайновских программ -- Wechat, OneNote и FurMark.
OpenBSD поставил как-то один раз на сервер поиграть, и мне понравилось тем, что: (а) поддерживает ключевые технологии типа wireguard, причём быстро, (б) требует минимальной работы по поддержанию в рабочем состоянии, грубо говоря, (в) разработчики трезво оценивают свои силы, и не берутся за то, что требует реально излишнее количество труда; это удобная эвристика, чтобы понять, что имеет смысл осваивать, (г) неплохая документация; она немногословна, но консистентна.
Грубо говоря, опенбсд -- хороший "личный сервер (vps)" для хакера. Ниша не очень большая, но что-то же там должно работать.
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|4.12, Аноним (12), 10:44, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я использую Линукс на десктопе уже лет 15, и где-то 5 лет использую только Линукс. Из вайновских программ -- Wechat, OneNote и FurMark.
В моём случае - только 14 и тоже 5. Под вайном сегодня гоняю только цигвин с переменным успехом, раньше было больше софта.
Хотел спросить насчёт дуалбута в openbsd, что там за дичь с дисковыми разделами, после которой нужно восстанавливать уже линуксовый корень через testdisk, и это кроме переустановки гроба? Есть ли у тебя какие наработки на эту тему? Хочется как-то менее геморройно вывернуться.
Из того что порадовало:
- Работают иксы нормально на i915
- iwl7260 firmware докачивается само после установки, но всё-таки сначала нужен ethernet.
Что не порадовало:
- Гемор с дуалбутом.
- Reordering libraries надолго задерживает загрузку. Это можно отключить?
- Никакого засыпания и убранная недавно поддержка линукс-ABI, но на данном этапе это воспринимаю как данность. Наверное не стоит требовать сразу всего.
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|6.16, n80 (?), 11:57, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, ему поможет MXE (M cross environment), как в своё время мне. Возможно, просто разработчик того или другого и нужно тестирование в нетипичных условий для выявления всяких краевых случаев.
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|8.25, n80 (?), 16:22, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MinGW, конечно, тоже вариант, тем более что в дебиановских репозиториях он тепер... текст свёрнут, показать
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|5.17, б.б. (?), 13:23, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотел спросить насчёт дуалбута в openbsd, что там за дичь с дисковыми разделами, после которой нужно восстанавливать уже линуксовый корень через testdisk, и это кроме переустановки гроба?
вот уж не знаю. достаточно один раз в жизни создать раздел A6, и можно хоть каждый день с нуля ставить систему - ничего, кроме этого раздела, трогаться не будет, если ты не скажешь иначе
> - Reordering libraries надолго задерживает загрузку. Это можно отключить?
поскольку я часто пользуюсь openbsd с системами на 64-384 мб памяти, я ещё на этапе установки делаю rm -r /usr/share/relink :)
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|5.18, lockywolf (ok), 13:24, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> это кроме переустановки гроба? Есть ли у тебя какие наработки на
> эту тему? Хочется как-то менее геморройно вывернуться.
> Из того что порадовало:
> - Работают иксы нормально на i915
> - iwl7260 firmware докачивается само после установки, но всё-таки сначала нужен ethernet.
> Что не порадовало:
> - Гемор с дуалбутом.
> - Reordering libraries надолго задерживает загрузку. Это можно отключить?
> - Никакого засыпания и убранная недавно поддержка линукс-ABI, но на данном этапе
> это воспринимаю как данность. Наверное не стоит требовать сразу всего.
Никогда не пробовал openbsd на десктопе, но #openbsd на фриноде довольно живой.
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|2.30, Ivan_83 (ok), 17:16, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не тестировалось.
Скорее всего потребуются доработки в liblcb, пдобные тем что использовались для MacOS.
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|1.6, Аноним (7), 09:58, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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MPEG2-TS подскажите, оно вообще ещё актуально для потокового вещания? Просто от этого названия веет 2000 годами, думал сейчас уже нечто новое есть.
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|2.9, lockywolf (ok), 10:09, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> MPEG2-TS подскажите, оно вообще ещё актуально для потокового вещания? Просто от этого
> названия веет 2000 годами, думал сейчас уже нечто новое есть.
Стал повсеместно поддерживаться плюс-минус после 2012 года. Чему там веять? Да и вообще, какая разница какой там контейнер?
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|2.10, НеАноним (?), 10:11, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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A что такого? Хорошая, отлажененная технология передачи сигнала в основном для спутникового тв.
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|2.11, Специалист (?), 10:33, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новое есть, но все равно в основном mpeg2-ts используется. Это и для HLS контейнер (эппловский формат адаптивного вещания) и для обычных IPTV трансляций. Ну а ещё он потоковый и с ним миллион оборудования работает. Есть ещё mp4 и с ним вместе DASH, но он не очень потоковый, поэтому неудобен. А так вещатели внедряют кто во что горазд: srt, rtmp, rtsp и тд. RTMP это для онлайн стриминга на твич и тому подобное, RTSP — по нему камеры работают, тоже популярен, но это все не IPTV
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|2.32, Ivan_83 (ok), 17:21, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да.
Всё DVB это mpeg2-ts, там менятся нечему.
Они только раз в 5-10 лет докидывают пару новых ID для кодеков, и то я не уверен что это в mpeg2-ts а не гдето ещё.
mpeg2-ts - если что это не про сжатие, это просто транспорт.
Оно про то, что поток разбирается на кусочки по 188 байта и приклеивается заголовок, ну и отдельные кусочки идут чисто со служебками, типа всяких таблиц.
Примерно как IPv4 в мире интернета, только от контуженых телевизионщиков.
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|1.15, curver (ok), 11:34, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Автор молодец, хотя софтина и нишевая. Определенно плюс в карму. И за поддержку FreeBSD ещё один плюс.
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|2.26, Аноним (26), 16:25, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то автор это изначально рисовал на фряхе, на линухе это порт, и когда прога была проприетарная, это был не самый прямой порт.
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|3.33, Ivan_83 (ok), 17:28, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем так.
Изначально был некий код, для работы с потоками и сетью чисто под FreeBSD, но это было до iptv.
Когда iptv началось код был доработан чтобы под линухом работать и какое то время писался под линухом а под фрёй только проверялся. Потом фря стала основной платформой, но по сути основной функционал уже был.
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|1.24, Иваня (?), 16:10, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда не слышал про эту программу, но код особенных алгоритмов интересно почитать, ммм на сишечке, всё как я люблю :)
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|1.27, Аноним (26), 16:30, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрим-посмотрим. В свое время пытались применить честно купленный бинарник, но работал он как-то ниалё. Пришлось городить тему с несколькими экземплярами msd_lite. А деньги за неиспользуемый msd начальству обосновал как донат автору за отличный msd_lite :)
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