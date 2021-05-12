Релиз OpenIPC 2.1, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения

2.9 , Аноним ( 1 ), 22:15, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Всего 96кГц звук. Чё так мало? А когда поддержка долби диджитал? Меня тоже удивило что не 192, 96 это было стандартное разрешение 20 лет назад. Впрочем, судя по тому, что попадается в интернете, все камеры всегда пишут в разрешении порядка 8 кГц. Что это, заговор производителей софта?

3.11 , Аноним ( 14 ), 22:26, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это камеры для видеонаблюдения/регистрации, если что, а не для съёмок рок-, поп-исполнителей.

3.13 , timur.davletshin ( ok ), 22:30, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смешнее то, что там в высоких частотах полный шум и никакой полезной информации. Я уже не говорю, что для записи голосов дельфинов они тоже не годятся.

4.15 , Аноним ( 1 ), 22:40, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Смешнее то, что там в высоких частотах полный шум и никакой полезной

> информации. Я уже не говорю, что для записи голосов дельфинов они

> тоже не годятся. Вдруг там качественный микрофон подключен. Но вообще, чем выше частота дискретизации, тем проще разобрать и вычленить что-либо даже на плохой записи плохим микрофоном. Так что доля логики в этом есть.

3.16 , Илья ( ?? ), 23:27, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KHz, а не KBit. CD-rfxtcndj - CD-качество - это 44KHz, а 96 - это вообще дофига.

4.17 , Аноним ( 1 ), 23:34, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > KHz, а не KBit. CD-rfxtcndj - CD-качество - это 44KHz, а 96

> - это вообще дофига. Именно. Сиди это стандарт 80х пришедший на смену совсем уж убогим кассетам, это 40 лет извините прошло. Слушать в наше время зотя бы не SASD (тоже 20 летний)?! Вот уж увольте!

