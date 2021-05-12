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Релиз OpenIPC 2.1, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения

12.05.2021 16:43

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива OpenIPC 2.1, предназначенного для использования в камерах видеонаблюдения вместо штатных прошивок, большинство из которых со временем перестают обновляться производителями. Выпуск позиционируется как экспериментальный и в отличие от стабильной ветки собран не на основе пакетной базы OpenWRT, а с использованием buildroot. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Образы прошивок подготовлены для IP-камер на основе чипов Hisilicon Hi35xx, SigmaStar SSC335, XiongmaiTech XM510 и XM530.

Предлагаемая прошивка предоставляет такие функции, как поддержка аппаратных детекторов движения, собственная реализация протокола RTSP для раздачи видео с одной камеры более чем 10 клиентам одновременно, возможность задействования аппаратной поддержки кодеков h264/h265, поддержка звука с частотой дискретизации до 96КГц, возможность перекодирования JPEG-изображений на лету для чересстрочной загрузки (progressive) и поддержка RAW-формата Adobe DNG, позволяющего решать задачи вычислительной фотографии.

Основные отличия новой версии от прошлой редакции на основе OpenWRT:

  • В дополнение к SoC HiSilicon, который применяется на 60% китайских камер, представленных на отечественном рынке, заявлена поддержка камер на базе чипов SigmaStar и Xiongmai.
  • Добавлена поддержка протокола HLS (HTTP Live Streaming), при помощи которого можно организовать трансляцию видео с камеры в браузер без использования промежуточного сервера.
  • В OSD-интерфейсе (on screen display) реализована поддержка вывода символов Unicode, в том числе для отображения данных на русском языке.
  • Добавлена поддержка протокола NETIP (DVRIP), разработанного для управления китайскими камерами. Указанный протокол может применяться для обновления камер.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenIPC/ope...)
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  5. OpenNews: В рамках проекта libcamera развивается стек для поддержки камер в Linux
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Автор новости: widgetii
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55134-openipc
Ключевые слова: openipc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:45, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Nvenc поддерживается? Драйвер на одновременную поддержку большего числа потоков пропатчен?
     
     
  • 2.2, Кирилл (??), 21:56, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или проспись.
    Проснешься, протрезвеешь и напишешь адекватный комментарий.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 22:02, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Извините, это было мимо. Я так понял это прошивка для самих камер, а не дистрибутив для сервера на котором записываются потоки с камер. Сомнительная затея выставлять cctv в интернет, но я знаю многие пользуются такими камерами, они отправляют всё в китай и пользователи заходят на эти китайские сервера чтобы посмотреть свои камеры. Это ещё хуже.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:05, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему отказались от OpenWRT?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:31, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это же его пересборка. Это как Mint по отношению к Ubuntu.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:09, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели камеру можно настроить без IE?
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 22:19, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые Dahua показывают видео в браузере без плагинов через ws://x.x.x.x/rtspoverwebsocket
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:10, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всего 96кГц звук. Чё так мало? А когда поддержка долби диджитал?
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 22:15, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всего 96кГц звук. Чё так мало? А когда поддержка долби диджитал?

    Меня тоже удивило что не 192, 96 это было стандартное разрешение 20 лет назад. Впрочем, судя по тому, что попадается в интернете, все камеры всегда пишут в разрешении порядка 8 кГц. Что это, заговор производителей софта?

     
     
  • 3.11, Аноним (14), 22:26, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это камеры для видеонаблюдения/регистрации, если что, а не для съёмок рок-, поп-исполнителей.
     
  • 3.13, timur.davletshin (ok), 22:30, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смешнее то, что там в высоких частотах полный шум и никакой полезной информации. Я уже не говорю, что для записи голосов дельфинов они тоже не годятся.
     
     
  • 4.15, Аноним (1), 22:40, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Смешнее то, что там в высоких частотах полный шум и никакой полезной
    > информации. Я уже не говорю, что для записи голосов дельфинов они
    > тоже не годятся.

    Вдруг там качественный микрофон подключен. Но вообще, чем выше частота дискретизации, тем проще разобрать и вычленить что-либо даже на плохой записи плохим микрофоном. Так что доля логики в этом есть.

     
  • 3.16, Илья (??), 23:27, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KHz, а не KBit. CD-rfxtcndj - CD-качество - это 44KHz, а 96 - это вообще дофига.
     
     
  • 4.17, Аноним (1), 23:34, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > KHz, а не KBit. CD-rfxtcndj - CD-качество - это 44KHz, а 96
    > - это вообще дофига.

    Именно. Сиди это стандарт 80х пришедший на смену совсем уж убогим кассетам, это 40 лет извините прошло. Слушать в наше время зотя бы не SASD (тоже 20 летний)?! Вот уж увольте!

     

  • 1.12, Аноним (12), 22:26, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название смущает, как будто это опенсоурсный бекдор для создания сети видеослежки
     

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