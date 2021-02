Программа для организации потокового вещания msd открыта под лицензией BSD

2.4 , Biba ( ?? ), 09:50, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как ты начал юзать бздю, почему не линукс?

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:58, 21/02/2021
А какая разница? Что там чёрное окошка с буквами, что там.

3.8 , lockywolf ( ok ), 10:02, 21/02/2021
> как ты начал юзать бздю, почему не линукс? Я использую Линукс на десктопе уже лет 15, и где-то 5 лет использую только Линукс. Из вайновских программ -- Wechat, OneNote и FurMark. OpenBSD поставил как-то один раз на сервер поиграть, и мне понравилось тем, что: (а) поддерживает ключевые технологии типа wireguard, причём быстро, (б) требует минимальной работы по поддержанию в рабочем состоянии, грубо говоря, (в) разработчики трезво оценивают свои силы, и не берутся за то, что требует реально излишнее количество труда; это удобная эвристика, чтобы понять, что имеет смысл осваивать, (г) неплохая документация; она немногословна, но консистентна. Грубо говоря, опенбсд -- хороший "личный сервер (vps)" для хакера. Ниша не очень большая, но что-то же там должно работать.

4.12 , Аноним ( 12 ), 10:44, 21/02/2021
> Я использую Линукс на десктопе уже лет 15, и где-то 5 лет использую только Линукс. Из вайновских программ -- Wechat, OneNote и FurMark. В моём случае - только 14 и тоже 5. Под вайном сегодня гоняю только цигвин с переменным успехом, раньше было больше софта.

Хотел спросить насчёт дуалбута в openbsd, что там за дичь с дисковыми разделами, после которой нужно восстанавливать уже линуксовый корень через testdisk, и это кроме переустановки гроба? Есть ли у тебя какие наработки на эту тему? Хочется как-то менее геморройно вывернуться.

Из того что порадовало:

- Работают иксы нормально на i915

- iwl7260 firmware докачивается само после установки, но всё-таки сначала нужен ethernet.

Что не порадовало:

- Гемор с дуалбутом.

- Reordering libraries надолго задерживает загрузку. Это можно отключить?

- Никакого засыпания и убранная недавно поддержка линукс-ABI, но на данном этапе это воспринимаю как данность. Наверное не стоит требовать сразу всего.

5.14 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:21, 21/02/2021
Цигвин под вайном - мсье знает толк....

6.16 , n80 ( ? ), 11:57, 21/02/2021
Возможно, ему поможет MXE (M cross environment), как в своё время мне. Возможно, просто разработчик того или другого и нужно тестирование в нетипичных условий для выявления всяких краевых случаев.

7.21 , Аноним ( 19 ), 15:56, 21/02/2021
Использую для указанных целей MinGW64 в Ящике. Спасибо за подсказку про https://mxe.cc/, буду смотреть.

8.25 , n80 ( ? ), 16:22, 21/02/2021
текст свёрнут, показать MinGW, конечно, тоже вариант, тем более что в дебиановских репозиториях он тепер... 5.17 , б.б. ( ? ), 13:23, 21/02/2021
> Хотел спросить насчёт дуалбута в openbsd, что там за дичь с дисковыми разделами, после которой нужно восстанавливать уже линуксовый корень через testdisk, и это кроме переустановки гроба? вот уж не знаю. достаточно один раз в жизни создать раздел A6, и можно хоть каждый день с нуля ставить систему - ничего, кроме этого раздела, трогаться не будет, если ты не скажешь иначе > - Reordering libraries надолго задерживает загрузку. Это можно отключить? поскольку я часто пользуюсь openbsd с системами на 64-384 мб памяти, я ещё на этапе установки делаю rm -r /usr/share/relink :)

4.31 , Ivan_83 ( ok ), 17:17, 21/02/2021
вичат - фи!

2.30 , Ivan_83 ( ok ), 17:16, 21/02/2021
Не тестировалось.

Скорее всего потребуются доработки в liblcb, пдобные тем что использовались для MacOS.