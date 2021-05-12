Релиз OpenIPC 2.1, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения

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|1.1, Аноним (1), 21:45, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Nvenc поддерживается? Драйвер на одновременную поддержку большего числа потоков пропатчен?
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|2.2, Кирилл (??), 21:56, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или проспись.
Проснешься, протрезвеешь и напишешь адекватный комментарий.
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|3.4, Аноним (1), 22:02, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Извините, это было мимо. Я так понял это прошивка для самих камер, а не дистрибутив для сервера на котором записываются потоки с камер. Сомнительная затея выставлять cctv в интернет, но я знаю многие пользуются такими камерами, они отправляют всё в китай и пользователи заходят на эти китайские сервера чтобы посмотреть свои камеры. Это ещё хуже.
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|2.14, Аноним (14), 22:31, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это же его пересборка. Это как Mint по отношению к Ubuntu.
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|2.10, Аноним (6), 22:19, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новые Dahua показывают видео в браузере без плагинов через ws://x.x.x.x/rtspoverwebsocket
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|2.9, Аноним (1), 22:15, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всего 96кГц звук. Чё так мало? А когда поддержка долби диджитал?
Меня тоже удивило что не 192, 96 это было стандартное разрешение 20 лет назад. Впрочем, судя по тому, что попадается в интернете, все камеры всегда пишут в разрешении порядка 8 кГц. Что это, заговор производителей софта?
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|3.11, Аноним (14), 22:26, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это камеры для видеонаблюдения/регистрации, если что, а не для съёмок рок-, поп-исполнителей.
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|3.13, timur.davletshin (ok), 22:30, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смешнее то, что там в высоких частотах полный шум и никакой полезной информации. Я уже не говорю, что для записи голосов дельфинов они тоже не годятся.
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|4.15, Аноним (1), 22:40, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Смешнее то, что там в высоких частотах полный шум и никакой полезной
> информации. Я уже не говорю, что для записи голосов дельфинов они
> тоже не годятся.
Вдруг там качественный микрофон подключен. Но вообще, чем выше частота дискретизации, тем проще разобрать и вычленить что-либо даже на плохой записи плохим микрофоном. Так что доля логики в этом есть.
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|3.16, Илья (??), 23:27, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KHz, а не KBit. CD-rfxtcndj - CD-качество - это 44KHz, а 96 - это вообще дофига.
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|4.17, Аноним (1), 23:34, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> KHz, а не KBit. CD-rfxtcndj - CD-качество - это 44KHz, а 96
> - это вообще дофига.
Именно. Сиди это стандарт 80х пришедший на смену совсем уж убогим кассетам, это 40 лет извините прошло. Слушать в наше время зотя бы не SASD (тоже 20 летний)?! Вот уж увольте!
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|1.12, Аноним (12), 22:26, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Название смущает, как будто это опенсоурсный бекдор для создания сети видеослежки
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